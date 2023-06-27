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В Fedora Workstation 39 планируют задействовать новый инсталлятор на основе web-интерфейса

27.06.2023 14:34

В выпуске Fedora 39 предложено перевести предлагаемые по умолчанию официальные сборки для рабочих станций (Fedora Workstation) на использование переработанного инсталлятора Anaconda, в котором вместо интерфейса на основе библиотеки GTK будет предложен web-интерфейс. Предложение пока не рассмотрено комитетом FESCo (Fedora Engineering Steering Committee), отвечающим за техническую часть разработки дистрибутива Fedora.

Web-интерфейс использует JavaScript-фреймворк React, элементы оформления PatternFly и компоненты из проекта Cockpit, уже применяемого в продуктах Red Hat для настройки и управления серверами. Cockpit выбран как хорошо зарекомендовавшее себя решение, для которого имеется бэкенд для взаимодействия с инсталлятором (Anaconda DBus). Применение Cockpit также позволило добиться единообразия и унифицировать различные компоненты управления системой. При переработке интерфейса использовались результаты ранее проделанной работы по повышению модульности инсталлятора - основная часть Anaconda была преобразована в модули, взаимодействующие через API DBus, и новый интерфейс использует готовый API без внутренней переработки.

Из достоинств нового инсталлятора отмечается упрощение процесса установки, избавление от усложнений, более понятная для начинающих пользователей организация установки, простой процесс переустановки, упрощение сопровождения и разработки дополнений. Web-интерфейс также допускает взаимодействие через web-браузер, что значительно повышает удобство удалённого управления установкой, которое не сравнится со старым решением на базе протокола VNC.

Вместо главного экрана с перечнем действий в новом интерфейсе работа организована в форме мастера (Wizard), подразумевающего последовательное выполнение определённых шагов без возвращения к основному экрану. Инсталлятор включает встроенную систему справки и поддерживает такие действия как выбор языка и часового пояса, выбор диска, разбивка разделов (поддерживается автоматический и ручной режимы), обзор выбранных параметров установки и визуализация хода установки.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/d...)
  2. OpenNews: Началось тестирование сборок Fedora с инсталлятором на основе web-интерфейса
  3. OpenNews: Используемый в Fedora и RHEL инсталлятор Anaconda переводят на web-интерфейс
  4. OpenNews: Дистрибутив openSUSE предложил протестировать новый инсталлятор
  5. OpenNews: Релиз дистрибутива Fedora Linux 38
  6. OpenNews: В Fedora рассматривают возможность применения шифрования ФС по умолчанию
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59348-fedora
Ключевые слова: fedora, install
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


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  • 1.1, Аноним (1), 14:44, 27/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Помнится фрибзд хотела веб инсталлятор - не фортануло?
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 15:12, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Может и не знали как.

    В веб фреймворках всякие интеграции с платёжными системами. Любопытно, но не конечному пользаку.

     
  • 2.66, Аноним (66), 16:24, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не значи про Electron?
     
  • 2.88, crypt (ok), 18:06, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    в этом выгодное отличие от линукса. к счастью, because I can это не про них. только что установил FBSD в виртуалке на 128 мб.
     
  • 2.97, Аноним (97), 18:38, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не хотела. В случае с freebsd там энтузиаст был.
     

  • 1.2, Аноним (2), 14:45, 27/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >планируют
    >предложено

    ?

     
  • 1.4, Stanislavvv (?), 14:46, 27/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Ну то есть, локальный инсталлятор будет хотеть ещё больше памяти.
    Впрочем, как обычно, ещё во времена Debian 2.1 для установки требовалось 16МБ памяти, а для работы файлсервера - 8МБ.
    Тут, похоже, просто соотношение будет побольше.
    Надеюсь, kickstart там не додумались выпилить...
     
     
  • 2.30, Аноним (30), 15:42, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    и? найди сейчас комп 16МБ памяти (но не на помойке)
    просто людям надоело возиться с убогим GTK,
    неужели они не заслуживают нормальные инструменты?
     
