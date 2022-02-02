The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Выпуск композитного сервера Weston 10.0

02.02.2022 09:53

После полутора лет разработки опубликован стабильный релиз композитного сервера Weston 10.0, развивающего технологии, содействующие появлению полноценной поддержки протокола Wayland в Enlightenment, GNOME, KDE и других пользовательских окружениях. Разработка Weston нацелена на предоставление высококачественной кодовой базы и рабочих примеров для использования Wayland в десктоп-окружениях и встраиваемых решениях, таких как платформы для автомобильных информационно-развлекательных систем, смартфонов, телевизоров и прочих потребительских устройств. Код проекта распространяется под лицензией MIT.

Смена значительного номера версии Weston обусловлена изменениями ABI, нарушающими совместимость. Изменения в новой ветке Weston:

  • Добавлены компоненты для управления цветом, позволяющие преобразовывать цвета, выполнять гамма-коррекцию и работать с цветовыми профилями. Изменения пока ограничиваются внутренними подсистемами, видимые пользователю средства управления цветом появятся в следующем выпуске.
  • В реализацию протокола linux-dmabuf-unstable-v1, обеспечивающего возможность совместного использования нескольких видеокарт при помощи технологии DMA-BUF, добавлен механизм "dma-buf feedback", предоставляющий композитному серверу дополнительные сведения об имеющихся GPU и позволяющий повысить эффективность обмена данными между основным и вторичным GPU. Например, поддержка "dma-buf feedback" расширяет применимость вывода без промежуточной буферизации (zero-copy scanout).
  • Добавлена поддержка библиотеки libseat, предоставляющей функции для организации доступа к совместно используемым устройствам ввода и вывода, позволяющие обойтись без прав root (координацией доступа занимается отдельный фоновый процесс seatd). В будущих выпусках планируется заменить на libseat все компоненты для запуска Weston.
  • Все примеры клиентских приложений переведены на использование расширения протокола xdg-shell, предоставляющего интерфейс для взаимодействия с поверхностями как с окнами, что позволяет передвигать поверхности по экрану, сворачивать, разворачивать, изменять размер и т.д.
  • Добавлена возможность автоматического выполнения клиентского ПО после запуска, например, для организации автозапуска программ после входа.
  • Объявлены устаревшими интерфейс wl_shell, бэкенд fbdev backend и утилита weston-launch (для запуска следует использовать seatd-launch или logind-launch).
  • Повышены требования к зависимостям, для сборки теперь необходимо наличие libdrm 2.4.95, libwayland 1.18.0 и wayland-protocols 1.24. При сборке плагина удалённого доступа на базе PipeWire требуется libpipewire 0.3.
  • Расширен тестовый набор.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.freedesktop.org/...)
  2. OpenNews: Доступен Wayland 1.20
  3. OpenNews: В KDE планируют в 2022 году достичь паритета сеансов Wayland и X11
  4. OpenNews: Для Wayland развивается расширение для перезапуска оконной среды без остановки приложений
  5. OpenNews: wayward - пользовательская оболочка на основе композитного сервера Weston
  6. OpenNews: Выпуск композитного сервера Weston 9.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56624-weston
Ключевые слова: weston, wayland
Поддержать дальнейшую публикацию новостей на OpenNET.


Обсуждение (45) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, DarWinux (?), 09:58, 02/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    С Днём сурка!
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 10:00, 02/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Спасибо, поздравляем Фила Коннорса)
     
  • 2.13, RAMbug (?), 10:26, 02/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как сегодня погода в Панксатони?
     
  • 2.18, Аноним (18), 11:55, 02/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Добавлена возможность автоматического выполнения клиентского ПО после запуска

    Да уж... Тут каждый день - сурка. Лет через 20 поди смогут догнать иксы по всем фичам.

     
  • 2.24, _hide_ (ok), 12:02, 02/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Уже 10 лет, как ни зайдёшь на OpenNet, так релиз Weston-а )))
     
     
  • 3.27, Аноним (18), 12:05, 02/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он уже устарел, пока его пишут.
     
     
  • 4.30, Аноним (30), 12:29, 02/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А, ведь, впереди ещё переписывание на Rust.
     
     
  • 5.37, Аноним (18), 12:59, 02/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Сразу после как редох допишут до состояния возможности запуска без виртуалки.
     
  • 2.41, Урри (ok), 14:34, 02/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сурок помер накануне. Весна не придет.
    https://www.google.com/search?q=%D1%81%D1%83%D1%
     

  • 1.2, Какойточел (?), 09:58, 02/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    когда уже мышка перестанит поодвисать с системой ?
     
     
  • 2.19, Аноним (19), 11:55, 02/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +10 +/
    >перестанит

    Как только школу закончишь.

     
  • 2.22, Аноним (18), 11:56, 02/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Уже никогда... Это ж вяленый.
     
