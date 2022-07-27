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В Fedora Linux 37 намечено прекращение поддержки spin-сборок Robotics, Games и Security

27.07.2022 14:34

Бен Коттон (Ben Cotton), занимающий в компании Red Hat должность Fedora Program Manager, объявил о намерении прекратить формирование альтернативных live-сборок дистрибутива - Robotics Spin (окружение с приложениями и симуляторами для разработчиков роботов), Games Spin (окружение с подборкой игр) и Security Spin (окружения с набором инструментов для проверки безопасности), из-за прекращения выхода на связь сопровождающих или нежелания сопровождающих продолжить разработку. В случае если появятся желающие взять сопровождение указанных сборок в свои руки, их поставка будет продолжена (в настоящее время уже нашлись претенденты, готовые продолжить сопровождение редакций Security и Games).

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.fedoraproject.or...)
  2. OpenNews: В Fedora намерены запретить поставку ПО, распространяемого под лицензией CC0
  3. OpenNews: Релиз дистрибутива Fedora Linux 36
  4. OpenNews: Технический комитет отклонил план по прекращению поддержки BIOS в Fedora
  5. OpenNews: В Fedora планируют заменить пакетный менеджер DNF на Microdnf
  6. OpenNews: В Fedora Linux 37 намерены прекратить сборку необязательных пакетов для архитектуры i686
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57561-fedora
Ключевые слова: fedora, spin
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Обсуждение (10) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 14:47, 27/07/2022 [ответить]  
    		• +1 +/
    А каким образом регулируются отношения Red Hat и сопровождающих спины?
    Не совсем ясно: что мешает мне перед релизом заявить о готовности сопровождать, а потом свалить? Кто формирует сборки: RH или сопровождающие?
     
     
  • 2.2, my_name_is_Mud (ok), 14:55, 27/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сопровождающие.
    На самом деле (не смотря на название должности) решение о включении и исключении сборок принимает FESCO, а не менеджер РедХат. Он мог выступить с инициативой. Если FESCO видит, что сборки заброшены, то кидает клич. Если находятся сопровождающие, то они теперь занимаются сборкой и сопровождением. Им даётся доступ к инфраструктуре и т.д. Если они успевают к релизу новой версии федоры и сборки работоспособны, то их включают.
    Если нет, то в следующем релизе сборки удалятся. Старые сборки останутся доступны.
    Это если очень упрощённо.
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 16:06, 27/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    (смотря не на название должности))
     

  • 1.3, Аноним (3), 15:26, 27/07/2022 [ответить]  
    		• +1 +/
    Убрать все спины, пилить только гном. А то распыляют силы
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 15:31, 27/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Федора это ферма Шапки. Какое тебе дело до их распылений?
     

  • 1.5, iPony129412 (?), 15:53, 27/07/2022 [ответить]  
    		• +/
    Только сейчас о них узнал
     
  • 1.6, Alexey (??), 15:56, 27/07/2022 [ответить]  
    		• +/
    А вот в РФ вообще не делают таких сборок. Убого все . Делают сборки для военных и для офисных и для предприятий. Для военных я слышал кнопки даже перевели - Так точно , Отставить. Для офисных не докатились до этого. Для геймеров и для роботов и для творцов, не делают  сборки. система которая гнобит свой народ уже сто лет, не хочет ничего позитивного. Хочет только войнушки и геноциды. И генсеков из гебни.
     
     
  • 2.7, pork chop suey (?), 16:04, 27/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    боевой хохол не палится
     
     
  • 3.10, Аноним (8), 16:10, 27/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Львовской наверняка тоже никому не надо. А вообще, один народ имеет одинаковые привычки и приспособления. Или покупает у "младшего" брата из Чжэцзяна )
     

  • 1.9, Аноним (9), 16:10, 27/07/2022 [ответить]  
    		• +/
    Фух. А я то сразу подумал про спины с другими десктопами. Для меня дистр без поддержки любимого десктопа это не дистр. Тем более, что обычно отсутствие поддержки разных десктопов можно объяснить только ленью разрабов. Вот я сразу вижу - разрабы ленивые. И не юзаю такой дистр.
     
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