Компания Valve выпустила Proton 8.0-5, пакет для запуска Windows-игр в Linux

Компания Valve опубликовала обновление проекта Proton 8.0-5, основанного на кодовой базе проекта Wine и нацеленного на обеспечение запуска в Linux игровых приложений, созданных для Windows и представленных в каталоге Steam. Наработки проекта распространяются под лицензией BSD. Proton позволяет напрямую запускать в Linux-клиенте Steam игровые приложения, поставляемые только для Windows. Пакет включает в себя реализацию DirectX 9/10/11 (на базе пакета DXVK) и DirectX 12 (на базе vkd3d-proton), работающие через трансляцию вызовов DirectX в API Vulkan, предоставляет улучшенную поддержку игровых контроллеров и возможность использования полноэкранного режима независимо от поддерживаемых в играх разрешений экрана. Для увеличения производительности многопоточных игр поддерживаются механизмы "esync" (Eventfd Synchronization) и "futex/fsync". Среди изменений в новой версии Proton: Обеспечена поддержка расширенного динамического диапазона (HDR) на оборудовании поддерживающем данную технологию (например, HDR поддерживается в Steam Deck OLED). Предоставлена возможность использования HDR в играх: Resident Evil 2 Resident Evil 3 Resident Evil 7 Biohazard Resident Evil Village Hogwarts Legacy Mass Effect Legendary Edition Injustice 2 Alan Wake 2 Devil May Cry 5

До версии 2.3-21-g1b31aa5d обновлена прослойка DXVK, транслирующая вызовы в API Vulkan. VKD3D-Proton, ответвление от vkd3d, созданное Valve для улучшения поддержки Direct3D 12 в Proton, обновлено до версии 2.11-19-g0e681135. Пакет dxvk-nvapi обновлён до версии 0.6.4-20-g0a7c48b. Движок Wine Mono с реализацией платформы .NET обновлён до выпуска 8.1.0.

Улучшена поддержка джойстиков VKB Gladiator NXT Evo и Virpil Constellation ALPHA-R при наличии в системе модуля ядра hidraw.

Добавлена поддержка игр: Grotesque Tactics: Evil Heroes Welcome to Princeland Red Tie Runner Simon the Sorcerer: 25th Anniversary Edition Assassin's Creed Mirage

Решены проблемы в играх: Baldur's Gate 3 Cyberpunk 2077 Forza Horizon 5 Starfield Halo Infinite Witcher 3 Hogwarts Legacy Resident Evil 2 Crysis 2 Crysis 3 The Last of Us Part I Trivia Tricks Final Fantasy X/X-2 HD Remaster Final Fantasy VIII Freefall 3050AD LIGHTNING RETURNS: Final Fantasy XIII Final Fantasy XIII-2. Remnant: From The Ashes Deep Rock Galactic Nickelodeon All-Star Brawl 2 Mighty Switch Force! Collection Aura: Fate of the Ages Project Cars 3 Project Cars 2. Elite Dangerous Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 MareQuest: An Interactive Tail Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 Aveyond 4: Shadow of the Mist. The Binding of Isaac: Rebirth Idle Spiral NASCAR Heat 5 DiRT Rally The Binding of Isaac Out of Ore.

Включена поддержка nvapi в игре Satisfactory.

Устранены утечки памяти при воспроизведении видео в VRchat при использовании AVPro.

Решена проблема с переключением игр на другой монитор в полноэкранном режиме в пользовательском окружении Cinnamon.