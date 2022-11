Релиз дистрибутива Fedora Linux 37

2.4 , dalco ( ok ), 17:41, 15/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – У меня уж пару месяцев три экземпляра работают. Особых нареканий нет, ну, за исключением периодически всплывающей ругани от SElinux, впрочем, похоже, это уже традиция :)

2.9 , MissedShot ( ok ), 18:09, 15/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Уже обновил, прошло без проблем, сбоев приложений и прочего - не наблюдается.

2.11 , Аноним ( 11 ), 18:21, 15/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да сразу на сервак давай чё мелочиться

3.13 , dalco ( ok ), 18:29, 15/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Сервак серваку рознь.

Лет 15 Fedora в качестве сервера пашет. Проблем ноль. Правда, чисто как хост-машина для пачки виртуалок, а вот там уже и центоси, и дебианы, и окошки.

Как систему на SSD перевёл, так вообще красота - апгрейд с версии на версию минут 15 занимает.

4.31 , Kirikekeks ( ok ), 20:28, 15/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Уже три версии как только ЕFI. Даже на предварительно разбитый диск не поставить. Только в rescue mod, прямым потрошением iso. Или Вы свой серт генерите на свой сервер в загрузчик?

5.36 , Аноним ( 36 ), 20:40, 15/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Как это только? недавно ставил 36 на железо 2007 года без ЕFI, даже предупреждений никаких.

3.41 , Аноним ( 1 ), 21:32, 15/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – На серваке CentOS Stream 9 :-) мисье - он такой. Да-да, это vps, для собственных нужд - почему бы и нет.