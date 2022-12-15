The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Релиз пользовательского окружения Xfce 4.18

15.12.2022 14:57

После двух лет разработки опубликован релиз десктоп-окружения Xfce 4.18, нацеленного на предоставление классического рабочего стола, требующего для своей работы минимальных системных ресурсов. Xfce состоит из нескольких взаимосвязанных компонентов, которые при желании можно использовать в других проектах. Среди таких компонентов: оконный менеджер xfwm4, панель для запуска приложений, дисплейный менеджер, менеджер управления пользовательскими сессиями и контроля за энергопотреблением, файловый менеджер Thunar, web-браузер Midori, медиапроигрыватель Parole, текстовый редактор mousepad и система настройки параметров окружения.

Основные новшества:

  • В библиотеке элементов интерфейса libxfce4ui предложен новый виджет XfceFilenameInput для ввода имени файла, который информирует о допущенных ошибках в случае использование недопустимых имён, например, содержащих лишние пробелы или спецсимволы.
  • Добавлен новый виджет для настройки клавиатурных комбинаций, предоставляющий графический интерфейс для переназначения горячих клавиш, специфичных для различных компонентов пользовательского окружения (из компонентов пока поддерживаются только Thunar, Xfce4-terminal и Mousepad).
  • Проведена оптимизация производительности сервиса для создания миниатюр (pixbuf-thumbnailer). Предоставлена возможность изменения параметров миниатюр для рабочего стола, таких как возможность использования крупных (x-large) и очень крупных (xx-large) значков, которые удобно использовать на экранах с высоким разрешением. В обработчике создания миниатюр Tumbler и в файловом менеджере Thunar реализована возможность использования общих репозиториев миниатюр, совместно используемых разными пользователями (миниатюры предварительно могут быть сохранены в подкаталоге рядом с оригинальными изображениями).
  • В панели (xfce4-panel) предложен новый плагин для вывода времени, который объединил в себе ранее раздельные плагины цифровых и стрелочных часов (DateTime и Clock). Дополнительно в плагин добавлен режим двоичных часов и функция отслеживания времени сна. Для отображения времени предложено несколько раскладок часов: аналоговые, двоичные, цифровые, текстовые и LCD.
  • В менеджере рабочего стола (xfdesktop) предоставлена возможность скрытия в контекстном меню кнопки "Удалить" и вывода отдельного подтверждения операции перегруппировки пиктограмм на рабочем столе.
  • В конфигураторе (xfce4-settings) упрощён интерфейс поиска настроек - строка поиска теперь всегда видна и не скрывается за слайдером.
  • В интерфейсе настройки параметров экрана предоставлена возможность определения действий, выполняемых при подключении новых экранов.
  • В настройках внешнего вида при выборе новой темы оформления реализована опция для автоматической установки соответствующей темы для оконного менеджера xfwm4.
  • В интерфейсе для поиска приложений (xfce4-appfinder) добавлена поддержка свойства 'PrefersNonDefaultGPU' для использования вторичного GPU в системах с гибридной графикой. Добавлена настройка для скрытия элементов декорирования окна.
  • В оконном менеджере xfwm4 добавлена поддержка адаптивной вертикальной синхронизации (vsync) при использовании GLX. Настройки виртуальных рабочих столов приведены в соответствие с другими оконными менеджерами.
  • Улучшено масштабирование интерфейса пользователя на экранах с высокой плотностью пикселей и среди прочего решены проблемы с размыванием пиктограмм при включении масштабирования.
  • Отрисовка всех заголовков окон и диалогов по умолчанию осуществляется силами оконного менеджера, но для некоторых диалогов предусмотрена опция для декорирования заголовка на стороне клиента (CSD), используя виджет GtkHeaderBar.



  • В файловом менеджере Thunar улучшен режим просмотра в форме списка (List View) - для каталогов в поле с размером обеспечен показ числа содержащихся в каталоге файлов, добавлена возможность отображения столбца со временем создания файлов.

    В контекстное меню добавлен пункт для показа диалога для настройки показываемых полей.

