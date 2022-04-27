Технический комитет отклонил план по прекращению поддержки BIOS в Fedora

На заседании комитета FESCo (Fedora Engineering Steering Committee), отвечающего за техническую часть разработки дистрибутива Fedora Linux, отклонено предложенное для релизации в Fedora Linux 37 изменение, переводящее поддержку UEFI в разряд обязательных требований для установки дистрибутива на платформе x86_64. Вопрос о прекращении поддержки BIOS отложен и вероятно разработчики вернуться к нему при подготовке выпуска Fedora Linux 38.

Комитет также рекомендовал рассмотреть запасной вариант, в соответсвтии с которым предлагается учредить отдельную группу разработчиков - BIOS SIG (Special Interest Group), которая должна будет выработать план сохранения поддержки BIOS и привлечь к его реализации заинтересованных лиц, которые могли бы взять на себя работу по сопровождению поддержки BIOS в загрузчике и установочных сборках, а также тестированию совместимости сборок Fedora с системами, оснащёнными BIOS. В том числе рассматривается возможность выноса компонентов для поддержки BIOS в загрузчике GRUB в отдельный пакет и делегировать поддержку этого пакета группе BIOS SIG, чтобы не отнимать ресурсы у основной команды разработчиков, которая сможет сосредоточить своё внимание на работе Fedora в окружениях с UEFI.



