Выпуск Wine 8.1

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|3.12, Аноним (1), 10:43, 03/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Уже не нужны же, 32 битные игры можно будет запускать в 64 битном вайне. Мне приходится держать 32 битный ffmpeg с зависимостями и 2 раза половину гнома из-за вайна. Но веселье начинается, когда у тебя ladspa фильтры включены, они тоже должны быть 32 битные и в дистрибутиве их может не быть, постоянно кровати двигают в этих фильтрах.
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|4.13, EuPhobos (ok), 10:46, 03/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если касаемо синтезаторов и работы со звуком это понятно, но зачем для игр LADSPA ?
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|5.17, Аноним (1), 10:51, 03/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Порезать частоты для LFE канала как минимум. Ещё можно 2to71 и прочие такие вещи. Иногда многоканальный звук ужасен в оригинале, даже если имеется.
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|3.34, Аноним (1), 11:51, 03/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вроде можно, только всё ещё экспериментально и надо обернутся флагами, ударить в бубен, и 3 раза присесть, чтобы заработало. А стим рантайм всё равно зависит от системных либ.
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|2.35, НяшМяш (ok), 11:57, 03/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В 8.0 добавили экспериментальный WoW64, можно попробовать и посмотреть будет ли нужный софт работать.
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|1.4, Аноним (5), 10:14, 03/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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вот когда первый обливион будет работать без вылетов тогда и приходите, а так только винда
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|3.8, Аноним (5), 10:28, 03/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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проходил его не раз, на последней версии с разными аддонами вылетов не наблюдал
нечего на зеркало пенять как говорится
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|4.14, Аноним (1), 10:47, 03/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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С разными аддонами? Что морровинд, что обливион, вылетают из-за несовместимых модов только так. И ты никак не узнаешь, что они не совместимы, заранее. Или на ванильный шлак время тратить? Увольте.
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|6.18, Аноним (1), 10:54, 03/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет ты. С тем что оно 32 битное и будет рандомно вылетать даже с LAA ты ничего не сделаешь. Хватит текстуры покачественней воткнуть, чтобы с этим столкнуться. Но это не единтсвенная причина для рандомных вылетов.
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|8.20, Аноним (1), 11:04, 03/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Под вайном насколько я знаю свои хаки для LAA, иначе 32 битный процесс ограничен... текст свёрнут, показать
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|9.21, Аноним (1), 11:07, 03/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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К слову, в венде ограничение даже пропатченных файлов 3 5 гб хотя это называетс... текст свёрнут, показать
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|4.15, Аноним (15), 10:49, 03/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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так ты на зеркало и пеняешь. Wine вынужден "отражать" хаки и баги винды, чтобы софт работал
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|2.23, Аноним (22), 11:11, 03/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты ещё xray скажи без вылетов. Из-за этого говна я дропнул зов припяти ещё в затоне.
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|1.9, Аноним (30), 10:29, 03/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Правильной дорогой идем, товарищи. Еще чутка и я дождусь того момента, когда венда будет не нужна. И я вот так с Win7, последней нормальной венды, сразу пересяду на лялих.
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|2.24, Аноним (30), 11:15, 03/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А че минусовать? Венда все больше скатывается в цифровое рабство, где вместо покупки молотка для забивания гвоздей, ты типа берешь в аренду микроскоп, где надо платить абонентку за телеметрию и просмотр рекламы. А лялих долгое время был просто бесплатной демо-версией венды, про***хавшись с которым клиент начинал хотеть купить венду за любые бабки. Сейчас появился хоть какой то шанс на здоровую конкуренцию.
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|3.28, Аноним (28), 11:29, 03/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Видишь ли если тебе нужна винда это твое дело. Тут многие лет 10 и более от нее отдыхают. Потому что в винде ты раб, который не может делать что захочет. Ты обязан следовать прапвилам потому что ты не владелец копии.
Если тебя устраивает анальное рабство это твое дело.
Тут люди хотят свободы, а не просто запускалку для игр с позиции ошалевшего от всего что дают за анальное рабство потребителей.
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|4.32, Аноним (30), 11:47, 03/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Здоровая конкуренция полезна обеим сторонам. Все таки большинство людей на венде держат именно вендовые проги. Сама венда ничего особого и сверхъестественного из себя не представляет. Я даже больше скажу. Внутри она скорее всего уже давно тот же линух. Просто закрытый код позволят тырить или по крайней мере переписывать при помощи 100 индусов чужие наработки совершенно безнаказанно. Если появится альтернатива венде, M$ тоже придется идти на уступки. Например сделать бесплатную версию венды. Ну а лялих должен перестать страдать от синдрома "ОСи для гиков" и подстроится под тот факт, что даже со времен ДОСа уже существовали проги, где юзер чето выбирал из псевдо-графических менюшек, а не танцевал по два для с бубном на параметрами командной строки, при этом скуривая 100500 страниц манов.
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|3.29, ИмяХ (?), 11:30, 03/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как у линуска есть легковесные дистрибутивы, так и у винды есть урезаные сборки, где удалена вся телеметрия, обновления и метро, причём распространяются они бесплатно через тор ренты.
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|4.31, Аноним (30), 11:42, 03/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У меня есть правила. Лучше зонды от M$/гугла/эппла/etc., чем от васяна.
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|1.11, ИмяХ (?), 10:36, 03/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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>>Напомним, что начиная с ветки 2.x проект Wine перешёл на схему нумерации версий, в которой
Спасибо, напоминайте только почаще, а то я каждый день об этом забываю.
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|1.26, Аноним (26), 11:22, 03/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Помогите их поспамить багрепортом с функционированием proteus 8.x, у них баг прямо на скрине: https://appdb.winehq.org/objectManager.php?sClass=version&iId=27887&iTestingId
на левой панели между кнопок "шины"(широкая синяя горизонтальная полоска с подходящими к ней тонкими вертикальными полосами сверху и снизу через зубок) и "логические элементы"(чёрный равнобедренный треугольник заваленный на бок) видно что кнопки с жёлтыми индикаторами расположены одна на другой, из-за чего сильно неудобно нажимать эти кнопки
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