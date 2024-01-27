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Выпуск Wine 9.1

27.01.2024 09:30

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 9.1. С момента выпуска 9.0 было закрыто 42 отчёта об ошибках и внесено 270 изменений. Напомним, что начиная с ветки 2.x проект Wine перешёл на схему нумерации версий, в которой каждый стабильный релиз приводит к увеличению первой цифры в номере версии (8.0.0, 9.0.0), а обновления к стабильным релизам выпускаются с изменением третьей цифры (9.0.1, 9.0.2, 9.0.3). Экспериментальные версии, развиваемые в процессе подготовки следующего значительного релиза, выпускаются с изменением второй цифры (9.1, 9.2, 9.3).

Наиболее важные изменения:

  • Улучшена поддержка методов ввода. Улучшена реализация функции SendInput(), добавлена функция XInputGetCapabilitiesEx, полностью переписана функция XInputGetCapabilities.
  • Улучшена поддержка протокола обмена ключами Диффи-Хеллмана (DH). Добавлена возможность настройки и получения параметров DH. Реализованы обработчики для создания пар из открытого и закрытого ключей.
  • Улучшено определение клавиатур с раскладкой Dvorak.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: Polda 1, Lego Racers, Lost Planet, Dead Rising, Forza Horizon 4.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: Visio 2013, Automation License Manager, Blindwrite 7, SIMATIC WinCC, GUIDE 7.0, Unigine Heaven Benchmark 4.0, MAME 0.257, SpeedWave, KakaoTalk, Microsoft Safety Scanner, AVG Antivirus, Windows Sysinternals Process Explorer 17.05, notepad.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.winehq.org/news/20...)
  2. OpenNews: Стабильный релиз Wine 9.0
  3. OpenNews: Проект Wine опубликовал Vkd3d 1.9 с реализацией Direct3D 12
  4. OpenNews: Apple представил инструментарий для портирования игр, основанный на Wine
  5. OpenNews: Выпуск VKD3D-Proton 2.10, форка Vkd3d с реализацией Direct3D 12
  6. OpenNews: Компания Valve выпустила Proton 8.0-5, пакет для запуска Windows-игр в Linux
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60504-wine
Ключевые слова: wine
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Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним Анонимович Анонимов (?), 09:47, 27/01/2024 Скрыто ботом-модератором
    		• +1 +/
     

  • 1.2, Аноним (2), 10:28, 27/01/2024 [ответить]  
    		• +1 +/
    Красавцы, продолжайте пилить дальше!) есть множество аналогов Excel, но нет нормального поиска, давно бы перешёл на что то линуксовое.
     
  • 1.3, Аноним (-), 10:29, 27/01/2024 [ответить]  
    		• +/
    Почему новость про Вайн выходит так часто? Может надо постить новость только после смены самого первого номера в версии программы?
     
     
  • 2.5, Аноним (2), 10:31, 27/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вносят значительные изменения, проект жив и активен, в чем проблема?
     
  • 2.6, Аноним (6), 10:51, 27/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Потому что вайн релизится раз в две недели, за редким исключением - например, период заморозки перед очередным мажорным релизом.
     

  • 1.8, Аноним (8), 11:11, 27/01/2024 [ответить]  
    		• +/
    >Microsoft Safety Scanner
    >AVG Antivirus,
    >Windows Sysinternals Process Explorer 17.05,

    Как зачем почему они используют это вне винды.

     
     
  • 2.9, Аноним (9), 11:18, 27/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ClamAV уже не торт.D
     

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