    Встроена боковая панель для предпросмотра изображений, которая может работать в двух режимах - встраивание в текущую левую панель (не занимает дополнительное место) и показ в форме отдельной панели, в которой дополнительно выводится информация о размере и имени файла.

    Предоставлена возможность отмены и возвращения (undo/redo) некоторых операций с файлами, например, перемещения, переименования, удаления в корзину, создания и образования ссылки. По умолчанию обеспечен откат 10 операций, но размер буфера отмены может быть изменён в настройках.

    Добавлена возможность выделения выбранных файлов определённым цветом фона. Привязка цветов осуществляется в отдельной вкладке, добавленной в раздел с настройками Thunar.

    Предоставлена возможность настройки содержимого панели инструментов файлового менеджера и показа вместо традиционной строки меню кнопки "гамбургер" с выпадающим меню.

    Добавлен режим раздельного просмотра (Split View), позволяющий бок о бок отобразить две разные вкладки с файлами. Размер каждой панели можно менять перемещая разделитель. Возможно как вертикальное, так и горизонтальное разделение панелей.

    В строке состояния обеспечено использование символа '|' для более наглядного разделения элементов. При желании разделитель может быть изменён в контекстном меню.

    Реализована поддержка рекурсивного поиска файлов напрямую из Thunar. Поиск выполняется в отдельном потоке, по мере готовности выводится в панели со списком файлов (List View) и снабжается меткой о файловом пути. Через контекстное меню можно быстро перейти в каталог с найденным файлом, используя кнопку 'Open Item Location'. Возможно ограничение поиска только локальными каталогами.

    Предложена отдельная боковая панель со списком недавно используемых файлов, оформление которой похоже на панель с результатами поиска. Имеется возможность сортировки файлов по времени использования.

    Закладки на избранные каталоги и кнопка для создания закладки перемещены в отдельное меню Bookmarks.

    В корзине реализована информационная панель с кнопками для очистки корзины и восстановления файлов из корзины. При просмотре содержимого корзины обеспечен показ времени удаления. В контекстное меню добавлена кнопка 'Restore and Show' для восстановления файла и открытия каталога с этим файлом в отдельной вкладке.

    Улучшен интерфейс для привязки приложений к MIME-типам, в котором явно отмечено применяемое по умолчанию приложение и приведён список возможных ассоциаций. В контекстное меню добавлена кнопка для установки приложения-обработчика по умолчанию.

    Предоставлена возможность представления действий, определённых пользователем, в форме многоуровневого каскадного подменю.

    Изменён интерфейс с настройками. Сгруппированы параметры миниатюр. Добавлена возможность ограничения размера файлов, при котором осуществляется создание миниатюр. В операциях передачи файлов добавлена возможность использования временных файлов с расширением *.partial~. Добавлена опция для проверки контрольной суммы после завершения передачи. Добавлена настройка для разрешения запуска shell-скриптов. Добавлены опции для восстановления вкладок при запуске и показа полного пути в заголовке.



  1. Главная ссылка к новости (https://xfce.org/about/news/?p...)
  2. OpenNews: Используемый в Xfce оконный менеджер xfwm4 портирован для работы с Wayland
  3. OpenNews: Основан Xfce Classic, форк Xfce без декорирования окон на стороне клиента
  4. OpenNews: Выпуск файлового менеджера Thunar 4.17.0, развиваемого проектом Xfce
  5. OpenNews: Релиз пользовательского окружения Xfce 4.16
  6. OpenNews: Релиз пользовательского окружения Xfce 4.14
Лицензия: CC-BY
Тип: Интересно / Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58330-xfce
Ключевые слова: xfce
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (40) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, . (?), 16:43, 15/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Был бы он на гтк2, я бы до сих пор пользовался.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 16:45, 15/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Эксперты opennet говорят, что GTK2 с вяленым не дружит, потому mate с xfce обновились до gkt3
     
     
  • 3.26, . (?), 17:39, 15/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Получается что мэйт с хфце мало чем отличаются, только набором приложений. Благодаря тормозному гтк3 я стал dwm-щиком. Теперь все летает.
     

