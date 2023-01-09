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В X-сервере отключена обработка запросов от клиентов с иным порядком байтов

09.01.2023 15:03

В кодовую базу сервера X.org и DDX-компонента Xwayland принято изменение, по умолчанию блокирующее подключение клиентов с систем, имеющих иной порядок байтов. В качестве причины называется наличие потенциальных проблем с безопасностью в коде преобразования порядка байтов, который недостаточно протестирован и может оказаться слабым местом при организации атак на систему. При этом на практике преобразование порядка байтов последнее время используется крайне редко, так как рабочие станции на которых запускается X-сервер, как правило, оснащены процессорами с порядком байтов little-endian (от младшего к старшему байту), и подключение к ним X-клиентов с порядком big-endian, таких как  платформа s390x (IBM zSystems), является большой редкостью.

Таким образом, решено, что более целесообразно отключить по умолчанию не нужную в 99% случаев обработку клиентов c иным порядком байтов, но повысить общую защищённость X-сервера. Для пользователей, которым подобное преобразование необходимо, добавлены параметр конфигурации "AllowByteSwappedClients" и опция командной строки "+byteswappedclients", позволяющие вернуть старое поведение. Изменение войдёт в состав следующих значительных выпусков X.org Server и Xwayland, но так как никаких планов по их формированию пока нет, разработчикам пакетов в дистрибутивах рекомендовано перенести изменение в актуальные пакеты с X.org Server и Xwayland (например, изменение будет применено в Fedora Linux 38).

  1. Главная ссылка к новости (https://who-t.blogspot.com/202...)
  2. OpenNews: Рассматривается возможность прекращения в GTK5 поддержки X11
  3. OpenNews: Выпуск XWayland 22.1.0, компонента для запуска X11-приложений в Wayland-окружениях
  4. OpenNews: Уязвимости в X.Org Server
  5. OpenNews: Обновление X.Org Server 21.1.5 и xwayland 22.1.6 с устранением 6 уязвимостей
  6. OpenNews: Активность в разработке сервера X.org достигла минимума с 2003 года
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58453-x.org
Ключевые слова: x.org, x11
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (57) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 15:26, 09/01/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –5 +/
     
     
  • 2.5, iiiypuk (?), 15:35, 09/01/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.14, Деанон (?), 15:45, 09/01/2023 Скрыто модератором
    		• +7 +/
     

     ....ответы скрыты модератором (2)

  • 1.2, Аноним (2), 15:28, 09/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    наконец-то догадались, что уж в сетевом-то протоколе порядок байтов должен быть указан явно, на уровне спецификации протокола. Устранили очередную свинью, заботливо подложенную дидами.
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 15:37, 09/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    А вы про какой сетевой уровень утверждаете?
     
     
  • 3.20, Аноним (20), 15:51, 09/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А на каком уровне работает хваленый сетевой протокол иксов?
     
     
  • 4.45, Аноним (45), 17:55, 09/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На application layer
    и.о. К.О.
     
  • 2.23, Совершенно другой аноним (?), 15:54, 09/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Порядок байт передаётся в протоколе, в запросе клиента на установление соединения. Т.е. клиент говорит - у меня маленькие индейцы, а сервер делает по этому поводу какие-то выводы. Не понятно чем то, что они сделали сейчас поможет, тем-более, что по факту всё осталось как было, только теперь ещё спец настройку анализируют, и если её нет - ругаются. В общем очень странное изменение.
     
     
  • 3.47, Аноним (45), 18:03, 09/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Просто любители смузи, возомнившие себя разработчиками, не понимают что за индейцы такие и зачем их анализировать, вот и делают бесполезные настройки тормозящие код.
     
  • 2.24, another_one (ok), 15:57, 09/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > наконец-то догадались, что уж в сетевом-то протоколе порядок байтов должен быть указан явно

    Ага, но дело в том, что network byte order обычно big-endian, а не little.

     
     
  • 3.31, Аноним (20), 16:36, 09/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > network byte order
    > network

    Ага, но дело в том, что хваленым сетевым протоколом иксов обычно пользуются через юникс-сокет.

