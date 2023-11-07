Релиз дистрибутива Fedora Linux 39

|
|1.3, Аноним (3), 17:16, 07/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
|
Хороший дистр. Лучший в категории домашних дистров из разряда "поставил и забыл". Хоть я на нем больше и не сижу, -- продолжаю за него болеть и радоваться успехам Red Hat. То, что релиз откладывали, говорит о том, что у мейнтейнеров есть стандарт по качеству, и что они считают себя обязанными этому стандарту соответствовать.
|
|
|
|
|
|3.55, Алексей (??), 19:25, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Что вы так все боитесь системд? Это что, какой-то монстр, живущий под кроватью?
|
|
|
|4.80, Аноним (33), 20:23, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Мозги уже не те, не можем осилить эти ваши systemd, wayland и т.д.
|
|3.71, Аноним (71), 19:59, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> даёшь тухлый и чтобы без системД.
И непременно установить на core 2 duo.
|
|1.4, Аноним (-), 17:16, 07/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Нововведений кот наплакал, а вот кастрировали всего да побольше.
> Прекращена поставка тем оформления QGnomePlatform и Adwaita-qt, применявшихся для придания Qt-приложениям GNOME-подобных настроек и стиля, чтобы данные приложения лучше вписывались в окружение GNOME. В качестве причины упоминается стагнация данных тем и проблемы при их использовании с некоторыми приложениями.
Вот это особенно печально. Представляю насколько вырвиглазно будут выглядеть qt приложения под гнумом.
|
|
|
|2.12, Аноним (3), 17:22, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
|
Это в целом проблемы qt. Отвратный тулкит. Хорошо хоть кеды пытаются его выпрямить своей неплохой темой Breeze.
|
|
|
|3.18, Аноним (18), 17:40, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Отвратный тулкит.
Он идеален и вылизан до идеала в отличии от вырвиглазного gtk.
|
|
|
|4.20, Аноним (3), 17:45, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
|
GTK идеален и вылизан в его GNOME HIG, а вот qt выглядит в линуксе как нечто инопланетное. Единственная годная тема для qt (Breeze) пилится сторонними по отношению к qt ребятами.
|
|3.19, Аноним (19), 17:45, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
qt отличный, далеко ходить не надо за примером его использования, таже телега, просто нет гайдлайнов как у гнома да и qt это не только про интерфейс
|
|
|
|4.22, Аноним (3), 17:47, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
телега - это хороший пример. Почему? Потому что телеге пришлось использовать свою собственную пропатченную версию qt. Еще раз: телега форкнула qt и использует его модифицированный вариант. Потому что qt не готов и требует напильника. В кедах его допиливают в Breeze, а телега его допиливает патчами. И никто ни с кем естессно результатами не делится.
|
|
|
|5.43, анон (?), 18:27, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>телега форкнула qt
Билли, нужны пруфы. Хватит газифицировать лужи!
|
|
|
|6.53, JackONeill (?), 19:18, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
В репе телеги есть .travis/build.sh. Там в разделе билд где то патчится qt. Натыкался как то бродя по сырцам. Но что именно делается не помню. Гляньте, может найдется ответ.
|
|4.27, Аноним (18), 17:50, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> просто нет гайдлайнов
А кому нравятся эти совершенно мерзкие меню выпадающие из одной кнопки? И совершенно вырвиглазные гайдлайны (говорю как профессиональный ui\ux дизайнер для которого это основной род деятельности с 2011 года).
|
|3.47, Аноним (71), 18:56, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Это в целом проблемы qt.
У qt проблем как раз нет и в kde гномовский gtkшный мусор смотрится вполне нативно. Кстати когда там в гном завезут регулировку скорости скроллинга мышей и тачпадов?
|
|
|
|3.29, Аноним (18), 17:52, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Вайленд тоже пилят. И когда допилят никто не знает. А электрон с хромом как не могли, так и не могут осилить.
|
|
|
|4.58, nox. (?), 19:28, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> И когда допилят никто не знает.
Никогда. И это хорошо.
|
|2.57, Алексей (??), 19:27, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Если ты фронтенд-разработчик, то мне до одного места эти нововведения)))
|
|2.77, Аноним (76), 20:13, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Тут же сплошь любители qt и kde, почему вы хотите что бы ваши приложения выглядели так же как в ненавистном вам Gnome? Неужели внешний вид и дизайн все таки важен? А вообще все претензии к внешнему виду к разработчикам qt, почему это разработчики Gnome должны исправлять внешний вид приложений на qt.
|
|
|
|2.13, Аноним (3), 17:23, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Бетатестеры сидят на Fedora Rawhide. А обычные юзеры используют их результаты тестирования - номерной релиз Fedora.
