Оценка потребления ресурсов официальными редакциями Ubuntu

Издание The Register провело тестирование потребление памяти и диска после установки в виртуальной машине VirtualBox редакций дистрибутива Ubuntu 21.04 с различными рабочими столами. В тестировании участвовали Ubuntu c GNOME 42, Kubuntu с KDE 5.24.4, Lubuntu с LXQt 0.17, Ubuntu Budgie с Budgie 10.6.1, Ubuntu MATE с MATE 1.26 и Xubuntu с Xfce 4.16. Наиболее лёгким дистрибутивом оказался Lubuntu, расход памяти после запуска рабочего стола в котором составил 357 МБ, а потребление дискового пространства после установки - 7.3 ГБ. Наибольшее потребление памяти продемонстрировал основной вариант Ubuntu с GNOME (710 МБ), а наибольший расход дискового пространства - Kubuntu (11 ГБ). При этом по потреблению памяти Kubuntu продемонстрировал достаточно хорошие показатели - 584 МБ, уступив только Lubuntu (357 МБ) и Xubuntu (479 МБ), но опередив Ubuntu (710 МБ), Ubuntu Budgie (657 МБ) и Ubuntu MATE (591 МБ). Disk used (GiB) Disk free (GiB) Usage (%) RAM used (MiB) RAM free (GiB) RAM shared (MiB) Buff/cache (MiB) Avail (GiB) ISO size (GiB) Ubuntu 9.3 5.1 65 710 2.3 1 762 2.8 3.6 Kubuntu 11 4.2 72 584 2.6 11 556 2.9 3.5 Lubuntu 7.3 2.8 50 357 2.8 7 600 3.2 2.5 Ubuntu Budgie 9.8 4.6 69 657 2.4 5 719 2.9 2.4 Ubuntu MATE 10 4.4 70 591 2.5 9 714 2.9 2.5 Xubuntu 9.4 5 66 479 2.7 1 545 3.1 2.3 Для сравнения, в аналогичном тестировании редакций Ubuntu 13.04, проведённом в 2013 году, были получены следующие показатели: Редакция Потребление ОЗУ 2013г. Потребление ОЗУ 2022г. Изменение Потребление Диска 2013г. Потребление Диска 2022г. Lubuntu 119 МБ 357 МБ в 3 раза 2 ГБ 7.3 ГБ Xubuntu 165 МБ 479 МБ в 2.9 раза 2.5 ГБ 9.4 ГБ Ubuntu (Unity) 229 МБ - - 2.8 ГБ - Ubuntu GNOME 236 МБ 710 МБ в 3 раза 3.1 ГБ 9.3 ГБ Kubuntu 256 МБ 584 МБ в 2.3 раза 3.3 ГБ 11 ГБ