В X-сервере отключена обработка запросов от клиентов с иным порядком байтов

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|1.2, Аноним (2), 15:28, 09/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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наконец-то догадались, что уж в сетевом-то протоколе порядок байтов должен быть указан явно, на уровне спецификации протокола. Устранили очередную свинью, заботливо подложенную дидами.
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|2.23, Совершенно другой аноним (?), 15:54, 09/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Порядок байт передаётся в протоколе, в запросе клиента на установление соединения. Т.е. клиент говорит - у меня маленькие индейцы, а сервер делает по этому поводу какие-то выводы. Не понятно чем то, что они сделали сейчас поможет, тем-более, что по факту всё осталось как было, только теперь ещё спец настройку анализируют, и если её нет - ругаются. В общем очень странное изменение.
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|3.47, Аноним (45), 18:03, 09/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Просто любители смузи, возомнившие себя разработчиками, не понимают что за индейцы такие и зачем их анализировать, вот и делают бесполезные настройки тормозящие код.
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|2.24, another_one (ok), 15:57, 09/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> наконец-то догадались, что уж в сетевом-то протоколе порядок байтов должен быть указан явно
Ага, но дело в том, что network byte order обычно big-endian, а не little.
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|3.31, Аноним (20), 16:36, 09/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> network byte order
> network
Ага, но дело в том, что хваленым сетевым протоколом иксов обычно пользуются через юникс-сокет.
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|4.50, Аноним (50), 18:17, 09/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Сетевым протоколом иксов на удалённых тачках? Ты уверен? Потому что основное применение, которое я вижу, это именно подключение на большие big endian тачки с маленьких little endian. Вобще какая-то странная предъява. Весь софт поддерживает оба варианты, и тут карманные крысы IBM (это у которого ПРОЦЕССОРЫ тоже поддерживают оба варианта) говорят, не, давайте закопаем, а то больно тяжело поддерживать.
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|3.63, Аноним (63), 23:42, 09/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Потому что когда в 80-х в Беркли это всё придумывали, у них были big endian машины.
Прошло 40 лет, 99% CPU little endian, но всё ещё переставляем байтики для сетей местами, потому что так исторически сложилось.
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|2.30, pashev.ru (?), 16:36, 09/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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> в сетевом-то протоколе порядок байтов должен быть указан явно, на уровне спецификации протокола
Так он указан. По крайней мере в TCP/IP.
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|3.35, Аноним (20), 16:42, 09/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да хоть на заборе. Сетевой протокол иксов в 99% случаев обходится без inet-стека.
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|2.44, Аноним (45), 17:53, 09/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Уточните пожалуйста какой порядок байт указан в спецификации http?
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|2.10, Омномним (?), 15:38, 09/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ещё с рядом армов и мипсов может не получиться, там может внезапно оказаться big endian.
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|3.15, Аноним (12), 15:45, 09/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А дистры для одноплатников на AArch64 с каким endianing собираются?
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|4.32, Деанон (?), 16:37, 09/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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LE. Но дело не в этом, а в том, что в сетевых протоколах часто идет BE.
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|5.46, Аноним (12), 17:57, 09/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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BE обязателен в заголовках канального, сетевого, транспортного уровней. А payload уже может быть по желанию вышележащих протоколов.
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|2.16, Аноним (16), 15:46, 09/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Используй параметр конфигурации "AllowByteSwappedClients", это же очевидно.
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|1.6, Аноним (9), 15:36, 09/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Какой-то бред. Если клиент с другим порядком байтов не подключается, то каким образом повышается безопасность. А если кто-то все таки пытается подключиться, то ему плевать, что он входит в 1%. Когда у клиента вообще не работает - это супер безопасно, да
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|2.8, 1 (??), 15:37, 09/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Это практически про 1% пользователей Linux
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|2.43, Аноним (45), 17:50, 09/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Современные разработчики даже не понимают какой бренд пишут.
Перед разработкой очередного изменения им надо проконсультироваться на опеннет
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|2.57, Аноним (57), 20:57, 09/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Если клиент с другим порядком байтов не подключается, то каким образом повышается безопасность
Вот так и повышается. Нет клиента - нет проблемы. Есть клиент - ну значит надо придумать повод, чтобы его послать подальше. Так безопасность и улучшается. Если клиент не здоровенный лицо с другим порядком байт, который сначала и по морде за такую дискриминацию по порядку байт дать может, а потом и в суде.
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|2.25, Anonim (??), 16:04, 09/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Не провоцируйте , а то начнут воображать - каким способом . И припишут вам пропаганду нетрадиционного .
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|1.37, Аноним (38), 16:58, 09/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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> Изменение войдёт в состав следующих значительных выпусков X.org Server и Xwayland
Оно уже давно мертво, зачем его развивать? Почему бы не объявить давным давно проект deprecated и вносить только патчи безопасности и баг фиксы?
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|2.39, Аноним (39), 17:17, 09/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Это и есть патч безопасности, просто ради каждого патча не выпускают релизы.
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|3.41, Аноним (38), 17:47, 09/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну это понятно, но на вопрос-то отвеьте: о каких "новых значительных релизах" может идти речь? Проект мёртв, мейнтенерам предлагается прикрутить патч самостоятельно, что за идиотизм?
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|4.59, Аноним (58), 21:37, 09/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Видимо не все в команде X.org топят за вяленый и теплят надежду на новый релиз иксов.
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|1.42, Аноним (45), 17:48, 09/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Изменение войдёт в состав следующих значительных выпусков X.org Server и Xwayland, но так как никаких планов по их формированию пока нет, разработчикам...
Очень обнадеживающие
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|1.52, Аноним (52), 18:34, 09/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Опеннет, это твой шанс! Подхвати уже упавшее знамя Xfree86, сформируй релиз и покажи этим смузихлёбам как надо! Только на тебя надежда, когда крысы бегут с корабля. Только на тебя уповаем.
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|2.61, Аноним (45), 22:51, 09/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А кто нам высококлассным опеннет экспертам заплатит за это? Пусть сначала заплатят много денег, а потом мы покажем этим веб-ма...ам, любителям смузи как надо программировать.
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|1.55, Аноним (55), 19:33, 09/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> наличие потенциальных проблем с безопасностью в коде, который НЕДОСТАТОЧНО протестирован
Сколько лет этому коду?
> наличие потенциальных проблем с безопасностью...
> может оказаться слабым местом... решено, что более целесообразно отключить по умолчанию не нужную в 99% случаях обработку, повысить общую защищённость X-сервера...
> Изменение войдёт в состав следующих значительных выпусков X.org Server и Xwayland,
но не смотря ни на что
> ... никаких планов по их формированию пока нет.
Странная новость.
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|1.56, Аноним (57), 20:54, 09/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>называется наличие потенциальных проблем с безопасностью в коде преобразования порядка байтов
Программисты на Си даже порядок байтов безопасно поменять не могут.
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|1.60, Аноним (60), 22:10, 09/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Пора переписать иксы на расте, чтобы шаловливые поттерингоручки были надёжно заняты.
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