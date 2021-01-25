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Выпуск файлового менеджера Thunar 4.17.0, развиваемого проектом Xfce

25.01.2021 09:46

Опубликован выпуск файлового менеджера Thunar 4.17.0, при разработке которого основное внимание уделяется обеспечению высокой скорости работы и отзывчивости, в сочетании с предоставлением простого в использовании, интуитивно понятного и избавленного от излишеств интерфейса. Ветка Thunar 4.17 помечена как экспериментальная и применяется для формирования функциональности будущего стабильного релиза Thunar 4.18, который будет предложен вместе с Xfce 4.18 (график разработки Xfce 4.18 пока не утверждён).

Среди изменений:

  • Добавлен режим раздельного просмотра Split View, позволяющий бок о бок отобразить две разные вкладки с файлами.
  • Добавлено подменю с действиями, определяемыми пользователем.
  • Предложено новое унифицированное меню для сортировки.
  • По умолчанию обеспечен показ всех доступных дисковых разделов.
  • В режим просмотра списка файлов и на экран с детализацией параметров добавлен столбец со временем создания.
  • Улучшен диалог прогресса выполнения операций.
  • Добавлена опция для снятия выделения со всех файлов.
  • Добавлен переключатель для разрешения запуска shell-скриптов.
  • Добавлен режим изменения направления сортировки файлов.


  1. Главная ссылка к новости (https://mail.xfce.org/pipermai...)
  2. OpenNews: Релиз пользовательского окружения Xfce 4.16
  3. OpenNews: Проект Xfce выпустил рабочий стол xfdesktop 4.15.0 и файловый менеджер Thunar 4.15.0
  4. OpenNews: Релиз файлового менеджера Thunar 1.8.0, развиваемого проектом Xfce
  5. OpenNews: Доступен файловый менеджер GNOME Commander 1.10
  6. OpenNews: Доступен консольный файловый менеджер nnn 2.5
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54463-thunar
Ключевые слова: thunar, xfce
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  • 1.1, leibniz (??), 09:50, 25/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    отличный ФМ от отличного окружения, долгих лет
     
     
  • 2.6, Козлетто (?), 10:08, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    >отличный ФМ

    Пока не перешли на ЖТК3+

     
  • 2.8, user90 (?), 10:43, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Rox не хуже ("отличный ФМ от отличного окружения").
     
  • 2.20, anonymous (??), 11:30, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну я предпочитаю SpaceFM, но и Thunar тоже неплох.
     

  • 1.2, Аноним (2), 09:55, 25/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Добавили уже запоминание вида отдельных папок, чтобы каждый раз не переключать в больших архивах файлов?
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 11:07, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Задавая подобные вопросы, Вы какую цель преследуете? Чтобы все кинулись тестировать, чтобы ответить Вам? Вот протестируйте сами и доложите нам здесь.
     
  • 2.19, Аноним (19), 11:22, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Добавили уже запоминание вида отдельных папок, чтобы каждый раз не переключать в
    > больших архивах файлов?

    Это давно существует в thunar, вы просто в меню Edit -> Preferences настройте что вам надо, и он запомнит навсегда.
    Если у вас по какой-то причине сбиваются настройки у пользователя в thunar это не вопрос к thunar, это вопрос к разрешению на изменения настроек у конкретного пользователя в конкретно вашем дистрибутиве.
    У меня на всех дистрибутивах, что я использовал, а это все ходовые популярные, за исключением васяноподелок, уже достаточное количество лет всё это работает как надо, проблема на вашей стороне.

     

  • 1.3, aNonim (?), 09:58, 25/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Добавлен режим раздельного просмотра Split View, позволяющий бок о бок отобразить две разные вкладки с файлами.

    Это они они так стыдливо обозвали двухпанельный режим?

     
     
  • 2.4, Таненбаум (?), 10:01, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    вроде в ненаглядном для здешних обитателей Dolphin он так же называется
     
     
  • 3.17, Annoynymous (ok), 11:15, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То есть kdeшники тоже не умеют в русский язык?
     
  • 2.14, Аноним (13), 11:08, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хорошо, можно будет от Krusader избавиться.
     

  • 1.5, InuYasha (??), 10:07, 25/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А где скрины? Когда-то, на безрыбье, в ГНОМе приходилось им пользоваться. Ностальгия )
     
     
  • 2.9, КО (?), 10:44, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как будто что-то новое увидишь
    https://i.stack.imgur.com/Auj6M.png
     
     
  • 3.15, Аноным (ok), 11:10, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, должен быть скрин с оформлением "Убунта 8.04"!
     

  • 1.7, Чебур (?), 10:25, 25/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Добавлен режим раздельного просмотра Split View, позволяющий бок о бок отобразить две разные вкладки с файлами.

    Круто, иногда очень не хватает. Еще отображение размера папок сделать нормально, и вообще идеально

     
  • 1.10, Аноним (10), 10:50, 25/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Кто-нибудь объяснит смысл файлового менеджера при наличии командной оболочки и утилит POSIX?
     
  • 1.11, Аноним (11), 11:00, 25/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Добавлен переключатель для разрешения запуска shell-скриптов.

    Джвадцать лет ждал!

     
  • 1.12, Аноним (12), 11:07, 25/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    вид>панель адреса>ряд кнопок все так же перепутан со строкой адреса или это фича такая?
     
  • 1.16, Аноным (ok), 11:11, 25/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "Особые действия" из Тхунара должны быть в любом ФМ
     
     
  • 2.18, user90 (?), 11:19, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Создайте в этом каталоге символическую ссылку на любую программу - и она будет появляться в меню для всех файлов этого типа (application/x-bittorrent)."
    И это никакой не Thunar ;)
     
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