Выпуск композитного сервера Weston 10.0

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|2.18, Аноним (18), 11:55, 02/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Добавлена возможность автоматического выполнения клиентского ПО после запуска
Да уж... Тут каждый день - сурка. Лет через 20 поди смогут догнать иксы по всем фичам.
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|2.24, _hide_ (ok), 12:02, 02/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Уже 10 лет, как ни зайдёшь на OpenNet, так релиз Weston-а )))
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|5.37, Аноним (18), 12:59, 02/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Сразу после как редох допишут до состояния возможности запуска без виртуалки.
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|5.34, НяшМяш (ok), 12:50, 02/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> работает более плавно
и на этом все его прелести заканчиваются?
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|1.4, Аноним (5), 09:59, 02/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Смена значительного номера версии Weston обусловлена изменениями ABI, нарушающими совместимость.
Ну вот видите, хотели же Wayland сделать по уму ¯\_(ツ)_/¯
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|1.6, макпыф (ok), 10:00, 02/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Добавлена поддержка библиотеки libseat
X.org кстати для этого используют systemd
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|4.38, Аноним (18), 13:02, 02/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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в данном случае черепаха догоняет ахилеса, который за десятки лет убежал ооооочень далеко.
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|5.40, Admino (ok), 13:37, 02/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> в данном случае черепаха догоняет ахилеса, который за десятки лет убежал ооооочень
> далеко.
Но догоняет куда более быстрыми темпами, в X управление цветом появилось где-то в 2010 году. В Wyaland оно появится в два раза быстрее.
А ещё Ахиллес стоит на месте.
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|1.15, Хрю (?), 10:52, 02/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Не густо за полтора года. Каждый делает свою реализацию, а ‘общая часть’ на ‘отвали’ ?
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|2.26, Аноним (18), 12:04, 02/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Плюс у каждого свои костыли того, от чего в вяленом изначально отказались, но было в иксах стандартом.
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|4.45, n00by (ok), 14:55, 02/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это не иксы, а исторически так сложилось.
Вот другая библиотека разных версий:
x11-libs/gtk+
gui-libs/gtk
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|1.31, RAMbug (?), 12:32, 02/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Прошло 30 лет, а самым популярным графическим интерфейсом для Linux так и остаётся putty.exe
Правда, её позиции начинает теснить Windows Terminal. Судя по всему, это и есть будущее десктопного линукса.
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|1.39, llolik (ok), 13:22, 02/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Добавлены компоненты для управления цветом, позволяющие преобразовывать цвета, выполнять гамма-коррекцию и работать с цветовыми профилями
Этож, если это уйдёт и в остальные композиторы, тотже RedShift можно будет делать и не через задницу (aka собственные композиторные костыли).
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|1.42, VZ (??), 14:39, 02/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Объявлены устаревшими интерфейс fbdev backend
корпораты
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