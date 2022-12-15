Релиз пользовательского окружения Xfce 4.18

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|1.1, . (?), 16:43, 15/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
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Был бы он на гтк2, я бы до сих пор пользовался.
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|2.5, Аноним (5), 16:45, 15/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Эксперты opennet говорят, что GTK2 с вяленым не дружит, потому mate с xfce обновились до gkt3
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|3.26, . (?), 17:39, 15/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Получается что мэйт с хфце мало чем отличаются, только набором приложений. Благодаря тормозному гтк3 я стал dwm-щиком. Теперь все летает.
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|2.12, Аноним (12), 17:00, 15/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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лучше mate, чем xfce. лучше gnome, чем xfce. несколько лет сидел по большей части на xfce (частично даже вынужденно, потому что mate в openbsd просто не было, а gnome работал оч криво), но постоянное ощущение того, что чего-то не хватает, закрыло его для меня. сейчас, в зависимости от компьютера, его мощности и его задач использую mate, gnome, awesome. честно говоря, я лучше icewm буду использовать, чем снова xfce.
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|2.24, Аноним (24), 17:34, 15/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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на hidpi тачах лучше гном на вяленом, а так только xfce на x11
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|1.4, birdie (ok), 16:44, 15/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Ура, живое!
Им бы 10% бюджета Gnome/KDE - давно бы добавили поддержку Wayland.
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|2.36, Golangdev (?), 18:02, 15/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Согласен, вейланда не хватает.
Кто не перешёл - не пройдёт эволюционный отбор.
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|1.7, ryoken (ok), 16:48, 15/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>>И интерфейсе
Поправьте плз.
У кого уже приехало - как оно по используемой памяти? Помнится писали тут, что сабж отъелся и стал толще Кед :).
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|5.33, Аноним (13), 17:46, 15/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Бредня в основном в комментариях - удалять не стал. Пускай висит.
Особенно последний про "устаревшие драйвера ядра для VirtualBox" - человек несёт и не расплёскивает.
Ещё раз, для тупых: результаты повторимы. Вся методология представлена. Все данные представлены, включая вывод top.
Какой адов тупняк несут Линуксоиды - просто facepalm.
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|6.43, Fracta1L (ok), 18:25, 15/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ещё раз, для тупых: результаты повторимы. Вся методология представлена. Все данные представлены, включая вывод top.
И что? Это единственный критерий, который делает исследование исследованием, а не замером погоды на Марсе?
Какой адов тупняк несут тупые - просто facepalm.
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|4.31, Аноним (13), 17:44, 15/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ничего другого от русского быдла не ожидаемо.
По факту методология полностью представлена, результаты повторимы.
Но вы несите херню.
Фанатик.
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|5.39, Аноним (12), 18:14, 15/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ничего другого от русского быдла не ожидаемо.
Жаль, что я финн по национальности, так что даж тут накосячил.
> По факту методология полностью представлена, результаты повторимы.
Если я тебе щас в дебиане сделаю виртуалку на 1 гб без свопа и запущу там кеды, ты сделаешь себе на лбу татуировку "я русское быдло"?
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|2.21, Оно ним (?), 17:25, 15/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да Кеды сейчас одна из самых легковесных систем на свежей загрузке.
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|3.30, beck (??), 17:43, 15/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Загрузил kubuntu 22.04, system monitor кажет 1,4 GB RAM занято.
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|4.34, . (?), 17:51, 15/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это убунта жрёт а не кеды. Попробуйте porteus-kde
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|1.9, Аноним (9), 16:52, 15/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> требующего для своей работы минимальных системных ресурсов.
Ага, именно поэтому на системе с 1гб озу сразу после старта половины памяти как не бывало. Когда win98 и на 32 мб вольготно себя чувствовала.
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|2.14, Аноним (12), 17:02, 15/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Честно говоря, сегодняшняя xfce жрёт и тормозит вообще не в духе "минималистичности". Хотя непонятно, чему там жрать. И каждый апплет тоже хорошо кушает.
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|1.10, Аноним (12), 16:57, 15/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Судя по ченчлогу, обновились Тунар и часы. В часах, кстати, не хватает времён "after rain in thursday" и "when the lobster whistle"
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|1.15, Аноним (15), 17:02, 15/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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ну и зачем сделали количество файлов в папке, теперь при большом количестве файлов тормоза обеспечены
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|1.20, Kuromi (ok), 17:19, 15/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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А отсутствие рандомных падений и зависаний Thunar наконец реализовано? А то это уже стало легендой просто, то как разработчики годами отказывались верить в эти зависания\падений, а потом оказалось (сами наверное крысу поставили) что таки падает. Что-то пофиксили, проблема стала менее частой, но не исчезла.
Первый шаг после установки XFCE - замена Thunar на PCManFM.
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|1.23, Аноним (23), 17:33, 15/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Друзья, кто пользуется, скажите, что случилось с заголовками окон? Недавно запускал последнюю Xubuntu, насчитал 3 варианта. У них и ширина, и кнопки свернуть-развернуть-закрыть разные. Что это за нововведения? Раньше, помнится, был пакет с заголовками, их там миллион, можно было поставить и выбрать, в т.ч. классные олдскульные, и все было однообразно и красиво.
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|2.25, Аноним (24), 17:35, 15/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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гномовские приложухи игнорят твои настройки и лепят какафонию конских размеров в заголовках
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|3.29, Аноним (29), 17:42, 15/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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потому что разработчики занимаются обновлением иконок а не работой над ошибками ...
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|1.35, Аноним (35), 18:00, 15/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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В ней тупо трей не работает. После перезагрузки ззначки в нем исчезают. Сутки потратил, но не нашел решения, в топку такую поганую систему.
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|1.37, Аноним (37), 18:08, 15/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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На моем слабом ноуте только хфсе работает, как и нужно мне: все открывается молниеносно, без задержек по несколько секунд. Даже одутловатый фаерфокс запускается шустро.
Вот бы еще починили отключение экрана, когда воспроизводится видео: чтобы при просмотре он не уходил в сон и добавили настройки перманентного выбора "Открывать подобные файлы с помощью...", а то каждый раз нужно менять, чем окрывать.
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|1.41, user90 (?), 18:17, 15/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Когда-то считал его единственным вменяемым вореантом.. а потом вдруг выяснилось, что можно прекрасно жить вообще без всяких DE! ;)
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