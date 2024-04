В Arch Linux улучшили совместимость c Windows-играми, запускаемыми в Wine и Steam

2.6 , Аноним ( 6 ), 12:38, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Плюсую

2.22 , leap42 ( ok ), 13:34, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Он полезный только для тех, кто играет в виндовые игры на Linux. Если сравнить число тех, у кого дома linux + нет винды + есть интерес к играм, со всеми Linux инсталяциями (сервера, железки аля роутер или приставка, android смартфоны и т.д.), то выяснится, что абсолютному большинству оно не надо. К счастью оно легко увеличивается и у меня уже давно было накручено до 8388600, даже больше, чем в статье.

2.23 , нах. ( ? ), 13:38, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – оно не про интенсивное потребление, оно про фрагментацию памяти. Предполагается что игрунам в общем-то пофиг что свихнувшееся приложение может повесить им систему...а..собственно, оно у них уже и так. 2.24 , Beta Version ( ok ), 13:41, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – О необходимости его увеличения узнали недавно, когда The Finals крашился.