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Релиз дистрибутива Fedora Linux 39

07.11.2023 17:11

Представлен релиз дистрибутива Fedora Linux 39. Для загрузки подготовлены продукты Fedora Workstation, Fedora Server, Fedora CoreOS, Fedora Cloud Base, Fedora IoT Edition и Live-сборки, поставляемые в форме спинов c десктоп-окружениями KDE Plasma 5, Xfce, MATE, Cinnamon, LXDE, Phosh, LXQt, Budgie и Sway. Сборки сформированы для архитектур x86_64, Power64 и ARM64 (AArch64). Публикация сборок Fedora Silverblue задерживается.

Наиболее значимые изменения в Fedora Linux 39:

  • Рабочий стол в Fedora Workstation обновлён до выпуска GNOME 45, в котором в панели появился динамический индикатор виртуальных рабочих столов, повышена производительность системы поиска, добавлен индикатор включения камеры, задействовано аппаратное ускорение воспроизведения видео, заменены просмотрщик изображений и приложение для работы с камерой, изменён стиль отображения боковых панелей, обновлены библиотеки GTK 4.12 и libadwaita 1.4.
  • В командном интерпретаторе Bash по умолчанию включено цветное оформление командной строки.
  • Обновлены версии пакетов, среди которых RPM 4.19, gcc 13.2, LLVM/Clang 17, binutils 2.40, glibc 2.38, Python 3.12, Perl 5.38, Golang 1.21, Boost 1.81, Vagrant 2.3, Haskell GHC 9.4, LibreOffice 7.6.
  • Добавлены мета-пакеты default-fonts* для упрощения обновления и установки шрифтов, предлагаемых по умолчанию.
  • В NetworkManager обеспечен автоматический перевод существующих профилей соединений, хранимых в формате ifcfg (/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-*), в формат на основе файла keyfile.
  • Предоставлена возможность удаления пакета tzdata с БД часовых поясов для сокращения размера изолированных контейнеров.
  • Значение sysctl vm.max_map_count по умолчанию увеличено с 65530 до 1048576 для улучшения совместимости c Windows-играми, запускаемыми через wine или steam.
  • В утилите createrepo_c по умолчанию задействован алгоритм Zstd для сжатия метаданных репозитория и прекращена генерация метаданных в БД SQLite.
  • Добавлена официальная сборка Fedora Onyx с атомарно обновляемым вариантом Fedora Linux, оснащённым пользовательским окружением Budgie. Новая сборка дополняет классическую сборку Fedora Budgie Spin и напоминает редакции Fedora Silverblue, Fedora Sericea и Fedora Kinoite, поставляемые с GNOME, Sway и KDE. Fedora Onyx основан на технологиях Fedora Silverblue и также поставляется в форме монолитного образа, не разделяемого на отдельные пакеты и обновляемого атомарно через замену целиком. Базовое окружение собирается из официальных RPM-пакетов Fedora при помощи инструментария rpm-ostree и монтируется в режиме только для чтения. Для установки и обновления дополнительных приложений применяется система самодостаточных пакетов flatpak, при помощи которой приложения отделяются от основной системы и запускаются в отдельном контейнере.
  • Редакции Sericea и Sway Spin прекратили поставку пакетов xorg-x11.
  • В редакции Fedora Kinoite (атомарно обновляемый вариант Fedora с KDE) по умолчанию включено автоматическое обновление системы.
  • Для сборки редакций Fedora Silverblue и Fedora Kinoite задействован более безопасный унифицированный (unified core) режим rpm-ostree.
  • Началось формирование образов с пользовательским окружением LXQt для архитектуры Aarch64.
  • В Fedora Cloud реализована возможность автоматической перезагрузки после установки обновлений пакетов, требующих перезагрузки системы. Возможность организована через создание файла /var/run/reboot-required после выполнения операции "dnf update" и его проверки в cloud-init.
  • Пользователям, управляемым через Active Directory, FreeIPA или LDAP, предоставлена возможность использования технологии Passkeys, позволяющей проходить аутентификацию без паролей с использованием биометрических идентификаторов, таких как отпечаток пальца или распознавание лица, используя FIDO2-совместимое устройство, поддерживаемое в библиотеке libfido2.
  • Минимальный размер раздела ESP (EFI System Partition), используемого при установке Fedora, увеличен с 200 до 500 МБ из-за нехватки места под обновления прошивок. Ограничение в 500 МБ соответствует параметрам, используемым Microsoft, начиная с Windows 10.


