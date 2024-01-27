Выпуск Wine 9.1

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 9.1. С момента выпуска 9.0 было закрыто 42 отчёта об ошибках и внесено 270 изменений. Напомним, что начиная с ветки 2.x проект Wine перешёл на схему нумерации версий, в которой каждый стабильный релиз приводит к увеличению первой цифры в номере версии (8.0.0, 9.0.0), а обновления к стабильным релизам выпускаются с изменением третьей цифры (9.0.1, 9.0.2, 9.0.3). Экспериментальные версии, развиваемые в процессе подготовки следующего значительного релиза, выпускаются с изменением второй цифры (9.1, 9.2, 9.3). Наиболее важные изменения: Улучшена поддержка методов ввода. Улучшена реализация функции SendInput(), добавлена функция XInputGetCapabilitiesEx, полностью переписана функция XInputGetCapabilities.

Улучшена поддержка протокола обмена ключами Диффи-Хеллмана (DH). Добавлена возможность настройки и получения параметров DH. Реализованы обработчики для создания пар из открытого и закрытого ключей.

Улучшено определение клавиатур с раскладкой Dvorak.

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: Polda 1, Lego Racers, Lost Planet, Dead Rising, Forza Horizon 4.

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: Visio 2013, Automation License Manager, Blindwrite 7, SIMATIC WinCC, GUIDE 7.0, Unigine Heaven Benchmark 4.0, MAME 0.257, SpeedWave, KakaoTalk, Microsoft Safety Scanner, AVG Antivirus, Windows Sysinternals Process Explorer 17.05, notepad.



