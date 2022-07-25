В Fedora намерены запретить поставку ПО, распространяемого под лицензией CC0

Ричард Фонтана (Richard Fontana), один из авторов лицензии GPLv3, работающий консультантом по открытым лицензиям и патентам в компании Red Hat, объявил о планах по внесению изменений в правила проекта Fedora, запрещающих включение в репозитории программного обеспечения, поставляемого под лицензией Creative Commons CC0. Лицензия CC0 подразумевает отказ автора от своих прав и распространение как общественного достояния, что позволяет распространять, изменять и копировать ПО без каких-либо условий в любых целях.

В качестве причины запрета CC0 называется неопределённость в отношении патентов на ПО. В тексте лицензии CC0 имеется пункт, который явно указывает на то, что лицензия не затрагивает патентные права и права на торговые марки, которые могут использоваться в приложении. Возможность влияния через патенты рассматривается как потенциальная угроза, поэтому лицензии, которые явно не предоставляют возможность использования патентов или не отказываются от патентов, рассматриваются как не относящиеся к категории открытых и свободных (FOSS).

Возможность размещения в репозиториях содержимого под лицензией CC0, не связанного с кодом, будет оставлена. Для уже размещённых в репозиториях Fedora пакетов с кодом, поставляемых под лицензией CC0, возможно сделают исключение и разрешат продолжить поставку. Включение новых пакетов с кодом, поставляемым под лицензией CC0, будет запрещено.



