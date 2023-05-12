Первый стабильный выпуск D8VK, реализации Direct3D 8 поверх Vulkan

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|1.1, Аноним (1), 14:02, 12/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+13 +/–
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Надеюсь со временем смерджат в DXVK, как это было с D9VK - сначала отдельный форк, а потом соединили с DXVK, и теперь там DX9,10,11.
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|2.3, Аноним (3), 14:09, 12/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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мне как-то по барабану, в игры не играю, но если тебя это порадует, то да, вмерджить было бы неплохо
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|2.11, Аноним (11), 14:20, 12/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Я надеюсь, d9vk выкинут из dxvk, это ж мусор глючный, только тормозящий разработку, и сколько пришлось под него адаптировать ещё.
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|2.47, Аноним (47), 19:54, 12/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да, похоже, только так можно добиться, чтобы меньше новостей об этом мусоре выкладывали.
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|1.2, Жяваман (?), 14:09, 12/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
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Меса в убунточке не умеет вулкан на моей встроенке интола 11ген.
Так что паралельно
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|4.51, cheburnator9000 (ok), 21:31, 12/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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можно хоть сколько ржать над амд ноутбуками, но именно в амд (даже в самом дешевом ноутбучном проце последних поколений) именно что _полноценные_ 3D ядра в отличие от 96 "фейковых" низкопроизводительных блоков в intel iris xe (если что у интела под вендой есть vulkan).
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|1.5, Аноним (5), 14:12, 12/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–15 +/–
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только директХ ВОСЕМЬ? а ничего что там уже и девятая и десятая и одинадцатая и двенадцатая версия вышли??
может разработчикам стоит искориться и приложить силы иначе они так никогда не догонят основу
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|2.7, Нинтендобой (?), 14:14, 12/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Дружище, у тебя немного запоздалое развитие. Уже давно всё есть, погугли что ли.
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|2.40, Анонус (?), 17:17, 12/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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По-моему тут в одной из тем писали, что DXVK после какого-то патча требует версию Вулкана выше, чем поддерживаемая 470 серией дров. Если этот D8VK работает только с последними DXVK, то Кеплеры в пролете :(
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|3.41, Анонус (?), 17:27, 12/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Собственно вот
Note: Nvidia's Kepler architecture (most GTX 600 / 700 series) is no longer supported. Please use DXVK 1.10.3 in combination with these cards.
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|1.13, Аноним (11), 14:22, 12/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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А dx7 там не собираются пилить? Все приличные игры закончились на нём и в вайне довольно плохая поддержка.
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|2.15, Вася (??), 14:27, 12/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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уже есть dosbox, все приличные игры закончились на досе...
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|3.17, Аноним (11), 14:37, 12/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Ну, тут я могу поспорить. Я в целом очень толерантно отношусь к индишлаку и в целом дерьмовым играм (а одна из наиболее любимых моих игр всех времён это и вовсе Reccetear), но для доса ничего приличного кроме пары квестов я так и не нашёл. Проблемы даже не столько технические, сколько геймплейные. Ну и выглядят эти игры конечно моё почтение, я лучше в 16-битный консольный шлак поиграю. А вот dx7 это как раз эпоха писи гейминга.
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|4.18, Вася (??), 14:41, 12/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ну, тут я могу поспорить. Я в целом очень толерантно отношусь к
> индишлаку и в целом дерьмовым играм (а одна из наиболее любимых
> моих игр всех времён это и вовсе Reccetear), но для доса
> ничего приличного кроме пары квестов я так и не нашёл. Проблемы
> даже не столько технические, сколько геймплейные. Ну и выглядят эти игры
> конечно моё почтение, я лучше в 16-битный консольный шлак поиграю. А
> вот dx7 это как раз эпоха писи гейминга.
да господе, ты просто старый дед, который не выкупает еще более ироническую иронию над твоей любовью к играм времен, когда у тебя еще не было игровой импотенции. Отсюда и шутка про досбокс.
отличных, хороших или средненьких игр со временем dx7-8 понавыходило, они просто перестали тебе доставлять удовольствие, потому что в них трудно вкатываться.
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|5.22, Аноним (11), 14:49, 12/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Но ведь ничего иронического там и не было, не считать же каждую детскую глупость иронией теперь? Есть много отличных современных игр, да только технически и геймплейно они не далеко ушли от игр 30 летней давности. Тут скорее уже ощутимая деградация из-за необходимости адаптировать под консоли, а индишлак часто просто не дотягивается до игр того времени (но в то же время может позволять больше).
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|6.25, Вася (??), 15:06, 12/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Но ведь ничего иронического там и не было, не считать же каждую
> детскую глупость иронией теперь? Есть много отличных современных игр, да только
> технически и геймплейно они не далеко ушли от игр 30 летней
> давности. Тут скорее уже ощутимая деградация из-за необходимости адаптировать под консоли,
> а индишлак часто просто не дотягивается до игр того времени (но
> в то же время может позволять больше).
