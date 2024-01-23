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Компания Valve выпустила Proton 8.0-5, пакет для запуска Windows-игр в Linux

23.01.2024 09:11

Компания Valve опубликовала обновление проекта Proton 8.0-5, основанного на кодовой базе проекта Wine и нацеленного на обеспечение запуска в Linux игровых приложений, созданных для Windows и представленных в каталоге Steam. Наработки проекта распространяются под лицензией BSD.

Proton позволяет напрямую запускать в Linux-клиенте Steam игровые приложения, поставляемые только для Windows. Пакет включает в себя реализацию DirectX 9/10/11 (на базе пакета DXVK) и DirectX 12 (на базе vkd3d-proton), работающие через трансляцию вызовов DirectX в API Vulkan, предоставляет улучшенную поддержку игровых контроллеров и возможность использования полноэкранного режима независимо от поддерживаемых в играх разрешений экрана. Для увеличения производительности многопоточных игр поддерживаются механизмы "esync" (Eventfd Synchronization) и "futex/fsync".

Среди изменений в новой версии Proton:

  • Обеспечена поддержка расширенного динамического диапазона (HDR) на оборудовании поддерживающем данную технологию (например, HDR поддерживается в Steam Deck OLED). Предоставлена возможность использования HDR в играх:
    • Resident Evil 2
    • Resident Evil 3
    • Resident Evil 7 Biohazard
    • Resident Evil Village
    • Hogwarts Legacy
    • Mass Effect Legendary Edition
    • Injustice 2
    • Alan Wake 2
    • Devil May Cry 5
  • До версии 2.3-21-g1b31aa5d обновлена прослойка DXVK, транслирующая вызовы в API Vulkan. VKD3D-Proton, ответвление от vkd3d, созданное Valve для улучшения поддержки Direct3D 12 в Proton, обновлено до версии 2.11-19-g0e681135. Пакет dxvk-nvapi обновлён до версии 0.6.4-20-g0a7c48b. Движок Wine Mono с реализацией платформы .NET обновлён до выпуска 8.1.0.
  • Улучшена поддержка джойстиков VKB Gladiator NXT Evo и Virpil Constellation ALPHA-R при наличии в системе модуля ядра hidraw.
  • Добавлена поддержка игр:
    • Grotesque Tactics: Evil Heroes
    • Welcome to Princeland
    • Red Tie Runner
    • Simon the Sorcerer: 25th Anniversary Edition
    • Assassin's Creed Mirage
  • Решены проблемы в играх:
    • Baldur's Gate 3
    • Cyberpunk 2077
    • Forza Horizon 5
    • Starfield
    • Halo Infinite
    • Witcher 3
    • Hogwarts Legacy
    • Resident Evil 2
    • Crysis 2
    • Crysis 3
    • The Last of Us Part I
    • Trivia Tricks
    • Final Fantasy X/X-2 HD Remaster
    • Final Fantasy VIII
    • Freefall 3050AD
    • LIGHTNING RETURNS: Final Fantasy XIII
    • Final Fantasy XIII-2.
    • Remnant: From The Ashes
    • Deep Rock Galactic
    • Nickelodeon All-Star Brawl 2
    • Mighty Switch Force! Collection
    • Aura: Fate of the Ages
    • Project Cars 3
    • Project Cars 2.
    • Elite Dangerous
    • Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2
    • MareQuest: An Interactive Tail
    • Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4
    • Aveyond 4: Shadow of the Mist.
    • The Binding of Isaac: Rebirth
    • Idle Spiral
    • NASCAR Heat 5
    • DiRT Rally
    • The Binding of Isaac
    • Out of Ore.
  • Включена поддержка nvapi в игре Satisfactory.
  • Устранены утечки памяти при воспроизведении видео в VRchat при использовании AVPro.
  • Решена проблема с переключением игр на другой монитор в полноэкранном режиме в пользовательском окружении Cinnamon.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/ValveSoftwa...)
  2. OpenNews: Компания Valve выпустила Proton 8.0-4, пакет для запуска Windows-игр в Linux
  3. OpenNews: В Wine добавлена поддержка HDR для Vulkan
  4. OpenNews: Выпуск VKD3D-Proton 2.10, форка Vkd3d с реализацией Direct3D 12
  5. OpenNews: Apple представил инструментарий для портирования игр, основанный на Wine
  6. OpenNews: Стабильный релиз Wine 9.0
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60480-proton
Ключевые слова: proton, wine, game, valve
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (21) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:19, 23/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Очень грустно то, что игра может работать в 8 версии, а когда выйдет 9-я, всё сломается, т.е положительный эффект не накапливается, и приходится держать зоопарк версий под каждую игру :(
     
