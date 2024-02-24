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Выпуск Wine 9.3 и бета-версия Proton 9.0

24.02.2024 09:44

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 9.3. С момента выпуска 9.2 было закрыто 23 отчёта об ошибках и внесено 295 изменений.

Наиболее важные изменения:

  • В API Windows Internet (WinINet) добавлена поддержка работы через прокси.
  • Добавлен новый драйвер mouhid.sys для устройств управления указателем (тачпады, мыши), использующим протокол HID (Human Interface Device).
  • Обновлены данные о часовых поясах.
  • На платформах ARM продолжена работа по улучшению обработки исключений.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: Final Fantasy XI, Virtual Life 2, Finding Nemo, Microsoft Flight Simulator 2020, Baldur's Gate 3, Mass Effect Legendary Edition.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: FDM (Free Download Manager), Basemark Web 3.0, Happy Foto Designer, IK Product Manager, Western Digital SSD Dashboard, cmd.exe, Solidworks 2008, Autodesk Fusion360, LMMS 1.2.2.

Дополнительно можно отметить публикацию компанией Valve бета-выпуска пакета Proton 9.0, основанного на кодовой базе проекта Wine и нацеленного на обеспечение запуска в Linux игровых приложений, созданных для Windows и представленных в каталоге Steam. Proton позволяет напрямую запускать в Linux-клиенте Steam игровые приложения, поставляемые только для Windows. Пакет включает в себя реализацию DirectX 9/10/11 (на базе пакета DXVK) и DirectX 12 (на базе vkd3d-proton), работающие через трансляцию вызовов DirectX в API Vulkan, предоставляет улучшенную поддержку игровых контроллеров и возможность использования полноэкранного режима независимо от поддерживаемых в играх разрешений экрана. Для увеличения производительности многопоточных игр поддерживаются механизмы "esync" (Eventfd Synchronization) и "futex/fsync".

В новой ветке Proton выполнена синхронизация с выпуском Wine 9.0. Из Proton в upstream перенесены накопившиеся специфичные патчи, которые теперь входят в основной состав Wine. До версии 2.3 обновлена прослойка DXVK, транслирующая вызовы в API Vulkan. VKD3D-Proton, ответвление от vkd3d, созданное Valve для улучшения поддержки Direct3D 12 в Proton, обновлено до версии 2.11.1. Пакет Dxvk-nvapi с реализацией библиотеки NVAPI поверх DXVK обновлён до версии 0.6.4. 0.6.2.

Добавлена поддержка игр:

  • Dinogen Online
  • George McGeehan Gamer Hero
  • Lord of the Rings: Gollum
  • Photography Simulator Demo
  • Road to Vostok Demo
  • The Finals
  • True Reporter. Mystery of Mistwood
  • WITCH ON THE HOLY NIGHT

Pешены проблемы при запуске игр:

  • Airborne Kingdom
  • Bayonetta
  • BIOMUTANT
  • Brawhalla
  • Disaster Report 4: Summer Memories
  • Doom Eternal
  • Escape from Monkey Island
  • Fantastic Danmaku Festival Part I/II
  • Final Fantasy XIV
  • Greek Wars
  • Harvestella
  • KING OF FIGHTERS XV
  • Lethal Company
  • Lords of the Fallen
  • Phasmophobia
  • Savant - Ascent REMIX
  • Sea of Thieves
  • Super Robot Wars 30
  • The Last Game
  • Wayfinder


  1. Главная ссылка к новости (https://www.winehq.org/news/20...)
  2. OpenNews: Новые версии Wine 9.2 и Winlator 5.0. Для ядра Linux предложен драйвер ntsync
  3. OpenNews: Стабильный релиз Wine 9.0
  4. OpenNews: Выпуск VKD3D-Proton 2.10, форка Vkd3d с реализацией Direct3D 12
  5. OpenNews: Компания Valve выпустила Proton 8.0-5, пакет для запуска Windows-игр в Linux
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60657-wine
Ключевые слова: wine, proton
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Обсуждение (13) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (-), 10:11, 24/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    кто в здравом уме будет проходить третью балдуру на вайн?)
     
     
  • 2.4, хрю (?), 10:21, 24/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Она на нём нормально играет - я скачал, поиграл, так сказать ознакомился.
     
     
  • 3.16, Роман Теняев (-), 12:52, 24/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Baldur's Gate 3

    Уже наиграл 680 часов, начал недавно третье прохождение. Блин, даже в DOS2 было часов 400, как засосало. Вот что значит делать интересные игры - каждое прохождение вообще не такое, как предыдущее.

     
  • 2.5, Аноним (5), 10:24, 24/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Согласен, сегодня напишу письмо разрабам, пусть нормальный порт этого шлака выкатывают. То что в вайне без проблем работает не оправдание.
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 10:32, 24/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > этого шлака

    вот интересно, а сколько в твоём портфолио игр, получивших звание Игры Года?

     
     
  • 4.11, Аноним (5), 10:48, 24/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня нет денег, чтобы оплачивать эти звания.
     
     
  • 5.14, n00by (ok), 11:14, 24/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Откуда берётся это мнение, что они купили звание? Приобрели право использовать правила AD&D, умело вписали классику в соответствующее запросам современного потребителя изображение игрового мира. При этом постарались угодить как казуалам (лёгкий уровень), так и гуру RPG (сложный). Можно проходить как командой, так и одним персонажем. Придумали некий увлекательный сюжет, опять же в духе времени и гипотетической власти рептилоидов. Только не надо про гендерную повесточку; если у кого персонажи вдруг принялись заниматься чем-то непристойным - так нечего на зеркало пенять, заставив их это делать.
     

  • 1.3, Аноним (5), 10:20, 24/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Протон всё ещё зависит от 32-битных либ? Да сколько можно то, апстрим уже давным давно не зависит.
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 10:41, 24/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы наверное только самые топовые игрушки запускаете. Старьё на 32/64 чувствует себя лучше.
     
     
  • 3.12, Аноним (5), 10:55, 24/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А в чём это выражается? Ну, вроде как, говорят, опенгл менее производительно работает, но я не сталкивался. В основном, dxvk используется, а тем играм, где опенгл, не важно незначительное снижение производительности. Как много "тяжёлых" 32 битных опенгл игр? Не оправдывает кучу 32 битных зависимостей в системе.
     
     
  • 4.13, Аноним (9), 11:06, 24/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так и я dxvk использую,но этого мало если не использовать Steam с его примочками, да и там Proton multilib.На 32/64 Wine меньше косяков поиметь можно. Тот же Скайрим (репачёк) у меня с wow64 отказывался запускаться. К тому же с распаковкой игрушек не огребёшь как правило по самые помидоры,но это не точно.
     
  • 3.15, n00by (ok), 11:39, 24/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Он запускает жирноватый троллинг:
    1. Не знает, зависит ли Протон от 32-битных либ (о чём и спрашивает).
    2. Превращает своё незнание в риторический вопрос последующим набросом "да сколько можно то".
     

  • 1.7, Аноним (9), 10:38, 24/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Wine-staging-9.2 получился норм и даже dotnet3.5-sp1 установил.
     

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