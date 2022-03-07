Первый выпуск LWQt, варианта оболочки LXQt на базе Wayland

2.19 , Аноним ( 19 ), 12:36, 07/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Убунту твой потолок :(

2.20 , Аноним ( 18 ), 12:41, 07/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – пока только i3

2.24 , Аноним ( 24 ), 13:14, 07/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Вообще-то Sway весьма стабилен и хорош. Его нужно только настроить. Firefox только в Wayland умеет в аппаратное ускорение видео.

LibreOffice давно работает нативно.

Kitty как терминал с ускорением работы видеокартой тоже хорош.

PCmanFM работает прекрасно. Ты бы хоть написал где не осилил вместо тупого вброса.

3.31 , Аноним ( 19 ), 14:07, 07/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – Sway требует настройки как i3.

Pcmanfm лагучее уг. Thunar более оптимизирован.

Зачем китти, если есть аллакрити, посткдешный синдром?

3.33 , НяшМяш ( ok ), 14:21, 07/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Firefox только в Wayland умеет в аппаратное ускорение видео. Давным давно уже в иксах умеет. Последние несколько версий даже включено по-умолчанию.

3.43 , lockywolf ( ok ), 16:39, 07/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Вообще-то Sway весьма стабилен и хорош. Его нужно только настроить. Бла-бла. Он виснет в случайных местах из-за непонятных причин. Он жрёт I/O, опять же, в непонятных местах. Ну а то, что клипборд пропадает при закрытии приложения -- это просто дно полнейшее. > Ты бы хоть написал где не осилил вместо тупого вброса. xembedsniproxy, мягко говоря, плох, а методы ввода иероглифов работают либо через раз, либо не работают. Панельки с виджетами плохие. 4.53 , Аноним ( 24 ), 21:58, 07/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну может и есть непонятные проблемы, у меня на radeon и i915 все нормально было. Методы ввода работают на ура, по крайней мере fcitx, fcitx5 (в Void Linux). Он переменные окружения применяет как обычно. Вот от слова совсем не было проблем. Может libinput какой кривой, проблемы конкретного дистрибутива. У меня бывали странности на ядрах посое 4.19 до 5.14. После 5.14 все в норме, но после обновления фирмварей начались проблемы с ядром 5.16. Думаю стоит попробовать сменить хотя бы дистрибутив. Gentoo ставить необязательно, хотя там все стабильнее некуда всегда было, но скорее всего проблема не в самом Sway. Пользуюсь им уже несколько лет.

2.26 , Аноним ( 26 ), 13:20, 07/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – 3 недели? Ну я где-то год на i3wm провёл, да. Мне даже казалось, что удобно. Пока не начал замечать проблемы. С различными приложениями, с просадками фреймрейта. Постоянно нужно что-то исправлять. Оставь это всё людям, у которых единственное достижение в жизни факт того, что они приучили себя к стрёмному линуксовому окружению. Когда ты осознаешь, что кеды проще всего можно сделать максимально комфортными и эффективными, а весь этот шлак вообще не пристало использовать взрослым людям, вот тогда ты станешь тру линуксоидом.

3.27 , user ( ?? ), 13:34, 07/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Единственный плюс i3 - работа на двух мониторах.

3.39 , Аноним ( 39 ), 14:55, 07/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ъ-линуксоид - это тот, кто год линукса на десктопе объявляет с макбука из макоси.

4.41 , Аноним ( 26 ), 15:23, 07/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Там вообще не линуксоиды, но те, кто с него кормятся. Мне всё же кажется, стоит считать только тех, кто работает в этой системе. Не знаю, что там насчёт линукса на десктопе, лично я давно отдаю предпочтение линуксу на десктопе -- он в итоге куда меньше крови пьёт. И когда на твоём десктопе та же система, для которой ты разрабатываешь софт, ты лучше понимаешь вероятные проблемы опять же.

4.51 , Аноним ( 51 ), 19:25, 07/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я заметил что среди тех кто использует Линукс для работы на сервере, не зазорно использовать Макбук в повседневности. Это не идейные люди. Они возможно не разделяют идеи СПО, просто используют линукс как инструмент, но зато очень гордятся что умеют в коносоль.

2.30 , Аноним ( 16 ), 13:57, 07/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А что вы человека минусуете? Правда матушка про ваш веланд глаза колит?

