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Опубликованы Wine 9.4, Wine staging 9.4 и GE-Proton9-1

09.03.2024 09:15

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 9.4. С момента выпуска 9.3 было закрыто 25 отчётов об ошибках и внесено 321 изменение.

Наиболее важные изменения:

  • Продолжено развитие драйвера winewayland.drv, позволяющего использовать Wine в окружениях на базе протокола Wayland без применения XWayland и компонентов X11. В новой версии добавлена начальная поддержка OpenGL. Добавлены базовые GL-функции: wglGetExtensionsString{ARB,EXT}, wglGetProcAddress, wglDescribePixelFormat, wglSetPixelFormat(WINE), wglMakeCurrent, wglMakeContextCurrentARB и wglSwapBuffers. Появилась поддержка создания контекста OpenGL и изменения размера содержимого OpenGL.
  • Встроенный пакет Vkd3d с реализацией Direct3D 12 обновлён до версии 1.11.
  • Добавлена поддержка повышения привилегий процесса - при создании серверных процессов (msi action server), а также процессов, вызывающих функции RtlCreateUserProcess() и CreateProcessInternal(), теперь по умолчанию используется ограниченный токен администратора.
  • Внесены улучшения, связанные с устройствами управления указателем (тачпады, мыши), использующими протокол HID (Human Interface Device). Добавлена поддержка приёма и отправки сообщений WM_POINTER* (WM_POINTERENTER, WM_POINTERLEAVE и т.п.).
  • В Explorer добавлена опциональная поддержка стартового меню и панели инструментов. Обеспечен запуск explorer.exe с урезанными правами доступа.
  • В winex11 добавлена поддержка обработки событий XInput2 в привязке к отдельным окнам.
  • В dmime улучшена обработка данных в формате MIDI.
  • Реализованы функции IAudioClient3_InitializeSharedAudioStream и IAudioClient3_GetSharedModeEnginePeriod.
  • В winevulkan добавлена поддержка спецификации Vulkan 1.3.279. Для маппинга памяти задействовано Vulkan-расширение VK_EXT_map_memory_placed.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: Minecraft Education Edition, battle.net.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: Explorer++ 1.2, Total Commander 8.x, Visio 2003, Skype 4, Toad for MySQL Freeware 7.x, Microsoft Toolkit from MS Office 2013, Luminance HDR, AI Shared Editor 6.1.0, Desktop Window Manager, Free Download Manager, FoxVox.



Одновременно сформирован выпуск проекта Wine Staging 9.4, предоставляющего расширенные сборки Wine, включающие не полностью готовые или рискованные патчи, пока непригодные для принятия в основную ветку Wine. По сравнению с Wine в Wine Staging предоставляется 462 дополнительных патча. В новом выпуске Wine Staging:

  • Осуществлена синхронизация с кодовой базой Wine 9.4.
  • Обновлены патчи: vkd3d-latest, kernel32-CopyFileEx, ntdll-Junction_Points, ntdll-WRITECOPY и user32-rawinput-mouse.
  • Удалены патчи: File_Permissions и mscoree-CorValidateImage, которые больше не требуются в Wine.
  • Перенесены в основной состав Wine 18 патчей c реализацией NewMenu и возможностей для работы с буфером обмена из контекстного меню в shell32, флага удаления без подтверждения в ISFHelper::DeleteItems, обработчика контекстного меню для создания новых каталогов, запуска начальных процессов через start.exe, запуска explorer.exe с урезанными правами доступа, запуска процессов с иным уровнем доверия (trustlevel) и т.д.



Кроме того, состоялся выпуск проекта GE-Proton 9-1, в рамках которого энтузиастами формируются независимые от компании Valve расширенные сборки пакета для запуска Windows-приложений Proton, отличающиеся более свежей версией Wine, задействованием FFmpeg в FAudio и включением дополнительных патчей, решающих проблемы в различных игровых приложениях.