  • 1.2, Антифрактал (?), 16:44, 15/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Неплохо, особенно поиск и отмена файловых операций
     
  • 1.3, Аноним (5), 16:44, 15/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    XFCE4 - GNOME3 здорового человека
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 17:00, 15/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    лучше mate, чем xfce. лучше gnome, чем xfce. несколько лет сидел по большей части на xfce (частично даже вынужденно, потому что mate в openbsd просто не было, а gnome работал оч криво), но постоянное ощущение того, что чего-то не хватает, закрыло его для меня. сейчас, в зависимости от компьютера, его мощности и его задач использую mate, gnome, awesome. честно говоря, я лучше icewm буду использовать, чем снова xfce.
     
  • 2.24, Аноним (24), 17:34, 15/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    на hidpi тачах лучше гном на вяленом, а так только xfce на x11
     

  • 1.4, birdie (ok), 16:44, 15/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ура, живое!

    Им бы 10% бюджета Gnome/KDE - давно бы добавили поддержку Wayland.

     
     
  • 2.36, Golangdev (?), 18:02, 15/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Согласен, вейланда не хватает.

    Кто не перешёл - не пройдёт эволюционный отбор.

     

  • 1.7, ryoken (ok), 16:48, 15/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >>И интерфейсе

    Поправьте плз.

    У кого уже приехало - как оно по используемой памяти? Помнится писали тут, что сабж отъелся и стал толще Кед :).

     
     
  • 2.13, Аноним (13), 17:01, 15/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Максим не захотел постить:

    https://itvision.altervista.org/linux-desktop-environments-system-usage.html

     
     
  • 3.17, Аноним (12), 17:04, 15/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Максим не захотел постить:
    > https://itvision.altervista.org/linux-desktop-environments-system-usage.html

    Эти цифры больше на херню похожи. Ну или у федоры свой мир.

     
     
  • 4.27, НяшМяш (ok), 17:41, 15/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В комментариях там нормально напихали.
     
     
  • 5.33, Аноним (13), 17:46, 15/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бредня в основном в комментариях - удалять не стал. Пускай висит.

    Особенно последний про "устаревшие драйвера ядра для VirtualBox" - человек несёт и не расплёскивает.

    Ещё раз, для тупых: результаты повторимы. Вся методология представлена. Все данные представлены, включая вывод top.

    Какой адов тупняк несут Линуксоиды - просто facepalm.

     
     
  • 6.40, Аноним (12), 18:17, 15/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Все данные представлены, включая вывод top.

    А.

     
  • 6.43, Fracta1L (ok), 18:25, 15/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ещё раз, для тупых: результаты повторимы. Вся методология представлена. Все данные представлены, включая вывод top.

    И что? Это единственный критерий, который делает исследование исследованием, а не замером погоды на Марсе?

    Какой адов тупняк несут тупые - просто facepalm.

     
  • 4.31, Аноним (13), 17:44, 15/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ничего другого от русского быдла не ожидаемо.

    По факту методология полностью представлена, результаты повторимы.

    Но вы несите херню.

    Фанатик.

     
     
  • 5.39, Аноним (12), 18:14, 15/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >  Ничего другого от русского быдла не ожидаемо.

    Жаль, что я финн по национальности, так что даж тут накосячил.

    > По факту методология полностью представлена, результаты повторимы.

    Если я тебе щас в дебиане сделаю виртуалку на 1 гб без свопа и запущу там кеды, ты сделаешь себе на лбу татуировку "я русское быдло"?

     
  • 2.21, Оно ним (?), 17:25, 15/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да Кеды сейчас одна из самых легковесных систем на свежей загрузке.
     
     
  • 3.28, . (?), 17:41, 15/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А потом они жиреют как винда чтоли?
     
  • 3.30, beck (??), 17:43, 15/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Загрузил kubuntu 22.04, system monitor кажет 1,4 GB RAM занято.

     
     
  • 4.34, . (?), 17:51, 15/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это убунта жрёт а не кеды. Попробуйте porteus-kde
     

  • 1.9, Аноним (9), 16:52, 15/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > требующего для своей работы минимальных системных ресурсов.

