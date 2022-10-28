Дистрибутив openSUSE предложил протестировать новый инсталлятор

Разработчики проекта openSUSE предложили пользователям принять участие в тестировании нового инсталлятора D-Installer. Установочные образы подготовлены для архитектур x86_64 (598МБ) и Aarch64/ARM64 (614МБ). Загруженный образ позволяет установить три платформы: стабильный релиз openSUSE Leap 15.4, непрерывно обновляемую сборку openSUSE Tumbleweed и редакцию Leap Micro 5.2, построенную на базе изолированных контейнеров (только для x86_64). В дальнейшем новый инсталлятор планируется использовать в продуктах на базе платформы ALP (Adaptable Linux Platform), идущей на смену дистрибутиву SUSE Linux Enterprise.

Новый инсталлятор примечателен отделением пользовательского интерфейса от внутренних компонентов YaST и предоставлением возможности использования различных фронтэндов, в том числе фронтэнда для управления установкой через web-интерфейс. Для установки пакетов, проверки оборудования, разбивки дисков и прочих необходимых при инсталляции функций продолжают использоваться библиотеки YaST, поверх которых реализована прослойка, абстрагирующая доступ к библиотекам через унифицированный интерфейс D-Bus.

Базовый интерфейс для управления установкой построен с использованием web-технологий и включает обработчик, обеспечивающий доступ к вызовам D-Bus через HTTP, и непосредственно web-интерфейс. Web-интерфейс написан на JavaScript с использованием фреймворка React и компонентов PatternFly. Сервис для привязки интерфейса к D-Bus, а также встроенный http-сервер, написаны на языке Ruby и построены с использованием готовых модулей, развиваемых проектом Cockpit, которые также применяются в web-конфигураторах Red Hat. В инсталляторе используется многопроцессная архитектура, благодаря которой интерфейс взаимодействия с пользователем не блокируется во время выполнения других работ.

Среди целей разработки D-Installer упоминается устранение имеющихся ограничений графического интерфейса, расширение возможностей по использованию функциональности YaST в других приложениях, уход от привязки к одному языку программирования (D-Bus API позволит создавать надстройки на разных языках) и стимулирование создания альтернативных настроек представителями сообщества.