  • Прекращена поставка тем оформления QGnomePlatform и Adwaita-qt, применявшихся для придания Qt-приложениям GNOME-подобных настроек и стиля, чтобы данные приложения лучше вписывались в окружение GNOME. В качестве причины упоминается стагнация данных тем и проблемы при их использовании с некоторыми приложениями.
  • Объявлены устаревшими пакеты с системой проверки правописания aspell, вместо которых рекомендуется использовать hunspell или enchant2. В качестве причины называется отсутствие обновлений в проекте aspell в течение последних 4 лет.
  • Удалён пакет pam_console, который не применялся по умолчанию, имел проблемы с безопасностью и мог быть заменён на функциональность из systemd.
  • Прекращена поставка пакета с man-pages-ru, так как переводы man-руководств на русский язык также входят в состав пакета man-pages-l10n.
  • Из базовой установки удалён пакет fedora-repos-modular и отключён модульный репозиторий. Изменение позволило ускорить работу пакетного менеджера DNF за счёт сокращения числа проверок и загрузок метаданных.
  • Изменён способ сборки Flatpak-пакетов в дистрибутиве. Вместо использования модулей при пересборке пакетов с параметром "prefix=/app", задействована отдельная сборочная цель.
  • Прекращена сборка и поставка отдельно обновляемых модулей, жизненный цикл которых не привязан к основной начинке дистрибутива, а поддержка осуществляется независимо от релизов дистрибутива, что позволяло обеспечить сосуществование пакетов с разными версиями одного и того же приложения. В качестве причины прекращение поддержки модулей отмечается потеря интереса к разработке модулей и проблемы с сопровождением существующих модулей (последняя активность в pagure.io/modularity наблюдалась более 3 лет назад).
  • Проведены подготовительные работы, связанные со второй стадией перехода на модернизированный процесс загрузки, предложенный Леннартом Поттерингом. Отличия от классической загрузки сводятся к использованию вместо образа initrd, формируемого на локальной системе при установке пакета с ядром, унифицированного образа ядра UKI (Unified Kernel Image), генерируемого в инфраструктуре дистрибутива и заверенного цифровой подписью дистрибутива. UKI объединяет в одном файле обработчик для загрузки ядра из UEFI (UEFI boot stub), образ ядра Linux и загружаемое в память системное окружение initrd. При вызове образа UKI из UEFI предоставляется возможность проверки целостности и достоверности по цифровой подписи не только ядра, но и содержимого initrd, проверка достоверности которого важна так как в данном окружении осуществляется извлечение ключей для расшифровки корневой ФС. Основные цели для реализации на второй и третьей стадиях: интеграция в инсталлятор поддержки systemd-boot, уход от привязки к использованию командной строки ядра для настройки, прекращение хранения конфиденциальных данных в initrd, изменение обработки необязательных модулей dracut.

Переход на пакетный менеджер DNF5 и новый инсталлятор на основе web-интерфейса отложены до выпуска Fedora 40. Также отменено ранее намеченное на Fedora 39 удаление драйверов org-x11-drv-vesa и xorg-x11-drv-fbdev, и связанного с ними кода из пакета xorg-x11-server-Xorg. При этом разработчики планируют прекрать в Fedora 40 поддержку сеанса на базе X11 в сборках дистрибутива с KDE и GNOME.

Дополнительно можно отметить введение в строй для Fedora 39 "free" и "nonfree" репозиториев проекта RPM Fusion, в которых доступны пакеты с дополнительными мультимедиа приложениями (MPlayer, VLC, Xine), видео/аудио кодеками, поддержкой DVD, проприетарными драйверами AMD и NVIDIA, игровыми программами и эмуляторами.

  1. Главная ссылка к новости (https://fedoramagazine.org/ann...)
  2. OpenNews: В Fedora 40 утверждено прекращение поддержки сеанса KDE на базе X11
  3. OpenNews: Инициатива Fedora Atomic Desktop
  4. OpenNews: Выпуск Bazzite 1.0, редакции Fedora Silverblue для любителей компьютерных игр
  5. OpenNews: Разработчики Fedora рассматривают возможность включения телеметрии
  6. OpenNews: Релиз дистрибутива Fedora Linux 38
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60069-fedora
Ключевые слова: fedora
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (73) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, danonimous (?), 17:13, 07/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Новый systemd c Blue Screen Of Death вошёл в релиз?
     
