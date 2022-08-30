В Fedora Linux 39 планируют по умолчанию отключить поддержку подписей на основе SHA-1

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|1.2, Аноним (2), 10:55, 30/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Всё отключить, оставить только: Wayland, systemd, Gnome, snapd, flatpack, а Gtk менять каждый год, отбрасывая при этом "устаревший".
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|2.3, zshfan (ok), 11:10, 30/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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А как-же Gnome-info-collect? Его тоже надо оставить и даже сделать обязательной зависимостью ядра!
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|2.4, Аноним (4), 11:17, 30/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Многие дистрибутивы ищут источник роста прогресса, только сами того не замечая начинают принимать какие то странные решения: тот же снап в Ubuntu со своим долгим запуском.
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|1.5, timur.davletshin (ok), 11:18, 30/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Будто все используют OpenSSL... LibreOffice, Firefox, Evolution используют NSS, Chrome юзает BoringSSL, а ещё куча софта использует GnuTLS! И это я уже не говорю про WolfSSL и mbedTLS.
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|2.10, Аноним (10), 12:03, 30/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ты не поверишь, но так и есть. У браузеров свои нескучные костыли и все остальные это openssl.
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|3.12, timur.davletshin (ok), 12:12, 30/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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"Ты не поверишь" не совсем по адресу ты конечно сказал, но я перечислил софт, чтобы нельзя было сказать "все остальные". "Все остальные" - это кто?
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|2.11, Аноним (10), 12:10, 30/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Кстати, на gnutls завязан только вайн. Всем плевать, что там использует вайн. У nss из пользователей только хромоног с жырнолисом. Про остальных нечего и вспоминать, они вообще ни о чём.
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|3.14, timur.davletshin (ok), 12:13, 30/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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NSS не используется хромоногом. Зато используется почтовиком, который до сих пор по дефолту идёт у многих и офисным пакетом. Да и GnuTLS завязан на куда большее кол-во софта, чем ты думаешь. Зависимости посмотри в своём дистрибутиве.
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|4.18, Аноним (10), 12:29, 30/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Gnutls имеет только gnupg (потому что gnu) и wine из пользователей. То, что он там завязан на nettle, особого значения не имеет, хотя сторонний проект это и лишний вектор для атак. А либа NSS у в зависимостях у всего хромосодержащего, я не проверял, для чего.
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|4.17, timur.davletshin (ok), 12:16, 30/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Жырнолис единственный нормальный браузер.
Да, только управление сертификатами в NSS не самое удобное и заставить юзать единую базу для Libreoffice, Evolution, Firefox ещё надо постараться.
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|2.16, Аноним (7), 12:14, 30/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зато останутся только лояльные, который будут орать как всё здорово. Это так же как с макос.
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