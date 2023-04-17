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Компания Valve выпустила Proton 8.0, пакет для запуска Windows-игр в Linux

17.04.2023 22:16

Компания Valve опубликовала выпуск проекта Proton 8.0, который основан на кодовой базе проекта Wine и нацелен на обеспечение запуска в Linux игровых приложений, созданных для Windows и представленных в каталоге Steam. Наработки проекта распространяются под лицензией BSD.

Proton позволяет напрямую запускать в Linux-клиенте Steam игровые приложения, поставляемые только для Windows. Пакет включает в себя реализацию DirectX 9/10/11 (на базе пакета DXVK) и DirectX 12 (на базе vkd3d-proton), работающие через трансляцию вызовов DirectX в API Vulkan, предоставляет улучшенную поддержку игровых контроллеров и возможность использования полноэкранного режима независимо от поддерживаемых в играх разрешений экрана. Для увеличения производительности многопоточных игр поддерживаются механизмы "esync" (Eventfd Synchronization) и "futex/fsync".

В новой версии:

  • Повышено требования к оборудованию - для работы теперь необходим GPU, поддерживающий графический API Vulkan 1.3.
  • Выполнена синхронизация с выпуском Wine 8.0. Из Proton в upstream перенесены накопившиеся специфичные патчи, которые теперь входят в основной состав Wine. До версии 2.1-4 обновлена прослойка DXVK, транслирующая вызовы в API Vulkan. VKD3D-Proton, ответвление от vkd3d, созданное Valve для улучшения поддержки Direct3D 12 в Proton, обновлено до версии 2.8-84. Пакет wine-mono обновлён до версии 7.4.1.
  • Для многих игр включена поддержка NVIDIA NVAPI. Пакет Dxvk-nvapi с реализацией библиотеки NVAPI поверх DXVK обновлён до версии 0.6.2.
  • Добавлена поддержка игр:
    • Forspoken.
    • Samurai Maiden.
    • Dead Space (2023).
    • Creativerse.
    • Nioh 2 - The Complete Edition.
    • One Piece: Pirate Warriors 4.
    • Atelier Meruru.
    • Atelier Lydie & Suelle ~The Alchemists and the Mysterious Paintings~
    • Atelier Sophie: The Alchemist of the Mysterious Book DX.
    • Blue Reflection.
    • Atelier Rorona ~The Alchemist of Arland~ DX.
    • Disney Dreamlight Valley.
    • ROMANCE OF THE THREE KINGDOMS XIV.
    • ToGather:Island.
    • WARRIORS OROCHI 3 Ultimate Definitive Edition.
    • Exceed - Gun Bullet Children.
    • Gungrave G.O.R.E.
    • Chex Quest HD.
  • Решены проблемы в играх:
    • FIFA 21 и 22.
    • Tiny Tina's Wonderland.
    • Final Fantasy XIV Online launcher.
    • A Plague Tale: Innocence.
    • A Plague Tale: Requiem.
    • Tom Clancy's Splinter Cell.
    • Football manager 2023.
    • Fall in Labyrinth.
    • Life is Strange Remastered.
    • BeamNG.
    • Forza Horizon 5.
    • Mortal Kombat X.
    • Youropa.
    • Crysis Remastered.
    • Company of Heroes III.
    • The Last Blade 2.
    • Minecraft Dungeons.
    • Immortals Fenyx Rising.
    • The Witcher 3: Wild Hunt.
    • Dead or Alive 6.
  • Решена проблема с переключением по Alt+Tab в GNOME 43.
  • Улучшена поддержка мультитач.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/ValveSoftwa...)
  2. OpenNews: Компания Valve выпустила Proton 7.0-6, пакет для запуска Windows-игр в Linux
  3. OpenNews: Компания Valve выпустила Proton 7.0, пакет для запуска Windows-игр в Linux
  4. OpenNews: Опубликован графический стандарт Vulkan 1.3
  5. OpenNews: Стабильный релиз Wine 8.0
  6. OpenNews: Выпуск Wine 8.6 и GE-Proton7-55
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58990-proton
Ключевые слова: proton, wine
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Обсуждение (20) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, DrSheppard (ok), 22:56, 17/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Получается не работает Nvidia ниже Maxwell (2014) и AMD GCN4 (RX400, 2016)
     
     
  • 2.2, zloyuser (?), 23:02, 17/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Отстой. А я-то думал на своей S3-trio 64 поиграю.
     