  • 1.3, Аноним (3), 17:16, 07/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    Хороший дистр. Лучший в категории домашних дистров из разряда "поставил и забыл". Хоть я на нем больше и не сижу, -- продолжаю за него болеть и радоваться успехам Red Hat. То, что релиз откладывали, говорит о том, что у мейнтейнеров есть стандарт по качеству, и что они считают себя обязанными этому стандарту соответствовать.
     
     
  • 2.33, Аноним (33), 17:56, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Софт слишком новый, даёшь тухлый и чтобы без системД.
     
     
  • 3.55, Алексей (??), 19:25, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Что вы так все боитесь системд? Это что, какой-то монстр, живущий под кроватью?
     
     
  • 4.56, nox. (?), 19:26, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Это что, какой-то монстр, живущий под кроватью?

    Да

     
  • 4.80, Аноним (33), 20:23, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мозги уже не те, не можем осилить эти ваши systemd, wayland и т.д.
     
  • 4.81, Аноним (81), 20:26, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    За что ты так любишь системд?
     
  • 3.71, Аноним (71), 19:59, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > даёшь тухлый и чтобы без системД.

    И непременно установить на core 2 duo.

     
  • 2.69, Аноним (69), 19:52, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Соглы. Сижу на нём несколько лет, обожаю.
     
  • 2.76, Аноним (76), 20:09, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зрелый дистрибутив для зрелых пользователей Linux.
     

  • 1.4, Аноним (-), 17:16, 07/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Нововведений кот наплакал, а вот кастрировали всего да побольше.

    > Прекращена поставка тем оформления QGnomePlatform и Adwaita-qt, применявшихся для придания Qt-приложениям GNOME-подобных настроек и стиля, чтобы данные приложения лучше вписывались в окружение GNOME. В качестве причины упоминается стагнация данных тем и проблемы при их использовании с некоторыми приложениями.

    Вот это особенно печально. Представляю насколько вырвиглазно будут выглядеть qt приложения под гнумом.

     
     
  • 2.12, Аноним (3), 17:22, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Это в целом проблемы qt. Отвратный тулкит. Хорошо хоть кеды пытаются его выпрямить своей неплохой темой Breeze.
     
     
  • 3.18, Аноним (18), 17:40, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Отвратный тулкит.

    Он идеален и вылизан до идеала в отличии от вырвиглазного gtk.

     
     
  • 4.20, Аноним (3), 17:45, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    GTK идеален и вылизан в его GNOME HIG, а вот qt выглядит в линуксе как нечто инопланетное. Единственная годная тема для qt (Breeze) пилится сторонними по отношению к qt ребятами.
     
  • 3.19, Аноним (19), 17:45, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    qt отличный, далеко ходить не надо за примером его использования, таже телега, просто нет гайдлайнов как у гнома да и qt это не только про интерфейс
     
     
  • 4.22, Аноним (3), 17:47, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    телега - это хороший пример. Почему? Потому что телеге пришлось использовать свою собственную пропатченную версию qt. Еще раз: телега форкнула qt и использует его модифицированный вариант. Потому что qt не готов и требует напильника. В кедах его допиливают в Breeze, а телега его допиливает патчами. И никто ни с кем естессно результатами не делится.
     
     
  • 5.43, анон (?), 18:27, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >телега форкнула qt

    Билли, нужны пруфы. Хватит газифицировать лужи!

     
     
  • 6.53, JackONeill (?), 19:18, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В репе телеги есть .travis/build.sh. Там в разделе билд где то патчится qt. Натыкался как то бродя по сырцам. Но что именно делается не помню. Гляньте, может найдется ответ.
     
  • 4.27, Аноним (18), 17:50, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > просто нет гайдлайнов

    А кому нравятся эти совершенно мерзкие меню выпадающие из одной кнопки? И совершенно вырвиглазные гайдлайны (говорю как профессиональный ui\ux дизайнер для которого это основной род деятельности с 2011 года).

     
  • 3.47, Аноним (71), 18:56, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Это в целом проблемы qt.

    У qt проблем как раз нет и в kde гномовский gtkшный мусор смотрится вполне нативно. Кстати когда там в гном завезут регулировку скорости скроллинга мышей и тачпадов?

