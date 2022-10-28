Дистрибутив openSUSE предложил протестировать новый инсталлятор

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|2.4, Анончик (?), 15:36, 28/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Честно говоря страшно.
Хотя может это guile так действует, сразу пугая слабых духом.
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|2.7, Аноним (7), 15:50, 28/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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что yast что alterator оба страшные и глючные как говно мамонта. drakx утилиты в магее из той же оперы которые давно пора переписать с perl на что-нибудь нормальное.
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|2.13, Анонимно по секрету (?), 16:15, 28/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Михаил, интересно почему Simple Linux нет на дистровотче? Просто пытаюсь понять психологию вашей коммерческой компании. Так то уже смирился с тем, что электронный концлагерь будет построен в значительной степени на СПО благодаря, внезапно - более низкой стоимости и большей надежности и тд. и т.п, ну что присуще СПО. Результаты труда свободного человека в очередной раз направлены против него самого и вы этому подъигрываете, за пайку конечно. Это констатация факта, не более. Может вы в душе романтик и ожидаете чего-то иного от результата вашего труда, но в застенках коммерческой компании ежедневно подчиняясь сверху спущенной повестке вы обречены на разочарование. А может быть вам действительно банально нужны деньги, а идеи СПО это просто завеса или нет, тогда что вы делаете в компании в которой амбиции продвижения СПО нельзя осуществить в принципе? Тут ничего личного, просто вижу так, что СПО должно поддерживать свободу человека, но никак не наоборот.
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|2.15, Константавр (ok), 16:28, 28/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Неважно насколько вы хороши, вы свои и поэтому опеннетовские тролли вас ненавидят. Были бы вы хотябы из прибалтики :)))
Альт рулит, всегда переживал за вас всех.
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|1.2, ИмяХ (?), 15:25, 28/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>>отделением пользовательского интерфейса от внутренних компонентов YaST
А потом снова предложат новый исталятор, где интерфейс будет снова объединён с ястом и это будет преподносится, как развитие и достижение.
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|2.9, ryoken (ok), 16:02, 28/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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То ли дело Gentoo :). Веб разве что в браузере для чтения handbook-а при установке :D.
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|3.11, th3m3 (ok), 16:06, 28/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Веб и должен оставаться в браузере. Нефиг ему в системе делать.
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|4.16, Аноним (16), 16:31, 28/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зачем все эти дурацкие окошки с крестиком с кнопочки внутри них. Вот каких их конечный смысл? Они устаревшие и мало функциональные. Походят на рудимент как телега в эпоху машин.
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|1.10, Аноним (10), 16:06, 28/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Но зачем? Linux'оилды делятся на тех кто ставит: Next-Next-Next и на тех кто понимает что ему нужно и может переключиться в соседний техминал и подправить из консоли.
А это какое-то смузихлеьное нечто непонятно для кого.
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