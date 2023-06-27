В Fedora Workstation 39 планируют задействовать новый инсталлятор на основе web-интерфейса

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|2.15, Аноним (15), 15:12, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Может и не знали как.
В веб фреймворках всякие интеграции с платёжными системами. Любопытно, но не конечному пользаку.
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|2.88, crypt (ok), 18:06, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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в этом выгодное отличие от линукса. к счастью, because I can это не про них. только что установил FBSD в виртуалке на 128 мб.
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|1.4, Stanislavvv (?), 14:46, 27/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Ну то есть, локальный инсталлятор будет хотеть ещё больше памяти.
Впрочем, как обычно, ещё во времена Debian 2.1 для установки требовалось 16МБ памяти, а для работы файлсервера - 8МБ.
Тут, похоже, просто соотношение будет побольше.
Надеюсь, kickstart там не додумались выпилить...
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|2.30, Аноним (30), 15:42, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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и? найди сейчас комп 16МБ памяти (но не на помойке)
просто людям надоело возиться с убогим GTK,
неужели они не заслуживают нормальные инструменты?
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|3.57, Аноним (57), 16:11, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вот пусть используют нормальные инструменты, а не это г.. Для разрабов нужны отдельные компьютеры как раз с 16 МБ ОЗУ и 100 МГц процессорами. Пусть наслаждаются.
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|4.93, Аноним (93), 18:26, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я думаю им деаелоперские счёты предоставить нужно, желательно радужного цвета, что бы диверсии было все
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|3.68, Андрей04091977 (ok), 16:27, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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GTK используют даже проприетарщики, например REAPER выглядит и работает шикарно, имеет малый размер и хорошую производительность.
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|4.79, Аноним (79), 17:15, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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"It only uses GDK (not GTK) for window management. All widgets and graphic rendering are custom, which is why it looks a bit out of place compared to GTK or Qt applications."
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|2.49, Аноним (49), 16:01, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Fedora 38 system requirements:
* Fedora requires a minimum of 20GB disk, 2GB RAM, to install and run successfully. Double those amounts is recommended.
Для веб инсталлятора хватит.
Fedora не для старых дохлых машин - она для свежего железа.
Ноутбуков/desktop'ов за последние 10 лет меньше, чем с 4GB RAM, я не видел.
Если у вас более древнее и дохлое железо? Вам вообще новые дистры противопоказаны: https://itvision.altervista.org/linux-desktop-environments-system-usage.html
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|3.87, crypt (ok), 18:05, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Только что установил FreeBSD этого года на 128 мб оперативки. Как тебе такое илон маск?
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|2.35, Аноним (30), 15:48, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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так перепиши!
думаю они с удовольствием примут PR от такого крутого пограммера как Аноним!
|
|1.8, Tester (??), 15:04, 27/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Пора уже инсталяцию системы сделать как в ios, перетаскивать значок в папочку.
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|2.20, Аноним (15), 15:16, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Это ж вопрос пакетирования. А его не хотят. Вебня в т.ч. не любит.
В нормальном дистре нормальные пакеты. Ищутся и ставятся легко. Не перетаскивание значка, но в одно простое действие типа "пакман инсталл имя-пакета".
А если девелопер не хочет нормально опакетить, то никакой установки перетаскиванием значка не будет.
А некоторые в опенсорсе не хотят пускать к себе. Как было не раз, чтобы сырцы собрать надо добавить запятую в сырца в определённом месте... Я об этих.
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|2.38, Аноним (30), 15:51, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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возможно именно поэтому с макосью может разобраться пенсионер или любая домохозяйка
а линукс - 2% на десктопе
не каждый захочет писать 100500 команд в сонсоле, курить маны и сидеть на форумах
некоторые между прочим работают
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|3.42, Аноним (15), 15:53, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Но в этом и достоинство - люди делают для себя лично. Тогда совсем другие возможности.
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|4.50, Аноним (30), 16:02, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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да, люди для себя лично делают веб инсталлер, или убирают поддержку копро-железа, или выпиливают небезопасные плагины для браузера, или добавляют новый язык в ядро....
в итоге куча нытья и ругани))
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|4.64, Аноним (64), 16:20, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Возможности посношаться со сломанными пакетами и зависимостями?
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|3.103, Аноним (103), 18:53, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>а линукс - 2% на десктопе
>не каждый захочет писать 100500 команд в сонсоле, курить маны и сидеть на форумах
>некоторые между прочим работают
Что ж ты тогда работаешь на линуксе то, садомазо? Работай на макоси, там для домохозяек все предусмотрено.
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|1.12, Аноним (15), 15:10, 27/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> ... которое не сравнится со старым решением на базе ...
