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Используемый в Xfce оконный менеджер xfwm4 портирован для работы с Wayland

17.07.2022 20:03

В рамах проекта xfwm4-wayland независимым энтузиастом развивается вариант оконного менеджера xfwm4, адаптированный для использования протокола Wayland и переведённый на систему сборки Meson. Поддержка Wayland в xfwm4-wayland обеспечена через интеграцию с библиотекой wlroots, развиваемой разработчиками пользовательского окружения Sway и предоставляющей базовые функции для организации работы композитного менеджера на базе Wayland. Xfwm4 применяется в пользовательском окружении Xfce для отображения, декорирования и трансформации окон.

Разработчик ещё не решил развивать ли порт независим или в составе Xfce. Если проект останется независимым, то для него будет задействовано имя xfway, которое ранее использовалось тем же автором для экспериментов по разработке композитного сервера для Xfce, работающего поверх библиотеки libweston. В текущем виде работа над портом xfwm4 на базе wlroots не завершена и по сравнению с прошлой попыткой создания композитного сервера на базе libweston новый порт пока отстаёт по функциональности. При этом порт активно развивается, например, несколько дней назад была добавлена поддержка переключения окон по Alt+Tab. Из дальнейших планов упоминается обеспечение работы как в Wayland, так и в X11,

Что касается официально поддержки Wayland в Xfce, то она пока буксует на месте. В соответствии с опубликованным год назад планом, приемлемой работы основных приложений в окружениях на базе Wayland намерены добиться в выпуске Xfce 4.18, а полный переход на Wayland отнесён к долгосрочным планам. В качестве вариантов адаптации Xfce для Wayland обсуждалось использование libmutter или wlroots, но в конечном счёте выбор был сделан в пользу libmutter, как более привычного для разработчиков, работающих с GTK. В отличие от порта на базе wlroots решение на основе libmutter потребует интеграции компонентов xfce4-panel и xfdesktop в состав композитного сервера.

  1. Главная ссылка к новости (https://mail.xfce.org/pipermai...)
  2. OpenNews: Доступен labwc 0.5, композитный сервер для Wayland
  3. OpenNews: Выпуск пользовательского окружения Sway 1.7, использующего Wayland
  4. OpenNews: Представлен wxrd, композитный сервер на базе Wayland для систем виртуальной реальности
  5. OpenNews: Релиз пользовательского окружения Xfce 4.16
  6. OpenNews: Обновление оконного менеджера xfwm4 4.14.3
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57511-xfwm4
Ключевые слова: xfwm4, wlroots, wayland
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Обсуждение (4) RSS
  • 1, Stuxnet85 (ok), 19:54, 17/07/2022 [ответить]  
    		• –2 +/
    Жопой чую что с этим вейландом через год начнутся дикие проблемы и нытье пользователей что опять не работает какое нибудь приложения.
     
  • 2, Аноним (2), 19:55, 17/07/2022 [ответить]  
    		• +2 +/
    Иксы живы, Иксы жили и Иксы будут жить. Остальное от лукавого
     
     
  • 3, Аноним (3), 20:13, 17/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что мертво не может умереть!
    Оно просто шевелится по инерции...
     

  • 4, Аноним (4), 20:14, 17/07/2022 [ответить]  
    		• +/
    > В отличие от порта на базе wlroots решение на основе libmutter потребует интеграции компонентов xfce4-panel и xfdesktop в состав композитного сервера.

    Казалось бы, выбор очевиден 🤔

     
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