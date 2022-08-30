В Fedora Linux 39 планируют по умолчанию отключить поддержку подписей на основе SHA-1

Разработчики проекта Fedora наметили план отключения поддержки цифровых подписей на основе алгоритма SHA-1 в Fedora Linux 39. Отключение предполагает прекращение доверия к подписям, в которых используются хэши SHA-1 (в качестве минимально поддерживаемого в цифровых подписях будет заявлен SHA-224), но сохранение поддержки HMAC с SHA-1 и предоставлении возможности включить LEGACY-профиль с SHA-1. После применения изменений библиотека OpenSSL по умолчанию начнёт блокировать генерацию и проверку подписей с SHA-1.

Отключение планируется провести в несколько этапов: В Fedora Linux 36 подписи на основе SHA-1 будут исключены из политики "FUTURE", предоставлена тестовая политика TEST-FEDORA39 для отключения SHA-1 по желанию пользователя (update-crypto-policies --set TEST-FEDORA39), при создании и верификации подписей на основе SHA-1 в логе будут отображаться предупреждения. В процессе подготовки выпуска Fedora Linux 38 до формирования бета-версии в репозитории rawhide будет применена политика, запрещающая использование подписей на основе SHA-1, но в бета-выпуске и релизе Fedora Linux 38 это изменение применяться не будет. В выпуске Fedora Linux 39 политика с прекращением поддержки подписей на основе SHA-1 будет применена по умолчанию.

Предложенный план пока не рассмотрен комитетом FESCo (Fedora Engineering Steering Committee), отвечающим за техническую часть разработки дистрибутива Fedora. Прекращение поддержки подписей на основе SHA-1 обусловлено повышением эффективности коллизионных атак с заданным префиксом (стоимость подбора коллизии оценивается в несколько десятков тысяч долларов). В браузерах сертификаты, заверенные с использованием алгоритма SHA-1, помечаются как незащищённые с середины 2016 года.