В версии Proton GE 9-1 перенесены изменения из свежих кодовых баз wine 9, proton 9, dxvk и vkd3d. Добавлены исправления для решения проблем в играх:

  • Ceville
  • Dirt 3
  • Duke Nukem: Manhattan Project
  • Farcry 2/3/4
  • Farcry primal
  • Gabriel Knight 3
  • Gobliiins 5
  • Grim Dawn
  • Incoming
  • New World
  • Nine Witches: Family Disruption
  • Postal III
  • Silent Hill 4
  • Soldier of Fortune II
  • Street Racing Syndicate
  • They Are Billions
  • Trails in the Sky 1-3
  • Wheel of Time


  1. Главная ссылка к новости (https://www.winehq.org/news/20...)
  2. OpenNews: Проект Wine опубликовал Vkd3d 1.11 с реализацией Direct3D 12
  3. OpenNews: Выпуск Wine 9.3 и бета-версия Proton 9.0
  4. OpenNews: Стабильный релиз Wine 9.0
  5. OpenNews: Выпуск VKD3D-Proton 2.10, форка Vkd3d с реализацией Direct3D 12
  6. OpenNews: Apple представил инструментарий для портирования игр, основанный на Wine
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60758-wine
Ключевые слова: wine
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Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:50, 09/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А почему POL не выходит? Или он мёртв?
     
     
  • 2.11, Потому (?), 12:55, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    playonlinux давно мертв, все перешли на Lutris.
     
  • 2.18, Аноним (18), 17:42, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть bottles как нормальная замена. Кстати, поддердивает флатпак и это тот случай когда флатпак прям идеален (песочница и разные версиии вана собранные под один рантайм, гарантированно работающие на любом линуксе)
     

  • 1.4, Аноним (4), 11:14, 09/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >В Explorer добавлена опциональная поддержка стартового меню и панели инструментов. Обеспечен запуск explorer.exe с урезанными правами доступа.

    Я вообще не понимаю, зачем они это  безнадёжное делают, если есть Dolphin и Plasma, написать для них плагины, предоставляющие интерфейсы для остальных виндовых программы и проксирующие их в нативные менеджеры. А файлосистему — просто по нативным путям открывать (в случае samba, dokаny и прочих - через fuse).

     
  • 1.5, Аноним (5), 12:04, 09/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    облу начал нормально тянуть?
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 12:11, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Воблу?
     
  • 2.8, Аноним (8), 12:16, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Я всё думал, что ты про облу всё, да про облу, когда всё и так прекрасно работало, а судя по новости - бекэнд для вялово только в opengl учится. Мой совет - не будь маргиналом на вялом, где ещё ничего не работает толком, а пользуйся x11, где и обла прекрасно работает уже давно без библиотек из dx9, да и 15 лет назад отлично шла, с подкидыванием одной библиотеки из dx9, в которой был непосредственно компилятор HLSL
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 12:23, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    С иксами vulkan тоже часто не работает, так что никаких тебе dxvk (с opengl работает, но обычно тормозит): https://bugs.winehq.org/show_bug.cgi?id=45277
     
  • 2.12, Аноним (12), 13:07, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >облу начал нормально тянуть?

    "Обливион" уже давно нормально работает, недавно проверял на "всеми любимом" Core2Quad И Nvidia 710GT, под Wine 9.2, всё прекрасно работает(на "минималках", но это уже "совсем другая история").
    Этот же "Обливион" ещё год назад запускался на Wine 6.23.

     
     
  • 3.15, Аноним (9), 14:06, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Даже не крашится без LAA патчей?
     
  • 3.17, Аноним (17), 15:39, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ушла эпоха
    https://store.steampowered.com/hwsurvey/
     

  • 1.14, Аноним (14), 13:47, 09/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >  В Explorer добавлена опциональная поддержка стартового меню и панели инструментов.

    А меню пуск и остальная панель уже были до 9.4, не понял.

     

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