     
  • 3.44, Аноним (44), 15:54, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > нормальные инструменты

    Например Qt

     
  • 3.57, Аноним (57), 16:11, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот пусть используют нормальные инструменты, а не это г.. Для разрабов нужны отдельные компьютеры как раз с 16 МБ ОЗУ и 100 МГц процессорами. Пусть наслаждаются.
     
     
  • 4.93, Аноним (93), 18:26, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я думаю им деаелоперские счёты предоставить нужно, желательно радужного цвета, что бы диверсии было все
     
  • 3.68, Андрей04091977 (ok), 16:27, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    GTK используют даже проприетарщики, например REAPER выглядит и работает шикарно, имеет малый размер и хорошую производительность.
     
     
  • 4.79, Аноним (79), 17:15, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    "It only uses GDK (not GTK) for window management. All widgets and graphic rendering are custom, which is why it looks a bit out of place compared to GTK or Qt applications."
     
  • 2.49, Аноним (49), 16:01, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Fedora 38 system requirements:

    * Fedora requires a minimum of 20GB disk, 2GB RAM, to install and run successfully. Double those amounts is recommended.

    Для веб инсталлятора хватит.

    Fedora не для старых дохлых машин - она для свежего железа.

    Ноутбуков/desktop'ов за последние 10 лет меньше, чем с 4GB RAM, я не видел.

    Если у вас более древнее и дохлое железо? Вам вообще новые дистры противопоказаны: https://itvision.altervista.org/linux-desktop-environments-system-usage.html

     
     
  • 3.87, crypt (ok), 18:05, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только что установил FreeBSD этого года на 128 мб оперативки. Как тебе такое илон маск?
     

  • 1.6, Аноним (6), 14:49, 27/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    лучше бы на libadwaita переписали
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 14:50, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это конкуренты пусть переписывают.
     
  • 2.35, Аноним (30), 15:48, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    так перепиши!
    думаю они с удовольствием примут PR от такого крутого пограммера как Аноним!
     

  • 1.8, Tester (??), 15:04, 27/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Пора уже инсталяцию системы сделать как в ios, перетаскивать значок в папочку.
     
     
  • 2.20, Аноним (15), 15:16, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это ж вопрос пакетирования. А его не хотят. Вебня в т.ч. не любит.

    В нормальном дистре нормальные пакеты. Ищутся и ставятся легко. Не перетаскивание значка, но в одно простое действие типа "пакман инсталл имя-пакета".

    А если девелопер не хочет нормально опакетить, то никакой установки перетаскиванием значка не будет.

    А некоторые в опенсорсе не хотят пускать к себе. Как было не раз, чтобы сырцы собрать надо добавить запятую в сырца в определённом месте... Я об этих.

     
     
  • 3.21, Аноним (15), 15:20, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Качество кода, готовность к пакетированию.
     
  • 2.38, Аноним (30), 15:51, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    возможно именно поэтому с макосью может разобраться пенсионер или любая домохозяйка
    а линукс - 2% на десктопе
    не каждый захочет писать 100500 команд в сонсоле, курить маны и сидеть на форумах
    некоторые между прочим работают
     
     
  • 3.42, Аноним (15), 15:53, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Но в этом и достоинство - люди делают для себя лично. Тогда совсем другие возможности.
     
     
  • 4.50, Аноним (30), 16:02, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    да, люди для себя лично делают веб инсталлер, или убирают поддержку копро-железа, или выпиливают небезопасные плагины для браузера, или добавляют новый язык в ядро....
    в итоге куча нытья и ругани))
     
  • 4.64, Аноним (64), 16:20, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Возможности посношаться со сломанными пакетами и зависимостями?
     
  • 3.103, Аноним (103), 18:53, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >а линукс - 2% на десктопе
    >не каждый захочет писать 100500 команд в сонсоле, курить маны и сидеть на форумах
    >некоторые между прочим работают

    Что ж ты тогда работаешь на линуксе то, садомазо? Работай на макоси, там для домохозяек все предусмотрено.

