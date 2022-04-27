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Технический комитет отклонил план по прекращению поддержки BIOS в Fedora

27.04.2022 18:37

На заседании комитета FESCo (Fedora Engineering Steering Committee), отвечающего за техническую часть разработки дистрибутива Fedora Linux, отклонено предложенное для релизации в Fedora Linux 37 изменение, переводящее поддержку UEFI в разряд обязательных требований для установки дистрибутива на платформе x86_64. Вопрос о прекращении поддержки BIOS отложен и вероятно разработчики вернуться к нему при подготовке выпуска Fedora Linux 38.

Комитет также рекомендовал рассмотреть запасной вариант, в соответсвтии с которым предлагается учредить отдельную группу разработчиков - BIOS SIG (Special Interest Group), которая должна будет выработать план сохранения поддержки BIOS и привлечь к его реализации заинтересованных лиц, которые могли бы взять на себя работу по сопровождению поддержки BIOS в загрузчике и установочных сборках, а также тестированию совместимости сборок Fedora с системами, оснащёнными BIOS. В том числе рассматривается возможность выноса компонентов для поддержки BIOS в загрузчике GRUB в отдельный пакет и делегировать поддержку этого пакета группе BIOS SIG, чтобы не отнимать ресурсы у основной команды разработчиков, которая сможет сосредоточить своё внимание на работе Fedora в окружениях с UEFI.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.fedoraproject.or...)
  2. OpenNews: В Fedora 37 намерены оставить только поддержку UEFI
  3. OpenNews: В Fedora Linux 37 намерены прекратить сборку необязательных пакетов для архитектуры i686
  4. OpenNews: В Fedora Linux 37 намерены прекратить поддержку 32-разрядной архитектуры ARM
  5. OpenNews: Дистрибутив Fedora Linux 36 перешёл на стадию бета-тестирования
  6. OpenNews: В Fedora планируют заменить пакетный менеджер DNF на Microdnf
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57096-fedora
Ключевые слова: fedora
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Обсуждение (2) RSS
  • 1, Аноним (1), 18:54, 27/04/2022 [ответить]  
    		• +/
    Перемога!
     
  • 2, Аноним (2), 18:58, 27/04/2022 [ответить]  
    		• +/
    Технический комитет отклонил план по прекращению поддержки Fedora в BIOS.
     
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