Т.е. серьёзных причин назвать не выходит. Мотивация - пустословие.
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|2.22, User (??), 15:21, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не иначе, как задолбались между версиями GTK и python'а переписывать - решили, что с вебней оно как-то того-этого... проще будет. Может даже и правы ).
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|3.27, Quad Romb (ok), 15:31, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В плане удобства для разработчиков - может даже и правы.
Но там же где-то в этой цепочке, якобы, ещё и пользователи есть?
То есть я не в курсе, но, говорят, что у этой самой федоры есть даже какие-то пользователи.
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|4.31, User (??), 15:43, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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"Да ну, ерунда какая-то!"
На самом деле - инсталлятор одна из тех вещей, которые сравнительно слабо затрагивают за нежные места пользователей - ты обычно _однократно_ устанавливаешь систему - а потом пользуешься ей и до инсталлятора тебе ну вот совсем пофиг. Если тебе нужна массовая установка - ты опять же не нехт-нехт-нехт, а кикстарт какой лабаешь, клаудинит, базовый образ раскатываешь с до-кастомизацией через прости осспыдя, ансиблю - и на инсталлер тебе опять же пофиг.
А те 2,5 раза когда ты его вообще видишь - ну, можно и перетерпеть, да?
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|5.33, Аноним (33), 15:47, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ага а что делать тем у кого этот самый инсталлятор не влезает в экран виртуалки 800x600? На самом деле ответ известен, говорит плохие слова в адрес тех кто это придумал.
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|6.37, User (??), 15:49, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А вот как раз для ЭТИХ (осуждаем!) есть замечательная возможность подключиться к инсталлятору с десктопного браузера ).
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|5.36, Quad Romb (ok), 15:48, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Тут такое дело - хотя это и пытаются отрицать - линукс люди используют не только в корпоративной среде.
Где потребление ресурсов может таки сыграть роль.
И уж разница в потреблении ресурсов у веб-инсталлятора и обычного всё-таки будет.
Немаленькая разница, согласитесь.
А уж сколько возможностей для уязвимостей это откроет, так это просто в сказках даже не описать.
Недоумение не в том, что собираются приклеить ещё какую-то диковину, а в том, что они собираются сделать эту диковину возможностью "по умолчанию".
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|6.43, User (??), 15:53, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну будет, ну и? В минимальные системные требования что тот, что другой инсталляторы впишутся. Кому нужно ОС вкорячить туда, где веб-сервер с браузером _в принципе_ не поднять и так берут другие дистрибутивы.
"Возможностей для уизвигмостей" не особенно-то и заметно - с учетом вышеописанной специфики операции. Какую "модель угроз\нарушителя" вы видите в данном случае?
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|7.46, Аноним (15), 15:57, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Какие инструменты (все истории про JS и веб-сервера), такие и возможности (доступ по сети к открытым портам и спорному софту позади портов).
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|8.53, User (??), 16:03, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Да-да, VNC это было другое, я знаю Все ж обычно включают инсталлятор, через DHC... текст свёрнут, показать
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|7.52, Quad Romb (ok), 16:03, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> "Возможностей для уизвигмостей" не особенно-то и заметно - с учетом вышеописанной специфики
> операции. Какую "модель угроз\нарушителя" вы видите в данном случае?
Ну, модель в комментариях с незнакомыми людьми я всё-таки расписывать не буду, Вы уж извините.
Но то, что инсталлятор в процессе своей работы поднимает сетевые интерфейсы, и что по http гораздо легче реалистичней достучаться до веб-оболочки, чем до драйвера клавиатуры - думаю, никто особо отрицать не будет.
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|8.56, User (??), 16:09, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Безопасная безопасность , я понял - этим жентмунам принято верить наслово Вот... текст свёрнут, показать
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|10.77, User (??), 16:51, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Не в управдомы никак не можно - там периодически работать надо, а не просто щ... текст свёрнут, показать
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|6.45, Аноним (15), 15:56, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Может чьё-то карьерко хочет больше влияния, находиться при деле... Вот это вот всё.
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|7.55, Quad Romb (ok), 16:06, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Может чьё-то карьерко хочет больше влияния, находиться при деле... Вот это вот
> всё.
Всё может быть.
Но не очень понимаю как такой шаг может помочь карьере кого-либо в команде самой федоры.
Тем более, что федора ориентирована, якобы, больше на "диких" пользователей, а не на корпоративных.
Впрочем если аудитории федоры это зайдёт - ну, тогда никаких вопросов.
Я пользователей федоры, которые её реально долго используют - вообще живьём не встречал и с их повадками незнаком.
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|6.63, xrensgory (ok), 16:19, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Линукс на десктопе нахрен не нужен. Говорю как пользователь линукса на десктопе.
