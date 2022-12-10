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Кандидат в релизы Wine 8.0 и релиз vkd3d 1.6

10.12.2022 11:07

Началось тестирование первого кандидата в релизы Wine 8.0, открытой реализации WinAPI. Кодовая база переведена на стадию заморозки перед релизом, который ожидается в середине января. По сравнению с выпуском Wine 7.22 закрыто 52 отчёта об ошибках и внесено 538 изменений.

Наиболее важные изменения:

  • Пакет vkd3d с реализацией Direct3D 12, работающей через трансляцию вызовов в графический API Vulkan, обновлён до версии 1.6.
  • Проведена оптимизация преобразователей системных вызовов (thunk) для Vulkan и OpenGL.
  • В WinPrint расширена поддержка обработчиков вывода на печать (Print processor).
  • Улучшена панель управления джойстиком.
  • Завершена работа по обеспечению поддержки типа 'long' в коде функции printf.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: Tom Clancy's Rainbow Six: Vegas 2, The Void, Ragnarok Online, Drakan, Star Wars, Colin McRae, X-COM.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: TMUnlimiter 1.2.0.0, MDB Viewer Plus, Framemaker 8, Studio One Professional 5.

Дополнительно можно отметить публикацию проектом Wine пакета vkd3d 1.6 с реализацией Direct3D 12, работающей через трансляцию вызовов в графический API Vulkan. В состав пакета входят библиотеки libvkd3d с реализаций Direct3D 12, libvkd3d-shader c транслятором 4 и 5 модели шейдеров и libvkd3d-utils с функциями для упрощения портирования приложений Direct3D 12, а также набор демонстрационных примеров, включая порт glxgears на Direct3D 12. Код проекта распространяется под лицензией LGPLv2.1.

Библиотека libvkd3d поддерживает большую часть возможностей Direct3D 12, включая средства для графики и вычислений, очереди и списки команд, дескрипторы и дескрипторы кучи, корневые сигнатуры, неупорядоченный доступ, Sampler-ы, сигнатуры команд, корневые константы, непрямую (indirect) отрисовку, методы Clear*() и Copy*(). В libvkd3d-shader реализована трансляция байткода 4 и 5 моделей шейдеров в промежуточное представление SPIR-V. Поддерживаются вершинные, пиксельные, тесселяционные, вычислительные и простые геометрические шейдеры, сериализация и десериализация корневой сигнатуры. Из шейдерных инструкций реализованы арифметические, атомарные и битовые операции, операторы сравнения и управления потоком передачи данных, инструкции sample, gather и load, операции неупорядоченного доступа (UAV, Unordered Access View).

В новой версии продолжена работа по улучшению компилятора шейдеров на языке HLSL (High-Level Shader Language), предоставляемом начиная с DirectX 9.0. Среди улучшений, связанных с HLSL:

  • Реализована начальная поддержка вычислительных шейдеров.
  • Улучшена поддержка инициализации и назначения составных объектов, таких как структуры и массивы.
  • Добавлена возможность загрузки и сохранения ресурсов текстур, используя неупорядоченный доступ (UAV).
  • Добавлена поддержка атрибутов функций и реализованы встроенные функции asuint(), length(), normalize().
  • Добавлена поддержка модулей для вычислений с плавающей запятой.
  • Реализован флаг VKD3D_SHADER_DESCRIPTOR_INFO_FLAG_UAV_ATOMICS для индикации атомарных операций над дескрипторами неупорядоченного представления доступа (UAV).


  1. Главная ссылка к новости (https://www.winehq.org/news/20...)
  2. OpenNews: Выпуск Wine 7.22
  3. OpenNews: Выпуск Wine-wayland 7.7
  4. OpenNews: Стабильный релиз Wine 7.0
  5. OpenNews: Проект Wine опубликовал Vkd3d 1.5 с реализацией Direct3D 12
  6. OpenNews: Выпуск VKD3D-Proton 2.7, форка Vkd3d с реализацией Direct3D 12
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58296-wine
Ключевые слова: wine, vkd3d
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Обсуждение (13) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:23, 10/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > поддержки типа 'long' в коде функции printf.

    Джва года этого ждал!

     
  • 1.3, kusb (?), 11:28, 10/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    vk3d - vkontakte 3d. Не могу избавится.
     
  • 1.4, Аноним (4), 11:29, 10/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Этот пост повторяется под каждой новостью о вайн: сейчас везде виртуализация, ставьте винду нативно и играйте, юзайте мс тимс, мс офис без проблем, вайн устарел.
     
     
  • 2.7, Проффесор (?), 11:49, 10/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Что, даже на ARM?
     
  • 2.8, Ананям (?), 11:52, 10/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    свою проприетарную пар4шу с телеметрией и рекламой можешь в ж0пy засунуть, gнида

     
     
  • 3.11, Аноним (11), 12:00, 10/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В линуксе давно есть телеметрия. В том же дебиане даже при установке через debootstrap содержатся скрипты, отправляющие разработчику отчёты об ошибках, про другие дистрибутивы и говорить не приходится...
     
  • 3.12, Аноним (11), 12:03, 10/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Столько зондов как в AltLinux я ни в одной операционке не встречал.
     
  • 2.10, Ананимист (?), 11:56, 10/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А винда уже научилась не делать за пользователей обновлений и убрала жалкие "обязательные" требования к 11-ой ревизии своей поделки?
     
     
  • 3.13, Аноним (13), 12:12, 10/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Обновление за пользователей есть и в Ubuntu, точнее в desktop установленных на них, они обновляют инфу о наличии обновлений, по крайней мере в kde это отключить нельзя никак без ручного допиливания скрытых конфигов.
     
  • 3.15, iiiypuk (?), 13:12, 10/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В России да, обновления не приходят
     
  • 3.17, КО (?), 13:57, 10/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не делать за пользователей обновлений
    да
     
  • 2.14, Аноним (-), 12:33, 10/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну и зачем он повторяется, если я могу спокойно дёргать виндовые экзешники под линуксом с отключенным ASLR?
     

  • 1.16, Аноним (16), 13:48, 10/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    D Вот бы Вайн научился Шлангом собираться,рили было бы счастье,а то я чет на 24 профиль мигрировал под новый год.xs Пом ффпег скучаю,но слава Пароле.
     

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