Релиз дистрибутива Fedora Linux 37

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|1.1, Аноним (1), 17:29, 15/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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С третьего раза.
Завтра с утра стоит накатить^W ставить на рабочую тачку?)
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|2.4, dalco (ok), 17:41, 15/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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У меня уж пару месяцев три экземпляра работают. Особых нареканий нет, ну, за исключением периодически всплывающей ругани от SElinux, впрочем, похоже, это уже традиция :)
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|2.9, MissedShot (ok), 18:09, 15/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Уже обновил, прошло без проблем, сбоев приложений и прочего - не наблюдается.
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|3.13, dalco (ok), 18:29, 15/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Сервак серваку рознь.
Лет 15 Fedora в качестве сервера пашет. Проблем ноль. Правда, чисто как хост-машина для пачки виртуалок, а вот там уже и центоси, и дебианы, и окошки.
Как систему на SSD перевёл, так вообще красота - апгрейд с версии на версию минут 15 занимает.
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|4.31, Kirikekeks (ok), 20:28, 15/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Уже три версии как только ЕFI. Даже на предварительно разбитый диск не поставить. Только в rescue mod, прямым потрошением iso. Или Вы свой серт генерите на свой сервер в загрузчик?
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|5.36, Аноним (36), 20:40, 15/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как это только? недавно ставил 36 на железо 2007 года без ЕFI, даже предупреждений никаких.
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|3.41, Аноним (1), 21:32, 15/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На серваке CentOS Stream 9 :-) мисье - он такой.
Да-да, это vps, для собственных нужд - почему бы и нет.
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|1.5, НяшМяш (ok), 17:41, 15/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> На системах x86 с BIOS по умолчанию задействована разбивка на разделы с использованием GPT вместо MBR.
С вот этой штукой надо осторожнее. Я так с убунту сервер однажды налетел - ставил одному деятелю файлопомойку и прощёлкал тот факт, что инсталлятор не проставил bios_grub флаг, хотя я проверил, что двухмегабайтный раздел был создан.
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|4.14, Аноним (14), 18:33, 15/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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денег хоть взял? или бесплатно работал с <брезгливо>ЭТИМ</брезгливо>?
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|1.6, Аноним (36), 17:47, 15/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Текст новости с сентябрьской беты скопировали, хоть бы произошедшие изменения добавили, про kernel 6.0 например)
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|2.38, aaa (??), 21:22, 15/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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По идее должны были отключить только для h264/h265 но драйверы кодеков выделили в отдельный пакет и он не установился автоматически при обновлении. Так что если вы хотите va-api/vdpau со свободными кодеками то в любом случае нужно доустановить mesa-va-drivers/mesa-vdpau-drivers
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|3.39, aaa (??), 21:24, 15/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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UPD: устанавливать пакет самому надо только если у вас install_weak_deps=False в dnf.conf
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|1.20, Аноним (20), 18:48, 15/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Так-то RedOS 7.3 стали бесплатно (для некоммерческого) раздавать. Так что к чему сабж?
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|2.24, Аноним (24), 19:39, 15/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Жди теперь новых бэкдоров в 3 ветке openssl, они примерно каждую неделю выплывают.
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|1.25, Нео (??), 19:47, 15/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Стандартные приложения так и не переписали на libadwaita. Терминал, системный монитор старые, тьфу.
В самой libadwaita треш и угар. Например, кто-то может объяснить, почему у нового текстового редактора нет заливки кнопок, а в файлпикере есть, да еще и двух цветов? Где логика?
Вишенка на торте - теперь боковая панель в файловом менеджере не ресайзится. Зато в файлпикере ресайзится. :D
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|1.29, Василий (??), 20:22, 15/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Изменили размер значков в наутилусе, либо слишком крупно, либо слишко мелко!
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|2.33, 45784 (?), 20:37, 15/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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По умолчанию идет конечно крупновато, но уменьшил - нормально.
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|2.35, anonymous (??), 20:40, 15/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну пишут что простые смертные даже не заметят выпиливания. А через неделю - две будет окончательно решен вопрос в rpmfusion (впилят обратно).
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|1.37, Аноним (37), 21:03, 15/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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в начале ноября обновил 36-> 37 вылезло две проблемы:
1. Files (nautilus) подвисает
2. долго выключается - зависает процесс индексации файлов - tracker
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|2.43, кактуз (?), 21:47, 15/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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пакет - файл специального формата, содержащий готовые к установке данные
модуль - набор взаимосвязанных друг с другом пакетов
профиль - свойство модуля, определяющее объем устанавливаемого софта. Например, minimal, client, server, development. По названию обычно понятно, что приедет.
Получите ваш сертификат профессора RPM
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|1.42, Аноним (42), 21:46, 15/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>прекращения поддержки ARMv7 упоминается общее сворачивание развития дистрибутива для 32-разрядных систем
>В Mesa отключено использование VA-API (Video Acceleration API) для аппаратного ускорения кодирования и декодирования видео в форматах H.264, H.265 и VC-1.
Короче, всё понятно с этим фeдopиным гopем!
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|2.47, Аноним (24), 22:15, 15/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тут вопрос в том, работали оно вообще? Вот в вулкан добавили интерфейс для кодирование/декодирования видео аппатарными средствами. Логичным шагов будет закопать ваапи, который так и не заработал за 15 лет (в gstreamer декодирование через vdpau хоть работало).
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