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|7.75, Quad Romb (ok), 16:40, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Кому-то - нужен, кому-то - нет.
Есть сценарии в которых именно без него не обойтись. Совсем не обойтись.
Вам не нужен, хотя Вы им пользуетесь - ну, и будьте здоровы с такой концепцией.
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|3.28, Аноним (15), 15:32, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Т.е. оказалось невозможным не привязываться к непереносимым особенностям. Хотя это возможно.
Вебня не компилируется уже через месяцок, если не обновлялся. Едва ли это лучше, чем раньше с версиями GTK и ломучим Питоном.
Не всё полезное, что есть в языках.
Выбрасывают в обновлениях ненужное. Что-то слишком часто выкидывают, или пользоваться не умеют (не брать ненужное). Выходит.
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|2.83, Аноним (83), 17:44, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Кто пользовался Анакондой, тот в цирке не смеется. Я не знаю что они там планируют переделать, но текущая Анаконда ужасна. Хоть и функциональна. Но все сделано через жопу в плане UI/UX. Поэтому я за любые изменения, может быть неосознанно и случайно получится хорошо.
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|1.19, beck (??), 15:15, 27/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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В инсталляторе всего-то нужно поставить галочки напротив нужных опций, ввести цифры, строки. Для этого в принципе достаточно даже ответов на вопросы из командной строки в текстовом режиме.
Зачем браузер?
В какой момент отрасль свернула куда-то не туда?
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|2.23, Quad Romb (ok), 15:25, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В тот момент, когда все молчаливо приняли концепцию, что веб-приложения - главный тракт индустрии.
Ну, а новость, конечно, галюциногенная.
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|2.24, Аноним (15), 15:26, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Свернула как только были придуманы способы использования для отбивания денег. Интернет весь на Linux и JS. Это огромные деньги. Ну все давай пытаться выдумать способ использовать.
Хотя предназначено для другого.
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|2.25, User (??), 15:27, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так... индустриальный стандарт фактически. Лабателей интерфейсов на GTK нужной версии явно меньше, чем веб гм, программистов, не? Опять же, ставишь систему ты в общем-то один раз - можешь и перетерпеть не самое эффективное потребление ресурсов.
Предполагаю, что kickstart-файл для ЭСТЕТОВ никто не удалит пиши через echo '' > kickstart в консолЕ и ставь на здоровье.
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|3.72, 1 (??), 16:37, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Опять же, ставишь систему ты в общем-то один раз - можешь и перетерпеть не самое эффективное потребление ресурсов.
Прям молодость вспомнил - неттваревский инсталятор на Java. Добавляешь памяти, ставишь, потом память снимаешь и вуаля ...
Так и теперь ? Для инсталятора добавишь памяти, видюху и проц помощнее, а после установки всё можно вернуть взад.
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|2.41, Аноним (41), 15:53, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Сначала дрались до кровавых соплей чтобы браузер сидел в своей песочнице и куличики лепил из готовых формочек, а теперь открывают доступ до глубинных кишок аппаратуры. Дурь какая-то
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|2.84, Аноним (83), 17:45, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> В какой момент отрасль свернула куда-то не туда?
В тот самый когда ты зашел в Ютуб второй раз.
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|1.26, Quad Romb (ok), 15:28, 27/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Добавление такой галюциногенной возможности - это личное дело команды федоры.
В конце концов, кто код пилит - тот его и танцует.
Но, ради всего вменяемого, зачем делать это опцией ПО УМОЛЧАНИЮ?
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|2.32, Аноним (32), 15:44, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А это и не делают опцией по умолчанию.
Просто других опций не будет
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|3.40, Quad Romb (ok), 15:53, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А это и не делают опцией по умолчанию. Просто других опций не будет
"Anaconda WebUI for Fedora Workstation by default" не подразумевает того, что "других опций не будет"
> Так, а можешь напомнить зачем пользователю выбор?
Для задействования возможностей редко используемых в типовом сценарии использования.
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|4.67, Аноним (33), 16:26, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Зачем им нетиповые сценарии, может чтобы им было удобно? Но им не должно быть удобно им должно быть как им компания сказала.
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|5.71, Quad Romb (ok), 16:32, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Зачем им нетиповые сценарии, может чтобы им было удобно? Но им не
> должно быть удобно им должно быть как им компания сказала.
Их дистрибутив - их и дело.
Что хотят, то пусть и делают.
То, что это добавит больше проблем, чем решит - вот это уже дело другое.
