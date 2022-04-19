Для Ubuntu предложен PPA для улучшения поддержки Wayland в Qt

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|1.3, Fracta1L (ok), 21:47, 19/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> включены изменения, необходимые для корректной работы qtwayland на системах с проприетарными драйверами NVIDIA
Нет никакой корректной работы, глюков полно.
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|1.6, Аноним (-), 22:49, 19/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Этот ваш вяленый нифига не готов. Где аналог xdotool для вяленого? Такой же удобный и простой в освоении?
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|1.7, Аноним (-), 22:51, 19/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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А что будет с тысячами игр под Linux? Их же создавали под иксы... Они запустятся под вяленым? Что будет с производительностью?
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|2.22, Аноним (22), 23:54, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вылезай из криокамеры, в Wayland Холле остались два стула:
Qt - пики точены, GTK - <эти самые детали от трансгендеров>
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