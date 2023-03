Выпуск Wine 8.3

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации WinAPI - Wine 8.3. С момента выпуска версии 8.2 было закрыто 29 отчётов об ошибках и внесено 230 изменений. Наиболее важные изменения: Добавлена поддержка смарткарт, реализованная при помощи прослойки PCSC-Lite.

При выделении памяти добавлена поддержка кучи с низкой фрагментацией (Low Fragmentation Heap).

В состав включена библиотека Zydis для более корректного дизассемблирования.

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: Escape from Tarkov, Hardwar UIM6.0, 3D Sexvilla 2, Saints Row: The Third heavy rain.

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: Office 2007 Installer, Untis 2015, AusweisApp2 1.x, Seneka EBDYS client, Aruba Key, Wavelab, KeePassXC, SpeedCommander 20, Rich Edit.