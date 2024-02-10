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Новые версии Wine 9.2 и Winlator 5.0. Для ядра Linux предложен драйвер ntsync

10.02.2024 10:38

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 9.2. С момента выпуска 9.1 было закрыто 14 отчётов об ошибках и внесено 213 изменений.

Наиболее важные изменения:

  • Движок Wine Mono с реализацией платформы .NET обновлён до выпуска 9.0.0.
  • Улучшена поддержка системного лотка.
  • На платформах ARM улучшена обработка исключений.
  • При сборке задействован макрос YEAR2038 для использования 64-разрядного типа time_t.
  • В драйвере winewayland.drv улучшена работа с курсором.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: Elite Dangerous, Epic Games Launcher 15.21.0, LANCommander, Kodu.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: Quick3270 5.21, digikam, Dolphin Emulator, Windows Sysinternals Process Explorer 17.05, Microsoft Webview 2 installer.

Кроме того, опубликован релиз Android-приложения Winlator 5.0, предоставляющего обвязку над Wine и эмуляторами Box86/Box64 для выполнения Windows-приложений на платформе Android. Winlator разворачивает Linux-окружение на базе Ubuntu с Mesa3D, DXVK, D8VK и CNC DDraw, в котором при помощи эмулятора и Wine на ARM-устройствах с Android выполняются Windows-приложения, собранные для архитектуры x86.

В новой версии Winlator улучшена работа менеджера задач, повышена производительность, добавлена поддержка смены тем оформления и улучшена совместимость с XInput. Кроме Winlator для запуска Windows-игр в Android развивается Android-приложение Cassia, которое обещают довести до готовности к публикации в этом году. В Cassia используется Wine, DXVK/VKD3D и эмулятор FEX .

Также можно отметить публикацию в списке рассылки ядра Linux драйвера ntsync, реализующего символьное устройство /dev/ntsync и набор примитивов для синхронизации, применяемых в ядре Windows NT. Реализация подобных примитивов на уровне ядра позволяет существенно поднять производительность Windows-игр, запускаемых при помощи Wine. Например, при использовании драйвера ntsync по сравнению с реализацией примитивов синхронизации NT в пространстве пользователя максимальный FPS в игре Dirt 3 увеличился на 678%, в игре Resident Evil 2 - на 196%, Tiny Tina's Wonderlands - на 177%, Lara Croft: Temple of Osiris - на 131%, Call of Juarez - на 125%, The Crew - на 96%, Forza Horizon 5 - на 48%, Anger Foot - на 43%.

Значительный прирост производительности достигается благодаря избавлению от накладных расходов, связанных с применением RPC в пространстве пользователя. Создание отдельного драйвера для ядра Linux объясняется проблематичностью корректной реализации API синхронизации NT поверх существующих примитивов в ядре. Например, операция NtPulseEvent() и режим "wait-for-all" в NtWaitForMultipleObjects() требуют прямого управления очередью ожидания. Патчи с драйвером ntsync пока имеют статус RFC, т.е. выставлены для обсуждения и рецензирования сообществом, но пока не претендуют для принятия в основной состав ядра Linux.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.winehq.org/news/20...)
  2. OpenNews: Выпуск Wine 9.1
  3. OpenNews: Стабильный релиз Wine 9.0
  4. OpenNews: Apple представил инструментарий для портирования игр, основанный на Wine
  5. OpenNews: Выпуск VKD3D-Proton 2.9, форка Vkd3d с реализацией Direct3D 12
  6. OpenNews: Компания Valve выпустила Proton 8.0-5, пакет для запуска Windows-игр в Linux
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60583-wine
Ключевые слова: wine, ntsync
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (13) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.3, Аноним (3), 11:11, 10/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    В интернете утверждают, уже существующий в ядре и поддерживающийся протоном futex2 обеспечивает лучшую производительность меньшей ценой, но у ntsync более полное соответствие.
     
  • 1.5, Аноним (5), 11:12, 10/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > при использовании драйвера ntsync по сравнению с реализацией примитивов синхронизации NT в пространстве пользователя максимальный FPS в игре Dirt 3 увеличился на 678%, в игре Resident Evil 2 - на 196%, Tiny Tina's Wonderlands - на 177%, Lara Croft: Temple of Osiris - на 131%, Call of Juarez - на 125%, The Crew - на 96%, Forza Horizon 5 - на 48%, Anger Foot - на 43%.

    То есть игры на Linux будут работать быстрее чем на Windows?

     
     
  • 2.31, 12yoexpert (ok), 12:31, 10/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    как будто они когда-то работали медленнее
     
  • 2.32, Бывалый смузихлёб (?), 12:41, 10/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Реализация подобных примитивов на уровне ядра позволяет
    > существенно поднять производительность
    > Windows-игр, запускаемых при помощи Wine.
    > Например, при использовании драйвера ntsync
    > по сравнению с реализацией примитивов синхронизации NT
    > в пространстве пользователя максимальный FPS …

    Судя по тексту, сравнивается производительность игор именно на лине под вайном
    И «внезапно» оказывается, что реализация в ядре сильно быстрее реализации в пространстве пользователя

     
  • 2.33, Аноним (33), 12:51, 10/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ну тут надо смотреть на конкретный проект и железо:
    https://www.phoronix.com
     
     
  • 3.34, Аноним (33), 12:55, 10/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    https://www.phoronix.com/review/meteor-lake-arc-graphics/2
     

  • 1.7, Аноним (7), 11:14, 10/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Обязательно ли тащить в ядро, почему нельзя отдельно модулем?
     
     
  • 2.18, Аноним (18), 11:36, 10/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    1. оно и так модулем
    2. кто это поддерживать будет? А в ядро — разрабы ядра и поддерживают.

     

  • 1.25, Аноним (18), 11:48, 10/02/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 1.27, Аноним (18), 12:01, 10/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    https://www.youtube.com/watch?v=NjU4nyWyhU8
     
  • 1.30, Аноним (30), 12:29, 10/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    "Winlator разворачивает Linux-окружений на базе Ubuntu с Mesa3D, DXVK, D8VK и CNC DDraw, в котором при помощи эмулятора и Wine на ARM-устройствах с Android выполняются Windows-приложения, собранные для архитектуры x86."

    Мы развернём десктопный линукс на мобильном недолинуксе, чтобы вы могли запустить виндософт... ОуКееей!

     
  • 1.35, Фрик из соседней пещеры (?), 13:09, 10/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Wine Staging 9.1. Вот, вообще спустя рукава кодят сервисмены несчастные. D Где 9.2? Я хочу её!
     
  • 1.36, Аноним (36), 13:22, 10/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кто-то юзал Winlator? Как оно кстати?
     

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