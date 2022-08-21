Оценка потребления ресурсов официальными редакциями Ubuntu

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|1.1, Alladin (?), 08:10, 21/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А раньше lubuntu на GTK2+LXDE кушала 120мб озу при старте, а сейчас смысла в ней немного.
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|1.3, EuPhobos (ok), 08:17, 21/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Что не так с этой таблицей? Как трактовать "Disk Free"?
Я о том, что Kubuntu Disk Used - 11g, Free - 4.2
Но Lubuntu Disk Used - 7.3 и Free тоже меньше 2.8
Можно предположить что эта колонка отвечает сколько свободнее от некого эталона, однако:
Ubuntu Disk Used - 9.3, Free - 5.1 ---???
Либо это просто оставшееся место на диске, то значит исследователи для каждой машины создавали разного размера накопители, тогда накой чёрт тут эти мусорные данные?
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|2.10, Аноним (10), 08:33, 21/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Размер раздела подкачки разные редакции выбирают разный, поэтому и свободное место плавает.
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|2.17, Аноним (17), 09:18, 21/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Перейти по ссылке в новость тебе религиозные убеждения запретили?
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|3.18, Аноним (17), 09:18, 21/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Но всё равно найдутся фанатики который будут рассказывать сказки про легковесный Гном 3.
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|1.5, Константавр (ok), 08:25, 21/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А потребление электричества? Вот бы это увидеть. Хотя, в виртуалке этого не измеришь. И видеоускорение не то и т.д.
А почему у них Кубунту так много диска ест? Это же реально много.
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|2.9, Любитель Монеточки (?), 08:32, 21/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Потому что у KDE огромное количества софта, причем многие из них полезные (Kdenlive и Krita). У GNOME тоже немало софта, но дефолту в дистрах (например убунту) мизер софта от гном
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|1.7, Аноним (7), 08:26, 21/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Откуда так мало?!
Уже как пару лет не щупал убунты, но тогда помню значения раза в 2-3 больше были.
Со мной что-то не так?
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|1.11, Fracta1L (ok), 08:42, 21/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Наибольшее потребление памяти продемонстрировал основной вариант Ubuntu с GNOME (710 МБ)
Это ж надо было сделать такое DE, которое имеет на порядок меньше функций, чем KDE, и при этом жрёт больше оперативки. Талантливые ребята.
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|2.14, Аноним (14), 08:46, 21/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там мутант от Каноникала, большая часть от старого гнома, мне не ясно зачем было брать за основу именно 42.
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|1.13, deusbase (ok), 08:44, 21/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Тогда уж нужно добавлять и изменение стоимости Mb ОЗУ и HDD за 10 лет. Если все пропорционально - то пофиг.
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|2.16, Alladin (?), 09:16, 21/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А еще замеры стоимости нового оборудования, если много то пофиг)
по вашей же логике)
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|1.19, Анонимъ (?), 09:19, 21/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вчера ставил xubuntu 22.04 - у меня на старте отжирала 700 МБ по htop. И вообще, давно замечаю, что Kubuntu мерьше памяти использует, чем Xubuntu.
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