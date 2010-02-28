В Arch Linux улучшили совместимость c Windows-играми, запускаемыми в Wine и Steam

Файлы конфигурации системных переменных ядра Файлы, найденные в каталоге /etc/sysctl.d, которые заканчиваются на .conf

, обрабатываются в sysctl(8) во время загрузки. Если вы хотите задать переменные ядра

, вы можете либо отредактировать файл /etc/sysctl.conf, либо создать новый файл. Имя файла не имеет значения, но не делайте его именем пакета, поскольку оно может

противоречить тому, что понадобится разработчику пакетов позже. Имя файла должно заканчиваться

на .conf, иначе оно не будет прочитано. Рекомендуемое расположение для локальных системных настроек - /etc/sysctl.d/local.conf

, но если вы будете следовать правилам в отношении имени файла, все будет

работать. смотрите справочную страницу sysctl.conf(5) для получения подробной информации о формате

