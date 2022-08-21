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Оценка потребления ресурсов официальными редакциями Ubuntu

21.08.2022 08:05

Издание The Register провело тестирование потребление памяти и диска после установки в виртуальной машине VirtualBox редакций дистрибутива Ubuntu 21.04 с различными рабочими столами. В тестировании участвовали Ubuntu c GNOME 42, Kubuntu с KDE 5.24.4, Lubuntu с LXQt 0.17, Ubuntu Budgie с Budgie 10.6.1, Ubuntu MATE с MATE 1.26 и Xubuntu с Xfce 4.16.

Наиболее лёгким дистрибутивом оказался Lubuntu, расход памяти после запуска рабочего стола в котором составил 357 МБ, а потребление дискового пространства после установки - 7.3 ГБ. Наибольшее потребление памяти продемонстрировал основной вариант Ubuntu с GNOME (710 МБ), а наибольший расход дискового пространства - Kubuntu (11 ГБ). При этом по потреблению памяти Kubuntu продемонстрировал достаточно хорошие показатели - 584 МБ, уступив только Lubuntu (357 МБ) и Xubuntu (479 МБ), но опередив Ubuntu (710 МБ), Ubuntu Budgie (657 МБ) и Ubuntu MATE (591 МБ).

  Disk used (GiB) Disk free (GiB) Usage (%) RAM used (MiB) RAM free (GiB) RAM shared (MiB) Buff/cache (MiB) Avail (GiB) ISO size (GiB)
Ubuntu 9.3 5.1 65 710 2.3 1 762 2.8 3.6
Kubuntu 11 4.2 72 584 2.6 11 556 2.9 3.5
Lubuntu 7.3 2.8 50 357 2.8 7 600 3.2 2.5
Ubuntu Budgie 9.8 4.6 69 657 2.4 5 719 2.9 2.4
Ubuntu MATE 10 4.4 70 591 2.5 9 714 2.9 2.5
Xubuntu 9.4 5 66 479 2.7 1 545 3.1 2.3

Для сравнения, в аналогичном тестировании редакций Ubuntu 13.04, проведённом в 2013 году, были получены следующие показатели:

Редакция Потребление ОЗУ 2013г. Потребление ОЗУ 2022г. Изменение Потребление Диска 2013г. Потребление Диска 2022г.
Lubuntu 119 МБ 357 МБ в 3 раза 2 ГБ 7.3 ГБ
Xubuntu 165 МБ 479 МБ в 2.9 раза 2.5 ГБ 9.4 ГБ
Ubuntu (Unity) 229 МБ - - 2.8 ГБ -
Ubuntu GNOME 236 МБ 710 МБ в 3 раза 3.1 ГБ 9.3 ГБ
Kubuntu 256 МБ 584 МБ в 2.3 раза 3.3 ГБ 11 ГБ


  1. Главная ссылка к новости (https://www.theregister.com/20...)
  2. OpenNews: Релиз Ubuntu 22.04.1 LTS
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива Ubuntu Sway Remix 22.04 LTS
  4. OpenNews: Доступен монолитный дистрибутив Ubuntu Core 22
  5. OpenNews: В Ubuntu 22.10 на смену GEdit придёт новый текстовый редактор GNOME
  6. OpenNews: Ubuntu 22.10 перейдёт на обработку звука при помощи PipeWire вместо PulseAudio
Лицензия: CC-BY
Наводку на новость прислал Artem S. Tashkinov
Тип: Обобщение
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57661-ubuntu
Ключевые слова: ubuntu
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (20) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Alladin (?), 08:10, 21/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А раньше lubuntu на GTK2+LXDE кушала 120мб озу при старте, а сейчас смысла в ней немного.
     
     
  • 2.2, Брат Анон (ok), 08:17, 21/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если повыкидывать все картинки -- потребление сократится в 5 раз.
     
  • 2.8, Alladin (?), 08:27, 21/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хе, не заметил, что 120мб озу уже отражено в таблице:)
     

  • 1.3, EuPhobos (ok), 08:17, 21/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Что не так с этой таблицей? Как трактовать "Disk Free"?
    Я о том, что Kubuntu Disk Used - 11g, Free - 4.2
    Но Lubuntu Disk Used - 7.3 и Free тоже меньше 2.8
    Можно предположить что эта колонка отвечает сколько свободнее от некого эталона, однако:
    Ubuntu Disk Used - 9.3, Free - 5.1 ---???
    Либо это просто оставшееся место на диске, то значит исследователи для каждой машины создавали разного размера накопители, тогда накой чёрт тут эти мусорные данные?
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 08:33, 21/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Размер раздела подкачки разные редакции выбирают разный, поэтому и свободное место плавает.
     
  • 2.17, Аноним (17), 09:18, 21/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Перейти по ссылке в новость тебе религиозные убеждения запретили?
     

  • 1.4, Любитель Монеточки (?), 08:24, 21/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    KDE 5 типа стал легковесным?
     
     
  • 2.6, Alladin (?), 08:26, 21/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Использую повседневно, кажись будет легче GNOME точно)
     
     
  • 3.18, Аноним (17), 09:18, 21/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но всё равно найдутся фанатики который будут рассказывать сказки про легковесный Гном 3.
     

  • 1.5, Константавр (ok), 08:25, 21/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А потребление электричества? Вот бы это увидеть. Хотя, в виртуалке этого не измеришь. И видеоускорение не то и т.д.

    А почему у них Кубунту так много диска ест? Это же реально много.

     
     
  • 2.9, Любитель Монеточки (?), 08:32, 21/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что у KDE огромное количества софта, причем многие из них полезные (Kdenlive и Krita). У GNOME тоже немало софта, но дефолту в дистрах (например убунту) мизер софта от гном
     
  • 2.20, Аноним (17), 09:20, 21/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зелёный активист?
     

  • 1.7, Аноним (7), 08:26, 21/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Откуда так мало?!
    Уже как пару лет не щупал убунты, но тогда помню значения раза в 2-3 больше были.
    Со мной что-то не так?
     
  • 1.11, Fracta1L (ok), 08:42, 21/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > Наибольшее потребление памяти продемонстрировал основной вариант Ubuntu с GNOME (710 МБ)

    Это ж надо было сделать такое DE, которое имеет на порядок меньше функций, чем KDE, и при этом жрёт больше оперативки. Талантливые ребята.

     
     
  • 2.14, Аноним (14), 08:46, 21/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там мутант от Каноникала, большая часть от старого гнома, мне не ясно зачем было брать за основу именно 42.
     

  • 1.12, Аноним (14), 08:44, 21/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Жаль, cinnamon remix не добавили к сравнению. Как там с ресурсами?
     
  • 1.13, deusbase (ok), 08:44, 21/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Тогда уж нужно добавлять и изменение стоимости Mb ОЗУ и HDD за 10 лет. Если все пропорционально - то пофиг.
     
     
  • 2.16, Alladin (?), 09:16, 21/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А еще замеры стоимости нового оборудования, если много то пофиг)

    по вашей же логике)

     

  • 1.15, Аноним (17), 09:15, 21/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Наконец-то опеннетовские эксперты перестанут орать про тяжёлый KDE.
     
  • 1.19, Анонимъ (?), 09:19, 21/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вчера ставил xubuntu 22.04 - у меня на старте отжирала 700 МБ по htop. И вообще, давно замечаю, что Kubuntu мерьше памяти использует, чем Xubuntu.
     
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