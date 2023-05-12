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Первый стабильный выпуск D8VK, реализации Direct3D 8 поверх Vulkan

12.05.2023 13:53

Увидел свет выпуск проекта D8VK 1.0, предлагающего реализацию графического API Direct3D 8, работающую через трансляцию вызовов в API Vulkan и позволяющую при помощи Wine или Proton запускать в Linux разработанные для Windows 3D-приложения и игры, завязанные на API Direct3D 8. Код проекта написан на языке C++ и распространяется под лицензией Zlib. В качестве основы при разработке использована кодовая база проекта DXVK с реализацией Direct3D 9, 10 и 11 поверх Vulkan.

D8VK 1.0 отмечен как первый выпуск проекта, пригодный для повсеместного использования и протестированный на сотнях игр. По сравнению с проектами WineD3D и d3d8to9, в которых применяется трансляция Direct3D 8 в OpenGL и Direct3D 9, проект D8VK демонстрирует более высокую производительность, стабильность и совместимость с играми. Например, при тестировании в пакете 3DMark 2001 SE проект D8VK набрал 144660 баллов, связка d3d8to9 и dxvk - 118033, а WineD3D - 97134.

Разработчиками протестирована поддержка в D8VK около 200 игр, среди которых The Elder Scrolls III: Morrowind, Postal 2, Warcraft III, Another World 15, Need for Speed: High Stakes, Need for Speed III: Hot Pursuit, Red Faction II, Max Payne 2, Unreal II: The Awakening, GTA III, Silent Hill 3.

Список игр на базе Direct3D 8, которые пока не поддерживаются в D8VK:

  • Chaos Legion
  • Evil Dead: Hail to the King
  • Serious Sam: The First Encounter
  • Serious Sam: The Second Encounter
  • Shrek 2
  • Sonic Heroes
  • Splinter Cell: Chaos Theory (Versus Mode)
  • Star Wars: Republic Commando (disable Squad Shadows)


  1. Главная ссылка к новости (https://www.gamingonlinux.com/...)
  2. OpenNews: Проект Wine опубликовал Vkd3d 1.7 с реализацией Direct3D 12
  3. OpenNews: Выпуск DXVK 2.1, реализации Direct3D 9/10/11 поверх API Vulkan
  4. OpenNews: Выпуск VKD3D-Proton 2.8, форка Vkd3d с реализацией Direct3D 12
  5. OpenNews: Intel задействовал код DXVK в своих драйверах для Windows
  6. OpenNews: Выпуск D9VK 0.40, реализации Direct3D 9 поверх Vulkan
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59126-vulkan
Ключевые слова: vulkan, dxvk, d8vk
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (47) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 14:02, 12/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +13 +/
    Надеюсь со временем смерджат в DXVK, как это было с D9VK - сначала отдельный форк, а потом соединили с DXVK, и теперь там DX9,10,11.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 14:09, 12/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    мне как-то по барабану, в игры не играю, но если тебя это порадует, то да, вмерджить было бы неплохо
     
     
  • 3.6, Нинтендобой (?), 14:12, 12/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    Ну так и иди отсюда, офисный планктон. Тебе слова не давали.
     
  • 2.11, Аноним (11), 14:20, 12/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Я надеюсь, d9vk выкинут из dxvk, это ж мусор глючный, только тормозящий разработку, и сколько пришлось под него адаптировать ещё.
     
  • 2.44, Виноагент (?), 18:02, 12/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Работа идёт - https://github.com/doitsujin/dxvk/pull/3411
     
  • 2.47, Аноним (47), 19:54, 12/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, похоже, только так можно добиться, чтобы меньше новостей об этом мусоре выкладывали.
     

  • 1.2, Жяваман (?), 14:09, 12/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Меса в убунточке не умеет вулкан на моей встроенке интола 11ген.
    Так что  паралельно
     
     
  • 2.8, Нинтендобой (?), 14:15, 12/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А был бы умным, то взял бы встройку от амуде. Ну или видеокарту.
     
     
  • 3.30, жявамэн (ok), 16:19, 12/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    ноуты на амуде?
    не спасибо
     
     
  • 4.45, ДМИТРИЙ НАГИЕВ (?), 18:12, 12/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ого, говорящий микроб
     
  • 4.51, cheburnator9000 (ok), 21:31, 12/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    можно хоть сколько ржать над амд ноутбуками, но именно в амд (даже в самом дешевом ноутбучном проце последних поколений) именно что _полноценные_ 3D ядра в отличие от 96 "фейковых" низкопроизводительных блоков в intel iris xe (если что у интела под вендой есть vulkan).
     

  • 1.4, Shrex (?), 14:10, 12/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    То. Это мы любим Шрекс! Да ещё и второй!
     
  • 1.5, Аноним (5), 14:12, 12/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –15 +/
    только директХ ВОСЕМЬ? а ничего что там уже и девятая и десятая и одинадцатая и двенадцатая версия вышли??
    может разработчикам стоит искориться и приложить силы иначе они так никогда не догонят основу
     
     
  • 2.7, Нинтендобой (?), 14:14, 12/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Дружище, у тебя немного запоздалое развитие. Уже давно всё есть, погугли что ли.
     