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|1.39, Golangdev (?), 15:52, 27/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> вместо интерфейса на основе библиотеки GTK будет предложен web-интерфейс
пластмассовый мир победил :)
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|2.47, Аноним (15), 15:59, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Сейчас борются с пластиком. :) Конверты бумажные выдают, вместо пластиковых.
|
|2.58, Аноним (30), 16:13, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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в борьбе с дендрофекальным методом строительства победил пластиковый ?
не думаю, что станет хуже...
после ГТК точно ничего не может быть хуже
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|1.48, User (??), 16:00, 27/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Вообще конечно "slowpoke is sooo slooow" - вроде как уж полтора года назад обсуждалось и !вдруг! внезапно... https://github.com/openSUSE/agama SUSE вот уже вторую версию этого самого с лопаты отгрузила, а тут бугурт только начался )))
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|2.69, Аноним (33), 16:28, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Федора слоупок или кто тут слоупок? Нужна слоупочная бригада. На опеннете все обсуждалось.
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|2.94, Аноним (93), 18:29, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Думаю стоит переписать его на безопасном для памяти js. Нет свободной памяти - некуда злые уязвимости вставлятб
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|1.61, xrensgory (ok), 16:15, 27/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>простой процесс переустановки,
Теперь точно вендeкапец, теперь все как у людей. Звук пропал, федору переустановил..
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|1.62, Аноним (62), 16:18, 27/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Никогда не понимал этот дистрибутив, как и людей им пользующихся. Даже название дебильное...
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|2.73, Аноним (66), 16:38, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А вот в начале своего пути название у него было ещё более де...прикольное.
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|2.92, Аноним (92), 18:23, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Намекает на любимый головной убор серьёзных людей из IBM. Томми-гана у них пока нет. Пока что...
|
|1.81, Аноним (81), 17:27, 27/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Раз уж такое дело, то зачем мелочиться - пришло время допилить браузер до ОС, как в своё время Торвальдс допилил терминал до линукса. Добавить в хромиум ядро, графическую подсистему и всё - вот она, мечта всех техбро о веб-технологической сингулярности!
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|2.82, Аноним (108), 17:43, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так и не понял для чего переписали установщик?
Намёк. Сервера. Удаленная установка из браузера дома, а сервер далеко в ДЦ.
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|3.90, Quad Romb (ok), 18:12, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Так и не понял для чего переписали установщик?
> Намёк. Сервера. Удаленная установка из браузера дома, а сервер далеко в ДЦ.
Сервера на Федоре?
Ну, и в бензобак покурить можно - почему бы и нет.
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|4.95, Аноним (108), 18:33, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Сервера на RHEL.
Fedora - лаборатория, в которой появляется на свет необходимые компоненты для RHEL. Это же прописная истина.
Ваш Ко.
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|5.100, Quad Romb (ok), 18:48, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Сервера на RHEL.
> Fedora - лаборатория, в которой появляется на свет необходимые компоненты для RHEL.
> Это же прописная истина.
> Ваш Ко.
Спасибо, благородный полковник.
Со словом "необходимые" Вы пожалуй погорячились - btrfs, к примеру, так и не стала главной fs в RHEL.
Но, тем не менее, именно в Федоре веб-интерфейс собираются сделать опцией "по умолчанию" в инсталляторе.
С такими смелыми шагами в лаборатории скоро просто не останется лаборантов.
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|6.106, Аноним (108), 19:26, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ясень пень. В RHEL попадает то, что необходимо и что устраивает разработчиков, сопровождающих, клиентов. Для этого существует лаборатория aka Fedora. И не обязательно что всё, что есть в Fedora, попадет в RHEL. Что-то так и останется в лаборатории, что-то выкинут на мороз.
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|7.109, Quad Romb (ok), 19:39, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ясень пень. В RHEL попадает то, что необходимо и что устраивает разработчиков,
> сопровождающих, клиентов. Для этого существует лаборатория aka Fedora. И не обязательно
> что всё, что есть в Fedora, попадет в RHEL. Что-то так
> и останется в лаборатории, что-то выкинут на мороз.
"Необходимые" и "возможные кандидаты" - это разные вещи.
Так что ваш изначальный пень был совершенно другим.
И нисколько не отменяет того, что с такими смелыми новшествами именно "по умолчанию" - никто бесплатно в этой лаборатории работать не будет.
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|3.96, Аноним (96), 18:37, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Так и не понял для чего переписали установщик?
Намёк. Сервера. Удаленная установка из браузера дома, а сервер далеко в ДЦ.
Так оно и сейчас можно удаленно. Только зачем в этой цепочке установка через вебню нужна непонятно.
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|2.101, Аноним (96), 18:48, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Добавить в хромиум ядро, графическую подсистему и всё - вот она, мечта всех техбро о веб-технологической сингулярности!
По моему ты сейчас переизобрел хромось.
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