     
     
  • 4.50, Аноним (50), 18:17, 09/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Сетевым протоколом иксов на удалённых тачках? Ты уверен? Потому что основное применение, которое я вижу, это именно подключение на большие big endian тачки с маленьких little endian. Вобще какая-то странная предъява. Весь софт поддерживает оба варианты, и тут карманные крысы IBM (это у которого ПРОЦЕССОРЫ тоже поддерживают оба варианта) говорят, не, давайте закопаем, а то больно тяжело поддерживать.
     
  • 3.63, Аноним (63), 23:42, 09/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что когда в 80-х в Беркли это всё придумывали, у них были big endian машины.
    Прошло 40 лет, 99% CPU little endian, но всё ещё переставляем байтики для сетей местами, потому что так исторически сложилось.
     
  • 2.30, pashev.ru (?), 16:36, 09/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    > в сетевом-то протоколе порядок байтов должен быть указан явно, на уровне спецификации протокола

    Так он указан. По крайней мере в TCP/IP.

     
     
  • 3.35, Аноним (20), 16:42, 09/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да хоть на заборе. Сетевой протокол иксов в 99% случаев обходится без inet-стека.
     
  • 2.44, Аноним (45), 17:53, 09/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Уточните пожалуйста какой порядок байт указан в спецификации http?
     
     
  • 3.54, Аноним (54), 19:05, 09/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    какой тебе порядок байтов в текстовом протоколе?
     
     
  • 4.62, ip1982 (ok), 23:41, 09/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    8-битное поколение!
     

  • 1.3, freecoder (ok), 15:31, 09/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "Нет функционала - нет проблем (с безопасностью)!"
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 15:43, 09/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Правило, в первую очередь, справедливое для Wayland.
     

  • 1.4, Аноним (4), 15:34, 09/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    О нет! Как же я буду коннектиться с моего новенького s390???
     
     
  • 2.7, 1 (??), 15:36, 09/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Придётся апгрейтиться до z/390
     
  • 2.10, Омномним (?), 15:38, 09/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ещё с рядом армов и мипсов может не получиться, там может внезапно оказаться big endian.
     
     
  • 3.15, Аноним (12), 15:45, 09/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А дистры для одноплатников на AArch64 с каким endianing собираются?
     
     
  • 4.32, Деанон (?), 16:37, 09/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    LE. Но дело не в этом, а в том, что в сетевых протоколах часто идет BE.
     
     
  • 5.46, Аноним (12), 17:57, 09/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    BE обязателен в заголовках канального, сетевого, транспортного уровней. А payload уже может быть по желанию вышележащих протоколов.
     
  • 4.34, yet another anonymous (?), 16:39, 09/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В принципе могут с любым, но на практике --- LE.
     
  • 3.19, Аноним (12), 15:50, 09/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Придётся колхозить прокси, преобразующий big <---> little.
     
     
  • 4.49, Омномним (?), 18:10, 09/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем? Про параметр правильно заметили. Просто "на страх и риск".
     
  • 3.33, pashev.ru (?), 16:38, 09/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вы слабоумные, новость про новый параметр, а не про удоление а-ля гном
     
     
  • 4.48, Омномним (?), 18:09, 09/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Параметр из разряда "use at your own risk", такие дела.
     
  • 2.16, Аноним (16), 15:46, 09/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Используй параметр конфигурации "AllowByteSwappedClients", это же очевидно.
     

  • 1.6, Аноним (9), 15:36, 09/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Какой-то бред. Если клиент с другим порядком байтов не подключается, то каким образом повышается безопасность. А если кто-то все таки пытается подключиться, то ему плевать, что он входит в 1%. Когда у клиента вообще не работает - это супер безопасно, да
     
     
  • 2.8, 1 (??), 15:37, 09/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Это практически про 1% пользователей Linux
     
  • 2.18, Аноним (16), 15:47, 09/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Обслуживаются только правильные клиенты!
     
