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В Fedora намерены запретить поставку ПО, распространяемого под лицензией CC0

25.07.2022 21:05

Ричард Фонтана (Richard Fontana), один из авторов лицензии GPLv3, работающий консультантом по открытым лицензиям и патентам в компании Red Hat, объявил о планах по внесению изменений в правила проекта Fedora, запрещающих включение в репозитории программного обеспечения, поставляемого под лицензией Creative Commons CC0. Лицензия CC0 подразумевает отказ автора от своих прав и распространение как общественного достояния, что позволяет распространять, изменять и копировать ПО без каких-либо условий в любых целях.

В качестве причины запрета CC0 называется неопределённость в отношении патентов на ПО. В тексте лицензии CC0 имеется пункт, который явно указывает на то, что лицензия не затрагивает патентные права и права на торговые марки, которые могут использоваться в приложении. Возможность влияния через патенты рассматривается как потенциальная угроза, поэтому лицензии, которые явно не предоставляют возможность использования патентов или не отказываются от патентов, рассматриваются как не относящиеся к категории открытых и свободных (FOSS).

Возможность размещения в репозиториях содержимого под лицензией CC0, не связанного с кодом, будет оставлена. Для уже размещённых в репозиториях Fedora пакетов с кодом, поставляемых под лицензией CC0, возможно сделают исключение и разрешат продолжить поставку. Включение новых пакетов с кодом, поставляемым под лицензией CC0, будет запрещено.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.fedoraproject.or...)
  2. OpenNews: Лицензия сканера безопасности NMAP признана несовместимой с Fedora
  3. OpenNews: Используемая проектом MongoDB лицензия SSPL признана недопустимой в Fedora Linux
  4. OpenNews: Проект Fedora меняет лицензию к документации
  5. OpenNews: Один из авторов GPLv3 представил лицензию GPL.next (143)
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57551-fedora
Ключевые слова: fedora, license
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Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (-), 21:31, 25/07/2022 [ответить]  
    		• +4 +/
    > В качестве причины запрета CC0 называется неопределённость в отношении патентов на ПО.

    Что-то у федористов начался сезон гона. Как вообще патенты к лицензиям относятся, спрашивается?

     
     
  • 2.5, Dzen Python (ok), 21:48, 25/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Элементарно, Ватсон. Федорасы вслед за мелкософт стором решили привлечь к себе внимание дешевой драмой. Ждем отмены такого решения от "доброго полицейского".
     

  • 1.2, ip1982 (ok), 21:41, 25/07/2022 [ответить]  
    		• +/
    Лишь бы WTFPL не пострадала.
     
  • 1.3, ip1982 (ok), 21:42, 25/07/2022 [ответить]  
    		• +/
    Сначала прочитал как Ричард Столман, работающий в Редхате.
     
  • 1.4, Аноним (4), 21:43, 25/07/2022 [ответить]  
    		• +/
    копилефт начитает гонения свободного ПО.
     
     
  • 2.6, ip1982 (ok), 21:57, 25/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лол. CC0 — это вообще недоразумение. MIT-0 — коротко и ясно.
     

  • 1.7, Тот_Самый_Анонимус (?), 22:09, 25/07/2022 [ответить]  
    		• –1 +/
    >Лицензия CC0 подразумевает отказ автора от своих прав и распространение как общественного достояния, что позволяет распространять, изменять и копировать ПО без каких-либо условий в любых целях.

    Я же говорил, что у ГПЛ-стада просто печёт, когда есть лицензии, предоставляющие больше свободы.

    >В качестве причины запрета CC0 называется неопределённость в отношении патентов на ПО.

    А это просто нелепая отмазка, чтобы окружающие не догадались что у фанатиков печёт.

    Не нравятся патенты на ПО — передислоцирйтесь в цивилизованные страны, а не фапайте на днищенскую сшашку.

     
     
  • 2.8, Аноним (8), 23:50, 25/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >передислоцирйтесь в цивилизованные страны

    Какие, например?

     

  • 1.9, fuggy (ok), 23:52, 25/07/2022 [ответить]  
    		• +/
    Так и лицензии MIT и BSD не защищают от патентных споров. Давайте и их тоже запрещайте. Только лицензии уровнем от Apache 2.0 и MPL и выше обеспечивают заботу о патентах.
    А что будет с SQLite - получается оставят для исключения.
    С другой стороны они в чём-то правы. FSF и даже сам Creative Commons не рекомендуют использовать лицензию CC0 для программного обеспечения, так что небольшая беда.
     
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