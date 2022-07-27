В Fedora Linux 37 намечено прекращение поддержки spin-сборок Robotics, Games и Security

1.1 , Аноним ( 1 ), 14:47, 27/07/2022 [ответить] +1 + / – А каким образом регулируются отношения Red Hat и сопровождающих спины?

Не совсем ясно: что мешает мне перед релизом заявить о готовности сопровождать, а потом свалить? Кто формирует сборки: RH или сопровождающие?

2.2 , my_name_is_Mud ( ok ), 14:55, 27/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Сопровождающие.

На самом деле (не смотря на название должности) решение о включении и исключении сборок принимает FESCO, а не менеджер РедХат. Он мог выступить с инициативой. Если FESCO видит, что сборки заброшены, то кидает клич. Если находятся сопровождающие, то они теперь занимаются сборкой и сопровождением. Им даётся доступ к инфраструктуре и т.д. Если они успевают к релизу новой версии федоры и сборки работоспособны, то их включают.

Если нет, то в следующем релизе сборки удалятся. Старые сборки останутся доступны.

Это если очень упрощённо.

3.8 , Аноним ( 8 ), 16:06, 27/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – (смотря не на название должности))



1.3 , Аноним ( 3 ), 15:26, 27/07/2022 [ответить] +1 + / – Убрать все спины, пилить только гном. А то распыляют силы

2.4 , Аноним ( 4 ), 15:31, 27/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Федора это ферма Шапки. Какое тебе дело до их распылений?



1.5 , iPony129412 ( ? ), 15:53, 27/07/2022 [ответить] + / – Только сейчас о них узнал

1.6 , Alexey ( ?? ), 15:56, 27/07/2022 [ответить] + / – А вот в РФ вообще не делают таких сборок. Убого все . Делают сборки для военных и для офисных и для предприятий. Для военных я слышал кнопки даже перевели - Так точно , Отставить. Для офисных не докатились до этого. Для геймеров и для роботов и для творцов, не делают сборки. система которая гнобит свой народ уже сто лет, не хочет ничего позитивного. Хочет только войнушки и геноциды. И генсеков из гебни.

2.7 , pork chop suey ( ? ), 16:04, 27/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – боевой хохол не палится

3.10 , Аноним ( 8 ), 16:10, 27/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В Львовской наверняка тоже никому не надо. А вообще, один народ имеет одинаковые привычки и приспособления. Или покупает у "младшего" брата из Чжэцзяна )



1.9 , Аноним ( 9 ), 16:10, 27/07/2022 [ответить] + / – Фух. А я то сразу подумал про спины с другими десктопами. Для меня дистр без поддержки любимого десктопа это не дистр. Тем более, что обычно отсутствие поддержки разных десктопов можно объяснить только ленью разрабов. Вот я сразу вижу - разрабы ленивые. И не юзаю такой дистр.

