Выпуск Wine 8.3

1.1 , Аноним ( 1 ), 07:08, 04/03/2023 [ответить] + / – Некоторые хорошие игры хотят смонтированного диска, скажите чем эмулировать cd-привод для Wine? Встроенными средствами монтировать папку как диск нельзя - игра считает, что это не её диск и все равно просить вставить CD.

2.3 , Аноним ( 3 ), 07:14, 04/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Скачай уже распакованную игру или репак торрент. Современные игори давным давно не распространяются CD дисками, только сервисы по типа steam, тьфу блин там же запретили прием платежей от россиян, ну тогда марш на vkplay доплачивать до 30% на поддержку российской экономики.

2.4 , Аноним ( 4 ), 07:22, 04/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – https://cdemu.sourceforge.io/ На самом деле wine может подключить смонтированный образ как CD диск, так что простые защиты от копирования будут работать.

Надо только сделать символьную ссылку на /dev/loop



1.2 , Аноним ( 3 ), 07:11, 04/03/2023 [ответить] +1 + / – > Закрыты отчёты об ошибках Надеюсь и пофиксили перед закрытием?

2.5 , Аноним ( 5 ), 07:26, 04/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> Закрыты отчёты об ошибках

> Надеюсь и пофиксили перед закрытием? Зафиксировали ошибки?



1.6 , Аноним ( 6 ), 07:47, 04/03/2023 [ответить] + / – > KeePassXC Он же есть нативный пол linux

2.7 , Аноним ( 6 ), 07:48, 04/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – *под (быстрофикс)

