Опубликованы Wine 9.4, Wine staging 9.4 и GE-Proton9-1

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 9.4. С момента выпуска 9.3 было закрыто 25 отчётов об ошибках и внесено 321 изменение. Наиболее важные изменения: Продолжено развитие драйвера winewayland.drv, позволяющего использовать Wine в окружениях на базе протокола Wayland без применения XWayland и компонентов X11. В новой версии добавлена начальная поддержка OpenGL. Добавлены базовые GL-функции: wglGetExtensionsString{ARB,EXT}, wglGetProcAddress, wglDescribePixelFormat, wglSetPixelFormat(WINE), wglMakeCurrent, wglMakeContextCurrentARB и wglSwapBuffers. Появилась поддержка создания контекста OpenGL и изменения размера содержимого OpenGL.

Встроенный пакет Vkd3d с реализацией Direct3D 12 обновлён до версии 1.11.

Добавлена поддержка повышения привилегий процесса - при создании серверных процессов (msi action server), а также процессов, вызывающих функции RtlCreateUserProcess() и CreateProcessInternal(), теперь по умолчанию используется ограниченный токен администратора.

Внесены улучшения, связанные с устройствами управления указателем (тачпады, мыши), использующими протокол HID (Human Interface Device). Добавлена поддержка приёма и отправки сообщений WM_POINTER* (WM_POINTERENTER, WM_POINTERLEAVE и т.п.).

В Explorer добавлена опциональная поддержка стартового меню и панели инструментов. Обеспечен запуск explorer.exe с урезанными правами доступа.

В winex11 добавлена поддержка обработки событий XInput2 в привязке к отдельным окнам.

В dmime улучшена обработка данных в формате MIDI.

Реализованы функции IAudioClient3_InitializeSharedAudioStream и IAudioClient3_GetSharedModeEnginePeriod.

В winevulkan добавлена поддержка спецификации Vulkan 1.3.279. Для маппинга памяти задействовано Vulkan-расширение VK_EXT_map_memory_placed.

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: Minecraft Education Edition, battle.net.

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: Explorer++ 1.2, Total Commander 8.x, Visio 2003, Skype 4, Toad for MySQL Freeware 7.x, Microsoft Toolkit from MS Office 2013, Luminance HDR, AI Shared Editor 6.1.0, Desktop Window Manager, Free Download Manager, FoxVox.





Одновременно сформирован выпуск проекта Wine Staging 9.4, предоставляющего расширенные сборки Wine, включающие не полностью готовые или рискованные патчи, пока непригодные для принятия в основную ветку Wine. По сравнению с Wine в Wine Staging предоставляется 462 дополнительных патча. В новом выпуске Wine Staging: Осуществлена синхронизация с кодовой базой Wine 9.4.

Обновлены патчи: vkd3d-latest, kernel32-CopyFileEx, ntdll-Junction_Points, ntdll-WRITECOPY и user32-rawinput-mouse.

Удалены патчи: File_Permissions и mscoree-CorValidateImage, которые больше не требуются в Wine.

Перенесены в основной состав Wine 18 патчей c реализацией NewMenu и возможностей для работы с буфером обмена из контекстного меню в shell32, флага удаления без подтверждения в ISFHelper::DeleteItems, обработчика контекстного меню для создания новых каталогов, запуска начальных процессов через start.exe, запуска explorer.exe с урезанными правами доступа, запуска процессов с иным уровнем доверия (trustlevel) и т.д.





Кроме того, состоялся выпуск проекта GE-Proton 9-1, в рамках которого энтузиастами формируются независимые от компании Valve расширенные сборки пакета для запуска Windows-приложений Proton, отличающиеся более свежей версией Wine, задействованием FFmpeg в FAudio и включением дополнительных патчей, решающих проблемы в различных игровых приложениях. В версии Proton GE 9-1 перенесены изменения из свежих кодовых баз wine 9, proton 9, dxvk и vkd3d. Добавлены исправления для решения проблем в играх: Ceville

Dirt 3

Duke Nukem: Manhattan Project

Farcry 2/3/4

Farcry primal

Gabriel Knight 3

Gobliiins 5

Grim Dawn

Incoming

New World

Nine Witches: Family Disruption

Postal III

Silent Hill 4

Soldier of Fortune II

Street Racing Syndicate

They Are Billions

Trails in the Sky 1-3

Wheel of Time