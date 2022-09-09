В Fedora 39 намечен переход на DNF5, избавленный от компонентов на языке Python

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|1.1, Аноним (1), 10:20, 09/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–13 +/–
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пакетники — это не то место, где важна скорость выполнения кода, важна лишь скорость интернета
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|2.2, Анонн (?), 10:23, 09/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+10 +/–
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Спорное утверждение. Когда есть тысячи мелких пакетов для которых нужно произвести некие вычисления - то скорость инета уже не важна, в отличие от скорости вычислений. Это не firefox или хром какой-то тянуть.
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|3.14, анонимус (??), 11:10, 09/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Вот как раз для таких задач питон отлично подходит - он отлично справляется с io-bound задачами. Это если надо потом распаковать/скомпилить что-то лучше использовать нативно скомпиленные тулы на плюсах или сишные расширения.ну или на расте тоже можно расширение написать.
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|3.29, svsd_val (ok), 12:32, 09/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Отчасти согласен, но в большинстве случаев очень сильно грузят сюнки. К примеру в dpkg/apt после установки каждого пакета выполняют команду flush&sync которые полезны только в том случае если во время установки пакетов рухнет система или свет отрубят и данные не попадут на винт... Но они выедают Очень и Очень много времени. Потому при установке множества пакетов либо обновлении ОС/софта их можно временно отключать их это в разы ускорит все процессы, но нужно не забывать что можно потерять данные либо поломать систему если во время установки что-то пойдёт не так.. К примеру eatmydata с этим хорошо справляется....
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|4.68, Аноним (68), 14:54, 09/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Потому при установке множества пакетов либо обновлении ОС/софта их можно временно отключать
Как их отключить?
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|5.70, Аноним (70), 15:19, 09/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так он же сказал, eatmydata с этим справляется. Но, вообще, делать этого очень не стоит, окирпичевание вещь вообще не слишком, а повреждения случайных данных в случайных местах (не только последний пакет) вещь ещё менее приятная и излишне травмоопасная.
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|2.4, Stanislavvv (?), 10:35, 09/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+10 +/–
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Уже 10 лет назад тормозила установка пакета, а не его скачивание. Даже сейчас, с распространением ssd, основные затраты времени - установить, а не скачать.
Судя по всему, у вас представления о менеджере пакетов из времён диалапа.
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|3.38, Michael Shigorin (ok), 13:02, 09/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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Стоит различать менеджеры пакетов (rpm, dpkg...) и репозиториев (apt, yum, zypper, dnf...).
Первые занимаются непосредственно работой с пакетами и ФС, вторые -- планированием изменений как транзакций с учётом всего комплекса зависимостей.
Впрочем, как по мне так утверждение о некритичности производительности/ресурсоёмкости что первого, что второго может позволить себе скорее админ локалхоста, у которого те же чруты из пакетной базы не строятся примерно в любой момент времени, а виртуалки если и есть, то набиты в ящик неплотно -- в общем случае оно неверно.
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|2.13, Аноним (13), 11:03, 09/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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ну не скажи, portage уж очень тормознутый именно на вычислениях зависимостей
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|3.16, Аноним (70), 11:25, 09/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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С год назад стало куда быстрее, они открыли для себя lru_cache. Высчитывать идентичные данные миллионы раз будет тормозить, независимо от языка. А так, помнился, реализация ПМ на плюсах, при всей своей ущербности, не была ощутимо быстрее. Сеть естественно быстрее, но это только до тех пор, пока Яндекс предоставляет тебе зеркало.
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|3.34, n00by (ok), 12:50, 09/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В Gentoo и граф зависимостей сложнее из-за USE и слотов. Самый тормозной, это был rpm5 в Rosa Tresh, но там дело было не столько в самом пакетнике, сколько в компетенциях «разработчиков» - система висела на вызовах fdatasync() когда не надо.
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|2.18, 244 (?), 11:42, 09/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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brew (MacOS X) через 10 минут после запуска только начал пвтаться смотреть на вас с ннпониманием.
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|2.25, Аноним (25), 12:24, 09/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>пакетники — это не то место, где важна скорость выполнения кода, важна лишь скорость интернета
Гентушники в этом уже убедились. Paludis не привёл к значительному росту производительности пакетного менеджмента.
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|4.52, Аноним (52), 14:17, 09/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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На Джулии надо. Она ещё между делом будет успевать пару десятков раз эффективно матрицу зависимостей транспонировать.
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|1.7, хрю (?), 10:43, 09/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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yum на mono вроде был, потом на пистоне, сейчас на плюсах. Потом ВНЕЗАПНО снова на чём-нить таком эдаком. Сразу видно процесс идёт.
а в демьяне apt на перле и работает быстро. Сразу видно стагнация и упадок. :=)
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|2.8, хрю (?), 10:46, 09/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Хотя на с моно я погорячился, это в сусях было что-то на mono. В общем, следующая верся должна быть на MONO ! модно и молодёжно ! +)
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|3.43, Michael Shigorin (ok), 13:20, 09/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Этак они бы могли и на apt-rpm (либо apt4rpm?) пойти давно, но это же NIH.
А вот конкретно у zypper -- похоже, у всего на SAT-солверах -- вводятся дополнительные ограничения на характер зависимостей в репозитории в целом, которых нет у того же apt.
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|4.46, n00by (ok), 13:30, 09/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Это не NIH, а «Огонь и движение» по Джоэлю Спольски. Кувырок с RPM5 удался? Удался, теперь почти не осталось ни Mandriva, ни её «наследницы».
