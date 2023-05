Выпуск DXVK 2.2, реализации Direct3D 9/10/11 поверх API Vulkan

1.1 , Аноним ( 1 ), 16:09, 12/05/2023 [ответить] +5 + / – Хоть я сам и не играю (времени нет, занят сильно), но считаю очень важным развивать DXVK. Еще было бы неплохо влить туда D8VK -- это бы очень обрадовало некоторых из игроков.

1.2 , дАнон ( ? ), 16:32, 12/05/2023 [ответить] –1 + / – Уже нужно во всю осваивать DXVK Native, а они дальше углубляются в DXVK...

2.3 , Анонус ( ? ), 17:01, 12/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > DXVK Native

> This repository has been archived by the owner on Nov 5, 2022. It is now read-only. Ну такое.

2.4 , Парень твоего папы ( ? ), 17:36, 12/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Куда развивать? DXVK native является частью DXVK, бери да компиляй сошку, если надо.



1.5 , ИмяХ ( ? ), 18:00, 12/05/2023 [ответить] + / – >>поддержка прослойки D3D11On12, обеспечивающей работу Direct3D 11 поверх Direct3D 12 Больше прослоек богу прослоек! Надо ещё запилить прослойку dx12->dx11, прослойку dx12->dx9, прослойку dx11->dx8 и в конце dx8->vulcan

1.6 , Аноним ( 6 ), 19:01, 12/05/2023 [ответить] + / – А мне чисто интересно. Сам проверить не могу. А сохранился там виндовый баг DXGI, при котором FindClosestMatchingMode не выдает режимы с Scaling = DXGI_MODE_SCALING_UNSPECIFIED, если все параметры установлены в UNSPECIFIED? Косяк связан с тем, что DXGI_MODE_SCALING_UNSPECIFIED трактуется и как неопределенное значение и как дефолтное для монитора. В списке режимов выдается DXGI_MODE_SCALING_UNSPECIFIED, что трактуется FindClosestMatchingMode как неопределенное значение.