отнюдь, классический паттерн "раньше было лучше" вполне себе заслуживает иронии. Детям не понять, потому что у них "раньше" и вообще восприятие времени еще в целом другое.
геймплейно ни одна игра не ушла от самых простых игр, даже в самых свободных играх с открытым миром ты будешь делать то, что тебе по приколу и это будет какое-то относительно одно действие.
да и какой-нибудь ведьмак шедевральный или диско элизиум мы все равно любим не за это. Так что нишевое решение для запуска старых игр и вообще весь прогресс wine (в который, я, грешным делом не верил) - это НУЖНО в любом случае. Тем более что wine это уже офигенный способ использовать версионированное WinAPI - нужна игра из 2001 года? взял версию постарше - запустилось! нужна из 2023 триплААА? пожалуйста!
я вернулся на никсы в 2020 (до этого это были рабочие машины+ноуты) и просто щаслив от того, как тут похорошело все с играми за эти годы.
Сейчас проблема не запустить игру, а найти ту, что достойна внимания и время на нее
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|7.35, Аноним (11), 16:44, 12/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Понятно, ты просто не знаешь, о чём говоришь Ровно никакого прогресса вайна нет... большой текст свёрнут, показать
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|4.28, another_one (ok), 15:52, 12/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> но для доса ничего приличного кроме пары квестов я так и не нашёл.
Угадай дату рождения по комментарию!
Lands of Lore
Might and Magic (не помню уже сколько из них было под DOS)
Heroes of Might and Magic (I и II)
Supaplex
GTA
Различные RTS
Квестов тоже не пара
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|5.32, Аноним (11), 16:30, 12/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Lands of lore разве что выглядит интересно на скриншотах, но после досовских ультим у меня аллергия на данжен кроулеры -- это должна быть хотя бы игра уровня words worth или я автоматически отнесу игру к унылому мусору и не ошибусь. Не знаю, что ты там угадывать собираешься, я во все эти игры сотни часов наиграл и не остался в восторге.
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|6.33, another_one (ok), 16:34, 12/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> я во все эти игры сотни часов наиграл и не остался в восторге.
Не, ну если лично тебе не понравилось, то да, ведь другого мнения и вкусов априори не существует...
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|7.36, Аноним (11), 17:02, 12/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> я во все эти игры сотни часов наиграл и не остался в восторге.
> Не, ну если лично тебе не понравилось, то да, ведь другого мнения
> и вкусов априори не существует...
Я объективно оцениваю игры, с точки зрения вложенного труда и представленного результата. Дело не во вкусе. Хотя, конечно, если говорить о досе, сравнивать игры начала 90х с концом 90х смысла не много. Да и смотреть надо игры без версии для венды, дос версия всегда была хуже и нет смысла её считать. Рассматривать стоит с позиции "играл бы ты в это сегодня?". Вот сколько тебе надо заплатить, чтобы ты тратил время на star control 2? А в то же время, чтобы я тратил время на thief 2, я сам заплатил, несколько раз.
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|1.19, Аноним (19), 14:44, 12/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Почему-то никто не говорит об этом, но Вулкан сильно отстаёт от ОпенГЛ в планемфич. Например там отсутствуют геометрические шейдеры и тесселяция.
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|2.39, Профессор (?), 17:16, 12/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты хотя бы вики почитай, чтобы понять, что вулкан и дх12 это не улучшенные версии опенгл и дх11, а совсем про другое.
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|2.24, Аноним (23), 15:06, 12/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Diablo 2 хотел DirectX 6.1, StarCraft Bood War примерно то же, ночи невервинтера уже хотели DX 9.0c. Во что вы там такое играете бесполезное?
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|3.37, Аноним (11), 17:13, 12/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Planescape: Torment на dx6 по-моему. Какие вообще годные игры выходили на dx8, кроме морровинда? А после морровинда? Dragon Age 1, F.E.A.R. 1? Но это не то, примерно 1 раз пройти на макс сложности и забыть. Все игры остались на dx7/dx6, у них даже было replay value, потому что это было до века мыльного кинца.
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|5.43, Аноним (11), 17:54, 12/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хм, около половины списка я прошёл, некоторые даже пару раз. Но проходить ещё раз нет желания абсолютно и в большинство я бы не стал играть сейчас, а вот многие игры на dx6/7 хочется пройти ещё разок и сейчас. Было бы время. Что это, replay value? Некоторые из них я проходил уже после сотен других, куда более современных и совершенных, так что это не может быть "трава была зеленее".
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|1.26, ryoken (ok), 15:18, 12/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>>Unreal II: The Awakening
Вроде как все анрылоообразные позволяют выбрать нужный 3D API на запуске иил наковырять в конфиге. Второй не играл, там такого нету?
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|1.48, Геймер (?), 20:36, 12/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А там глядишь скоро и 3Dfx поверх Вулкана запилят. А может даже и DirectX 6. Счастливые обладатели видеокарточек за 1000 баксов смогут наконец в первый Резидент Ивел для ПК поиграть
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