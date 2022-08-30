The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

В Fedora Linux 39 планируют по умолчанию отключить поддержку подписей на основе SHA-1

30.08.2022 10:41

Разработчики проекта Fedora наметили план отключения поддержки цифровых подписей на основе алгоритма SHA-1 в Fedora Linux 39. Отключение предполагает прекращение доверия к подписям, в которых используются хэши SHA-1 (в качестве минимально поддерживаемого в цифровых подписях будет заявлен SHA-224), но сохранение поддержки HMAC с SHA-1 и предоставлении возможности включить LEGACY-профиль с SHA-1. После применения изменений библиотека OpenSSL по умолчанию начнёт блокировать генерацию и проверку подписей с SHA-1.

Отключение планируется провести в несколько этапов: В Fedora Linux 36 подписи на основе SHA-1 будут исключены из политики "FUTURE", предоставлена тестовая политика TEST-FEDORA39 для отключения SHA-1 по желанию пользователя (update-crypto-policies --set TEST-FEDORA39), при создании и верификации подписей на основе SHA-1 в логе будут отображаться предупреждения. В процессе подготовки выпуска Fedora Linux 38 до формирования бета-версии в репозитории rawhide будет применена политика, запрещающая использование подписей на основе SHA-1, но в бета-выпуске и релизе Fedora Linux 38 это изменение применяться не будет. В выпуске Fedora Linux 39 политика с прекращением поддержки подписей на основе SHA-1 будет применена по умолчанию.

Предложенный план пока не рассмотрен комитетом FESCo (Fedora Engineering Steering Committee), отвечающим за техническую часть разработки дистрибутива Fedora. Прекращение поддержки подписей на основе SHA-1 обусловлено повышением эффективности коллизионных атак с заданным префиксом (стоимость подбора коллизии оценивается в несколько десятков тысяч долларов). В браузерах сертификаты, заверенные с использованием алгоритма SHA-1, помечаются как незащищённые с середины 2016 года.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/d...)
  2. OpenNews: Для ядра Linux предложена реализация /dev/random, избавленная от привязки к SHA-1
  3. OpenNews: Релиз OpenSSH 8.8 с отключением поддержки цифровых подписей rsa-sha
  4. OpenNews: Предложен метод определения коллизий в SHA-1, пригодный для атаки на PGP
  5. OpenNews: Представлен более эффективный метод определения коллизий для SHA-1
  6. OpenNews: Доступна криптографическая хеш-функция BLAKE3, работающая в 10 раз быстрее SHA-2
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57697-fedora
Ключевые слова: fedora, sha
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (17) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:51, 30/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ну наконец-то.
     
  • 1.2, Аноним (2), 10:55, 30/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Всё отключить, оставить только: Wayland, systemd, Gnome, snapd, flatpack, а Gtk менять каждый год, отбрасывая при этом "устаревший".
     
     
  • 2.3, zshfan (ok), 11:10, 30/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    А как-же Gnome-info-collect? Его тоже надо оставить и даже сделать обязательной зависимостью ядра!
     
  • 2.4, Аноним (4), 11:17, 30/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Многие дистрибутивы ищут источник роста прогресса, только сами того не замечая начинают принимать  какие то странные решения: тот же снап в Ubuntu со своим долгим запуском.
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 11:24, 30/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это не рост это вендорлок.
     
  • 2.9, Аноним (9), 11:37, 30/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    welcome_on_board_meme.jpeg
     

  • 1.5, timur.davletshin (ok), 11:18, 30/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Будто все используют OpenSSL... LibreOffice, Firefox, Evolution используют NSS, Chrome юзает BoringSSL, а ещё куча софта использует GnuTLS! И это я уже не говорю про WolfSSL и mbedTLS.
     
     
  • 2.6, Аноним (7), 11:23, 30/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Будто компании IBM есть до этого дело.
     
     
  • 3.8, timur.davletshin (ok), 11:24, 30/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Будто кому-то есть дело до IBM...
     
  • 2.10, Аноним (10), 12:03, 30/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ты не поверишь, но так и есть. У браузеров свои нескучные костыли и все остальные это openssl.
     
     
  • 3.12, timur.davletshin (ok), 12:12, 30/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Ты не поверишь" не совсем по адресу ты конечно сказал, но я перечислил софт, чтобы нельзя было сказать "все остальные". "Все остальные" - это кто?
     
  • 2.11, Аноним (10), 12:10, 30/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Кстати, на gnutls завязан только вайн. Всем плевать, что там использует вайн. У nss  из пользователей только хромоног с жырнолисом. Про остальных нечего и вспоминать, они вообще ни о чём.
     
     
  • 3.14, timur.davletshin (ok), 12:13, 30/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    NSS не используется хромоногом. Зато используется почтовиком, который до сих пор по дефолту идёт у многих и офисным пакетом. Да и GnuTLS завязан на куда большее кол-во софта, чем ты думаешь. Зависимости посмотри в своём дистрибутиве.
     
     
  • 4.18, Аноним (10), 12:29, 30/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Gnutls имеет только gnupg (потому что gnu) и wine из пользователей. То, что он там завязан на nettle, особого значения не имеет, хотя сторонний проект это и лишний вектор для атак. А либа NSS у в зависимостях у всего хромосодержащего, я не проверял, для чего.
     
  • 3.15, Аноним (7), 12:14, 30/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Жырнолис единственный нормальный браузер.
     
     
  • 4.17, timur.davletshin (ok), 12:16, 30/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Жырнолис единственный нормальный браузер.

    Да, только управление сертификатами в NSS не самое удобное и заставить юзать единую базу для Libreoffice, Evolution, Firefox ещё надо постараться.

     

  • 1.13, Доцент (?), 12:13, 30/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А вот они зря решили делать. Получат снижение рейтинга.
     
     
  • 2.16, Аноним (7), 12:14, 30/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зато останутся только лояльные, который будут орать как всё здорово. Это так же как с макос.  
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2022 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру