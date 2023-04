Компания Valve выпустила Proton 8.0, пакет для запуска Windows-игр в Linux

Компания Valve опубликовала выпуск проекта Proton 8.0, который основан на кодовой базе проекта Wine и нацелен на обеспечение запуска в Linux игровых приложений, созданных для Windows и представленных в каталоге Steam. Наработки проекта распространяются под лицензией BSD. Proton позволяет напрямую запускать в Linux-клиенте Steam игровые приложения, поставляемые только для Windows. Пакет включает в себя реализацию DirectX 9/10/11 (на базе пакета DXVK) и DirectX 12 (на базе vkd3d-proton), работающие через трансляцию вызовов DirectX в API Vulkan, предоставляет улучшенную поддержку игровых контроллеров и возможность использования полноэкранного режима независимо от поддерживаемых в играх разрешений экрана. Для увеличения производительности многопоточных игр поддерживаются механизмы "esync" (Eventfd Synchronization) и "futex/fsync". В новой версии: Повышено требования к оборудованию - для работы теперь необходим GPU, поддерживающий графический API Vulkan 1.3.

Выполнена синхронизация с выпуском Wine 8.0. Из Proton в upstream перенесены накопившиеся специфичные патчи, которые теперь входят в основной состав Wine. До версии 2.1-4 обновлена прослойка DXVK, транслирующая вызовы в API Vulkan. VKD3D-Proton, ответвление от vkd3d, созданное Valve для улучшения поддержки Direct3D 12 в Proton, обновлено до версии 2.8-84. Пакет wine-mono обновлён до версии 7.4.1.

Для многих игр включена поддержка NVIDIA NVAPI. Пакет Dxvk-nvapi с реализацией библиотеки NVAPI поверх DXVK обновлён до версии 0.6.2.

Добавлена поддержка игр: Forspoken. Samurai Maiden. Dead Space (2023). Creativerse. Nioh 2 - The Complete Edition. One Piece: Pirate Warriors 4. Atelier Meruru. Atelier Lydie & Suelle ~The Alchemists and the Mysterious Paintings~ Atelier Sophie: The Alchemist of the Mysterious Book DX. Blue Reflection. Atelier Rorona ~The Alchemist of Arland~ DX. Disney Dreamlight Valley. ROMANCE OF THE THREE KINGDOMS XIV. ToGather:Island. WARRIORS OROCHI 3 Ultimate Definitive Edition. Exceed - Gun Bullet Children. Gungrave G.O.R.E. Chex Quest HD.

Решены проблемы в играх: FIFA 21 и 22. Tiny Tina's Wonderland. Final Fantasy XIV Online launcher. A Plague Tale: Innocence. A Plague Tale: Requiem. Tom Clancy's Splinter Cell. Football manager 2023. Fall in Labyrinth. Life is Strange Remastered. BeamNG. Forza Horizon 5. Mortal Kombat X. Youropa. Crysis Remastered. Company of Heroes III. The Last Blade 2. Minecraft Dungeons. Immortals Fenyx Rising. The Witcher 3: Wild Hunt. Dead or Alive 6.

Решена проблема с переключением по Alt+Tab в GNOME 43.

Улучшена поддержка мультитач.