     
  • 2.4, Zenitur (ok), 09:37, 23/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто там LinSxS просил в соседнем треде? Вот он.
     
  • 2.27, Аноним (27), 11:35, 23/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так винда ж точно также. На вайне хотя бы в один клик можно версию переключить и триксы настроить.
     
     
  • 3.30, Аноним (30), 11:50, 23/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А на винде ничего делать не надо, как правило. (нет, там не так же)
     
  • 2.31, Аноним (31), 11:56, 23/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С учётом роста количества поддерживаемых игр из года в год, накапливается ещё как
     

  • 1.3, Аноним (3), 09:35, 23/01/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –6 +/
     
     
  • 2.6, Zenitur (ok), 09:41, 23/01/2024 Скрыто ботом-модератором
    		• +/
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 09:57, 23/01/2024 Скрыто ботом-модератором
    		• –1 +/
     
     
  • 4.21, Zenitur (ok), 10:24, 23/01/2024 Скрыто ботом-модератором
    		• +1 +/
     
     
  • 5.25, Аноним (25), 10:55, 23/01/2024 Скрыто ботом-модератором
    		• –1 +/
     
     
  • 6.26, Zenitur (ok), 11:02, 23/01/2024 Скрыто ботом-модератором
    		• +1 +/
     

     ....ответы скрыты модератором (5)

  • 1.5, er0p (ok), 09:38, 23/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    baldurs gate теперь работает с вулканом, наконец-то.
     
  • 1.11, Аноним (-), 09:56, 23/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Решены проблемы в играх

    Ну а насчёт GТА 5 уже решили все проблемы там? Скоро шестая уже выходит.

     
     
  • 2.15, Аноним (12), 10:00, 23/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >> Решены проблемы в играх
    > Ну а насчёт GТА 5 уже решили все проблемы там? Скоро шестая
    > уже выходит.

    ну как шестая выйдет и с ней проблемы будут

     
  • 2.22, НяшМяш (ok), 10:40, 23/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А какие проблемы есть у жта 5? В последний раз запускал полтора года назад, причём играл с друганом по сети - работало отлично. И на протондб у игры золото стоит.
     
     
  • 3.24, Аноним (25), 10:53, 23/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –10 +/
    самому подсраку лет, а умом малолетний да л баёб)) короче, типичный опенетчик с котом на аве
     
     
  • 4.28, Аноним (28), 11:46, 23/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы-то здесь как?
     

  • 1.19, Аноним (-), 10:09, 23/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот кто на самом деле развивает опенсорс.
    Вайн был унылым поделием полутора землекопов, но потом пришла вальв и он даже стал относительно юзабелен.
     
     
  • 2.20, Аноним (12), 10:12, 23/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    типичная история для всего опенсорса: был проект, его пилили пара васянов что б чесать своё ЧСВ, потом пришла *имя корпорации* и подтянула проект до юзабельного общей массой уровня
     
  • 2.23, Аноним (23), 10:53, 23/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >Вайн был унылым поделием полутора землекопов,

    Вайн чуть менее чем полностью держался на разрабах из Codewavers.

    >но потом пришла вальв и он даже стал относительно юзабелен.

    А потом Valve пришла на все готовое и подрядила Codewavers пилить протон.

     
     
  • 3.29, Аноним (28), 11:48, 23/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У Valve, как у настоящего разработчика, есть свои поделки?
     

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