|
|
|
|3.17, Аноним (17), 17:38, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
На Rawhide никто не сидит. Только ставят в виртуалку. Потому что там всё отваливается через раз.
|
|
|
|4.48, Аноним (71), 19:14, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Огласите количество тех кто ставит на виртуалку эти недоделки? Сдаётся мне что это полтора землекопа.
|
|2.21, FF (?), 17:46, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
В отличие от убунту(R), которая не Линукс, оно не на тестовом дебиане основано, да и для сервера не предназначено. Сырое это типа rawhide. Очень хорошо, когда дебиан беспощадно морозит промежуточные версии и потом портирует заплатки с lts-версий софта, вышедших через минуту после заморозки, т.к. разрабы уже не поддерживают
|
|2.78, Аноним (76), 20:18, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Стабильнее чем debian testing, который тут приводят в пример как стабильный дистрибутив со свежим ПО.
|
|1.6, Аноним (18), 17:19, 07/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
Глядя на последние тенденции в мире линепс, создаётся устойчивое впечатление, что они занимаются перестановкой кроватей.
|
|
|
|
|
|
|
|4.67, Аноним (71), 19:41, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
95 даже на 2 пнях толком не заводилась. Ubuntu 6.06 это эпоха core 2 duo.
|
|2.26, FF (?), 17:49, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Я месяца три как обновился. Потому что завезли ffmpeg, который на моей видюхе может в HEVC. И после обновы вопреки страху даже то, что глючило, пофиксилось. Но на 39 пока не вижу повода.
|
|1.9, Аноним (9), 17:20, 07/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
Это худшая ос на свете и вот почему - не работает нормально прокрутка видео ни в браузерах, ни в мпв - видео просто лагает, а когда скроллишь популярный оранжевый сайт для аниме-девочек - браузер и ос просто иногда замирают на несколько секунд.
В итоге с этой ос не посмотреть на любимое порно и не посмеяться в треде засмеялся-обкакался.
Какой-нибудь Солярис 9 и то лучше как домашняя ос.
|
|
|
|
|
|3.25, Аноним (25), 17:49, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Просмотр порно должен быть доступен для каждого.
Независимо от того, какой у него ЦПУ (в рамках разумного, конечно)
|
|
|
|4.74, dannyD (?), 20:06, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>>(в рамках разумного, конечно)
никаких рамок! каков цпу таков и прон!
на Z80 всё было! Гыыыыы.... )))))))
|
|2.15, Аноним (14), 17:28, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Какой-нибудь Солярис 9 и то лучше как домашняя ос.
Пользуйтесь солярисом 9-ым, разрешаю. Или вы чего-то другого ждёте?
|
|2.35, FF (?), 17:59, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Там из коробки в libva выпилили ускорение видео. Нужно загуглить про замену пакета на пакет из rpm-fusion.
|
|2.79, Аноним (76), 20:22, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Неосилятор, то что по умолчанию аппаратное ускорение вырезали из поставки не обсуждал только ленивый, поставь сам необходимые пакеты с поддержкой аппаратного ускорения из rpm fusion.
|
|
|
|2.37, anonymous (??), 18:02, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
все не могу привыкнуть как быстро на NVME SSD - вжик и все, раньше сидишь часами под хруст HDD медитируешь на список пакетов. Вроде все как было, обычный гном, все работает, надо смотреть дальше.
|
|1.38, Аноним (38), 18:18, 07/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> При этом разработчики планируют прекрать в Fedora 40 поддержку сеанса на базе X11 в сборках дистрибутива с KDE и GNOME.
Если для MATE всё будет устанавливаться как обычно, то норм.
|
|
|
|
|
|
|
|4.51, Аноним (52), 19:17, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Насобирай бутылок и выменяй у бомжей на протухший синкпад 2006 года.
|
|
|
|5.64, Третий П (?), 19:33, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Да блин, у меня обратная ситуация. Я всё, что было раздал бомжам. Себе ничего не оставил. Зато свободен как птица. Вот где частичка настоящей свободы. Она отнюдь не в пердольке конфигов.
|
|
|
|6.65, Аноним (71), 19:39, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Вот где частичка настоящей свободы. Она отнюдь не в пердольке конфигов.
Если так презренно относитесь к конфигам, то рискну предположить, что отношение к IT вы имеете весьма посредственное. Что забыли то на opennet?
|
|
|
|7.73, Третий П (?), 20:03, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
У Фрейда не было интернета, но он не страдал, ибо не мог себе представить такое. Теперь у вас есть интернет, но Фрейда среди вас нет. Однако, вы продолжаете им прикидываться и задавать из раза в раз одни и те же дураццкие вопросы.
|
|1.72, Аноним (72), 20:00, 07/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Единственный дистрибутив где нормально готовят Гном, в убунту он изувечен
|