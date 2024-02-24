Выпуск Wine 9.3 и бета-версия Proton 9.0

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|2.4, хрю (?), 10:21, 24/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Она на нём нормально играет - я скачал, поиграл, так сказать ознакомился.
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|3.16, Роман Теняев (-), 12:52, 24/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Baldur's Gate 3
Уже наиграл 680 часов, начал недавно третье прохождение. Блин, даже в DOS2 было часов 400, как засосало. Вот что значит делать интересные игры - каждое прохождение вообще не такое, как предыдущее.
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|2.5, Аноним (5), 10:24, 24/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Согласен, сегодня напишу письмо разрабам, пусть нормальный порт этого шлака выкатывают. То что в вайне без проблем работает не оправдание.
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|3.6, Аноним (6), 10:32, 24/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> этого шлака
вот интересно, а сколько в твоём портфолио игр, получивших звание Игры Года?
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|5.14, n00by (ok), 11:14, 24/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Откуда берётся это мнение, что они купили звание? Приобрели право использовать правила AD&D, умело вписали классику в соответствующее запросам современного потребителя изображение игрового мира. При этом постарались угодить как казуалам (лёгкий уровень), так и гуру RPG (сложный). Можно проходить как командой, так и одним персонажем. Придумали некий увлекательный сюжет, опять же в духе времени и гипотетической власти рептилоидов. Только не надо про гендерную повесточку; если у кого персонажи вдруг принялись заниматься чем-то непристойным - так нечего на зеркало пенять, заставив их это делать.
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|1.3, Аноним (5), 10:20, 24/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Протон всё ещё зависит от 32-битных либ? Да сколько можно то, апстрим уже давным давно не зависит.
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|2.9, Аноним (9), 10:41, 24/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вы наверное только самые топовые игрушки запускаете. Старьё на 32/64 чувствует себя лучше.
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|3.12, Аноним (5), 10:55, 24/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А в чём это выражается? Ну, вроде как, говорят, опенгл менее производительно работает, но я не сталкивался. В основном, dxvk используется, а тем играм, где опенгл, не важно незначительное снижение производительности. Как много "тяжёлых" 32 битных опенгл игр? Не оправдывает кучу 32 битных зависимостей в системе.
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|4.13, Аноним (9), 11:06, 24/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так и я dxvk использую,но этого мало если не использовать Steam с его примочками, да и там Proton multilib.На 32/64 Wine меньше косяков поиметь можно. Тот же Скайрим (репачёк) у меня с wow64 отказывался запускаться. К тому же с распаковкой игрушек не огребёшь как правило по самые помидоры,но это не точно.
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|3.15, n00by (ok), 11:39, 24/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Он запускает жирноватый троллинг:
1. Не знает, зависит ли Протон от 32-битных либ (о чём и спрашивает).
2. Превращает своё незнание в риторический вопрос последующим набросом "да сколько можно то".
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