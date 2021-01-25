Выпуск файлового менеджера Thunar 4.17.0, развиваемого проектом Xfce

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|1.2, Аноним (2), 09:55, 25/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Добавили уже запоминание вида отдельных папок, чтобы каждый раз не переключать в больших архивах файлов?
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|2.13, Аноним (13), 11:07, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Задавая подобные вопросы, Вы какую цель преследуете? Чтобы все кинулись тестировать, чтобы ответить Вам? Вот протестируйте сами и доложите нам здесь.
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|2.19, Аноним (19), 11:22, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Добавили уже запоминание вида отдельных папок, чтобы каждый раз не переключать в
> больших архивах файлов?
Это давно существует в thunar, вы просто в меню Edit -> Preferences настройте что вам надо, и он запомнит навсегда.
Если у вас по какой-то причине сбиваются настройки у пользователя в thunar это не вопрос к thunar, это вопрос к разрешению на изменения настроек у конкретного пользователя в конкретно вашем дистрибутиве.
У меня на всех дистрибутивах, что я использовал, а это все ходовые популярные, за исключением васяноподелок, уже достаточное количество лет всё это работает как надо, проблема на вашей стороне.
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|1.3, aNonim (?), 09:58, 25/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Добавлен режим раздельного просмотра Split View, позволяющий бок о бок отобразить две разные вкладки с файлами.
Это они они так стыдливо обозвали двухпанельный режим?
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|2.4, Таненбаум (?), 10:01, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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вроде в ненаглядном для здешних обитателей Dolphin он так же называется
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|1.5, InuYasha (??), 10:07, 25/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А где скрины? Когда-то, на безрыбье, в ГНОМе приходилось им пользоваться. Ностальгия )
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|1.7, Чебур (?), 10:25, 25/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Добавлен режим раздельного просмотра Split View, позволяющий бок о бок отобразить две разные вкладки с файлами.
Круто, иногда очень не хватает. Еще отображение размера папок сделать нормально, и вообще идеально
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|1.10, Аноним (10), 10:50, 25/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Кто-нибудь объяснит смысл файлового менеджера при наличии командной оболочки и утилит POSIX?
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|1.11, Аноним (11), 11:00, 25/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Добавлен переключатель для разрешения запуска shell-скриптов.
Джвадцать лет ждал!
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|1.12, Аноним (12), 11:07, 25/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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вид>панель адреса>ряд кнопок все так же перепутан со строкой адреса или это фича такая?
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|2.18, user90 (?), 11:19, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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"Создайте в этом каталоге символическую ссылку на любую программу - и она будет появляться в меню для всех файлов этого типа (application/x-bittorrent)."
И это никакой не Thunar ;)
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