     
  • 2.65, Бывалый смузихлёб (?), 16:23, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    но перед этим всё равно надо скачать жирнюший пакет
    а то некуда и нечего перетаскивать будет
     

  • 1.12, Аноним (15), 15:10, 27/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > ... которое не сравнится со старым решением на базе ...

    Т.е. серьёзных причин назвать не выходит. Мотивация - пустословие.

     
     
  • 2.22, User (??), 15:21, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не иначе, как задолбались между версиями GTK и python'а переписывать - решили, что с вебней оно как-то того-этого... проще будет. Может даже и правы ).
     
     
  • 3.27, Quad Romb (ok), 15:31, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В плане удобства для разработчиков - может даже и правы.
    Но там же где-то в этой цепочке, якобы, ещё и пользователи есть?
    То есть я не в курсе, но, говорят, что у этой самой федоры есть даже какие-то пользователи.
     
     
  • 4.31, User (??), 15:43, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    "Да ну, ерунда какая-то!"
    На самом деле - инсталлятор одна из тех вещей, которые сравнительно слабо затрагивают за нежные места пользователей - ты обычно _однократно_ устанавливаешь систему - а потом пользуешься ей и до инсталлятора тебе ну вот совсем пофиг. Если тебе нужна массовая установка - ты опять же не нехт-нехт-нехт, а кикстарт какой лабаешь, клаудинит, базовый образ раскатываешь с до-кастомизацией через прости осспыдя, ансиблю - и на инсталлер тебе опять же пофиг.
    А те 2,5 раза когда ты его вообще видишь - ну, можно и перетерпеть, да?
     
     
  • 5.33, Аноним (33), 15:47, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага а что делать тем у кого этот самый инсталлятор не влезает в экран виртуалки 800x600? На самом деле ответ известен, говорит плохие слова в адрес тех кто это придумал.
     
     
  • 6.37, User (??), 15:49, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вот как раз для ЭТИХ (осуждаем!) есть замечательная возможность подключиться к инсталлятору с десктопного браузера ).
     
  • 5.36, Quad Romb (ok), 15:48, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Тут такое дело - хотя это и пытаются отрицать - линукс люди используют не только в корпоративной среде.
    Где потребление ресурсов может таки сыграть роль.
    И уж разница в потреблении ресурсов у веб-инсталлятора и обычного всё-таки будет.
    Немаленькая разница, согласитесь.

    А уж сколько возможностей для уязвимостей это откроет, так это просто в сказках даже не описать.
    Недоумение не в том, что собираются приклеить ещё какую-то диковину, а в том, что они собираются сделать эту диковину возможностью "по умолчанию".

     
     
  • 6.43, User (??), 15:53, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну будет, ну и? В минимальные системные требования что тот, что другой инсталляторы впишутся. Кому нужно ОС вкорячить туда, где веб-сервер с браузером _в принципе_ не поднять и так берут другие дистрибутивы.
    "Возможностей для уизвигмостей" не особенно-то и заметно - с учетом вышеописанной специфики операции. Какую "модель угроз\нарушителя"  вы видите в данном случае?
     
     
  • 7.46, Аноним (15), 15:57, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Какие инструменты (все истории про JS и веб-сервера), такие и возможности (доступ по сети к открытым портам и спорному софту позади портов).
     
     
  • 8.53, User (??), 16:03, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да-да, VNC это было другое, я знаю Все ж обычно включают инсталлятор, через DHC... текст свёрнут, показать
     
  • 7.52, Quad Romb (ok), 16:03, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > "Возможностей для уизвигмостей" не особенно-то и заметно - с учетом вышеописанной специфики
    > операции. Какую "модель угроз\нарушителя"  вы видите в данном случае?

    Ну, модель в комментариях с незнакомыми людьми я всё-таки расписывать не буду, Вы уж извините.
    Но то, что инсталлятор в процессе своей работы поднимает сетевые интерфейсы, и что по http гораздо легче реалистичней достучаться до веб-оболочки, чем до драйвера клавиатуры - думаю, никто особо отрицать не будет.

