В Arch Linux улучшили совместимость c Windows-играми, запускаемыми в Wine и Steam

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|1.1, Аноним (1), 12:05, 08/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+18 +/–
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Что же этот параметр раньше не увеличили если он такой полезный? Может кроме интенсивно потребляющих память существуют какие-то ещё приложения?
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|2.22, leap42 (ok), 13:34, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Он полезный только для тех, кто играет в виндовые игры на Linux. Если сравнить число тех, у кого дома linux + нет винды + есть интерес к играм, со всеми Linux инсталяциями (сервера, железки аля роутер или приставка, android смартфоны и т.д.), то выяснится, что абсолютному большинству оно не надо. К счастью оно легко увеличивается и у меня уже давно было накручено до 8388600, даже больше, чем в статье.
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|2.23, нах. (?), 13:38, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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оно не про интенсивное потребление, оно про фрагментацию памяти.
Предполагается что игрунам в общем-то пофиг что свихнувшееся приложение может повесить им систему...а..собственно, оно у них уже и так.
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|2.13, Слава Линуксу (?), 13:11, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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Появится меню Пуск и включится Автообновление, которое будет приводить к Синим экранам смерти
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|1.4, Аноним (4), 12:27, 08/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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А некто не так давно писал,что нет у него ресурсов как у Валв...Работа все-таки идет и вероятно, даже вов64 может будет для всех. Беру свои свои слова про элитную секретутку с вскодом назад и искринне так извиняюсь.
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|1.5, Аноним (5), 12:33, 08/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Единственное чего не понимаю, разве CS2 нет нативной под этот ваш линукс?
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|2.8, Аноним (1), 13:03, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Спешу порвать твой шаблон. Кс2 есть под Линукс, но нет под мак. Хз как тебе теперь с этим жить.
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|3.12, Аноним (12), 13:10, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Правильно, мак не для игр, а для того, чтобы всякие фронтендеры могли выпендриваться в старбаксе
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|4.17, Аноним (5), 13:20, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так были же новости что Эпл взялась пилить свою версию Протона для эмуляции виндовых игр, не?
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|3.19, Аноним (5), 13:24, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты ничего не порвал. Под этот ваш линук есть КС начиная с 1.6, Source, я был уверен что CS:GO тоже была, но не уверен про CS2. Единственное да странно, игры на Goldsource вроде бы были портированы под макось. DOTA 2 тоже вроде есть под неё.
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|1.11, Аноним (11), 13:09, 08/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Непонятный параметр, делающий что-то, что большинство окружающих не знает, не понимает, и никогда в жизни более не вспомнит о его существовании.
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|1.21, Аноним (5), 13:33, 08/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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SteamOS сейчас уже не базируется на Arch Linux? На debian образный перешла?
Наверное разработчикам Arch стало грустно из-за этого и они хотят чтобы разработчики SteamOs вернулись на Arch?
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|2.25, Аноним (25), 13:52, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Наоборот, лол. Древние версии 1.0 и 2.0 были дебианоподобные, а с выходом Steam Deck выкатили арчевую 3.0.
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|1.30, Аноним (27), 14:12, 08/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Не понимаю нафига это всё надо, какие-то параметры, какие-то вайны. HOMM2, Settlers2, XCOM все прекрасно работают в dosbox. HOMM3 ваще нативный есть
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|1.31, 1 (??), 14:18, 08/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я чёт не понял ... Столько пафоса из-за команды
sysctl vm.max_map_count=1048576 ?
Т.е. для настоящего арчевода поправить sysctl.conf это Rocket science ?
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|2.33, Аноним (10), 14:26, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это предупреждение, что ещё больше зашквар теперь. Ну, в принципе, все кому надо, и так знают, что это позорный дистрибутив (в 2012 уже перестали это скрывать).
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|1.35, ivan1986 (?), 14:47, 08/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Хм, странно
LANG=C pacman -Qi filesystem Name : filesystem
Version : 2024.01.19-1
Description : Base Arch Linux files
никаких настроек в /etc/sysctl.d нету, вообще ничего по этому поводу не настраивал
sysctl vm.max_map_count vm.max_map_count = 2147483642
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|2.36, Аноним (36), 15:13, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Файлы конфигурации системных переменных ядра
Файлы, найденные в каталоге /etc/sysctl.d, которые заканчиваются на .conf
, обрабатываются в sysctl(8) во время загрузки. Если вы хотите задать переменные ядра
, вы можете либо отредактировать файл /etc/sysctl.conf, либо создать новый файл.
Имя файла не имеет значения, но не делайте его именем пакета, поскольку оно может
противоречить тому, что понадобится разработчику пакетов позже. Имя файла должно заканчиваться
на .conf, иначе оно не будет прочитано.
Рекомендуемое расположение для локальных системных настроек - /etc/sysctl.d/local.conf
, но если вы будете следовать правилам в отношении имени файла, все будет
работать. смотрите справочную страницу sysctl.conf(5) для получения подробной информации о формате
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