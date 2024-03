Доступны Wine 9.5, Wine staging 9.5, Proton 9.0beta16 и GE-Proton9-2

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 9.5. С момента выпуска 9.4 было закрыто 27 отчётов об ошибках и внесено 264 изменения. Наиболее важные изменения: В компиляторе языка описания интерфейса WIDL (Web Interface Definition Language) добавлена начальная поддержка генерации библиотеки типов (TypeLib) в старом формате (SLTG). Для ABI ARM64EC (ARM64 Emulation Compatible) реализована обработка исключений. ARM64EC применяется для упрощения портирования на системы ARM64 приложений, изначально написанных для архитектуры x86_64, через предоставление возможности выполнения в окружении ARM64 отдельных модулей с кодом x86_64 при помощи эмулятора.

Улучшена поддержка компактных дампов памяти в формате Minidump.

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: Elder Scrolls Online, RE:D Cherish, Fallout Tactics, Tomb Raider 3, Rocket League, ArmA: Cold War Assault, Final Fantasy XI Online, Far Cry 3.

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: WhatsApp Desktop, Smartflix, Squirrel Installers, OneDrive, CDBurnerXP, Overwatch, RadiAnt DICOM Viewer, Grand Theft Auto V Rockstar Editor, YI Home, Alune Klient 14.03.2022. WeCom 4.x, Totem Arts, Acrom Controller, QQ 8.9.6. Одновременно сформирован выпуск проекта Wine Staging 9.5, предоставляющего расширенные сборки Wine, включающие не полностью готовые или рискованные патчи, пока непригодные для принятия в основную ветку Wine. По сравнению с Wine в Wine Staging предоставляется 435 дополнительных патчей. В новом выпуске Wine Staging осуществлена синхронизация с кодовой базой Wine 9.5 и vkd3d, удалены патчи ws2_32-TransmitFile и ntdll-Threading, перенесены в основной состав Wine патчи к shell32 (решены проблемы с SHFileOperation(FO_MOVE) и поиском в реестре), wined3d (задействованы bindless-текстуры для шейдеров GLSL) и user32 (добавлена заглушка LoadKeyboardLayoutEx). Компания Valve опубликовала 16 бета-выпуск пакета Proton 9.0, основанного на кодовой базе проекта Wine и нацеленного на обеспечение запуска в Linux игровых приложений, созданных для Windows и представленных в каталоге Steam. Proton позволяет напрямую запускать в Linux-клиенте Steam игровые приложения, поставляемые только для Windows. Пакет включает в себя реализацию DirectX 9/10/11 (на базе пакета DXVK) и DirectX 12 (на базе vkd3d-proton), работающие через трансляцию вызовов DirectX в API Vulkan, предоставляет улучшенную поддержку игровых контроллеров и возможность использования полноэкранного режима независимо от поддерживаемых в играх разрешений экрана. Для увеличения производительности многопоточных игр поддерживаются механизмы "esync" (Eventfd Synchronization) и "futex/fsync". В новой ветке Proton выполнена синхронизация с выпуском Wine 9.0. Из Proton в upstream перенесены накопившиеся специфичные патчи, которые теперь входят в основной состав Wine. До версии 2.3 обновлена прослойка DXVK, транслирующая вызовы в API Vulkan. VKD3D-Proton, ответвление от vkd3d, созданное Valve для улучшения поддержки Direct3D 12 в Proton, обновлено до версии 2.11.1. Пакет Dxvk-nvapi с реализацией библиотеки NVAPI поверх DXVK обновлён до версии 0.6.4. 0.6.2. Решены проблемы во многих играх. По сравнению с прошлой бета-версией добавлена поддержка Steamworks SDK 1.59 и устранены проблемы в играх Command & Conquer Red Alert, Carmageddon: Max Damage, Risk of Rain 2, DayZ, Last Of Us Part I и Trove. Кроме того, состоялся выпуск проекта GE-Proton 9-2, в рамках которого энтузиастами формируются независимые от компании Valve расширенные сборки пакета для запуска Windows-приложений Proton, отличающиеся более свежей версией Wine, задействованием FFmpeg в FAudio и включением дополнительных патчей, решающих проблемы в различных игровых приложениях. В Proton GE 9-2 перенесены изменения из свежих кодовых баз wine 9, proton 9, steamclient, vkd3d-proton, dxvk-nvapi и dxvk. Решена проблема с воспроизведением файлов в формате wmv.