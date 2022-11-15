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Релиз дистрибутива Fedora Linux 37

15.11.2022 17:09

Представлен релиз дистрибутива Fedora Linux 37. Для загрузки подготовлены продукты Fedora Workstation, Fedora Server, Fedora CoreOS, Fedora Cloud Base, Fedora IoT Edition и Live-сборки, поставляемые в форме спинов c десктоп-окружениями KDE Plasma 5, Xfce, MATE, Cinnamon, LXDE и LXQt. Сборки сформированы для архитектур x86_64, Power64 и ARM64 (AArch64). Публикация сборок Fedora Silverblue задерживается.

Наиболее значимые изменения в Fedora Linux 37:

  • Рабочий стол Fedora Workstation обновлён до выпуска GNOME 43. В конфигураторе появилась новая панель с параметрами безопасности устройств и прошивок (например, показана информация об активации UEFI Secure Boot, состояние TPM, Intel BootGuard и механизмов защиты IOMMU). Продолжен перевод приложений на использование GTK 4 и библиотеки libadwaita, которая предлагает готовые виджеты и объекты для построения приложений, соответствующие новым рекомендациям GNOME HIG (Human Interface Guidelines).
  • Архитектура ARMv7, также известная как ARM32 или armhfp, переведена в разряд устаревших. В качестве причин прекращения поддержки ARMv7 упоминается общее сворачивание развития дистрибутива для 32-разрядных систем, так как некоторые новые возможности Fedora, связанные с усилением безопасности и повышением производительности, доступны только для 64-разрядных архитектур. ARMv7 оставалась последней полностью поддерживаемой в Fedora 32-разрядной архитектурой (формирование репозиториев для архитектуры i686 прекращено в 2019 году, оставлены лишь репозитории multi-lib для окружений x86_64).
  • Файлы, входящие в RPM-пакеты, снабжены цифровыми подписями, которые могут использоваться для проверки целостности и защиты от подмены файлов при помощи подсистемы ядра IMA (Integrity Measurement Architecture). Добавление подписей привело к увеличению размера RPM-пакетов на 1.1% и увеличению размера установленной системы на 0.3%.
  • Официально обеспечена поддержка платы Raspberry Pi 4, включая поддержку аппаратного ускорения графики для GPU V3D.
  • Предложены две новые официальные редакции: Fedora CoreOS (атомарно обновляемое окружение для запуска изолированных контейнеров) и Fedora Cloud Base (образы для создания виртуальных машин, запускаемых в публичных и частных облачных окружениях).
  • Добавлена политика TEST-FEDORA39 для тестирования предстоящего прекращения поддержки цифровых подписей на основе алгоритма SHA-1. По желанию пользователь может отключить поддержку SHA-1 при помощи команды "update-crypto-policies --set TEST-FEDORA39".
  • Обновлены версии пакетов, в том числе ядро Linux 6.0, Python 3.11, Perl 5.36, LLVM 15, Go 1.19, Erlang 25, Haskell GHC 8.10.7, Boost 1.78, glibc 2.36, binutils 2.38, Node.js 18, RPM 4.18, BIND 9.18, Emacs 28, Stratis 3.2.0.
  • Пакеты и редакция дистрибутива с рабочим столом LXQt обновлены до версии LXQt 1.1.
  • В разряд устаревших переведён пакет openssl1.1, на смену которому пришёл пакет с актуальной веткой OpenSSL 3.0.
  • Компоненты поддержки дополнительных языков и локализации выделены в из основного пакета с Firefox в отдельный пакет firefox-langpacks, что позволило сэкономить около 50 МБ дискового пространства на системах, в которых нет необходимости в поддержке языков, отличных от английского. Аналогично из пакета gettext в пакет gettext-runtime выделены вспомогательные утилиты (envsubst, gettext, gettext.sh и ngettext), что сократило размер базовой установки на 4.7 МБ.
  • Сопровождающим рекомендовано прекратить сборку пакетов для архитектуры i686, если необходимость в подобных пакетах сомнительна или приводит к заметным затратам времени или ресурсов. Рекомендация не распространяется на пакеты, используемые в качестве зависимостей в других пакетах или применяемые в контексте "multilib" для обеспечения запуска 32-разрядных программ в 64-разрядных окружениях. Для архитектуры i686 прекращена сборка пакетов java-1.8.0-openjdk, java-11-openjdk, java-17-openjdk и java-latest-openjdk.
  • Предложена предварительная сборка для тестирования управления инсталлятором Anaconda через web-интерфейс, в том числе с удалённой системы.
  • В Mesa отключено использование VA-API (Video Acceleration API) для аппаратного ускорения кодирования и декодирования видео в форматах H.264, H.265 и VC-1. В дистрибутиве запрещена поставка компонентов, предоставляющих API для доступа к запатентованным алгоритмам, так как поставка запатентованных технологий требует лицензирования и может привести к юридическим проблемам.
  • На системах x86 с BIOS по умолчанию задействована разбивка на разделы с использованием GPT вместо MBR.
  • В редакциях Fedora Silverblue и Kinoite предоставлена возможность перемонтирования раздела /sysroot в режиме только для чтения, для защиты от случайных изменений.
  • Для загрузки подготовлен вариант Fedora Server, оформленный в виде образа виртуальной машины, оптимизированного для гипервизора KVM.

