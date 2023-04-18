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Релиз дистрибутива Fedora Linux 38

18.04.2023 17:57

Представлен релиз дистрибутива Fedora Linux 38. Для загрузки подготовлены продукты Fedora Workstation, Fedora Server, Fedora CoreOS, Fedora Cloud Base, Fedora IoT Edition и Live-сборки, поставляемые в форме спинов c десктоп-окружениями KDE Plasma 5, Xfce, MATE, Cinnamon, LXDE, Phosh, LXQt, Budgie и Sway. Сборки сформированы для архитектур x86_64, Power64 и ARM64 (AArch64). Публикация сборок Fedora Silverblue задерживается.

Наиболее значимые изменения в Fedora Linux 38:

  • Реализована первая стадия перехода на модернизированный процесс загрузки, предложенный Леннартом Поттерингом. Отличия от классической загрузки сводятся к использованию вместо образа initrd, формируемого на локальной системе при установке пакета с ядром, унифицированного образа ядра UKI (Unified Kernel Image), генерируемого в инфраструктуре дистрибутива и заверенного цифровой подписью дистрибутива. UKI объединяет в одном файле обработчик для загрузки ядра из UEFI (UEFI boot stub), образ ядра Linux и загружаемое в память системное окружение initrd. При вызове образа UKI из UEFI предоставляется возможность проверки целостности и достоверности по цифровой подписи не только ядра, но и содержимого initrd, проверка достоверности которого важна так как в данном окружении осуществляется извлечение ключей для расшифровки корневой ФС. На первой стадии поддержка UKI добавлена в загрузчик, реализован инструментарий для установки и обновления UKI, а также сформирован экспериментальный образ UKI, сфокусированный на загрузке виртуальных машин с ограниченным набором компонентов и драйверов.
  • В пакетном менеджере RPM для разбора ключей и цифровых подписей задействован пакет Sequoia, предлагающий реализацию OpenPGP на языке Rust. Ранее в RPM использовался собственный код для разбора OpenPGP, имеющий нерешённые проблемы и ограничения. В число прямых зависимостей к RPM добавлен пакет rpm-sequoia, в котором поддержка криптографических алгоритмов основана на библиотеке Nettle, написанной на языке Си (в планах предоставление возможности использования OpenSSL).
  • Реализован первый этап внедрения нового пакетного менеджера Microdnf, который идёт на смену ныне используемому DNF. Инструментарий Microdnf значительно обновлён и теперь поддерживает все основные возможности DNF, но при этом отличается высокой производительностью и компактностью. Ключевым отличием Microdnf от DNF является использование для разработки языка Си, вместо Python, что позволяет избавиться от большого числа зависимостей. Некоторые другие достоинства Microdnf: более наглядная индикация прогресса выполнения операций; улучшенная реализация таблицы транзакций; возможность вывода в отчётах о выполненных транзакциях информации, выдаваемой встроенными в пакеты скриптами (scriplets); поддержка использования локальных RPM-пакетов для транзакций; более продвинутая система автодополнения ввода для bash; поддержка выполнения команды builddep без установки Python в системе.
  • Рабочий стол в Fedora Workstation обновлён до выпуска GNOME 44, в котором продолжен перевод приложений на использование GTK 4 и библиотеки libadwaita (на GTK4 среди прочего переведена пользовательская оболочка GNOME Shell и композитный менеджер Mutter). В диалог выбора файлов добавлен режим отображения содержимого в форме сетки значков. Внесены многочисленные изменения в конфигуратор. В меню быстрого изменения настроек добавлена секция для управления Bluetooth.
  • Пользовательское окружение Xfce обновлено до версии 4.18.
  • Началось формирование сборок с пользовательским окружением LXQt для архитектуры AArch64.
  • В дисплейном менеджере SDDM по умолчанию задействован интерфейс входа, использующий Wayland. Изменение позволяет перевести на Wayland менеджер входа в сборках с рабочим столом KDE.
  • В сборках с рабочим столом KDE из поставки удалён мастер настройки при первом запуске (Initial Setup), так как большая часть его возможностей не используется в KDE Spin и Kinoite, а начальная настройка параметров осуществляется на этапе установки силами инсталлятора Anaconda.
