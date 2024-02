Выпуск Wine 9.3 и бета-версия Proton 9.0

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 9.3. С момента выпуска 9.2 было закрыто 23 отчёта об ошибках и внесено 295 изменений. Наиболее важные изменения: В API Windows Internet (WinINet) добавлена поддержка работы через прокси.

Добавлен новый драйвер mouhid.sys для устройств управления указателем (тачпады, мыши), использующим протокол HID (Human Interface Device).

Обновлены данные о часовых поясах.

На платформах ARM продолжена работа по улучшению обработки исключений.

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: Final Fantasy XI, Virtual Life 2, Finding Nemo, Microsoft Flight Simulator 2020, Baldur's Gate 3, Mass Effect Legendary Edition.

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: FDM (Free Download Manager), Basemark Web 3.0, Happy Foto Designer, IK Product Manager, Western Digital SSD Dashboard, cmd.exe, Solidworks 2008, Autodesk Fusion360, LMMS 1.2.2. Дополнительно можно отметить публикацию компанией Valve бета-выпуска пакета Proton 9.0, основанного на кодовой базе проекта Wine и нацеленного на обеспечение запуска в Linux игровых приложений, созданных для Windows и представленных в каталоге Steam. Proton позволяет напрямую запускать в Linux-клиенте Steam игровые приложения, поставляемые только для Windows. Пакет включает в себя реализацию DirectX 9/10/11 (на базе пакета DXVK) и DirectX 12 (на базе vkd3d-proton), работающие через трансляцию вызовов DirectX в API Vulkan, предоставляет улучшенную поддержку игровых контроллеров и возможность использования полноэкранного режима независимо от поддерживаемых в играх разрешений экрана. Для увеличения производительности многопоточных игр поддерживаются механизмы "esync" (Eventfd Synchronization) и "futex/fsync". В новой ветке Proton выполнена синхронизация с выпуском Wine 9.0. Из Proton в upstream перенесены накопившиеся специфичные патчи, которые теперь входят в основной состав Wine. До версии 2.3 обновлена прослойка DXVK, транслирующая вызовы в API Vulkan. VKD3D-Proton, ответвление от vkd3d, созданное Valve для улучшения поддержки Direct3D 12 в Proton, обновлено до версии 2.11.1. Пакет Dxvk-nvapi с реализацией библиотеки NVAPI поверх DXVK обновлён до версии 0.6.4. 0.6.2. Добавлена поддержка игр: Dinogen Online

George McGeehan Gamer Hero

Lord of the Rings: Gollum

Photography Simulator Demo

Road to Vostok Demo

The Finals

True Reporter. Mystery of Mistwood

WITCH ON THE HOLY NIGHT Pешены проблемы при запуске игр: Airborne Kingdom

Bayonetta

BIOMUTANT

Brawhalla

Disaster Report 4: Summer Memories

Doom Eternal

Escape from Monkey Island

Fantastic Danmaku Festival Part I/II

Final Fantasy XIV

Greek Wars

Harvestella

KING OF FIGHTERS XV

Lethal Company

Lords of the Fallen

Phasmophobia

Savant - Ascent REMIX

Sea of Thieves

Super Robot Wars 30

The Last Game

Wayfinder