Одновременно для Fedora 37 введены в строй "free" и "nonfree" репозитории проекта RPM Fusion, в которых доступны пакеты с дополнительными мультимедиа приложениями (MPlayer, VLC, Xine), видео/аудио кодеками, поддержкой DVD, проприетарными драйверами AMD и NVIDIA, игровыми программами и эмуляторами.


  1. Главная ссылка к новости (https://fedoramagazine.org/ann...)
  2. OpenNews: Сборки Fedora для мобильных устройств
  3. OpenNews: Релиз дистрибутива Fedora Linux 36
  4. OpenNews: В Fedora 37 отключено использование VA-API для ускорения декодирования видео H.264, H.265 и VC-1
  5. OpenNews: В Fedora 39 намечен переход на DNF5, избавленный от компонентов на языке Python
  6. OpenNews: В Fedora Linux 39 планируют по умолчанию отключить поддержку подписей на основе SHA-1
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58120-fedora
Ключевые слова: fedora
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


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  • 1.1, Аноним (1), 17:29, 15/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    С третьего раза.

    Завтра с утра стоит накатить^W ставить на рабочую тачку?)

     
     
  • 2.4, dalco (ok), 17:41, 15/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    У меня уж пару месяцев три экземпляра работают. Особых нареканий нет, ну, за исключением периодически всплывающей ругани от SElinux, впрочем, похоже, это уже традиция :)
     
  • 2.9, MissedShot (ok), 18:09, 15/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Уже обновил, прошло без проблем, сбоев приложений и прочего - не наблюдается.
     
  • 2.11, Аноним (11), 18:21, 15/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да сразу на сервак давай чё мелочиться
     
     
  • 3.13, dalco (ok), 18:29, 15/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Сервак серваку рознь.
    Лет 15 Fedora в качестве сервера пашет. Проблем ноль. Правда, чисто как хост-машина для пачки виртуалок, а вот там уже и центоси, и дебианы, и окошки.
    Как систему на SSD перевёл, так вообще красота - апгрейд с версии на версию минут 15 занимает.
     
     
  • 4.31, Kirikekeks (ok), 20:28, 15/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уже три версии как только ЕFI. Даже на предварительно разбитый диск не поставить. Только в rescue mod, прямым потрошением  iso. Или Вы свой серт генерите на свой сервер в загрузчик?
     
     
  • 5.36, Аноним (36), 20:40, 15/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как это только? недавно ставил 36 на железо 2007 года без ЕFI, даже предупреждений никаких.
     
  • 3.41, Аноним (1), 21:32, 15/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На серваке CentOS Stream 9 :-) мисье - он такой.

    Да-да, это vps, для собственных нужд - почему бы и нет.

     

  • 1.5, НяшМяш (ok), 17:41, 15/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    > На системах x86 с BIOS по умолчанию задействована разбивка на разделы с использованием GPT вместо MBR.

    С вот этой штукой надо осторожнее. Я так с убунту сервер однажды налетел - ставил одному деятелю файлопомойку и прощёлкал тот факт, что инсталлятор не проставил bios_grub флаг, хотя я проверил, что двухмегабайтный раздел был создан.

     
     
  • 2.8, Аноним (8), 18:03, 15/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    > убунту сервер
    > убунту
    > сервер

    Это оксюморон.

     
     
  • 3.12, НяшМяш (ok), 18:29, 15/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну и ладно, меня что попросили - то и воткнул )
     
     
  • 4.14, Аноним (14), 18:33, 15/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    денег хоть взял? или бесплатно работал с <брезгливо>ЭТИМ</брезгливо>?
     
     
  • 5.26, . (?), 20:07, 15/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А где у нас за это платят ?
     
  • 5.32, НяшМяш (ok), 20:36, 15/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Именно что бесплатно. За платно я бы что-то получше поставил.
     

  • 1.6, Аноним (36), 17:47, 15/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Текст новости с сентябрьской беты скопировали, хоть бы произошедшие изменения добавили, про kernel 6.0 например)
     
  • 1.10, Аноним (10), 18:13, 15/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Workstation не качается с крымского IP. Штош.
     