  • Предоставлен полный доступ к каталогу приложений Flathub (отключён фильтр, который убирал неофициальные пакеты, проприетарные программы и приложения с ограничивающими лицензионными требованиями). При наличии flatpak- и rpm-пакетов с одинаковыми программами при использовании GNOME Software в первую очередь будут ставиться Flatpak-пакеты от проекта Fedora, затем RPM-пакеты, после чего пакеты с Flathub.
  • Началось формирование сборок для мобильных устройств, поставляемых с оболочкой Phosh, которая основана на технологиях GNOME и библиотеке GTK, использует композитный сервер Phoc, работающий поверх Wayland, а также собственную экранную клавиатуру squeekboard. Окружение изначально развивалось компанией Purism в качестве аналога GNOME Shell для смартфона Librem 5, но затем вошло в число неофициальных проектов GNOME и теперь также используется в postmarketOS, Mobian и некоторых прошивках для устройств Pine64.
  • Добавлена сборка Fedora Budgie Spin с графической оболочкой Budgie, которая базируется на технологиях GNOME, оконном менеджере Budgie Window Manager (BWM) и собственной реализации оболочки GNOME Shell. Основу Budgie составляет панель, близкая по организации работы к классическим панелям рабочего стола. Все элементы панели являются апплетами, что позволяет гибко настраивать состав, менять размещение и заменять реализации основных элементов панели на свой вкус.
  • Добавлена сборка Fedora Sway Spin с пользовательским окружением Sway, построенном с использованием протокола Wayland и полностью совместимым с мозаичным оконным менеджером i3 и панелью i3bar. Для обустройства полноценного пользовательского окружения предлагаются сопутствующие компоненты: swayidle (фоновый процесс с реализацией протокола KDE idle), swaylock (хранитель экрана), mako (менеджер уведомлений), grim (создание скриншотов), slurp (выделение области на экране), wf-recorder (захват видео), waybar (панель приложений), virtboard (экранная клавиатура), wl-clipboard (работа с буфером обмена), wallutils (управление обоями рабочего стола).
  • В инсталляторе Anaconda для поддержки предоставляемых прошивками программных RAID (BIOS RAID, Firmware RAID, Fake RAID) вместо dmraid задействован инструментарий mdadm.
  • Добавлен упрощённый инсталлятор для установки образов с IoT-редакцией Fedora на устройства интернета вещей. Инсталлятор основан на coreos-installer и использует прямое копирование готового образа OStree без взаимодействия с пользователем.
  • Модернизированы Live-образы, в которых появилась поддержка автоматического включения слоя для постоянного хранения данных при загрузке с USB-накопителя.
  • В X-сервере и Xwayland из-за потенциальных проблем с безопасностью по умолчанию запрещено подключение клиентов с систем, имеющих иной порядок байтов.
  • В компиляторе по умолчанию включены флаги "-fno-omit-frame-pointer" и "-mno-omit-leaf-frame-pointer", расширяющие возможности профилирования и отладки, а также позволяющие диагностировать проблемы с производительностью без необходимости перекомпиляции пакетов.
  • Обеспечена сборка пакетов с включением режима защиты "_FORTIFY_SOURCE=3", выявляющего возможные переполнения буфера при выполнении строковых функций, определённых в заголовочном файле string.h. Отличие от режима "_FORTIFY_SOURCE=2" сводится к дополнительным проверкам. Теоретически дополнительные проверки могут приводить к снижению производительности, но на практике тесты SPEC2000 и SPEC2017 не показали различий и в процессе тестирования от пользователей не поступало жалоб на снижение производительности.
  • Таймер принудительного завершения юнитов systemd во время завершения работы уменьшен с 2 минут до 45 секунд.
  • Проведена реструктуризация пакетов с платформой Node.js. Предоставлена возможность устанавливать в системе одновременно разные ветки Node.js (например, теперь можно одновременно установить пакеты nodejs-16, nodejs-18 и nodejs-20).
  • Обновлены версии пакетов, среди которых Ruby 3.2, gcc 13, LLVM 16, Golang 1.20, PHP 8.2, binutils 2.39, glibc 2.37, gdb 12.1, GNU Make 4.4, cups-filters 2.0b, TeXLive 2022, ImageMagick 7, PostgreSQL 15.