  • 2.10, cheburnator9000 (ok), 23:55, 17/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Установи Windows 10, там нормально работают Pre-Maxwell и AMD GCN1/2/3 видеокарты. Линукс это не про долгосрочную поддержку железа. Да и уже как бы 10 лет уже прошло...
     

  • 1.3, Аноним (3), 23:07, 17/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    По-немногу добавляют поддержку для игр из моей библиотеки. По 10 штук за раз. А как ваши дела?
     
  • 1.4, doorsfan (?), 23:14, 17/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я правильно понимаю, что они, как и кроссовер, не всё переносят в wine, раз в нём ситуация значительно хуже, чем в предыдущей версии протона?
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 23:41, 17/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Неправильно ты все понимаешь. Например готика 3 работает намного быстрее только на оригинальном вайн. Протон лагает в мясо будучи неспособен задействовать видеокарту как следует.
     
     
  • 3.13, Аноним (13), 00:37, 18/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ложь какая-то. Все игры которые пробовал работают гораздо лучше в протоне, чем на ванильке. Багрепорт пиши.
     
     
  • 4.17, Аноним (9), 00:59, 18/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не ложь, а умение настраивать. И я не нанимался тестировщиком в валв. У меня лучше всего работает обычный вайн.
     
  • 3.18, Аноним (18), 01:20, 18/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Проверил: готика 3 летает. Видимо нужно какое-то музейное железо, чтобы проверить утверждение.
     

  • 1.5, Аноним (5), 23:14, 17/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А зачем так отдельно, почему не сразу в вайн вкладывать?
     
     
  • 2.6, Аноним (3), 23:32, 17/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сомнительные патчи, сомнительные дополнительные компоненты, но главное, разрабы вайна бездари, с которыми не хочется иметь дел. Ну, ещё crossover саботирует вайн, там стоит ещё разобраться, кто на ком стоял. Шифруются, гады. Я припоминаю, они так и прокатили вайн с поддержкой dx10. Вести собственную разработку может быть оправдано, не возникает необходимости всё согласовывать.
     
  • 2.7, anonymous (??), 23:33, 17/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у габена бабла намеренно, это как бубунта против дебиана - для форсу бандитского, вот будто они смеются над ними, издеваются.
     
     
  • 3.14, Аноним (13), 00:38, 18/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ещё фамилия у него такая - Фокс!
     
  • 2.12, Аноним (12), 00:24, 18/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А вы пробовали что-то пропихнуть в апстрим?
    Процесс может занятуться на годы, а недавно вышедшая игра должна работать уже сейчас.
     
     
  • 3.15, Аноним (15), 00:39, 18/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Единственное что он пробовал пропихнуть это еду по кишке, о чем ты
     

  • 1.8, Аноним (8), 23:41, 17/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А я все жду официально обещанного образа системы Steam Deck для PC от Valve, но похоже Габен испугался майков.
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 23:56, 17/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это он вас надул. Повелись на вброс демагогии сотрудника Майкрософт как пингвины бескрылые ))
     
  • 2.16, Аноним (15), 00:41, 18/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эээ... Стесняюсь спросить, нафейхоа оно вам?
     
  • 2.19, Аноним (19), 01:42, 18/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ты даже не знаешь кто такие майки
     
  • 2.20, anonymous (??), 01:57, 18/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У тебя нет железа под образ steam deck, зачем ты собрался ставить его на обычный ПК? Поставь arch, нахлобучил сверху steam, всё пекарня готова.
     
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