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Выпуск Wine 8.3

04.03.2023 06:49

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации WinAPI - Wine 8.3. С момента выпуска версии 8.2 было закрыто 29 отчётов об ошибках и внесено 230 изменений.

Наиболее важные изменения:

  • Добавлена поддержка смарткарт, реализованная при помощи прослойки PCSC-Lite.
  • При выделении памяти добавлена поддержка кучи с низкой фрагментацией (Low Fragmentation Heap).
  • В состав включена библиотека Zydis для более корректного дизассемблирования.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: Escape from Tarkov, Hardwar UIM6.0, 3D Sexvilla 2, Saints Row: The Third heavy rain.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: Office 2007 Installer, Untis 2015, AusweisApp2 1.x, Seneka EBDYS client, Aruba Key, Wavelab, KeePassXC, SpeedCommander 20, Rich Edit.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.winehq.org/announc...)
  2. OpenNews: Выпуск Wine 8.2
  3. OpenNews: Началось продвижение поддержки Wayland в основной состав Wine
  4. OpenNews: В Wine добавлена поддержка HDR для Vulkan
  5. OpenNews: Стабильный релиз Wine 8.0
  6. OpenNews: Компания Valve выпустила Proton 7.0-6, пакет для запуска Windows-игр в Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58742-wine
Ключевые слова: wine
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Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 07:08, 04/03/2023 [ответить]  
    		• +/
    Некоторые хорошие игры хотят смонтированного диска, скажите чем эмулировать cd-привод для Wine? Встроенными средствами монтировать папку как диск нельзя - игра считает, что это не её диск и все равно просить вставить CD.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 07:14, 04/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Скачай уже распакованную игру или репак торрент. Современные игори давным давно не распространяются CD дисками, только сервисы по типа steam, тьфу блин там же запретили прием платежей от россиян, ну тогда марш на vkplay доплачивать до 30% на поддержку российской экономики.
     
  • 2.4, Аноним (4), 07:22, 04/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    https://cdemu.sourceforge.io/

    На самом деле wine может подключить смонтированный образ как CD диск, так что простые защиты от копирования будут работать.
    Надо только сделать символьную ссылку на /dev/loop

     

  • 1.2, Аноним (3), 07:11, 04/03/2023 [ответить]  
    		• +1 +/
    > Закрыты отчёты об ошибках

    Надеюсь и пофиксили перед закрытием?

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 07:26, 04/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Закрыты отчёты об ошибках
    > Надеюсь и пофиксили перед закрытием?

    Зафиксировали ошибки?

     

  • 1.6, Аноним (6), 07:47, 04/03/2023 [ответить]  
    		• +/
    > KeePassXC

    Он же есть нативный пол linux

     
     
  • 2.7, Аноним (6), 07:48, 04/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    *под (быстрофикс)
     
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