Выпуск Wine 8.1

2.24 , Аноним ( 30 ), 11:15, 03/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А че минусовать? Венда все больше скатывается в цифровое рабство, где вместо покупки молотка для забивания гвоздей, ты типа берешь в аренду микроскоп, где надо платить абонентку за телеметрию и просмотр рекламы. А лялих долгое время был просто бесплатной демо-версией венды, про***хавшись с которым клиент начинал хотеть купить венду за любые бабки. Сейчас появился хоть какой то шанс на здоровую конкуренцию.

3.28 , Аноним ( 28 ), 11:29, 03/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Видишь ли если тебе нужна винда это твое дело. Тут многие лет 10 и более от нее отдыхают. Потому что в винде ты раб, который не может делать что захочет. Ты обязан следовать прапвилам потому что ты не владелец копии.

Если тебя устраивает анальное рабство это твое дело.

Тут люди хотят свободы, а не просто запускалку для игр с позиции ошалевшего от всего что дают за анальное рабство потребителей.

4.32 , Аноним ( 30 ), 11:47, 03/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Здоровая конкуренция полезна обеим сторонам. Все таки большинство людей на венде держат именно вендовые проги. Сама венда ничего особого и сверхъестественного из себя не представляет. Я даже больше скажу. Внутри она скорее всего уже давно тот же линух. Просто закрытый код позволят тырить или по крайней мере переписывать при помощи 100 индусов чужие наработки совершенно безнаказанно. Если появится альтернатива венде, M$ тоже придется идти на уступки. Например сделать бесплатную версию венды. Ну а лялих должен перестать страдать от синдрома "ОСи для гиков" и подстроится под тот факт, что даже со времен ДОСа уже существовали проги, где юзер чето выбирал из псевдо-графических менюшек, а не танцевал по два для с бубном на параметрами командной строки, при этом скуривая 100500 страниц манов.

3.29 , ИмяХ ( ? ), 11:30, 03/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Как у линуска есть легковесные дистрибутивы, так и у винды есть урезаные сборки, где удалена вся телеметрия, обновления и метро, причём распространяются они бесплатно через тор ренты.

4.31 , Аноним ( 30 ), 11:42, 03/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У меня есть правила. Лучше зонды от M$/гугла/эппла/etc., чем от васяна.

