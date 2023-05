Первый стабильный выпуск D8VK, реализации Direct3D 8 поверх Vulkan

Увидел свет выпуск проекта D8VK 1.0, предлагающего реализацию графического API Direct3D 8, работающую через трансляцию вызовов в API Vulkan и позволяющую при помощи Wine или Proton запускать в Linux разработанные для Windows 3D-приложения и игры, завязанные на API Direct3D 8. Код проекта написан на языке C++ и распространяется под лицензией Zlib. В качестве основы при разработке использована кодовая база проекта DXVK с реализацией Direct3D 9, 10 и 11 поверх Vulkan. D8VK 1.0 отмечен как первый выпуск проекта, пригодный для повсеместного использования и протестированный на сотнях игр. По сравнению с проектами WineD3D и d3d8to9, в которых применяется трансляция Direct3D 8 в OpenGL и Direct3D 9, проект D8VK демонстрирует более высокую производительность, стабильность и совместимость с играми. Например, при тестировании в пакете 3DMark 2001 SE проект D8VK набрал 144660 баллов, связка d3d8to9 и dxvk - 118033, а WineD3D - 97134. Разработчиками протестирована поддержка в D8VK около 200 игр, среди которых The Elder Scrolls III: Morrowind, Postal 2, Warcraft III, Another World 15, Need for Speed: High Stakes, Need for Speed III: Hot Pursuit, Red Faction II, Max Payne 2, Unreal II: The Awakening, GTA III, Silent Hill 3. Список игр на базе Direct3D 8, которые пока не поддерживаются в D8VK: Chaos Legion

Evil Dead: Hail to the King

Serious Sam: The First Encounter

Serious Sam: The Second Encounter

Shrek 2

Sonic Heroes

Splinter Cell: Chaos Theory (Versus Mode)

Star Wars: Republic Commando (disable Squad Shadows)