NIH - это манипуляция, что бы люди разучились делать сами и попали в зависимость. Вспомните еще анекдоты про русских программистов, которым лишь бы всё переписывать - теперь они не в ходу, задача выполнена.
Microsoft, Google, RedHat - все эти компании создают «велосипеды» и потому рулят миром.
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|2.55, Аноним (55), 14:29, 09/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Так вот почему на оранж пай без принудительного обдува обновление пакетов в 10 раз медленнее, чем с обдувом.
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|2.37, n00by (ok), 12:56, 09/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А разве не для этого нужен Питон? Накидать прототип, потом по надобности переписать.
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|3.44, Аноним (44), 13:27, 09/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> А разве не для этого нужен Питон? Накидать прототип, потом по надобности переписать.
Вот только реальность, как оказалось, сильно отличается от таких ожиданий, которые были.
Те кто пишут на python, лепят приемы python'а, которые на другие языки не переносятся. И API очень сильно отличается от остального. Так что переписывание yum с python'а вылилост в многие годы.
Python очень плохой язык для прототипирования.
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|4.47, n00by (ok), 13:36, 09/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Когда есть отлаженная программа, по всем основным граблям прошлись, несколько проще спроектировать новую версию, чем когда всё делается с нуля. А когда кто-то долго переписывает - тут могут быть всякие причины, например, ему платят за переписывание, а не за результат. Или так делают доброе дело для вон того клона с тендовым сетом иконок, который нет смысла тянуть на своём горбу.
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|2.39, ИмяХ (?), 13:08, 09/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Но при этом самые быстрые библиотеки для машинного обучения написаны именно на питоне.
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|3.40, Аноним (40), 13:14, 09/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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ты хотел сказать, что есть питоновские биндинги для самых быстрых библиотек для машинного обучения?
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|4.42, Аноним (70), 13:20, 09/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Там всё немного интереснее. Например, Spacy -- это далеко не только биндинги.
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|5.49, Аноним (40), 13:49, 09/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Spacy самый быстрый с cuda или без? Зависимости у него тоже на чистом питоне?
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|6.50, Аноним (70), 14:10, 09/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Без CUDA он куда менее точный (хотя тоже не без проколов), например. Применение без видеокарты вообще как-то очень вторично, хотя есть и такие модели. Зависит конечно от штук типа MKL (и вот эта действительно самая быстрая из общедоступного, хотя у них есть и какая-то своя очень стрёмная реализация на си). Там очень много логики на питоне, это нельзя считать биндингами.
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|7.54, Аноним (40), 14:23, 09/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Там очень много логики на питоне
пусть будут не биндинги, а прослойка, фреймворк, что угодно. Если часть, написанная на питоне, делает 90% (ну хоть 50) работы и делает это быстро, то ок — это быстрая "библиотека" на питоне. Если же эти 90% делают сторонние библиотеки, то это не заслуга питона.
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|3.58, Аноньимъ (ok), 14:30, 09/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Но при этом самые быстрые библиотеки для машинного обучения написаны именно на
> питоне.
Они всё что угодно но не самые быстрые.
Популярные, богатые функционалом, но точно не быстрые.
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|4.64, Аноним (70), 14:45, 09/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В целом, согласен, тут стоит говорить об эффективности. Но как правило для получения таких выводов о скорости производят не равноценные сравнения. Да, тот же pytorch может ощутимо уступать tensorflow или mxnet, но, есть применения, где он их обойдёт. Я, кстати, до сих пор не видел эффективных применений mxnet, а pytotch вполне на одном уровне с tensorflow. Вот keras чёт шляпа скучная, и я как-то не понял, зачем, но едва ли из-за питона -- никто не пишет на чистом питоне, если его волнует производительность.
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|2.51, BeLord (ok), 14:11, 09/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Питон задуман для быстрого прототипирования, с этой задачей он справляется
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|2.48, ыы (?), 13:38, 09/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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и продолжают собирать все из исходников на каждый чих...
ай маладцы :))
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|2.61, name (??), 14:33, 09/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Пользователи FreeBSD все еще скачивают сорцы и бинарики, а так же распаковывают их рутом. Более убогий дизайн пакетного менеджера просто трудно придумать. Засевшие у руля анскильные лягушатники, охраняемые толпой таких же анскильных токсичных гейткиперов, живут в своем манямирке где указания на разработку дает дядя с толстым кошельком. Остальные бзд смотрят на фрю как на дно.
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|4.69, name (??), 14:58, 09/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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pkg fetch firefox и посмотри в ps или top какой юзер это делает. Или в код посмотри. Там все везде под рутом. На тыканье лягушатника носом в его же навоз следует "we are ok", потому что дядя который платит требований по деэскалации привилегий не выдвигал.
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|1.57, name (??), 14:30, 09/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Когда в генту появился eix, это было радостное событие. Искренне надеюсь что питон в скором времени отправится на свалку истории и с позором забудется.
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|2.72, Аноним (70), 15:37, 09/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Хм. О чём ты вообще говоришь? Там же просто кэш для реп и костыли для его обновления. Так portage-utils тоже раз в 10 быстрее gentoolkit, но ведь они при этом совсем не равноценны даже в пересекающейся функциональности.
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|1.60, Sluggard (ok), 14:33, 09/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> В DNF требовательные к производительности низкоуровневые функции были переписаны и вынесены в отдельные Си-библиотеки hawkey, librepo, libsolv и libcomps
Прикольно, правда libsolv — это сусёвая библиотека, которой сто лет в обед, и которую использует zypper.
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|1.62, Аноним (62), 14:39, 09/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>Инструментарий DNF5 избавлен от привязки к PackageKit
а вот это хорошо, не столько плох тормознутый dnf сколько PackageKit
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