Выпуск файлового менеджера Thunar 4.17.0, развиваемого проектом Xfce

> Добавили уже запоминание вида отдельных папок, чтобы каждый раз не переключать в

> больших архивах файлов? Это давно существует в thunar, вы просто в меню Edit -> Preferences настройте что вам надо, и он запомнит навсегда.

Если у вас по какой-то причине сбиваются настройки у пользователя в thunar это не вопрос к thunar, это вопрос к разрешению на изменения настроек у конкретного пользователя в конкретно вашем дистрибутиве.

У меня на всех дистрибутивах, что я использовал, а это все ходовые популярные, за исключением васяноподелок, уже достаточное количество лет всё это работает как надо, проблема на вашей стороне.