  • 2.32, danonimous (?), 12:35, 02/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда переведут с systemd-logind на libseat
     

  • 1.3, Аноним (3), 09:59, 02/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Насколько хорошо он работает с KDE?
     
     
  • 2.7, Аноним (5), 10:01, 02/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    у них же своя поддержка Wayland
     
  • 2.8, макпыф (ok), 10:03, 02/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    plasma работает только с kwin
     
  • 2.14, leibniz (??), 10:33, 02/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    кеды это дно
     
     
  • 3.16, Аноним (16), 11:28, 02/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Плазма далека от идеала, но лучше Гнома.
     
     
  • 4.28, Аноним (28), 12:16, 02/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    гном со своими кукареками но работает более плавно
     
     
  • 5.34, НяшМяш (ok), 12:50, 02/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > работает более плавно

    и на этом все его прелести заканчиваются?

     
     
  • 6.44, n00by (ok), 14:45, 02/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не за-а-а-а-ка-а-а-анчи-и-и-и-в-а-а-а-ю-у-у-тся-а-а-а.
     
  • 2.23, Аноним (18), 11:57, 02/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кеды и вяленый... Да вы гурман!
     

  • 1.4, Аноним (5), 09:59, 02/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Смена значительного номера версии Weston обусловлена изменениями ABI, нарушающими совместимость.

    Ну вот видите, хотели же Wayland сделать по уму ¯\_(ツ)_/¯

     
  • 1.6, макпыф (ok), 10:00, 02/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Добавлена поддержка библиотеки libseat

    X.org кстати для этого используют systemd

     
     
  • 2.10, lockywolf (ok), 10:08, 02/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А не elogind?
     
     
  • 3.11, макпыф (ok), 10:10, 02/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    elogind - кусок systemd, включающий libsystemd и logind
     

  • 1.9, lockywolf (ok), 10:07, 02/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    libweston в каком состоянии?
     
  • 1.12, Admino (ok), 10:15, 02/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Добавлены компоненты для управления цветом

    Полезно!

     
     
  • 2.25, Аноним (18), 12:02, 02/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Так глядишь - скоро иксы догонят!
     
     
  • 3.29, Admino (ok), 12:24, 02/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Такими темпами да.
     
  • 3.33, Аноним (30), 12:47, 02/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ахиллес и черепаха.
     
     
  • 4.38, Аноним (18), 13:02, 02/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в данном случае черепаха догоняет ахилеса, который за десятки лет убежал ооооочень далеко.
     
     
  • 5.40, Admino (ok), 13:37, 02/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > в данном случае черепаха догоняет ахилеса, который за десятки лет убежал ооооочень
    > далеко.

    Но догоняет куда более быстрыми темпами, в X управление цветом появилось где-то в 2010 году. В Wyaland оно появится в два раза быстрее.

    А ещё Ахиллес стоит на месте.

     

  • 1.15, Хрю (?), 10:52, 02/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Не густо за полтора года. Каждый делает свою реализацию, а ‘общая часть’ на ‘отвали’ ?
     
     
  • 2.26, Аноним (18), 12:04, 02/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Плюс у каждого свои костыли того, от чего в вяленом изначально отказались, но было в иксах стандартом.
     

  • 1.17, qsdg (ok), 11:39, 02/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Теперь libdrm в зависимостях!
     
     
  • 2.20, Аноним (19), 11:56, 02/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Сказать-то что хотел?
     
     
  • 3.35, Аноним (30), 12:52, 02/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    x11-libs/libdrm
    Без Иксов никуда.
     
     
  • 4.45, n00by (ok), 14:55, 02/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это не иксы, а исторически так сложилось.
    Вот другая библиотека разных версий:

    x11-libs/gtk+
    gui-libs/gtk


     

  • 1.21, Аноним (21), 11:56, 02/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >10.0

    То чувство, когда 3.6.1 в разы стабильнее 10.0

     
  • 1.31, RAMbug (?), 12:32, 02/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Прошло 30 лет, а самым популярным графическим интерфейсом для Linux так и остаётся putty.exe

    Правда, её позиции начинает теснить Windows Terminal. Судя по всему, это и есть будущее десктопного линукса.

     
     
  • 2.43, VZ (??), 14:42, 02/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ядро Linux  и десктоп, как Windows и сервера.
     

  • 1.36, Аноним (36), 12:52, 02/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Opera GX 83.0.4254.46 - браузер для гей-меров.
     
  • 1.39, llolik (ok), 13:22, 02/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Добавлены компоненты для управления цветом, позволяющие преобразовывать цвета, выполнять гамма-коррекцию и работать с цветовыми профилями

    Этож, если это уйдёт и в остальные композиторы, тотже RedShift можно будет делать и не через задницу (aka собственные композиторные костыли).

     
  • 1.42, VZ (??), 14:39, 02/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Объявлены устаревшими интерфейс fbdev backend

    корпораты

     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:
    При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2022 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру