В Fedora Linux 37 намечено прекращение поддержки spin-сборок Robotics, Games и Security

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|1.1, Аноним (1), 14:47, 27/07/2022 [ответить]
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А каким образом регулируются отношения Red Hat и сопровождающих спины?
Не совсем ясно: что мешает мне перед релизом заявить о готовности сопровождать, а потом свалить? Кто формирует сборки: RH или сопровождающие?
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|2.2, my_name_is_Mud (ok), 14:55, 27/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сопровождающие.
На самом деле (не смотря на название должности) решение о включении и исключении сборок принимает FESCO, а не менеджер РедХат. Он мог выступить с инициативой. Если FESCO видит, что сборки заброшены, то кидает клич. Если находятся сопровождающие, то они теперь занимаются сборкой и сопровождением. Им даётся доступ к инфраструктуре и т.д. Если они успевают к релизу новой версии федоры и сборки работоспособны, то их включают.
Если нет, то в следующем релизе сборки удалятся. Старые сборки останутся доступны.
Это если очень упрощённо.
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|1.3, Аноним (3), 15:26, 27/07/2022 [ответить]
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Убрать все спины, пилить только гном. А то распыляют силы
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|1.6, Alexey (??), 15:56, 27/07/2022 [ответить]
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А вот в РФ вообще не делают таких сборок. Убого все . Делают сборки для военных и для офисных и для предприятий. Для военных я слышал кнопки даже перевели - Так точно , Отставить. Для офисных не докатились до этого. Для геймеров и для роботов и для творцов, не делают сборки. система которая гнобит свой народ уже сто лет, не хочет ничего позитивного. Хочет только войнушки и геноциды. И генсеков из гебни.
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|3.10, Аноним (8), 16:10, 27/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В Львовской наверняка тоже никому не надо. А вообще, один народ имеет одинаковые привычки и приспособления. Или покупает у "младшего" брата из Чжэцзяна )
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|1.9, Аноним (9), 16:10, 27/07/2022 [ответить]
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Фух. А я то сразу подумал про спины с другими десктопами. Для меня дистр без поддержки любимого десктопа это не дистр. Тем более, что обычно отсутствие поддержки разных десктопов можно объяснить только ленью разрабов. Вот я сразу вижу - разрабы ленивые. И не юзаю такой дистр.
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