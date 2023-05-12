Выпуск DXVK 2.2, реализации Direct3D 9/10/11 поверх API Vulkan

Доступен выпуск прослойки DXVK 2.2, предоставляющей реализацию DXGI (DirectX Graphics Infrastructure), Direct3D 9, 10 и 11, работающую через трансляцию вызовов в API Vulkan. Для использования DXVK требуется наличие драйверов с поддержкой API Vulkan 1.3, таких как Mesa RADV 22.0, NVIDIA 510.47.03, Intel ANV 22.0 и AMDVLK. DXVK может применяться для запуска 3D-приложений и игр в Linux при помощи Wine, выступая в качестве более высокопроизводительной альтернативы встроенных в Wine реализаций Direct3D 9/10/11, работающих поверх OpenGL. Основные изменения: Добавлена поддержка прослойки D3D11On12, обеспечивающей работу Direct3D 11 поверх Direct3D 12. Для поддержки D3D12 в новых играх на базе движка Unity, таких как Lego Builder's Journey, в DXVK реализована возможность создания устройств D3D11 из устройств D3D12, используя функцию D3D11On12CreateDevice и программный интерфейс ID3D11On12Device.

В реализации Direct3D 9 появилась поддержка частичного отображения (Partial Presentation), позволяющего организовать отображение частей окна через копирование содержимого экранного буфера (backbuffer) в системную память и последующей отрисовки его в окно, используя CPU. Указанная возможность улучшает совместимость с лаунчерами игр, созданными с использованием инструментария Microsoft WPF, ценой снижения производительности. Для Direct3D 9 также улучшено общее поведение виртуальных фреймбуферов (SwapChain) и прекращена поддержка опции d3d9.noExplicitFrontBuffer.

При использовании вместе с Proton или Wine по умолчанию прекращено создание файлов с логами и организован вывод диагностических сообщений в консоль при помощи специфичных для wine возможностей, что соответствует поведению vkd3d-proton. Для возобновления создания отдельных файлов c логами можно установить переменную окружения DXVK_LOG_PATH.

Значительно уменьшено потребление памяти в ситуациях создания в играх неиспользуемых устройств D3D11.

На системах с несколькими GPU улучшено определение устройств вывода, доступных через DXGI, что решает проблемы с производительностью в новых играх на базе движка RE (Reach for the Moon), использующих D3D12.

Устранены проблемы, проявляющиеся в играх: Battle Fantasia Revised Edition Cold Fear Dawn of Magic 2 DC Universe Online Far Cry 2 Halo: The Master Chief Collection Warhammer 40k: Space Marine Jade Empire Sid Meier's Pirates Total War: Shogun 2





