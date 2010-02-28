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В Arch Linux улучшили совместимость c Windows-играми, запускаемыми в Wine и Steam

08.04.2024 11:59

Разработчики Arch Linux объявили о внесении изменения, нацеленного на улучшение совместимости c Windows-играми, запускаемыми через Wine или Steam (используется Proton). По аналогии с изменением в выпуске Fedora 39, параметр sysctl vm.max_map_count, определяющий максимально доступное процессу число областей маппинга памяти, по умолчанию увеличен с 65530 до 1048576. Изменение включено в состав пакета filesystem 2024.04.07-1.

При использовании ранее выставлявшегося по умолчанию значения 65530, попытка запуска в Wine многих игр, включая DayZ, Hogwarts Legacy, Counter Strike 2, Star Citizen и THE FINALS, приводила к аварийному завершению. Кроме того, отмечается, что увеличение vm.max_map_count также решает некоторые проблемы с производительностью приложений, интенсивно потребляющих память.

  1. Главная ссылка к новости (https://archlinux.org/news/inc...)
  2. OpenNews: Релиз дистрибутива Fedora Linux 39
  3. OpenNews: Доступны Wine 9.5, Wine staging 9.5, Proton 9.0beta16 и GE-Proton9-2
  4. OpenNews: Компания Valve выпустила Proton 8.0-5, пакет для запуска Windows-игр в Linux
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60950-archlinux
Ключевые слова: archlinux, wine, game
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Обсуждение (30) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:05, 08/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +18 +/
    Что же этот параметр раньше не увеличили если он такой полезный? Может кроме интенсивно потребляющих память существуют какие-то ещё приложения?
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 12:38, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Плюсую
     
  • 2.22, leap42 (ok), 13:34, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он полезный только для тех, кто играет в виндовые игры на Linux. Если сравнить число тех, у кого дома linux + нет винды + есть интерес к играм, со всеми Linux инсталяциями (сервера, железки аля роутер или приставка, android смартфоны и т.д.), то выяснится, что абсолютному большинству оно не надо. К счастью оно легко увеличивается и у меня уже давно было накручено до 8388600, даже больше, чем в статье.
     
  • 2.23, нах. (?), 13:38, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    оно не про интенсивное потребление, оно про фрагментацию памяти.

    Предполагается что игрунам в общем-то пофиг что свихнувшееся приложение может повесить им систему...а..собственно, оно у них уже и так.

     
  • 2.24, Beta Version (ok), 13:41, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    О необходимости его увеличения узнали недавно, когда The Finals крашился.
     

  • 1.2, Аноним (2), 12:09, 08/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    И какие побочки? Память жрать больше станет?
     
     
  • 2.13, Слава Линуксу (?), 13:11, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Появится меню Пуск и включится Автообновление, которое будет приводить к Синим экранам смерти
     

  • 1.4, Аноним (4), 12:27, 08/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А некто не так давно писал,что нет у него ресурсов как у Валв...Работа все-таки идет и вероятно, даже вов64 может будет для всех. Беру свои свои слова про элитную секретутку с вскодом назад и искринне так извиняюсь.
     
     
  • 2.9, Zenitur (ok), 13:03, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > вов64

    И лайнейдж32? Шучу.

     
     
  • 3.10, Аноним (10), 13:05, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Линеаге же. На самом деле, кстати.
     

  • 1.5, Аноним (5), 12:33, 08/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Единственное чего не понимаю, разве CS2 нет нативной под этот ваш линукс?
     
     
  • 2.7, anoon (?), 12:52, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ...
    есть.
     
  • 2.8, Аноним (1), 13:03, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Спешу порвать твой шаблон. Кс2 есть под Линукс, но нет под мак. Хз как тебе теперь с этим жить.  
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 13:10, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Правильно, мак не для игр, а для того, чтобы всякие фронтендеры могли выпендриваться в старбаксе
     
     
  • 4.14, Слава Линуксу (?), 13:13, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так он же для просмотра ютубчика, разве нет?
     
