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Дистрибутив openSUSE предложил протестировать новый инсталлятор

28.10.2022 14:49

Разработчики проекта openSUSE предложили пользователям принять участие в тестировании нового инсталлятора D-Installer. Установочные образы подготовлены для архитектур x86_64 (598МБ) и Aarch64/ARM64 (614МБ). Загруженный образ позволяет установить три платформы: стабильный релиз openSUSE Leap 15.4, непрерывно обновляемую сборку openSUSE Tumbleweed и редакцию Leap Micro 5.2, построенную на базе изолированных контейнеров (только для x86_64). В дальнейшем новый инсталлятор планируется использовать в продуктах на базе платформы ALP (Adaptable Linux Platform), идущей на смену дистрибутиву SUSE Linux Enterprise.

Новый инсталлятор примечателен отделением пользовательского интерфейса от внутренних компонентов YaST и предоставлением возможности использования различных фронтэндов, в том числе фронтэнда для управления установкой через web-интерфейс. Для установки пакетов, проверки оборудования, разбивки дисков и прочих необходимых при инсталляции функций продолжают использоваться библиотеки YaST, поверх которых реализована прослойка, абстрагирующая доступ к библиотекам через унифицированный интерфейс D-Bus.

Базовый интерфейс для управления установкой построен с использованием web-технологий и включает обработчик, обеспечивающий доступ к вызовам D-Bus через HTTP, и непосредственно web-интерфейс. Web-интерфейс написан на JavaScript с использованием фреймворка React и компонентов PatternFly. Сервис для привязки интерфейса к D-Bus, а также встроенный http-сервер, написаны на языке Ruby и построены с использованием готовых модулей, развиваемых проектом Cockpit, которые также применяются в web-конфигураторах Red Hat. В инсталляторе используется многопроцессная архитектура, благодаря которой интерфейс взаимодействия с пользователем не блокируется во время выполнения других работ.

Среди целей разработки D-Installer упоминается устранение имеющихся ограничений графического интерфейса, расширение возможностей по использованию функциональности YaST в других приложениях, уход от привязки к одному языку программирования (D-Bus API позволит создавать надстройки на разных языках) и стимулирование создания альтернативных настроек представителями сообщества.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.opensuse.org/2022...)
  2. OpenNews: Выпуск D-Installer 0.4, нового инсталлятора для openSUSE и SUSE
  3. OpenNews: Выпуск инсталлятора Archinstall 2.5, применяемого в дистрибутиве Arch Linux
  4. OpenNews: Первый выпуск D-Installer, нового инсталлятора для openSUSE и SUSE
  5. OpenNews: openSUSE развивает web-интерфейс для инсталлятора YaST
  6. OpenNews: В ночных сборках Ubuntu Desktop появился новый инсталлятор
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57997-opensuse
Ключевые слова: opensuse, installer
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (17) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Michael Shigorin (ok), 15:23, 28/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –9 +/
    Если кому захочется посмотреть, как это делается без

    > Web-интерфейс написан на JavaScript с использованием фреймворка React

    -- милости просим:
    http://altlinux.org/alterator
    ...и далее со всеми остановками вплоть до http://packages.altlinux.org/alterator-dbus по требованию :-)

    PS: http://altlinux.org/Alterator_FAQ

     
     
  • 2.3, DBA (??), 15:31, 28/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    альт не нужон
     
  • 2.4, Анончик (?), 15:36, 28/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Честно говоря страшно.
    Хотя может это guile так действует, сразу пугая слабых духом.
     
  • 2.5, Admino (ok), 15:39, 28/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > -- милости просим: http://altlinux.org/alterator

    Так там же веб. И javaScript. Миша, вы альтом-то пользуетесь ну хоть иногда? ))

     
  • 2.7, Аноним (7), 15:50, 28/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    что yast что alterator оба страшные и глючные как говно мамонта. drakx утилиты в магее из той же оперы которые давно пора переписать с perl на что-нибудь нормальное.
     
  • 2.13, Анонимно по секрету (?), 16:15, 28/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Михаил, интересно почему Simple Linux нет на дистровотче? Просто пытаюсь понять психологию вашей коммерческой компании. Так то уже смирился с тем, что электронный концлагерь будет построен в значительной степени на СПО благодаря, внезапно - более низкой стоимости и большей надежности и тд.  и т.п, ну что присуще СПО. Результаты труда свободного человека в очередной раз направлены против него самого и вы этому подъигрываете, за пайку конечно. Это констатация факта, не более. Может вы в душе романтик и ожидаете чего-то иного от результата вашего труда, но в застенках коммерческой компании ежедневно подчиняясь сверху спущенной повестке вы обречены на разочарование. А может быть вам действительно банально нужны  деньги, а идеи СПО это просто завеса или нет, тогда что вы делаете в компании в которой амбиции продвижения СПО нельзя осуществить в принципе? Тут ничего личного, просто вижу так, что СПО должно поддерживать свободу человека, но никак не наоборот.
     
     
  • 3.14, Аноним (14), 16:26, 28/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Два чая этому господину.
     
  • 2.15, Константавр (ok), 16:28, 28/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Неважно насколько вы хороши, вы свои и поэтому опеннетовские тролли вас ненавидят. Были бы вы хотябы из прибалтики :)))

    Альт рулит, всегда переживал за вас всех.

     

  • 1.2, ИмяХ (?), 15:25, 28/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >>отделением пользовательского интерфейса от внутренних компонентов YaST

    А потом снова предложат новый исталятор, где интерфейс будет снова объединён с ястом и это будет преподносится, как развитие и достижение.

     
     
  • 2.12, неаноним (?), 16:07, 28/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Новый инсталлятор будет на електроне
     

  • 1.6, Аноним (-), 15:43, 28/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Модно, молодёжно, прогрессивно!
     
  • 1.8, th3m3 (ok), 15:55, 28/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Нафига сюда то веб тянуть? Хорошо, что давно с openSUSE ушёл.
     
     
  • 2.9, ryoken (ok), 16:02, 28/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    То ли дело Gentoo :). Веб разве что в браузере для чтения handbook-а при установке :D.
     
     
  • 3.11, th3m3 (ok), 16:06, 28/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Веб и должен оставаться в браузере. Нефиг ему в системе делать.
     
     
  • 4.16, Аноним (16), 16:31, 28/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем все эти дурацкие окошки с крестиком с кнопочки внутри них. Вот каких их конечный смысл? Они устаревшие и мало функциональные. Походят на рудимент как телега в эпоху машин.
     

  • 1.10, Аноним (10), 16:06, 28/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Но зачем? Linux'оилды делятся на тех кто ставит: Next-Next-Next и на тех кто понимает что ему нужно и может переключиться в соседний техминал и подправить из консоли.

    А это какое-то смузихлеьное нечто непонятно для кого.

     
     
  • 2.17, Аноним (16), 16:32, 28/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для всех.
     
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