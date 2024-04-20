Выпуск Wine 9.7

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 9.7. С момента выпуска 9.6 было закрыто 18 отчётов об ошибках и внесено 123 изменения. Наиболее важные изменения: В сборочную систему добавлена поддержка формирования исполняемых файлов в формате ARM64X, содержащих одновременно код для ABI Arm64EC и ARM64. В winebuild добавлена опция "-marm64x" для генерации гибридных библиотек ARM64X, а в winegcc опция "-marm64x", обеспечивающая сборку для ARM64X.

Расширена поддержка ABI ARM64EC (ARM64 Emulation Compatible), применяемого для упрощения портирования на системы ARM64 приложений, изначально написанных для архитектуры x86_64. ARM64EC позволяет выполнять в окружении ARM64 отдельные модули с кодом x86_64 при помощи эмулятора.

Проведена реструктуризация интерфейса драйвера для графического API Vulkan.

В интерпретатор языка описания интерфейса WIDL (Wine Interface Definition Language) добавлена поддержка архитектуры ARM и библиотеки типов (TypeLib) в старом формате (SLTG).

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: Command and Conquer RA II, Command and Conquer Tiberian Sun, Oregon Trail II, Medieval II Total War, Totem Arts Launcher.

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: MSYS2, ProcessHacker 2.x, Clang 6.0, Notepad++, explorer.exe, Geovision Parashara's Light, Advanced IP Scanner, Mspaint, ON1 Raw Photo Editor, HP System Diagnostics.



