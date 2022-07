В Fedora намерены запретить поставку ПО, распространяемого под лицензией CC0

1.1 , Аноним ( - ), 21:31, 25/07/2022 [ответить] +4 + / – > В качестве причины запрета CC0 называется неопределённость в отношении патентов на ПО. Что-то у федористов начался сезон гона. Как вообще патенты к лицензиям относятся, спрашивается?

2.5 , Dzen Python ( ok ), 21:48, 25/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Элементарно, Ватсон. Федорасы вслед за мелкософт стором решили привлечь к себе внимание дешевой драмой. Ждем отмены такого решения от "доброго полицейского".



1.2 , ip1982 ( ok ), 21:41, 25/07/2022 [ответить] + / – Лишь бы WTFPL не пострадала.

1.3 , ip1982 ( ok ), 21:42, 25/07/2022 [ответить] + / – Сначала прочитал как Ричард Столман, работающий в Редхате.

1.4 , Аноним ( 4 ), 21:43, 25/07/2022 [ответить] + / – копилефт начитает гонения свободного ПО.

2.6 , ip1982 ( ok ), 21:57, 25/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Лол. CC0 — это вообще недоразумение. MIT-0 — коротко и ясно.



1.7 , Тот_Самый_Анонимус ( ? ), 22:09, 25/07/2022 [ответить] –1 + / – >Лицензия CC0 подразумевает отказ автора от своих прав и распространение как общественного достояния, что позволяет распространять, изменять и копировать ПО без каких-либо условий в любых целях. Я же говорил, что у ГПЛ-стада просто печёт, когда есть лицензии, предоставляющие больше свободы. >В качестве причины запрета CC0 называется неопределённость в отношении патентов на ПО. А это просто нелепая отмазка, чтобы окружающие не догадались что у фанатиков печёт. Не нравятся патенты на ПО — передислоцирйтесь в цивилизованные страны, а не фапайте на днищенскую сшашку.

2.8 , Аноним ( 8 ), 23:50, 25/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >передислоцирйтесь в цивилизованные страны Какие, например?



1.9 , fuggy ( ok ), 23:52, 25/07/2022 [ответить] + / – Так и лицензии MIT и BSD не защищают от патентных споров. Давайте и их тоже запрещайте. Только лицензии уровнем от Apache 2.0 и MPL и выше обеспечивают заботу о патентах.

А что будет с SQLite - получается оставят для исключения.

С другой стороны они в чём-то правы. FSF и даже сам Creative Commons не рекомендуют использовать лицензию CC0 для программного обеспечения, так что небольшая беда.