     
     
  • 8.56, User (??), 16:09, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Безопасная безопасность , я понял - этим жентмунам принято верить наслово Вот... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.60, Quad Romb (ok), 16:15, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если бы всё ПО работало согласно сделанному на него ТЗ - специалисты по безопасн... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.77, User (??), 16:51, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не в управдомы никак не можно - там периодически работать надо, а не просто щ... текст свёрнут, показать
     
  • 6.45, Аноним (15), 15:56, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может чьё-то карьерко хочет больше влияния, находиться при деле... Вот это вот всё.
     
     
  • 7.55, Quad Romb (ok), 16:06, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Может чьё-то карьерко хочет больше влияния, находиться при деле... Вот это вот
    > всё.

    Всё может быть.
    Но не очень понимаю как такой шаг может помочь карьере кого-либо в команде самой федоры.
    Тем более, что федора ориентирована, якобы, больше на "диких" пользователей, а не на корпоративных.
    Впрочем если аудитории федоры это зайдёт - ну, тогда никаких вопросов.
    Я пользователей федоры, которые её реально долго используют - вообще живьём не встречал и с их повадками незнаком.

     
  • 6.63, xrensgory (ok), 16:19, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Линукс на десктопе нахрен не нужен. Говорю как пользователь линукса на десктопе.
     
     
  • 7.74, User (??), 16:39, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Поддерживаю предыдущего оратора
     
  • 7.75, Quad Romb (ok), 16:40, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Кому-то - нужен, кому-то - нет.
    Есть сценарии в которых именно без него не обойтись. Совсем не обойтись.
    Вам не нужен, хотя Вы им пользуетесь - ну, и будьте здоровы с такой концепцией.
     
  • 3.28, Аноним (15), 15:32, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Т.е. оказалось невозможным не привязываться к непереносимым особенностям. Хотя это возможно.

    Вебня не компилируется уже через месяцок, если не обновлялся. Едва ли это лучше, чем раньше с версиями GTK и ломучим Питоном.

    Не всё полезное, что есть в языках.

    Выбрасывают в обновлениях ненужное. Что-то слишком часто выкидывают, или пользоваться не умеют (не брать ненужное). Выходит.

     
  • 2.83, Аноним (83), 17:44, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто пользовался Анакондой, тот в цирке не смеется. Я не знаю что они там планируют переделать, но текущая Анаконда ужасна. Хоть и функциональна. Но все сделано через жопу в плане UI/UX. Поэтому я за любые изменения, может быть неосознанно и случайно получится хорошо.
     

  • 1.18, Аноним (18), 15:14, 27/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    делали б сразу на электроне уже
     
  • 1.19, beck (??), 15:15, 27/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    В инсталляторе всего-то нужно поставить галочки напротив нужных опций, ввести цифры, строки. Для этого в принципе достаточно даже ответов на вопросы из командной строки в текстовом режиме.

    Зачем браузер?

    В какой момент отрасль свернула куда-то не туда?

     
     
  • 2.23, Quad Romb (ok), 15:25, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В тот момент, когда все молчаливо приняли концепцию, что веб-приложения - главный тракт индустрии.
    Ну, а новость, конечно, галюциногенная.
     
  • 2.24, Аноним (15), 15:26, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Свернула как только были придуманы способы использования для отбивания денег. Интернет весь на Linux и JS. Это огромные деньги. Ну все давай пытаться выдумать способ использовать.

    Хотя предназначено для другого.

     
  • 2.25, User (??), 15:27, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так... индустриальный стандарт фактически. Лабателей интерфейсов на GTK нужной версии явно меньше, чем веб гм, программистов, не? Опять же, ставишь систему ты в общем-то один раз - можешь и перетерпеть не самое эффективное потребление ресурсов.
    Предполагаю, что kickstart-файл для ЭСТЕТОВ никто не удалит пиши через echo '' > kickstart в консолЕ и ставь на здоровье.
     
     
  • 3.72, 1 (??), 16:37, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Опять же, ставишь систему ты в общем-то один раз - можешь и перетерпеть не самое эффективное потребление ресурсов.

