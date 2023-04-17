Компания Valve выпустила Proton 8.0, пакет для запуска Windows-игр в Linux

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|2.10, cheburnator9000 (ok), 23:55, 17/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Установи Windows 10, там нормально работают Pre-Maxwell и AMD GCN1/2/3 видеокарты. Линукс это не про долгосрочную поддержку железа. Да и уже как бы 10 лет уже прошло...
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|1.3, Аноним (3), 23:07, 17/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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По-немногу добавляют поддержку для игр из моей библиотеки. По 10 штук за раз. А как ваши дела?
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|1.4, doorsfan (?), 23:14, 17/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я правильно понимаю, что они, как и кроссовер, не всё переносят в wine, раз в нём ситуация значительно хуже, чем в предыдущей версии протона?
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|2.9, Аноним (9), 23:41, 17/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Неправильно ты все понимаешь. Например готика 3 работает намного быстрее только на оригинальном вайн. Протон лагает в мясо будучи неспособен задействовать видеокарту как следует.
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|3.13, Аноним (13), 00:37, 18/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ложь какая-то. Все игры которые пробовал работают гораздо лучше в протоне, чем на ванильке. Багрепорт пиши.
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|4.17, Аноним (9), 00:59, 18/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Не ложь, а умение настраивать. И я не нанимался тестировщиком в валв. У меня лучше всего работает обычный вайн.
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|3.18, Аноним (18), 01:20, 18/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Проверил: готика 3 летает. Видимо нужно какое-то музейное железо, чтобы проверить утверждение.
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|2.6, Аноним (3), 23:32, 17/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сомнительные патчи, сомнительные дополнительные компоненты, но главное, разрабы вайна бездари, с которыми не хочется иметь дел. Ну, ещё crossover саботирует вайн, там стоит ещё разобраться, кто на ком стоял. Шифруются, гады. Я припоминаю, они так и прокатили вайн с поддержкой dx10. Вести собственную разработку может быть оправдано, не возникает необходимости всё согласовывать.
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|2.7, anonymous (??), 23:33, 17/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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у габена бабла намеренно, это как бубунта против дебиана - для форсу бандитского, вот будто они смеются над ними, издеваются.
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|2.12, Аноним (12), 00:24, 18/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А вы пробовали что-то пропихнуть в апстрим?
Процесс может занятуться на годы, а недавно вышедшая игра должна работать уже сейчас.
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|3.15, Аноним (15), 00:39, 18/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Единственное что он пробовал пропихнуть это еду по кишке, о чем ты
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|1.8, Аноним (8), 23:41, 17/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А я все жду официально обещанного образа системы Steam Deck для PC от Valve, но похоже Габен испугался майков.
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|2.11, Аноним (11), 23:56, 17/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это он вас надул. Повелись на вброс демагогии сотрудника Майкрософт как пингвины бескрылые ))
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|2.20, anonymous (??), 01:57, 18/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У тебя нет железа под образ steam deck, зачем ты собрался ставить его на обычный ПК? Поставь arch, нахлобучил сверху steam, всё пекарня готова.
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