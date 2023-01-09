В X-сервере отключена обработка запросов от клиентов с иным порядком байтов

В кодовую базу сервера X.org и DDX-компонента Xwayland принято изменение, по умолчанию блокирующее подключение клиентов с систем, имеющих иной порядок байтов. В качестве причины называется наличие потенциальных проблем с безопасностью в коде преобразования порядка байтов, который недостаточно протестирован и может оказаться слабым местом при организации атак на систему. При этом на практике преобразование порядка байтов последнее время используется крайне редко, так как рабочие станции на которых запускается X-сервер, как правило, оснащены процессорами с порядком байтов little-endian (от младшего к старшему байту), и подключение к ним X-клиентов с порядком big-endian, таких как платформа s390x (IBM zSystems), является большой редкостью. Таким образом, решено, что более целесообразно отключить по умолчанию не нужную в 99% случаев обработку клиентов c иным порядком байтов, но повысить общую защищённость X-сервера. Для пользователей, которым подобное преобразование необходимо, добавлены параметр конфигурации "AllowByteSwappedClients" и опция командной строки "+byteswappedclients", позволяющие вернуть старое поведение. Изменение войдёт в состав следующих значительных выпусков X.org Server и Xwayland, но так как никаких планов по их формированию пока нет, разработчикам пакетов в дистрибутивах рекомендовано перенести изменение в актуальные пакеты с X.org Server и Xwayland (например, изменение будет применено в Fedora Linux 38).