    Прям молодость вспомнил - неттваревский инсталятор на Java. Добавляешь памяти, ставишь, потом память снимаешь и вуаля ...

    Так и теперь ? Для инсталятора добавишь памяти, видюху и проц помощнее, а после установки всё можно вернуть взад.

     
     
  • 4.76, Аноним (64), 16:47, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вы всё на ту же самую машину ставите?
     
  • 2.41, Аноним (41), 15:53, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сначала дрались до кровавых соплей чтобы браузер сидел в своей песочнице и куличики лепил из готовых формочек, а теперь открывают доступ до глубинных кишок аппаратуры. Дурь какая-то
     
  • 2.84, Аноним (83), 17:45, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В какой момент отрасль свернула куда-то не туда?

    В тот самый когда ты зашел в Ютуб второй раз.

     

  • 1.26, Quad Romb (ok), 15:28, 27/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Добавление такой галюциногенной возможности - это личное дело команды федоры.
    В конце концов, кто код пилит - тот его и танцует.
    Но, ради всего вменяемого, зачем делать это опцией ПО УМОЛЧАНИЮ?
     
     
  • 2.32, Аноним (32), 15:44, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А это и не делают опцией по умолчанию.
    Просто других опций не будет
     
  • 2.34, Аноним (33), 15:48, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так, а можешь напомнить зачем пользователю выбор?
     
     
  • 3.40, Quad Romb (ok), 15:53, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А это и не делают опцией по умолчанию. Просто других опций не будет

    "Anaconda WebUI for Fedora Workstation by default" не подразумевает того, что "других опций не будет"

    > Так, а можешь напомнить зачем пользователю выбор?

    Для задействования возможностей редко используемых в типовом сценарии использования.

     
     
  • 4.67, Аноним (33), 16:26, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем им нетиповые сценарии, может чтобы им было удобно? Но им не должно быть удобно им должно быть как им компания сказала.
     
     
  • 5.71, Quad Romb (ok), 16:32, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Зачем им нетиповые сценарии, может чтобы им было удобно? Но им не
    > должно быть удобно им должно быть как им компания сказала.

    Их дистрибутив - их и дело.
    Что хотят, то пусть и делают.
    То, что это добавит больше проблем, чем решит - вот это уже дело другое.

     
  • 2.54, Аноним (49), 16:04, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы можете использовать 100500 других дистров.

    /Thread

     

  • 1.39, Golangdev (?), 15:52, 27/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > вместо интерфейса на основе библиотеки GTK будет предложен web-интерфейс

    пластмассовый мир победил :)

     
     
  • 2.47, Аноним (15), 15:59, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сейчас борются с пластиком. :) Конверты бумажные выдают, вместо пластиковых.
     
  • 2.58, Аноним (30), 16:13, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    в борьбе с дендрофекальным методом строительства победил пластиковый ?
    не думаю, что станет хуже...
    после ГТК точно ничего не может быть хуже
     

  • 1.48, User (??), 16:00, 27/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вообще конечно "slowpoke is sooo slooow" - вроде как уж полтора года назад обсуждалось и !вдруг! внезапно... https://github.com/openSUSE/agama SUSE вот уже вторую версию этого самого с лопаты отгрузила, а тут бугурт только начался )))
     
     
  • 2.69, Аноним (33), 16:28, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Федора слоупок или кто тут слоупок? Нужна слоупочная бригада. На опеннете все обсуждалось.
     
     
  • 3.89, Аноним (89), 18:08, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    все ≠ всё
     

  • 1.59, Аноним (59), 16:14, 27/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    когда уже добавят javascript в ядро?
     
     
  • 2.94, Аноним (93), 18:29, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Думаю стоит переписать его на безопасном для памяти js. Нет свободной памяти - некуда злые уязвимости вставлятб
     

  • 1.61, xrensgory (ok), 16:15, 27/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >простой процесс переустановки,

    Теперь точно вендeкапец, теперь все как у людей. Звук пропал, федору переустановил..

