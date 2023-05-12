Первый стабильный выпуск D8VK, реализации Direct3D 8 поверх Vulkan

2.15 , Вася ( ?? ), 14:27, 12/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – уже есть dosbox, все приличные игры закончились на досе...

3.17 , Аноним ( 11 ), 14:37, 12/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Ну, тут я могу поспорить. Я в целом очень толерантно отношусь к индишлаку и в целом дерьмовым играм (а одна из наиболее любимых моих игр всех времён это и вовсе Reccetear), но для доса ничего приличного кроме пары квестов я так и не нашёл. Проблемы даже не столько технические, сколько геймплейные. Ну и выглядят эти игры конечно моё почтение, я лучше в 16-битный консольный шлак поиграю. А вот dx7 это как раз эпоха писи гейминга.

4.18 , Вася ( ?? ), 14:41, 12/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Ну, тут я могу поспорить. Я в целом очень толерантно отношусь к

> индишлаку и в целом дерьмовым играм (а одна из наиболее любимых

> моих игр всех времён это и вовсе Reccetear), но для доса

> ничего приличного кроме пары квестов я так и не нашёл. Проблемы

> даже не столько технические, сколько геймплейные. Ну и выглядят эти игры

> конечно моё почтение, я лучше в 16-битный консольный шлак поиграю. А

> вот dx7 это как раз эпоха писи гейминга. да господе, ты просто старый дед, который не выкупает еще более ироническую иронию над твоей любовью к играм времен, когда у тебя еще не было игровой импотенции. Отсюда и шутка про досбокс.

отличных, хороших или средненьких игр со временем dx7-8 понавыходило, они просто перестали тебе доставлять удовольствие, потому что в них трудно вкатываться. 5.22 , Аноним ( 11 ), 14:49, 12/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Но ведь ничего иронического там и не было, не считать же каждую детскую глупость иронией теперь? Есть много отличных современных игр, да только технически и геймплейно они не далеко ушли от игр 30 летней давности. Тут скорее уже ощутимая деградация из-за необходимости адаптировать под консоли, а индишлак часто просто не дотягивается до игр того времени (но в то же время может позволять больше).

6.25 , Вася ( ?? ), 15:06, 12/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Но ведь ничего иронического там и не было, не считать же каждую

> детскую глупость иронией теперь? Есть много отличных современных игр, да только

> технически и геймплейно они не далеко ушли от игр 30 летней

> давности. Тут скорее уже ощутимая деградация из-за необходимости адаптировать под консоли,

> а индишлак часто просто не дотягивается до игр того времени (но

> в то же время может позволять больше). отнюдь, классический паттерн "раньше было лучше" вполне себе заслуживает иронии. Детям не понять, потому что у них "раньше" и вообще восприятие времени еще в целом другое. геймплейно ни одна игра не ушла от самых простых игр, даже в самых свободных играх с открытым миром ты будешь делать то, что тебе по приколу и это будет какое-то относительно одно действие. да и какой-нибудь ведьмак шедевральный или диско элизиум мы все равно любим не за это. Так что нишевое решение для запуска старых игр и вообще весь прогресс wine (в который, я, грешным делом не верил) - это НУЖНО в любом случае. Тем более что wine это уже офигенный способ использовать версионированное WinAPI - нужна игра из 2001 года? взял версию постарше - запустилось! нужна из 2023 триплААА? пожалуйста! я вернулся на никсы в 2020 (до этого это были рабочие машины+ноуты) и просто щаслив от того, как тут похорошело все с играми за эти годы. Сейчас проблема не запустить игру, а найти ту, что достойна внимания и время на нее

7.35 , Аноним ( 11 ), 16:44, 12/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать Понятно, ты просто не знаешь, о чём говоришь Ровно никакого прогресса вайна нет... 4.28 , another_one ( ok ), 15:52, 12/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > но для доса ничего приличного кроме пары квестов я так и не нашёл. Угадай дату рождения по комментарию! Lands of Lore

Might and Magic (не помню уже сколько из них было под DOS)

Heroes of Might and Magic (I и II)

Supaplex

GTA

Различные RTS

Квестов тоже не пара

5.32 , Аноним ( 11 ), 16:30, 12/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Lands of lore разве что выглядит интересно на скриншотах, но после досовских ультим у меня аллергия на данжен кроулеры -- это должна быть хотя бы игра уровня words worth или я автоматически отнесу игру к унылому мусору и не ошибусь. Не знаю, что ты там угадывать собираешься, я во все эти игры сотни часов наиграл и не остался в восторге.

6.33 , another_one ( ok ), 16:34, 12/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > я во все эти игры сотни часов наиграл и не остался в восторге. Не, ну если лично тебе не понравилось, то да, ведь другого мнения и вкусов априори не существует...

7.36 , Аноним ( 11 ), 17:02, 12/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> я во все эти игры сотни часов наиграл и не остался в восторге.

> Не, ну если лично тебе не понравилось, то да, ведь другого мнения

> и вкусов априори не существует... Я объективно оцениваю игры, с точки зрения вложенного труда и представленного результата. Дело не во вкусе. Хотя, конечно, если говорить о досе, сравнивать игры начала 90х с концом 90х смысла не много. Да и смотреть надо игры без версии для венды, дос версия всегда была хуже и нет смысла её считать. Рассматривать стоит с позиции "играл бы ты в это сегодня?". Вот сколько тебе надо заплатить, чтобы ты тратил время на star control 2? А в то же время, чтобы я тратил время на thief 2, я сам заплатил, несколько раз.

