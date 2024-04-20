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Выпуск Wine 9.7

20.04.2024 08:45

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 9.7. С момента выпуска 9.6 было закрыто 18 отчётов об ошибках и внесено 123 изменения.

Наиболее важные изменения:

  • В сборочную систему добавлена поддержка формирования исполняемых файлов в формате ARM64X, содержащих одновременно код для ABI Arm64EC и ARM64. В winebuild добавлена опция "-marm64x" для генерации гибридных библиотек ARM64X, а в winegcc опция "-marm64x", обеспечивающая сборку для ARM64X.
  • Расширена поддержка ABI ARM64EC (ARM64 Emulation Compatible), применяемого для упрощения портирования на системы ARM64 приложений, изначально написанных для архитектуры x86_64. ARM64EC позволяет выполнять в окружении ARM64 отдельные модули с кодом x86_64 при помощи эмулятора.
  • Проведена реструктуризация интерфейса драйвера для графического API Vulkan.
  • В интерпретатор языка описания интерфейса WIDL (Wine Interface Definition Language) добавлена поддержка архитектуры ARM и библиотеки типов (TypeLib) в старом формате (SLTG).
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: Command and Conquer RA II, Command and Conquer Tiberian Sun, Oregon Trail II, Medieval II Total War, Totem Arts Launcher.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: MSYS2, ProcessHacker 2.x, Clang 6.0, Notepad++, explorer.exe, Geovision Parashara's Light, Advanced IP Scanner, Mspaint, ON1 Raw Photo Editor, HP System Diagnostics.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.winehq.org/news/20...)
  2. OpenNews: Выпуск Wine 9.6 и Wine staging 9.6
  3. OpenNews: В Arch Linux улучшили совместимость c Windows-играми, запускаемыми в Wine и Steam
  4. OpenNews: Проект Wine опубликовал Vkd3d 1.11 с реализацией Direct3D 12
  5. OpenNews: Стабильный релиз Wine 9.0
  6. OpenNews: Компания Valve выпустила Proton 8.0-5, пакет для запуска Windows-игр в Linux
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61034-wine
Ключевые слова: wine
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Обсуждение (5) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 08:52, 20/04/2024 [ответить]  
    		• +/
    А куда так ускорились версии всего и вся, я вот только недавно щупал 9.1?
    Или я старею?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 08:58, 20/04/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.4, laindono (ok), 08:59, 20/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты стареешь. Один мажорный релиз в год это не особо часто. А тут просто минорное обновление.
     
  • 2.5, Аноним (5), 09:11, 20/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Увы, это бич современного софтостроения. Гонятся за циферками, а не за качеством...
     
     
  • 3.6, Аноним (-), 09:25, 20/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Такой подход гораздо лучше, чем то что предлагали диды "подожди 5 лет пока мы выпустим обнову, а потом еще годика 2 пока мы выпустим багфикс к ней".
    А так пользователь получает улучшения маленькими порциями, но регулярно.
     

  • 1.7, Аноним (7), 09:30, 20/04/2024 [ответить]  
    		• +/
    Походу готовится Microsoft Silicon на основе ARM...
     

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