  • 2.14, Аноним (3), 14:26, 12/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    где вы были восемь директ-иксов?
     
  • 2.27, another_one (ok), 15:42, 12/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тебе в соседнюю новость https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=59127
     

  • 1.10, Аноним (10), 14:17, 12/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ура, морроШинд. Надеюсь, на Kepler D8VK работает (драйвер 470.xx).
     
     
  • 2.40, Анонус (?), 17:17, 12/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По-моему тут в одной из тем писали, что DXVK после какого-то патча требует версию Вулкана выше, чем поддерживаемая 470 серией дров. Если этот D8VK работает только с последними DXVK, то Кеплеры в пролете :(
     
     
  • 3.41, Анонус (?), 17:27, 12/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Собственно вот

    Note: Nvidia's Kepler architecture (most GTX 600 / 700 series) is no longer supported. Please use DXVK 1.10.3 in combination with these cards.

     

  • 1.13, Аноним (11), 14:22, 12/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А dx7 там не собираются пилить? Все приличные игры закончились на нём и в вайне довольно плохая поддержка.
     
     
  • 2.15, Вася (??), 14:27, 12/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    уже есть dosbox, все приличные игры закончились на досе...
     
     
  • 3.17, Аноним (11), 14:37, 12/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ну, тут я могу поспорить. Я в целом очень толерантно отношусь к индишлаку и в целом дерьмовым играм (а одна из наиболее любимых моих игр всех времён это и вовсе Reccetear), но для доса ничего приличного кроме пары квестов я так и не нашёл. Проблемы даже не столько технические, сколько геймплейные. Ну и выглядят эти игры конечно моё почтение, я лучше в 16-битный консольный шлак поиграю. А вот dx7 это как раз эпоха писи гейминга.
     
     
  • 4.18, Вася (??), 14:41, 12/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну, тут я могу поспорить. Я в целом очень толерантно отношусь к
    > индишлаку и в целом дерьмовым играм (а одна из наиболее любимых
    > моих игр всех времён это и вовсе Reccetear), но для доса
    > ничего приличного кроме пары квестов я так и не нашёл. Проблемы
    > даже не столько технические, сколько геймплейные. Ну и выглядят эти игры
    > конечно моё почтение, я лучше в 16-битный консольный шлак поиграю. А
    > вот dx7 это как раз эпоха писи гейминга.

    да господе, ты просто старый дед, который не выкупает еще более ироническую иронию над твоей любовью к играм времен, когда у тебя еще не было игровой импотенции. Отсюда и шутка про досбокс.
    отличных, хороших или средненьких игр со временем dx7-8 понавыходило, они просто перестали тебе доставлять удовольствие, потому что в них трудно вкатываться.

     
     
  • 5.22, Аноним (11), 14:49, 12/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но ведь ничего иронического там и не было, не считать же каждую детскую глупость иронией теперь? Есть много отличных современных игр, да только технически и геймплейно они не далеко ушли от игр 30 летней давности. Тут скорее уже ощутимая деградация из-за необходимости адаптировать под консоли, а индишлак часто просто не дотягивается до игр того времени (но в то же время может позволять больше).
     
     
  • 6.25, Вася (??), 15:06, 12/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Но ведь ничего иронического там и не было, не считать же каждую
    > детскую глупость иронией теперь? Есть много отличных современных игр, да только
    > технически и геймплейно они не далеко ушли от игр 30 летней
    > давности. Тут скорее уже ощутимая деградация из-за необходимости адаптировать под консоли,
    > а индишлак часто просто не дотягивается до игр того времени (но
    > в то же время может позволять больше).

    отнюдь, классический паттерн "раньше было лучше" вполне себе заслуживает иронии. Детям не понять, потому что у них "раньше" и вообще восприятие времени еще в целом другое.

    геймплейно ни одна игра не ушла от самых простых игр, даже в самых свободных играх с открытым миром ты будешь делать то, что тебе по приколу и это будет какое-то относительно одно действие.

    да и какой-нибудь ведьмак шедевральный или диско элизиум мы все равно любим не за это. Так что нишевое решение для запуска старых игр и вообще весь прогресс wine (в который, я, грешным делом не верил) - это НУЖНО в любом случае. Тем более что wine это уже офигенный способ использовать версионированное WinAPI - нужна игра из 2001 года? взял версию постарше - запустилось! нужна из 2023 триплААА? пожалуйста!

    я вернулся на никсы в 2020 (до этого это были рабочие машины+ноуты) и просто щаслив от того, как тут похорошело все с играми за эти годы.

    Сейчас проблема не запустить игру, а найти ту, что достойна внимания и время на нее

     
     
  • 7.35, Аноним (11), 16:44, 12/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Понятно, ты просто не знаешь, о чём говоришь Ровно никакого прогресса вайна нет... большой текст свёрнут, показать
     
  • 4.28, another_one (ok), 15:52, 12/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >  но для доса ничего приличного кроме пары квестов я так и не нашёл.

