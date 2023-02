Выпуск Wine 8.2

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации WinAPI - Wine 8.2. С момента выпуска версии 8.1 было закрыто 22 отчёта об ошибках и внесено 285 изменений. Наиболее важные изменения: В WoW64, прослойку для запуска 32-разрядных программ в 64-разрядной Windows, добавлены преобразователи системных вызовов (thunk) для библиотеки WPCAP .

Улучшена отладочная информация в режиме WoW64.

Добавлена поддержка видеокодека Indeo IV50.

Обеспечено выставление имени монитора на основе метаданных EDID (Extended Display Identification Data).

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: GOG Heroes of Might and Magic IV, Final Fantasy XI.

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: Visual Studio 2005, SubLab VST3 plugin, Rich Edit.