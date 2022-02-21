Доступен labwc 0.5, композитный сервер для Wayland

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|1.1, Жироватт (ok), 11:40, 21/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Ребят. Не троллинг, не увод в бессмысленный {ф,б}луд.
Просто объясните, ЗАЧЕМ это нужно?
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|2.6, Аноним (6), 12:13, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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"Потому что могу" - для X.org WMs штук 50.
В этом ужасном поделии, как и в Weston, task panel нет, свернуть приложения нельзя - кому это надо? Автору.
// b.
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|3.25, Аноним (25), 13:16, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну, в Openbox панели задач тоже нет - она идет в конкретном DE, обычно в виде отдельной прграммы (например, xfce-panel в XFCE).
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|3.13, Аноним (13), 12:29, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ты же вантузятник. И на физ-машине линуксом не пользуешься, но зато рассуждаешь про WM.
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|4.42, kusb (?), 17:01, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ты же вантузятник. И на физ-машине линуксом не пользуешься, но зато рассуждаешь
> про WM.
Я вантузник-неофит с длительным опытом пользования Linux. Ушёл в районе XP, вернулся очень недавно и до сих пор иногда загружаюсь.Возможно вернусь.
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|2.15, VZ (??), 12:32, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Просто объясните, ЗАЧЕМ это нужно _ДЛЯ МЕНЯ_?
Важное пропущено.
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|2.23, Аноним (23), 13:12, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>проект преподносится как попытка создания альтернативы Openbox для Wayland
А почему объяснения из текста новости недостаточно?
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|2.33, Аноним (33), 14:39, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Опа-на, опеннетчик все же запретил мне опенсоурс код писать и постить, пойду удалю свой проект и покаюсь в грехах. Извините, больше так делать не буду.
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|1.2, Самокатофил (?), 11:44, 21/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>Код проекта написан на языке Си и распространяется под лицензией GPLv2.
:')
Ну почему никто не хочет писать на ржавом?
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|2.10, Аноним (10), 12:25, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> Ну почему никто не хочет писать на ржавом?
потому что писать удобнее на том, что хорошо знаешь.
холивары устраивают кадры с малым опытом, знакомые с языками так же, как задорнов с английским.
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|2.22, Аноним (22), 13:07, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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> Ну почему никто не хочет писать на ржавом?
Преемудрили с типами данных (особенно геморойно разхобраться с функциональными зеро кост),
перемудрили с сейф - ансейф (разделив мир на дураков и разработчиков библиотек,
перемудрили с мутабельностью и всякими контейнерами вроде RefCell
и на выходе сделали очень солжный (дорогой) язык, так что или нужно сделать его проще в освоении или это будет разновидность мертвого языка о котором кричат три фанатика
Да забыл сказать, что на начальном этапе никому безопастность не кажеться важным прироритетом принято откаладывать решение проблем до последнего (первого) взлома, так что на мой взгляд никому ржавый не вср-ся
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|2.41, Аноним (38), 15:04, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Неправильно ставите вопрос. Почему все хотят писать на C?
А ответ таков: потому что C прост, как пробка. Порог вхождения нулевой. Нет, написать что-то рабочее на нём весьма сложно, но вот писать — сам процесс — весьма прост.
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|1.3, Аноним (3), 11:47, 21/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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А на моём пентиуме 2 заведётся? Нет? А вот openbox с иксами вполне!
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|2.4, kusb (?), 12:09, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Может дело не в производительности, а в современности (какие-то особенности и страндарты). Вяленый проще иксов и может даже проще для слабых ПК?
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|3.20, rshadow (ok), 13:02, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Может быть одна прослойка и побыстрее другой, но вопрос в том сколько % cpu они берут на себя. Говнокод приложений все это с лихвой покрывает в разы.
