В Fedora Workstation 39 планируют задействовать новый инсталлятор на основе web-интерфейса

Аноним ( 30 ), 15:42, 27/06/2023
и? найди сейчас комп 16МБ памяти (но не на помойке)
просто людям надоело возиться с убогим GTK,
неужели они не заслуживают нормальные инструменты?

просто людям надоело возиться с убогим GTK,

неужели они не заслуживают нормальные инструменты?

Аноним ( 44 ), 15:54, 27/06/2023
> нормальные инструменты Например Qt

Аноним ( 57 ), 16:11, 27/06/2023
Вот пусть используют нормальные инструменты, а не это г.. Для разрабов нужны отдельные компьютеры как раз с 16 МБ ОЗУ и 100 МГц процессорами. Пусть наслаждаются.

Аноним ( 93 ), 18:26, 27/06/2023
Я думаю им деаелоперские счёты предоставить нужно, желательно радужного цвета, что бы диверсии было все

Андрей04091977 ( ok ), 16:27, 27/06/2023
GTK используют даже проприетарщики, например REAPER выглядит и работает шикарно, имеет малый размер и хорошую производительность.

Аноним ( 79 ), 17:15, 27/06/2023
"It only uses GDK (not GTK) for window management. All widgets and graphic rendering are custom, which is why it looks a bit out of place compared to GTK or Qt applications."

Аноним ( 49 ), 16:01, 27/06/2023
Fedora 38 system requirements: * Fedora requires a minimum of 20GB disk, 2GB RAM, to install and run successfully. Double those amounts is recommended. Для веб инсталлятора хватит. Fedora не для старых дохлых машин - она для свежего железа. Ноутбуков/desktop'ов за последние 10 лет меньше, чем с 4GB RAM, я не видел. Если у вас более древнее и дохлое железо? Вам вообще новые дистры противопоказаны: https://itvision.altervista.org/linux-desktop-environments-system-usage.html

crypt ( ok ), 18:05, 27/06/2023
Только что установил FreeBSD этого года на 128 мб оперативки. Как тебе такое илон маск?