     
  • 2.23, proninyaroslav (ok), 17:47, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На замену пилят QAdwaitaDecorations, её уже вроде даже включили в f39.
     
     
  • 3.29, Аноним (18), 17:52, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вайленд тоже пилят. И когда допилят никто не знает. А электрон с хромом как не могли, так и не могут осилить.
     
     
  • 4.58, nox. (?), 19:28, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > И когда допилят никто не знает.

    Никогда. И это хорошо.

     
  • 2.57, Алексей (??), 19:27, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если ты фронтенд-разработчик, то мне до одного места эти нововведения)))
     
  • 2.77, Аноним (76), 20:13, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут же сплошь любители qt и kde, почему вы хотите что бы ваши приложения выглядели так же как в ненавистном вам Gnome? Неужели внешний вид и дизайн все таки важен? А вообще все претензии к внешнему виду к разработчикам qt, почему это разработчики Gnome должны исправлять внешний вид приложений на qt.
     

  • 1.5, Аноним (5), 17:18, 07/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Кому-то нравится быть бето-тестером)
     
     
  • 2.13, Аноним (3), 17:23, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Бетатестеры сидят на Fedora Rawhide. А обычные юзеры используют их результаты тестирования - номерной релиз Fedora.
     
     
  • 3.17, Аноним (17), 17:38, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На Rawhide никто не сидит. Только ставят в виртуалку. Потому что там всё отваливается через раз.
     
     
  • 4.48, Аноним (71), 19:14, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Огласите количество тех кто ставит на виртуалку эти недоделки? Сдаётся мне что это полтора землекопа.
     
  • 3.49, Аноним (71), 19:14, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А обычные юзеры используют

    Windows и macOS.

     
  • 2.14, Аноним (14), 17:24, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне, например.
     
  • 2.21, FF (?), 17:46, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В отличие от убунту(R), которая не Линукс, оно не на тестовом дебиане основано, да и для сервера не предназначено. Сырое это типа rawhide. Очень хорошо, когда дебиан беспощадно морозит промежуточные версии и потом портирует заплатки с lts-версий софта, вышедших через минуту после заморозки, т.к. разрабы уже не поддерживают
     
     
  • 3.52, Аноним (52), 19:18, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Знатно клоунируешь.
     
     
  • 4.59, Алексей (??), 19:28, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хоть поржать можно иногда)))
     
  • 2.78, Аноним (76), 20:18, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Стабильнее чем debian testing, который тут приводят в пример как стабильный дистрибутив со свежим ПО.
     

  • 1.6, Аноним (18), 17:19, 07/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Глядя на последние тенденции в мире линепс, создаётся устойчивое впечатление, что они занимаются перестановкой кроватей.
     
     
  • 2.61, Алексей (??), 19:29, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В браузерах такая же фигня
     

  • 1.8, Аноним (14), 17:20, 07/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Отлично, пора обновляться до 38.
     
     
  • 2.10, Аноним (18), 17:21, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Недавно поставил Убунту 6.06. Доволен.
     
     
  • 3.60, Алексей (??), 19:28, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В дуал буте с Windows 95?
     
     
  • 4.67, Аноним (71), 19:41, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    95 даже на 2 пнях толком не заводилась. Ubuntu 6.06 это эпоха core 2 duo.
     
  • 2.26, FF (?), 17:49, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я месяца три как обновился. Потому что завезли ffmpeg, который на моей видюхе может в HEVC. И после обновы вопреки страху даже то, что глючило, пофиксилось. Но на 39 пока не вижу повода.
     

  • 1.9, Аноним (9), 17:20, 07/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Это худшая ос на свете и вот почему - не работает нормально прокрутка видео ни в браузерах, ни в мпв - видео просто лагает, а когда скроллишь популярный оранжевый сайт для аниме-девочек - браузер и ос просто иногда замирают на несколько секунд.

    В итоге с этой ос не посмотреть на любимое порно и не посмеяться в треде засмеялся-обкакался.

    Какой-нибудь Солярис 9 и то лучше как домашняя ос.

     
     
  • 2.11, Аноним (18), 17:22, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Федора это не про твой коре 2 дуо.
     
     
  • 3.25, Аноним (25), 17:49, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Просмотр порно должен быть доступен для каждого.

    Независимо от того, какой у него ЦПУ (в рамках разумного, конечно)

     
     
  • 4.74, dannyD (?), 20:06, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>(в рамках разумного, конечно)

    никаких рамок! каков цпу таков и прон!

