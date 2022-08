В Fedora Linux 39 планируют по умолчанию отключить поддержку подписей на основе SHA-1

2.6 , Аноним ( 7 ), 11:23, 30/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Будто компании IBM есть до этого дело.

timur.davletshin ( ok ), 11:24, 30/08/2022: Будто кому-то есть дело до IBM...

Аноним ( 10 ), 12:03, 30/08/2022: Ты не поверишь, но так и есть. У браузеров свои нескучные костыли и все остальные это openssl.

timur.davletshin ( ok ), 12:12, 30/08/2022: "Ты не поверишь" не совсем по адресу ты конечно сказал, но я перечислил софт, чтобы нельзя было сказать "все остальные". "Все остальные" - это кто?

Аноним ( 10 ), 12:10, 30/08/2022: Кстати, на gnutls завязан только вайн. Всем плевать, что там использует вайн. У nss из пользователей только хромоног с жырнолисом. Про остальных нечего и вспоминать, они вообще ни о чём.

timur.davletshin ( ok ), 12:13, 30/08/2022: NSS не используется хромоногом. Зато используется почтовиком, который до сих пор по дефолту идёт у многих и офисным пакетом. Да и GnuTLS завязан на куда большее кол-во софта, чем ты думаешь. Зависимости посмотри в своём дистрибутиве.

Аноним ( 10 ), 12:29, 30/08/2022: Gnutls имеет только gnupg (потому что gnu) и wine из пользователей. То, что он там завязан на nettle, особого значения не имеет, хотя сторонний проект это и лишний вектор для атак. А либа NSS у в зависимостях у всего хромосодержащего, я не проверял, для чего.

Аноним ( 7 ), 12:14, 30/08/2022: Жырнолис единственный нормальный браузер.

timur.davletshin ( ok ), 12:16, 30/08/2022: Жырнолис единственный нормальный браузер. Да, только управление сертификатами в NSS не самое удобное и заставить юзать единую базу для Libreoffice, Evolution, Firefox ещё надо постараться.