     
  • 2.15, Сергей Аксёнов (?), 18:36, 15/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пора уже свое делать, свое, Крымское
     
     
  • 3.22, ВВП (?), 19:24, 15/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Разрешаю, Сергей, делайте.
     
  • 2.21, Константин (??), 18:50, 15/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только что скачал. Со второго раза норм прошло.
     
  • 2.44, Без аргументов (?), 21:54, 15/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Workstation K 10.1 всё само с va-api.
     

  • 1.18, anonymous (??), 18:43, 15/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    В Mesa отключено использование VA-API

    Всем интересующимся рекомендую https://bugzilla.rpmfusion.org/show_bug.cgi?id=6426 , уже почти допилили. Надо будет сделать dnf install mesa-va-drivers-freeworld mesa-vdpau-drivers-freeworld. Но пока не работает, надо чтоб в основном репозитории мезу подправили.

     
     
  • 2.38, aaa (??), 21:22, 15/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По идее должны были отключить только для h264/h265 но драйверы кодеков выделили в отдельный пакет и он не установился автоматически при обновлении. Так что если вы хотите va-api/vdpau со свободными кодеками то в любом случае нужно доустановить mesa-va-drivers/mesa-vdpau-drivers
     
     
  • 3.39, aaa (??), 21:24, 15/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    UPD: устанавливать пакет самому надо только если у вас install_weak_deps=False в dnf.conf
     

  • 1.20, Аноним (20), 18:48, 15/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Так-то RedOS 7.3 стали бесплатно (для некоммерческого) раздавать. Так что к чему сабж?
     
     
  • 2.45, Без аргументов (?), 21:55, 15/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Посмотри сколько там пакетов, а еще, сколько актуальных пакетов
     

  • 1.23, Аноним (23), 19:25, 15/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Обновил на всех трёх машинах. Радость.
     
     
  • 2.24, Аноним (24), 19:39, 15/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Жди теперь новых бэкдоров в 3 ветке openssl, они примерно каждую неделю выплывают.
     

  • 1.25, Нео (??), 19:47, 15/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Стандартные приложения так и не переписали на libadwaita. Терминал, системный монитор старые, тьфу.

    В самой libadwaita треш и угар. Например, кто-то может объяснить, почему у нового текстового редактора нет заливки кнопок, а в файлпикере есть, да еще и двух цветов? Где логика?

    Вишенка на торте - теперь боковая панель в файловом менеджере не ресайзится. Зато в файлпикере ресайзится. :D

     
  • 1.29, Василий (??), 20:22, 15/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Изменили размер значков в наутилусе, либо слишком крупно, либо слишко мелко!
     
     
  • 2.33, 45784 (?), 20:37, 15/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По умолчанию идет конечно крупновато, но уменьшил - нормально.
     

  • 1.30, Ударник пятилетки (?), 20:25, 15/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > В Mesa отключено...

    Ну и зачем нужен этот дистрибутив, если не работает самое главное?!

     
     
  • 2.35, anonymous (??), 20:40, 15/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну пишут что простые смертные даже не заметят выпиливания. А через неделю - две будет окончательно решен вопрос в rpmfusion (впилят обратно).
     

  • 1.34, Ударник пятилетки (?), 20:38, 15/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А полупустые выпадающие списки уже починили?
     
  • 1.37, Аноним (37), 21:03, 15/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    в начале ноября обновил 36-> 37 вылезло две проблемы:

    1. Files (nautilus) подвисает

    2. долго выключается - зависает процесс индексации файлов - tracker

     
  • 1.40, pashev.ru (?), 21:28, 15/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    dnf — это какой-то ад. Пакеты, модули, профили....
     
     
  • 2.43, кактуз (?), 21:47, 15/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    пакет - файл специального формата, содержащий готовые к установке данные
    модуль - набор взаимосвязанных друг с другом пакетов
    профиль - свойство модуля, определяющее объем устанавливаемого софта. Например, minimal, client, server, development. По названию обычно понятно, что приедет.

    Получите ваш сертификат профессора RPM

     

  • 1.42, Аноним (42), 21:46, 15/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >прекращения поддержки ARMv7 упоминается общее сворачивание развития дистрибутива для 32-разрядных систем
    >В Mesa отключено использование VA-API (Video Acceleration API) для аппаратного ускорения кодирования и декодирования видео в форматах H.264, H.265 и VC-1.

    Короче, всё понятно с этим фeдopиным гopем!

     
     
  • 2.46, Без аргументов (?), 21:56, 15/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А на демьяне как, кстати, с этим?
     
  • 2.47, Аноним (24), 22:15, 15/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут вопрос в том, работали оно вообще? Вот в вулкан добавили интерфейс для кодирование/декодирования видео аппатарными средствами. Логичным шагов будет закопать ваапи, который так и не заработал за 15 лет (в gstreamer декодирование через vdpau хоть работало).
     

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