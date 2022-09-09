В Fedora 39 намечен переход на DNF5, избавленный от компонентов на языке Python

2.2 , Анонн ( ? ), 10:23, 09/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +10 + / – Спорное утверждение. Когда есть тысячи мелких пакетов для которых нужно произвести некие вычисления - то скорость инета уже не важна, в отличие от скорости вычислений. Это не firefox или хром какой-то тянуть.

3.14 , анонимус ( ?? ), 11:10, 09/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Вот как раз для таких задач питон отлично подходит - он отлично справляется с io-bound задачами. Это если надо потом распаковать/скомпилить что-то лучше использовать нативно скомпиленные тулы на плюсах или сишные расширения.ну или на расте тоже можно расширение написать.

4.15 , анонимус ( ?? ), 11:11, 09/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Сорян, промазал - хотел ответить на комент выше

3.29 , svsd_val ( ok ), 12:32, 09/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Отчасти согласен, но в большинстве случаев очень сильно грузят сюнки. К примеру в dpkg/apt после установки каждого пакета выполняют команду flush&sync которые полезны только в том случае если во время установки пакетов рухнет система или свет отрубят и данные не попадут на винт... Но они выедают Очень и Очень много времени. Потому при установке множества пакетов либо обновлении ОС/софта их можно временно отключать их это в разы ускорит все процессы, но нужно не забывать что можно потерять данные либо поломать систему если во время установки что-то пойдёт не так.. К примеру eatmydata с этим хорошо справляется....

4.68 , Аноним ( 68 ), 14:54, 09/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> Потому при установке множества пакетов либо обновлении ОС/софта их можно временно отключать Как их отключить?

5.70 , Аноним ( 70 ), 15:19, 09/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так он же сказал, eatmydata с этим справляется. Но, вообще, делать этого очень не стоит, окирпичевание вещь вообще не слишком, а повреждения случайных данных в случайных местах (не только последний пакет) вещь ещё менее приятная и излишне травмоопасная.

2.3 , Sultan ( ? ), 10:24, 09/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Да, из пакетиков пихтон тоже надо выкинуть

2.4 , Stanislavvv ( ? ), 10:35, 09/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +10 + / – Уже 10 лет назад тормозила установка пакета, а не его скачивание. Даже сейчас, с распространением ssd, основные затраты времени - установить, а не скачать.

Судя по всему, у вас представления о менеджере пакетов из времён диалапа.

3.38 , Michael Shigorin ( ok ), 13:02, 09/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +7 + / – Стоит различать менеджеры пакетов (rpm, dpkg...) и репозиториев (apt, yum, zypper, dnf...). Первые занимаются непосредственно работой с пакетами и ФС, вторые -- планированием изменений как транзакций с учётом всего комплекса зависимостей. Впрочем, как по мне так утверждение о некритичности производительности/ресурсоёмкости что первого, что второго может позволить себе скорее админ локалхоста, у которого те же чруты из пакетной базы не строятся примерно в любой момент времени, а виртуалки если и есть, то набиты в ящик неплотно -- в общем случае оно неверно.

4.71 , aname ( ? ), 15:25, 09/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ядь, а можно это всё как- то проще сделать?

2.13 , Аноним ( 13 ), 11:03, 09/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – ну не скажи, portage уж очень тормознутый именно на вычислениях зависимостей

3.16 , Аноним ( 70 ), 11:25, 09/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – С год назад стало куда быстрее, они открыли для себя lru_cache. Высчитывать идентичные данные миллионы раз будет тормозить, независимо от языка. А так, помнился, реализация ПМ на плюсах, при всей своей ущербности, не была ощутимо быстрее. Сеть естественно быстрее, но это только до тех пор, пока Яндекс предоставляет тебе зеркало.

3.34 , n00by ( ok ), 12:50, 09/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В Gentoo и граф зависимостей сложнее из-за USE и слотов. Самый тормозной, это был rpm5 в Rosa Tresh, но там дело было не столько в самом пакетнике, сколько в компетенциях «разработчиков» - система висела на вызовах fdatasync() когда не надо.

2.18 , 244 ( ? ), 11:42, 09/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – brew (MacOS X) через 10 минут после запуска только начал пвтаться смотреть на вас с ннпониманием.

2.25 , Аноним ( 25 ), 12:24, 09/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >пакетники — это не то место, где важна скорость выполнения кода, важна лишь скорость интернета Гентушники в этом уже убедились. Paludis не привёл к значительному росту производительности пакетного менеджмента.

3.32 , n00by ( ok ), 12:47, 09/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Вот здесь https://blogs.gentoo.org/mgorny/2020/10/06/speeding-up-emerge-depgraph-calcula

pypy3 даёт прирост скорости в 35% Python 3.9.0: 111.42 s ± 0.87 s (0.8%)

PyPy3.7 7.3.2: 72.30 s ± 0.23 s (0.3%) правда, это было два года назад.

