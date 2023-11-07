Релиз дистрибутива Fedora Linux 39

2.12 , Аноним ( 3 ), 17:22, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – Это в целом проблемы qt. Отвратный тулкит. Хорошо хоть кеды пытаются его выпрямить своей неплохой темой Breeze.

3.18 , Аноним ( 18 ), 17:40, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Отвратный тулкит. Он идеален и вылизан до идеала в отличии от вырвиглазного gtk.

4.20 , Аноним ( 3 ), 17:45, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –5 + / – GTK идеален и вылизан в его GNOME HIG, а вот qt выглядит в линуксе как нечто инопланетное. Единственная годная тема для qt (Breeze) пилится сторонними по отношению к qt ребятами.

3.19 , Аноним ( 19 ), 17:45, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – qt отличный, далеко ходить не надо за примером его использования, таже телега, просто нет гайдлайнов как у гнома да и qt это не только про интерфейс

4.22 , Аноним ( 3 ), 17:47, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – телега - это хороший пример. Почему? Потому что телеге пришлось использовать свою собственную пропатченную версию qt. Еще раз: телега форкнула qt и использует его модифицированный вариант. Потому что qt не готов и требует напильника. В кедах его допиливают в Breeze, а телега его допиливает патчами. И никто ни с кем естессно результатами не делится.

5.43 , анон ( ? ), 18:27, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >телега форкнула qt Билли, нужны пруфы. Хватит газифицировать лужи!

6.53 , JackONeill ( ? ), 19:18, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В репе телеги есть .travis/build.sh. Там в разделе билд где то патчится qt. Натыкался как то бродя по сырцам. Но что именно делается не помню. Гляньте, может найдется ответ.

4.27 , Аноним ( 18 ), 17:50, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > просто нет гайдлайнов А кому нравятся эти совершенно мерзкие меню выпадающие из одной кнопки? И совершенно вырвиглазные гайдлайны (говорю как профессиональный ui\ux дизайнер для которого это основной род деятельности с 2011 года).

3.47 , Аноним ( 71 ), 18:56, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Это в целом проблемы qt. У qt проблем как раз нет и в kde гномовский gtkшный мусор смотрится вполне нативно. Кстати когда там в гном завезут регулировку скорости скроллинга мышей и тачпадов?

2.23 , proninyaroslav ( ok ), 17:47, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – На замену пилят QAdwaitaDecorations, её уже вроде даже включили в f39.

3.29 , Аноним ( 18 ), 17:52, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вайленд тоже пилят. И когда допилят никто не знает. А электрон с хромом как не могли, так и не могут осилить.

4.58 , nox. ( ? ), 19:28, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > И когда допилят никто не знает. Никогда. И это хорошо.

2.57 , Алексей ( ?? ), 19:27, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Если ты фронтенд-разработчик, то мне до одного места эти нововведения)))

2.77 , Аноним ( 76 ), 20:13, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Тут же сплошь любители qt и kde, почему вы хотите что бы ваши приложения выглядели так же как в ненавистном вам Gnome? Неужели внешний вид и дизайн все таки важен? А вообще все претензии к внешнему виду к разработчикам qt, почему это разработчики Gnome должны исправлять внешний вид приложений на qt.

