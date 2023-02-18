Выпуск Wine 8.2

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Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации WinAPI - Wine 8.2. С момента выпуска версии 8.1 было закрыто 22 отчёта об ошибках и внесено 285 изменений.
Наиболее важные изменения:
- В WoW64, прослойку для запуска 32-разрядных программ в 64-разрядной Windows, добавлены преобразователи системных вызовов (thunk) для библиотеки WPCAP .
- Улучшена отладочная информация в режиме WoW64.
- Добавлена поддержка видеокодека Indeo IV50.
- Обеспечено выставление имени монитора на основе метаданных EDID (Extended Display Identification Data).
- Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: GOG Heroes of Might and Magic IV, Final Fantasy XI.
- Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: Visual Studio 2005, SubLab VST3 plugin, Rich Edit.