    Угадай дату рождения по комментарию!

    Lands of Lore
    Might and Magic (не помню уже сколько из них было под DOS)
    Heroes of Might and Magic (I и II)
    Supaplex
    GTA
    Различные RTS
    Квестов тоже не пара

     
     
  • 5.32, Аноним (11), 16:30, 12/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Lands of lore разве что выглядит интересно на скриншотах, но после досовских ультим у меня аллергия на данжен кроулеры -- это должна быть хотя бы игра уровня words worth или я автоматически отнесу игру к унылому мусору и не ошибусь. Не знаю, что ты там угадывать собираешься, я во все эти игры сотни часов наиграл и не остался в восторге.
     
     
  • 6.33, another_one (ok), 16:34, 12/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > я во все эти игры сотни часов наиграл и не остался в восторге.

    Не, ну если лично тебе не понравилось, то да, ведь другого мнения и вкусов априори не существует...

     
     
  • 7.36, Аноним (11), 17:02, 12/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> я во все эти игры сотни часов наиграл и не остался в восторге.
    > Не, ну если лично тебе не понравилось, то да, ведь другого мнения
    > и вкусов априори не существует...

    Я объективно оцениваю игры, с точки зрения вложенного труда и представленного результата. Дело не во вкусе. Хотя, конечно, если говорить о досе, сравнивать игры начала 90х с концом 90х смысла не много. Да и смотреть надо игры без версии для венды, дос версия всегда была хуже и нет смысла её считать. Рассматривать стоит с позиции "играл бы ты в это сегодня?". Вот сколько тебе надо заплатить, чтобы ты тратил время на star control 2? А в то же время, чтобы я тратил время на thief 2, я сам заплатил, несколько раз.

     

  • 1.16, Turbid (ok), 14:31, 12/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    На жифорсе Ti 4400 работает?
     
  • 1.19, Аноним (19), 14:44, 12/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Почему-то никто не говорит об этом, но Вулкан сильно отстаёт от ОпенГЛ в планемфич. Например там отсутствуют геометрические шейдеры и тесселяция.
     
     
  • 2.23, Аноним (23), 15:00, 12/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Часто ими пользуешься? Зачем?
     
     
  • 3.29, Аноним (29), 16:05, 12/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чиво? Скажи ещё, тесселяция нинужна.
     
  • 2.31, asdasd (?), 16:24, 12/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    С какого это перепугу? Еще с первой версии спецификации усе есть:
    https://registry.khronos.org/vulkan/specs/1.0-wsi_extensions/html/chap22.html
    https://registry.khronos.org/vulkan/site/spec/latest/chapters/geometry.html
     
  • 2.39, Профессор (?), 17:16, 12/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты хотя бы вики почитай, чтобы понять, что вулкан и дх12 это не улучшенные версии опенгл и дх11, а совсем про другое.
     

  • 1.21, YM2608 (?), 14:49, 12/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    обожаю игры на Direct3D 8
     
     
  • 2.24, Аноним (23), 15:06, 12/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Diablo 2 хотел DirectX 6.1, StarCraft Bood War примерно то же, ночи невервинтера уже хотели DX 9.0c. Во что вы там такое играете бесполезное?
     
     
  • 3.37, Аноним (11), 17:13, 12/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Planescape: Torment на dx6 по-моему. Какие вообще годные игры выходили на dx8, кроме морровинда? А после морровинда? Dragon Age 1, F.E.A.R. 1? Но это не то, примерно 1 раз пройти на макс сложности и забыть. Все игры остались на dx7/dx6, у них даже было replay value, потому что это было до века мыльного кинца.
     
     
  • 4.42, another_one (ok), 17:43, 12/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.pcgamingwiki.com/wiki/List_of_Direct3D_8_games
     
     
  • 5.43, Аноним (11), 17:54, 12/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хм, около половины списка я прошёл, некоторые даже пару раз. Но проходить ещё раз нет желания абсолютно и в большинство я бы не стал играть сейчас, а вот многие игры на dx6/7 хочется пройти ещё разок и сейчас. Было бы время. Что это, replay value? Некоторые из них я проходил уже после сотен других, куда более современных и совершенных, так что это не может быть "трава была зеленее".
     
  • 3.46, YM2608 (?), 19:27, 12/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    так и я про то - это была шутка...
     

  • 1.26, ryoken (ok), 15:18, 12/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >>Unreal II: The Awakening

    Вроде как все анрылоообразные позволяют выбрать нужный 3D API на запуске иил наковырять в конфиге. Второй не играл, там такого нету?

     
  • 1.48, Геймер (?), 20:36, 12/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А там глядишь скоро и 3Dfx поверх Вулкана запилят. А может даже и DirectX 6. Счастливые обладатели видеокарточек за 1000 баксов смогут наконец в первый Резидент Ивел для ПК поиграть
     
  • 1.50, name (??), 21:18, 12/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Надо было сравнивать с d3d8to9 + d3d9.
     

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