Выпуск пользовательского окружения LXQt 1.1

1.1 , Аноним ( 1 ), 22:02, 16/04/2022 [ответить] +2 + / – Зачётное окружение

шевелится мгновенно...

2.8 , Аноним ( 8 ), 00:52, 17/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Как оно работает с малыми экранами?

Запустил на 800х600 Lubuntu. Уадайте, что не смог сделать? Правильно, выйти за границы экрана и нажать ОК.



1.2 , AlexN ( ?? ), 22:13, 16/04/2022 [ответить] +1 + / – Самое легковесное окружение рабочего стола.

2.4 , Аноним ( 4 ), 22:22, 16/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Самое легковесное DE -- это WM + https://suckless.org/rocks/

Все остальное -- лютые комбайны.



1.3 , Bx ( ok ), 22:22, 16/04/2022 [ответить] + / – Годно. Пользуюсь. Переключение раскладки клавиатуры на уровне отличном от global ведет к жору 100% одного ядра. Удачи проекту.

1.5 , Аноним ( 5 ), 22:38, 16/04/2022 [ответить] +1 + / – Жрёт со старта, как KDE после небольшой настройки. И зачем оно надо, спрашивается?

2.7 , mikhailnov ( ok ), 00:41, 17/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А вы жрание процессора, видеокарты, ввожа-вывода сравните



1.6 , Аноним ( 6 ), 00:40, 17/04/2022 [ответить] + / – Qps полезная программа. Показывает своп. Имеет кнопку остановки обновления. Почему в кдеешном systemmonitor такого нет? Зато TOOLS запихнули: ну конечно, filelight и htop там самое место.

1.9 , dullish ( ok ), 01:09, 17/04/2022 [ответить] + / – Короче, это KDE для тех кто любит пострашнее.