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|2.27, Аноним (22), 13:17, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Использую на Celeron-е - работает
Главное в YouTube нет тиринга
Вопрос конечно с дистрибутивом у меня подвозят все обновления почти сразу, так что да тут заслуга дистросборщиков что можно попробовать сразу все
Из недостатков только один официальный GNOME и там конечно геморой сплошной но привыкаемо
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|3.39, Аноним (38), 15:02, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Использую на Celeron-е - работает
> Главное в YouTube нет тиринга
Ну когда fps около пяти кадров, тиринг не особо заметен.
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|4.16, Аноним (16), 12:32, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Обычно тут в комментариях сразу спрашивают - а ссылка на зарепорченный вами баг где?
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|2.14, Аноним (6), 12:31, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
В 2006 году люди создали баг репорт https bugzilla gnome org show_bu... большой текст свёрнут, показать
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|3.30, Аноним (22), 13:21, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Альтернативы то есть? Про QT не будем говорить там какие-то свои истории начались с лицензиями и своими сборзиками и т.д.
Был в свое время отличный Motif и OpenMotif кто мешает его использовать? Опять же все основные контролы есть
Кто мешает в конце концов всем обьединиться и написать что-то аналогичное подложить тому же GNOME как основу для всех GUI FW какой-то стандарт контролов или что-то вроде того
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|4.40, Аноним (40), 15:04, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для гномеров альтернатив нет, пусть жрут кактус. Остальные люди просто пользуются тем, что удобно.
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|2.26, Аноним (26), 13:16, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так может это не баг, а дизайн. Провели исследования юзерам так понравилось больше потому что заметнее, так и оставили.
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|2.29, Аноним (-), 13:19, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Судя по тому, что они сделали из openbox-а (сразу бросается в глаза гномодизайн в заголовках окон и меню), да.
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|1.34, Аноним (-), 14:40, 21/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Предупреждаю старых пердунов. Композитор не занимается вашими "вот это вот не работает". С этими вопросами обращайтесь к программистам конечных приложений. Композитор отвечает только за отрисовку границ окон.
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|2.44, Анонимъ (?), 17:20, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Они заходят только ради того, чтоб найти комментарий о расте и сгореть.
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|2.47, Аноним (-), 19:07, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Предупреждаю старых пердунов. Композитор не занимается вашими "вот это вот не работает". С этими вопросами обращайтесь к программистам конечных приложений.
То есть, именно приложение должно реимплементировать работу с двумя мышами и паннингом/сжатием разрешения? Вот это номер!
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|2.48, Аноним (-), 19:09, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Предупреждаю старых пердунов. Композитор не обязан вам обеспечивать работу xdotool. Пускай автоматизацию работы с приложением обеспечивает само приложение.
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|2.49, Аноним (-), 19:10, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Предупреждаю старых пердунов. Композитор не занимается вашими "через сеть не работает". Сделали бы на JS, как все нормальные люди - заработало бы.
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|2.50, Аноним (-), 19:11, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Предупреждаю старых пердунов. Композитор не занимается вашим xephyr. Впиливайте функциональность xephyr в каждое приложение.
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|2.51, Аноним (-), 19:13, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Предупреждаю старых пердунов. Композитор не занимается вашими двумя мониторами. Запиливайте годную поддержку двух мониторов и mixed dpi прямо в приложения.
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|2.52, Аноним (-), 19:14, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Предупреждаю старых пердунов. Вяленд без фич - это прогресс, потому что я так сказал.
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|2.53, Аноним (-), 19:19, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Предупреждаю старых пердунов. Одинаковый запуск дисплейного сервера на всех юниксах никому не нужен. Ein Betriebssystemkern, ein Distribution, ein Fuhrer!
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|2.45, Аноним (-), 17:23, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Weston - это реализованный Wayland-протокол от самих разработчиков Wayland. Сделан именно, как пример для разработчиков DE и Window Manager, типа "вот образец, делаете свои композиторы вот так вот". Это своего рода шаблон образчик.
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