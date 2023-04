Релиз дистрибутива Fedora Linux 38

2.5 , Аноним ( 5 ), 18:13, 18/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А в чём токсичность и странность проявляется? Несколько раз обращался с проблемами в ru чат в телеге, всегда найдётся кто-то небезразличный как минимум с советом.

3.18 , soarin ( ok ), 18:31, 18/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Странность про "Don't ask, don't tell" сам знаешь про что 🙂

PS: Нет, не про оригинал.

2.20 , Аноним ( 20 ), 18:41, 18/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не знаю насчёт русскоязычного, но у англоязычного комьюнити, по моему опыту, всё ровно наоборот.

3.22 , Аноним ( 3 ), 18:51, 18/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И сколько там кавайных девочек?

4.27 , Аноним ( 20 ), 19:00, 18/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я по мальчикам. Если интересно, зайди на реддит и посчитай девочек сам.