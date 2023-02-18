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Выпуск Wine 8.2

18.02.2023 09:53

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации WinAPI - Wine 8.2. С момента выпуска версии 8.1 было закрыто 22 отчёта об ошибках и внесено 285 изменений.

Наиболее важные изменения:

  • В WoW64, прослойку для запуска 32-разрядных программ в 64-разрядной Windows, добавлены преобразователи системных вызовов (thunk) для библиотеки WPCAP .
  • Улучшена отладочная информация в режиме WoW64.
  • Добавлена поддержка видеокодека Indeo IV50.
  • Обеспечено выставление имени монитора на основе метаданных EDID (Extended Display Identification Data).
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: GOG Heroes of Might and Magic IV, Final Fantasy XI.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: Visual Studio 2005, SubLab VST3 plugin, Rich Edit.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.winehq.org/announc...)
  2. OpenNews: Выпуск Wine 8.1
  3. OpenNews: В Wine добавлена поддержка HDR для Vulkan
  4. OpenNews: Стабильный релиз Wine 8.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58670-wine
Ключевые слова: wine
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Обсуждение (5) RSS
  • 1, trolleybus (?), 09:57, 18/02/2023 [ответить]  
    		• +4 +/
    После Wine 8.1 должна идти Wine 10.
     
     
  • 5, Аноним (5), 10:53, 18/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    2 года подождите.
     

  • 2, Аноним (2), 10:35, 18/02/2023 [ответить]  
    		• +/
    Visual Studio 2005 - кому он уже нужен?
     
     
  • 3, Аноним (3), 10:40, 18/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    товарищам у которых винда xp и пентиум второй.
     
     
  • 4, Аноним (4), 10:50, 18/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На ХР вполне себе и msvs2010 работала
     
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