В Fedora Workstation 39 планируют задействовать новый инсталлятор на основе web-интерфейса

В выпуске Fedora 39 предложено перевести предлагаемые по умолчанию официальные сборки для рабочих станций (Fedora Workstation) на использование переработанного инсталлятора Anaconda, в котором вместо интерфейса на основе библиотеки GTK будет предложен web-интерфейс. Предложение пока не рассмотрено комитетом FESCo (Fedora Engineering Steering Committee), отвечающим за техническую часть разработки дистрибутива Fedora.

Web-интерфейс использует JavaScript-фреймворк React, элементы оформления PatternFly и компоненты из проекта Cockpit, уже применяемого в продуктах Red Hat для настройки и управления серверами. Cockpit выбран как хорошо зарекомендовавшее себя решение, для которого имеется бэкенд для взаимодействия с инсталлятором (Anaconda DBus). Применение Cockpit также позволило добиться единообразия и унифицировать различные компоненты управления системой. При переработке интерфейса использовались результаты ранее проделанной работы по повышению модульности инсталлятора - основная часть Anaconda была преобразована в модули, взаимодействующие через API DBus, и новый интерфейс использует готовый API без внутренней переработки.

Из достоинств нового инсталлятора отмечается упрощение процесса установки, избавление от усложнений, более понятная для начинающих пользователей организация установки, простой процесс переустановки, упрощение сопровождения и разработки дополнений. Web-интерфейс также допускает взаимодействие через web-браузер, что значительно повышает удобство удалённого управления установкой, которое не сравнится со старым решением на базе протокола VNC.

Вместо главного экрана с перечнем действий в новом интерфейсе работа организована в форме мастера (Wizard), подразумевающего последовательное выполнение определённых шагов без возвращения к основному экрану. Инсталлятор включает встроенную систему справки и поддерживает такие действия как выбор языка и часового пояса, выбор диска, разбивка разделов (поддерживается автоматический и ручной режимы), обзор выбранных параметров установки и визуализация хода установки.