Одновременно для Fedora 38 введены в строй "free" и "nonfree" репозитории проекта RPM Fusion, в которых доступны пакеты с дополнительными мультимедиа приложениями (MPlayer, VLC, Xine), видео/аудио кодеками, поддержкой DVD, проприетарными драйверами AMD и NVIDIA, игровыми программами и эмуляторами.



  1. Главная ссылка к новости (https://fedoramagazine.org/...)
  2. OpenNews: В Fedora рассматривают возможность применения шифрования ФС по умолчанию
  3. OpenNews: Fedora 38 предложит неограниченную поддержку Flathub
  4. OpenNews: Релиз дистрибутива Fedora Linux 37
  5. OpenNews: В Fedora 38 планируют реализовать поддержку универсальных образов ядра
  6. OpenNews: Началось тестирование сборок Fedora с инсталлятором на основе web-интерфейса
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58995-fedora
Ключевые слова: fedora
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (23) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 18:03, 18/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Хороший дистр, сидел на нем лет десять. Потом свалил в NixOS, потому что в федоре неудобно оформлять свои пакеты или патчить чужие. Держу в курсе.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 18:08, 18/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все тестовые полигоны не для людей и не для прикладного использования.
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 18:16, 18/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ты кавай герл это рассказывай!
     
  • 3.12, Аноним (1), 18:18, 18/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Тестовый полигон на языке корпорастов означает, что технология уже давно стабильна, просто корпорасты не успели ее у себя внедрить. Это примерно как CD-диски -- это тестовый полигон для армии США, которая до сих пор в 2к23 пользуется дискетами. И вот, ты это только что узнал от меня, так что сейчас ты побежишь орать повсюду, что все пользуются тестовыми полигонами, и что трушный тру - это только дискеты.
     
     
  • 4.21, Аноним (3), 18:50, 18/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Успокаивай себя этими сказками.
     

  • 1.2, Аноним (3), 18:08, 18/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    У Федоры слишком токсичное и странное сообщество. Поэтому нет.  
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 18:13, 18/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А в чём токсичность и странность проявляется? Несколько раз обращался с проблемами в ru чат в телеге, всегда найдётся кто-то небезразличный как минимум с советом.
     
     
  • 3.18, soarin (ok), 18:31, 18/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Странность про "Don't ask, don't tell" сам знаешь про что 🙂
    PS: Нет, не про оригинал.
     
  • 2.20, Аноним (20), 18:41, 18/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не знаю насчёт русскоязычного, но у англоязычного комьюнити, по моему опыту, всё ровно наоборот.
     
     
  • 3.22, Аноним (3), 18:51, 18/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И сколько там кавайных девочек?
     
     
  • 4.27, Аноним (20), 19:00, 18/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я по мальчикам. Если интересно, зайди на реддит и посчитай девочек сам.
     

  • 1.4, Аноним (4), 18:10, 18/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Гном все так же тормознут, уныл и безблагодатен.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 18:15, 18/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Федоре ещё и муттер был стоковый, который статтерит, который фиксили патчами в других дистрах
     
  • 2.8, Аноним (10), 18:16, 18/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    гном единственное вменяемое DE от мира 1%
     
     
  • 3.25, Аноним (3), 18:52, 18/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для невменяемых людей только если.
     
  • 3.26, Аноним (26), 18:53, 18/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > 1%

    Statcounter говорит 2.85%

     

  • 1.13, alexandr_0503 (ok), 18:20, 18/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Самый адекватный дистрибутив, не то что Ubuntu с еë проприетарным snap
     
     
  • 2.23, Аноним (3), 18:52, 18/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    flatpak ещё хуже.
     

  • 1.14, sdkanonymous (?), 18:21, 18/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сборки под riscv64 нет, как так!?
     
     
  • 2.15, alexandr_0503 (ok), 18:23, 18/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вот так
     

  • 1.16, чатжпт (?), 18:29, 18/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    федора - новая убунту
     
     
  • 2.17, alexandr_0503 (ok), 18:30, 18/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    +++
     

  • 1.24, Аноним (24), 18:52, 18/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это же насколько большим будет образ, загружаемый в память загрузчиком?
     

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