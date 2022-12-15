Релиз пользовательского окружения Xfce 4.18

В контекстное меню добавлен пункт для показа диалога для настройки показываемых полей.

Встроена боковая панель для предпросмотра изображений, которая может работать в двух режимах - встраивание в текущую левую панель (не занимает дополнительное место) и показ в форме отдельной панели, в которой дополнительно выводится информация о размере и имени файла.

Предоставлена возможность отмены и возвращения (undo/redo) некоторых операций с файлами, например, перемещения, переименования, удаления в корзину, создания и образования ссылки. По умолчанию обеспечен откат 10 операций, но размер буфера отмены может быть изменён в настройках.

Добавлена возможность выделения выбранных файлов определённым цветом фона. Привязка цветов осуществляется в отдельной вкладке, добавленной в раздел с настройками Thunar.

Предоставлена возможность настройки содержимого панели инструментов файлового менеджера и показа вместо традиционной строки меню кнопки "гамбургер" с выпадающим меню.

Добавлен режим раздельного просмотра (Split View), позволяющий бок о бок отобразить две разные вкладки с файлами. Размер каждой панели можно менять перемещая разделитель. Возможно как вертикальное, так и горизонтальное разделение панелей.

В строке состояния обеспечено использование символа '|' для более наглядного разделения элементов. При желании разделитель может быть изменён в контекстном меню.

Реализована поддержка рекурсивного поиска файлов напрямую из Thunar. Поиск выполняется в отдельном потоке, по мере готовности выводится в панели со списком файлов (List View) и снабжается меткой о файловом пути. Через контекстное меню можно быстро перейти в каталог с найденным файлом, используя кнопку 'Open Item Location'. Возможно ограничение поиска только локальными каталогами.

Предложена отдельная боковая панель со списком недавно используемых файлов, оформление которой похоже на панель с результатами поиска. Имеется возможность сортировки файлов по времени использования.

Закладки на избранные каталоги и кнопка для создания закладки перемещены в отдельное меню Bookmarks.

В корзине реализована информационная панель с кнопками для очистки корзины и восстановления файлов из корзины. При просмотре содержимого корзины обеспечен показ времени удаления. В контекстное меню добавлена кнопка 'Restore and Show' для восстановления файла и открытия каталога с этим файлом в отдельной вкладке.

Улучшен интерфейс для привязки приложений к MIME-типам, в котором явно отмечено применяемое по умолчанию приложение и приведён список возможных ассоциаций. В контекстное меню добавлена кнопка для установки приложения-обработчика по умолчанию.

Предоставлена возможность представления действий, определённых пользователем, в форме многоуровневого каскадного подменю.

Изменён интерфейс с настройками. Сгруппированы параметры миниатюр. Добавлена возможность ограничения размера файлов, при котором осуществляется создание миниатюр. В операциях передачи файлов добавлена возможность использования временных файлов с расширением *.partial~. Добавлена опция для проверки контрольной суммы после завершения передачи. Добавлена настройка для разрешения запуска shell-скриптов. Добавлены опции для восстановления вкладок при запуске и показа полного пути в заголовке.