  • 4.17, Аноним (5), 13:20, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так были же новости что Эпл взялась пилить свою версию Протона для эмуляции виндовых игр, не?
     
  • 3.19, Аноним (5), 13:24, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты ничего не порвал. Под этот ваш линук есть КС начиная с 1.6, Source, я был уверен что CS:GO тоже была, но не уверен про CS2. Единственное да странно, игры на Goldsource вроде бы были портированы под макось. DOTA 2 тоже вроде есть под неё.
     

  • 1.11, Аноним (11), 13:09, 08/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Непонятный параметр, делающий что-то, что большинство окружающих не знает, не понимает, и никогда в жизни более не вспомнит о его существовании.
     
  • 1.15, eugener (ok), 13:17, 08/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    В Ubuntu тоже - https://www.omgubuntu.co.uk/2024/03/ubuntu-24-04-makes-a-small-tweak-that-dram

    Походу, раньше никто не знал зачем этот параметр, а тут кто-то покрутил... И все такие - воу, Hugely Improve Gaming!

     
  • 1.21, Аноним (5), 13:33, 08/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    SteamOS сейчас уже не базируется на Arch Linux? На debian образный перешла?
    Наверное разработчикам Arch  стало грустно из-за этого и они хотят чтобы разработчики SteamOs вернулись на Arch?
     
     
  • 2.25, Аноним (25), 13:52, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Наоборот, лол. Древние версии 1.0 и 2.0 были дебианоподобные, а с выходом Steam Deck выкатили арчевую 3.0.
     
  • 2.27, Аноним (27), 14:00, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    оно теперь базируется на рач линуксе
     

  • 1.28, Аноним (28), 14:07, 08/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Видимо tumbleweed изначально игровой дистр 🤣
     
  • 1.30, Аноним (27), 14:12, 08/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Не понимаю нафига это всё надо, какие-то параметры, какие-то вайны. HOMM2, Settlers2, XCOM все прекрасно работают в dosbox. HOMM3 ваще нативный есть
     
  • 1.31, 1 (??), 14:18, 08/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я чёт не понял ... Столько пафоса из-за команды
    sysctl vm.max_map_count=1048576 ?

    Т.е. для настоящего арчевода поправить sysctl.conf это Rocket science ?

     
     
  • 2.33, Аноним (10), 14:26, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это предупреждение, что ещё больше зашквар теперь. Ну, в принципе, все кому надо, и так знают, что это позорный дистрибутив (в 2012 уже перестали это скрывать).
     

  • 1.35, ivan1986 (?), 14:47, 08/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хм, странно

    LANG=C pacman -Qi filesystem                                                                                  Name            : filesystem
    Version         : 2024.01.19-1
    Description     : Base Arch Linux files

    никаких настроек в /etc/sysctl.d нету, вообще ничего по этому поводу не настраивал

    sysctl vm.max_map_count                                                                                       vm.max_map_count = 2147483642

     
     
  • 2.36, Аноним (36), 15:13, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Файлы конфигурации системных переменных ядра

    Файлы, найденные в каталоге /etc/sysctl.d, которые заканчиваются на .conf
    , обрабатываются в sysctl(8) во время загрузки. Если вы хотите задать переменные ядра
    , вы можете либо отредактировать файл /etc/sysctl.conf, либо создать новый файл.

    Имя файла не имеет значения, но не делайте его именем пакета, поскольку оно может
    противоречить тому, что понадобится разработчику пакетов позже. Имя файла должно заканчиваться
    на .conf, иначе оно не будет прочитано.

    Рекомендуемое расположение для локальных системных настроек - /etc/sysctl.d/local.conf
    , но если вы будете следовать правилам в отношении имени файла, все будет
    работать. смотрите справочную страницу sysctl.conf(5) для получения подробной информации о формате

     

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