  • 2.43, Аноним (45), 17:50, 09/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Современные разработчики даже не понимают какой бренд пишут.
    Перед разработкой очередного изменения им надо проконсультироваться на опеннет
     
  • 2.57, Аноним (57), 20:57, 09/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Если клиент с другим порядком байтов не подключается, то каким образом повышается безопасность

    Вот так и повышается. Нет клиента - нет проблемы. Есть клиент - ну значит надо придумать повод, чтобы его послать подальше. Так безопасность и улучшается. Если клиент не здоровенный лицо с другим порядком байт, который сначала и по морде за такую дискриминацию по порядку байт дать может, а потом и в суде.

     

  • 1.21, iPony129412 (?), 15:52, 09/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Выкидывать давно надо. Устаревшее.
     
     
  • 2.38, Аноним (38), 16:59, 09/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На этот раз айПони высказался правильно, заслуживает два чая
     
  • 2.58, Аноним (58), 21:36, 09/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    iPony устарел...
     

  • 1.22, Аноним (22), 15:52, 09/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну вот, а я пользовался!
     
     
  • 2.25, Anonim (??), 16:04, 09/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Не провоцируйте , а то начнут воображать - каким способом . И припишут вам пропаганду нетрадиционного .
     
  • 2.29, Аноним (29), 16:28, 09/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Пересобирай иксы, машина у тебя мощная справится.
     

  • 1.26, Аноним (26), 16:07, 09/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И никакой вейланд не нужен. Могут же, если захотят!
     
     
  • 2.27, Аноним (27), 16:24, 09/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Да Wayland был не нужен вне зависимости от...
     

  • 1.28, Аноним (29), 16:27, 09/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Единственно верное решение.
     
  • 1.37, Аноним (38), 16:58, 09/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    > Изменение войдёт в состав следующих значительных выпусков X.org Server и Xwayland

    Оно уже давно мертво, зачем его развивать? Почему бы не объявить давным давно проект deprecated и вносить только патчи безопасности и баг фиксы?

     
     
  • 2.39, Аноним (39), 17:17, 09/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это и есть патч безопасности, просто ради каждого патча не выпускают релизы.
     
     
  • 3.41, Аноним (38), 17:47, 09/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну это понятно, но на вопрос-то отвеьте: о каких "новых значительных релизах" может идти речь? Проект мёртв, мейнтенерам предлагается прикрутить патч самостоятельно, что за идиотизм?
     
     
  • 4.59, Аноним (58), 21:37, 09/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Видимо не все в команде X.org топят за вяленый и теплят надежду на новый релиз иксов.
     

  • 1.42, Аноним (45), 17:48, 09/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Изменение войдёт в состав следующих значительных выпусков X.org Server и Xwayland, но так как никаких планов по их формированию пока нет, разработчикам...

    Очень обнадеживающие

     
  • 1.52, Аноним (52), 18:34, 09/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Опеннет, это твой шанс! Подхвати уже упавшее знамя Xfree86, сформируй релиз и покажи этим смузихлёбам как надо! Только на тебя надежда, когда крысы бегут с корабля. Только на тебя уповаем.
     
     
  • 2.53, Аноним (16), 18:55, 09/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Опеннет - это ты. Руки в сруки и вперде!
     
  • 2.61, Аноним (45), 22:51, 09/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А кто нам высококлассным опеннет экспертам заплатит за это? Пусть сначала заплатят много денег, а потом мы покажем этим веб-ма...ам, любителям смузи как надо программировать.
     

  • 1.55, Аноним (55), 19:33, 09/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > наличие потенциальных проблем с безопасностью в коде, который НЕДОСТАТОЧНО протестирован

    Сколько лет этому коду?

    > наличие потенциальных проблем с безопасностью...
    > может оказаться слабым местом... решено, что более целесообразно отключить по умолчанию не нужную в 99% случаях обработку, повысить общую защищённость X-сервера...
    > Изменение войдёт в состав следующих значительных выпусков X.org Server и Xwayland,

    но не смотря ни на что

    > ... никаких планов по их формированию пока нет.

    Странная новость.

     
  • 1.56, Аноним (57), 20:54, 09/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >называется наличие потенциальных проблем с безопасностью в коде преобразования порядка байтов

    Программисты на Си даже порядок байтов безопасно поменять не могут.

     
  • 1.60, Аноним (60), 22:10, 09/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пора переписать иксы на расте, чтобы шаловливые поттерингоручки были надёжно заняты.
     

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