     
  • 1.62, Аноним (62), 16:18, 27/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Никогда не понимал этот дистрибутив, как и людей им пользующихся. Даже название дебильное...
     
     
  • 2.73, Аноним (66), 16:38, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вот в начале своего пути название у него было ещё более де...прикольное.
     
  • 2.92, Аноним (92), 18:23, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Намекает на любимый головной убор серьёзных людей из IBM. Томми-гана у них пока нет. Пока что...
     
  • 2.108, Аноним (108), 19:28, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Куда ей до кривого Debian.
     

  • 1.70, nebularia (ok), 16:29, 27/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Любой инсталлятор будет лучше, чем сраная Анаконда. Хотя...
     
  • 1.81, Аноним (81), 17:27, 27/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Раз уж такое дело, то зачем мелочиться - пришло время допилить браузер до ОС, как в своё время Торвальдс допилил терминал до линукса. Добавить в хромиум ядро, графическую подсистему и всё - вот она, мечта всех техбро о веб-технологической сингулярности!
     
     
  • 2.82, Аноним (108), 17:43, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так и не понял для чего переписали установщик?

    Намёк. Сервера. Удаленная установка из браузера дома, а сервер далеко в ДЦ.

     
     
  • 3.90, Quad Romb (ok), 18:12, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Так и не понял для чего переписали установщик?
    > Намёк. Сервера. Удаленная установка из браузера дома, а сервер далеко в ДЦ.

    Сервера на Федоре?
    Ну, и в бензобак покурить можно - почему бы и нет.

     
     
  • 4.95, Аноним (108), 18:33, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сервера на RHEL.

    Fedora - лаборатория, в которой появляется на свет необходимые компоненты для RHEL. Это же прописная истина.

    Ваш Ко.

     
     
  • 5.100, Quad Romb (ok), 18:48, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Сервера на RHEL.
    > Fedora - лаборатория, в которой появляется на свет необходимые компоненты для RHEL.
    > Это же прописная истина.
    > Ваш Ко.

    Спасибо, благородный полковник.
    Со словом "необходимые" Вы пожалуй погорячились - btrfs, к примеру, так и не стала главной fs в RHEL.
    Но, тем не менее, именно в Федоре веб-интерфейс собираются сделать опцией "по умолчанию" в инсталляторе.
    С такими смелыми шагами в лаборатории скоро просто не останется лаборантов.

     
     
  • 6.106, Аноним (108), 19:26, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ясень пень. В RHEL попадает то, что необходимо и что устраивает разработчиков, сопровождающих, клиентов. Для этого существует лаборатория aka Fedora. И не обязательно что всё, что есть в Fedora, попадет в RHEL. Что-то так и останется в лаборатории, что-то выкинут на мороз.
     
     
  • 7.109, Quad Romb (ok), 19:39, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ясень пень. В RHEL попадает то, что необходимо и что устраивает разработчиков,
    > сопровождающих, клиентов. Для этого существует лаборатория aka Fedora. И не обязательно
    > что всё, что есть в Fedora, попадет в RHEL. Что-то так
    > и останется в лаборатории, что-то выкинут на мороз.

    "Необходимые" и "возможные кандидаты" - это разные вещи.
    Так что ваш изначальный пень был совершенно другим.
    И нисколько не отменяет того, что с такими смелыми новшествами именно "по умолчанию" - никто бесплатно в этой лаборатории работать не будет.

     
  • 3.96, Аноним (96), 18:37, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Так и не понял для чего переписали установщик?

    Намёк. Сервера. Удаленная установка из браузера дома, а сервер далеко в ДЦ.

    Так оно и сейчас можно удаленно. Только зачем в этой цепочке установка через вебню нужна непонятно.

     
     
  • 4.107, Аноним (108), 19:27, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сейчас это реализовано через опу.
     
  • 2.101, Аноним (96), 18:48, 27/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Добавить в хромиум ядро, графическую подсистему и всё - вот она, мечта всех техбро о веб-технологической сингулярности!

    По моему ты сейчас переизобрел хромось.

     

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