Для Ubuntu предложен PPA для улучшения поддержки Wayland в Qt

Для дистрибутива Ubuntu 22.04, выпуск которого ожидается 21 апреля, подготовлен PPA-репозиторий с модулем qtwayland в который из ветки Qt 5.15.3, сопровождаемой проектом KDE, перенесены исправления, связанные с улучшением поддержки протокола Wayland. В том числе в пакет включены изменения, необходимые для корректной работы qtwayland на системах с проприетарными драйверами NVIDIA.

Дополнительно, заявлено о плане добавить предложенный пакет в Debian, после чего он официально будет интегрирован в Ubuntu и производные дистрибутивы. Напомним, что после ограничения компанией Qt Company доступа к репозиторию с исходными текстами Qt 5.15, проект KDE взял на себя сопровождение общедоступных патчей для данной ветки.



