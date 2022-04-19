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Для Ubuntu предложен PPA для улучшения поддержки Wayland в Qt

19.04.2022 21:17

Для дистрибутива Ubuntu 22.04, выпуск которого ожидается 21 апреля, подготовлен PPA-репозиторий с модулем qtwayland в который из ветки Qt 5.15.3, сопровождаемой проектом KDE, перенесены исправления, связанные с улучшением поддержки протокола Wayland. В том числе в пакет включены изменения, необходимые для корректной работы qtwayland на системах с проприетарными драйверами NVIDIA.

Дополнительно, заявлено о плане добавить предложенный пакет в Debian, после чего он официально будет интегрирован в Ubuntu и производные дистрибутивы. Напомним, что после ограничения компанией Qt Company доступа к репозиторию с исходными текстами Qt 5.15, проект KDE взял на себя сопровождение общедоступных патчей для данной ветки.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/kde/c...)
  2. OpenNews: KDE взял на себя продолжение сопровождения общедоступной ветки Qt 5.15
  3. OpenNews: Qt 6 в Debian может оказаться без сопровождения
  4. OpenNews: В экспериментальном дисплейном сервере Wayland появилась поддержка Qt
  5. OpenNews: Изменение лицензии на Qt Wayland Compositor и включение сбора телеметрии в Qt Creator
  6. OpenNews: Релиз фреймворка Qt 6.3
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57045-qt
Ключевые слова: qt, ubuntu
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Обсуждение (20) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 21:42, 19/04/2022 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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  • 2.2, Аноним (2), 21:45, 19/04/2022 Скрыто модератором
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  • 3.4, Аноним (4), 21:49, 19/04/2022 Скрыто модератором
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  • 5.14, Аноним (-), 23:10, 19/04/2022 Скрыто модератором
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     ....ответы скрыты модератором (5)

  • 1.3, Fracta1L (ok), 21:47, 19/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > включены изменения, необходимые для корректной работы qtwayland на системах с проприетарными драйверами NVIDIA

    Нет никакой корректной работы, глюков полно.

     
     
  • 2.20, Аноним (20), 23:36, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так "Раз костылик, два костылик. Будет ..."
     
  • 2.21, Аноним (21), 23:53, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оно ещё и не отличает необходимое от достаточного.
     

  • 1.5, Аноним (5), 22:35, 19/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ну давайте ещё про все PPA новости тут постить.
     
     
  • 2.17, Аноним (17), 23:16, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Давай.
     

  • 1.6, Аноним (-), 22:49, 19/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Этот ваш вяленый нифига не готов. Где аналог xdotool для вяленого? Такой же удобный и простой в освоении?
     
     
  • 2.15, Sunderland93 (ok), 23:15, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ydotool
     
     
  • 3.18, Аноним (-), 23:18, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И это прям полноценный аналог?
     
  • 2.16, Аноним (17), 23:16, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не нужОн нам этот ваш xdotool проклятый.
     

  • 1.7, Аноним (-), 22:51, 19/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А что будет с тысячами игр под Linux? Их же создавали под иксы... Они запустятся под вяленым? Что будет с производительностью?
     
     
  • 2.12, RC (?), 23:08, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    xwayland, -10%
     
     
  • 3.13, Аноним (-), 23:09, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Значит, будем гамать, братишка!
     

  • 1.19, Аноним (-), 23:19, 19/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Qt - cила! GTK - мoгила.
     
     
  • 2.22, Аноним (22), 23:54, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вылезай из криокамеры, в Wayland Холле остались два стула:
    Qt - пики точены, GTK - <эти самые детали от трансгендеров>


     

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