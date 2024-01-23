Компания Valve выпустила Proton 8.0-5, пакет для запуска Windows-игр в Linux

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|1.1, Аноним (1), 09:19, 23/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
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Очень грустно то, что игра может работать в 8 версии, а когда выйдет 9-я, всё сломается, т.е положительный эффект не накапливается, и приходится держать зоопарк версий под каждую игру :(
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|2.27, Аноним (27), 11:35, 23/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так винда ж точно также. На вайне хотя бы в один клик можно версию переключить и триксы настроить.
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|3.30, Аноним (30), 11:50, 23/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А на винде ничего делать не надо, как правило. (нет, там не так же)
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|2.31, Аноним (31), 11:56, 23/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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С учётом роста количества поддерживаемых игр из года в год, накапливается ещё как
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|1.11, Аноним (-), 09:56, 23/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> Решены проблемы в играх
Ну а насчёт GТА 5 уже решили все проблемы там? Скоро шестая уже выходит.
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|2.15, Аноним (12), 10:00, 23/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>> Решены проблемы в играх
> Ну а насчёт GТА 5 уже решили все проблемы там? Скоро шестая
> уже выходит.
ну как шестая выйдет и с ней проблемы будут
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|2.22, НяшМяш (ok), 10:40, 23/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А какие проблемы есть у жта 5? В последний раз запускал полтора года назад, причём играл с друганом по сети - работало отлично. И на протондб у игры золото стоит.
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|3.24, Аноним (25), 10:53, 23/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–10 +/–
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самому подсраку лет, а умом малолетний да л баёб)) короче, типичный опенетчик с котом на аве
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|1.19, Аноним (-), 10:09, 23/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Вот кто на самом деле развивает опенсорс.
Вайн был унылым поделием полутора землекопов, но потом пришла вальв и он даже стал относительно юзабелен.
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|2.20, Аноним (12), 10:12, 23/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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типичная история для всего опенсорса: был проект, его пилили пара васянов что б чесать своё ЧСВ, потом пришла *имя корпорации* и подтянула проект до юзабельного общей массой уровня
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|2.23, Аноним (23), 10:53, 23/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>Вайн был унылым поделием полутора землекопов,
Вайн чуть менее чем полностью держался на разрабах из Codewavers.
>но потом пришла вальв и он даже стал относительно юзабелен.
А потом Valve пришла на все готовое и подрядила Codewavers пилить протон.
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