    на Z80 всё было! Гыыыыы.... )))))))

     
  • 2.15, Аноним (14), 17:28, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Какой-нибудь Солярис 9 и то лучше как домашняя ос.

    Пользуйтесь солярисом 9-ым, разрешаю. Или вы чего-то другого ждёте?

     
  • 2.32, Аноним (32), 17:53, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    https://docs.fedoraproject.org/en-US/quick-docs/installing-plugins-for-playing
     
  • 2.34, FF (?), 17:56, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нужно настроить аппарат
     
  • 2.35, FF (?), 17:59, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Там из коробки в libva выпилили ускорение видео. Нужно загуглить про замену пакета на пакет из rpm-fusion.
     
  • 2.41, Аноним (5), 18:23, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так это же полигон для Red Hat Enterprise
     
  • 2.79, Аноним (76), 20:22, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Неосилятор, то что по умолчанию аппаратное ускорение вырезали из поставки не обсуждал только ленивый, поставь сам необходимые пакеты с поддержкой аппаратного ускорения из rpm fusion.
     

  • 1.16, anonymous (??), 17:38, 07/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    во прилетело уведомленение в Центр приложений, ща глянем.
     
     
  • 2.37, anonymous (??), 18:02, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    все не могу привыкнуть как быстро на NVME SSD - вжик и все, раньше сидишь часами под хруст HDD медитируешь на список пакетов. Вроде все как было, обычный гном, все работает, надо смотреть дальше.
     

  • 1.38, Аноним (38), 18:18, 07/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > При этом разработчики планируют прекрать в Fedora 40 поддержку сеанса на базе X11 в сборках дистрибутива с KDE и GNOME.

    Если для MATE всё будет устанавливаться как обычно, то норм.

     
  • 1.39, Аноним (39), 18:21, 07/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пошел ставить. Отличная система!
     
  • 1.40, Аноним (5), 18:23, 07/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Протестили на хомечках и поставили на Red Hat Enterprise/
     
     
  • 2.42, Аноним (39), 18:26, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На таких хомЕчках как ты тестит природа.
     

  • 1.44, Аноним (44), 18:35, 07/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    О! Свежий глюкодром подвезли!
     
  • 1.45, Третий П (?), 18:43, 07/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как хочется поставить.. А некуда.
     
     
  • 2.46, Аноним (71), 18:54, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Загрузись с live этого достаточно.
     
     
  • 3.50, Третий П (?), 19:15, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В куда загрузиться? В телефон?
     
     
  • 4.51, Аноним (52), 19:17, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Насобирай бутылок и выменяй у бомжей на протухший синкпад 2006 года.
     
     
  • 5.64, Третий П (?), 19:33, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да блин, у меня обратная ситуация. Я всё, что было раздал бомжам. Себе ничего не оставил. Зато свободен как птица. Вот где частичка настоящей свободы. Она отнюдь не в пердольке конфигов.
     
     
  • 6.65, Аноним (71), 19:39, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Вот где частичка настоящей свободы. Она отнюдь не в пердольке конфигов.

    Если так презренно относитесь к конфигам, то рискну предположить, что отношение к IT вы имеете весьма посредственное. Что забыли то на opennet?

     
     
  • 7.73, Третий П (?), 20:03, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    У Фрейда не было интернета, но он не страдал, ибо не мог себе представить такое. Теперь у вас есть интернет, но Фрейда среди вас нет. Однако, вы продолжаете им прикидываться и задавать из раза в раз одни и те же дураццкие вопросы.
     
     
  • 8.75, dannyD (?), 20:08, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    чей телефон больше твой конечно ... текст свёрнут, показать
     

  • 1.54, пишу с 3 пня (?), 19:23, 07/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Поставил на 3 пень. Полёт нормальный. Для работы в криптовалюте подойдёт 👍
     
  • 1.62, Алексей (??), 19:30, 07/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Поставлю на ссд, отпишусь, как оно
     
     
  • 2.68, Аноним (44), 19:42, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только не забудь.
     

  • 1.66, Shura (??), 19:40, 07/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В грубе не работает клава :(
     
     
  • 2.70, Аноним (71), 19:56, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Клава PS\2?
     

  • 1.72, Аноним (72), 20:00, 07/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Единственный дистрибутив где нормально готовят Гном, в убунту он изувечен
     

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