    Ага, именно поэтому на системе с 1гб озу сразу после старта половины памяти как не бывало. Когда win98 и на 32 мб вольготно себя чувствовала.

     
     
  • 2.14, Аноним (12), 17:02, 15/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Честно говоря, сегодняшняя xfce жрёт и тормозит вообще не в духе "минималистичности". Хотя непонятно, чему там жрать. И каждый апплет тоже хорошо кушает.
     
  • 2.16, Аноним (13), 17:02, 15/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    В 2 раза меньше, чем у KDE - смотри https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/129266.html#13
     

  • 1.10, Аноним (12), 16:57, 15/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Судя по ченчлогу, обновились Тунар и часы. В часах, кстати, не хватает времён "after rain in thursday" и "when the lobster whistle"
     
     
  • 2.32, . (?), 17:44, 15/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    When the crayfish whistle on the mountain
     

  • 1.11, Аноним (11), 16:57, 15/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Долгой жизни этому проекту!
     
  • 1.15, Аноним (15), 17:02, 15/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ну и зачем сделали количество файлов в папке, теперь при большом количестве файлов тормоза обеспечены
     
  • 1.19, анон (?), 17:15, 15/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    CSD закопал Xfce. Окончательно. И https://github.com/Xfce-Classic/libxfce4ui-nocsd помер(?).
     
     
  • 2.22, Вот же ж (?), 17:29, 15/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    https://www.opennet.ru/opennews/pics_base/CFD0C5CECEC5D4_1671110649.png

    Тут стало отключаться

     

  • 1.20, Kuromi (ok), 17:19, 15/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    А отсутствие рандомных падений и зависаний Thunar наконец реализовано? А то это уже стало легендой просто, то как разработчики годами отказывались верить в  эти зависания\падений, а потом оказалось (сами наверное крысу поставили) что таки падает. Что-то пофиксили, проблема стала менее частой, но не исчезла.
    Первый шаг после установки XFCE - замена Thunar на PCManFM.
     
  • 1.23, Аноним (23), 17:33, 15/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Друзья, кто пользуется, скажите, что случилось с заголовками окон? Недавно запускал последнюю Xubuntu, насчитал 3 варианта. У них и ширина, и кнопки свернуть-развернуть-закрыть разные. Что это за нововведения? Раньше, помнится, был пакет с заголовками, их там миллион, можно было поставить и выбрать, в т.ч. классные олдскульные, и все было однообразно и красиво.
     
     
  • 2.25, Аноним (24), 17:35, 15/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    гномовские приложухи игнорят твои настройки и лепят какафонию конских размеров в заголовках
     
     
  • 3.29, Аноним (29), 17:42, 15/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    потому что разработчики занимаются обновлением иконок а не работой над ошибками ...
     

  • 1.35, Аноним (35), 18:00, 15/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В ней тупо трей не работает. После перезагрузки ззначки в нем исчезают. Сутки потратил, но не нашел решения, в топку такую поганую систему.
     
  • 1.37, Аноним (37), 18:08, 15/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На моем слабом ноуте только хфсе работает, как и нужно мне: все открывается молниеносно, без задержек по несколько секунд. Даже одутловатый фаерфокс запускается шустро.

    Вот бы еще починили отключение экрана, когда воспроизводится видео: чтобы при просмотре он не уходил в сон и добавили настройки перманентного выбора "Открывать подобные файлы с помощью...", а то каждый раз нужно менять, чем окрывать.

     
  • 1.38, Без аргументов (?), 18:12, 15/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Забавно еще, когда сравнивают 32-бит сборку по потреблению ОЗУ и 64.
     
  • 1.41, user90 (?), 18:17, 15/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда-то считал его единственным вменяемым вореантом.. а потом вдруг выяснилось, что можно прекрасно жить вообще без всяких DE! ;)
     
     
  • 2.42, Вы забыли заполнить поле Name (?), 18:24, 15/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > можно прекрасно жить вообще без всяких DE!

    И вообще без компьютера.

    Почаще выходить гулять и прочитать наконец «Девушки. Вводный курс».

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2022 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру