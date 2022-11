Выпуск Phosh 0.22, GNOME-окружения для смартфонов. Сборки Fedora для мобильных устройств

2.4 , Аноним ( 4 ), 09:35, 09/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – зачем ходить со звонилкой если есть бардачок, в котором она валяется? 🤔

2.7 , Аноним ( 4 ), 09:37, 09/11/2022 з.ы. скучаю по звонилкам 00х, и звонилками со свистюльками из тех же лет, Эриксонам там и тд

3.12 , ryoken ( ok ), 09:52, 09/11/2022 Лежит где-то дома Siemens Me45 кажетсяЮ красненький :). Вроде даже рабочий.

3.15 , КО ( ? ), 10:01, 09/11/2022 Ну теперь благодаря извыестным действиям и импортозамещению, кроме них у нас ничего толкового и не останется.

4.17 , Аноним ( 4 ), 10:13, 09/11/2022 не сцыте, Капитан!

2.11 , th3m3 ( ok ), 09:42, 09/11/2022 Смотря какие приложения нужны.

3.14 , Аноним ( 2 ), 09:58, 09/11/2022 Да тупо хотя бы телега/вотсап/вайбер, хоть один из них.

Если в 2022 кому то просто позвонить или послать обычную смс, все будут думать что номер угнали.

4.16 , Аноним ( 4 ), 10:12, 09/11/2022 помню как-то какая-то девчонка написала - просто хотела пообщаться с незнакомым человеком, и набрала на рандоме мой номер) очень даже мило попереписывались, сказал бы что теперь она моя жена но нет 😂

а сейчас просто проигнорировал бы как спам такую смс-ку

4.19 , th3m3 ( ok ), 10:17, 09/11/2022 > Да тупо хотя бы телега/вотсап/вайбер, хоть один из них.

> Если в 2022 кому то просто позвонить или послать обычную смс, все

> будут думать что номер угнали. Телеграм можно и в браузере юзать. Может получится запустить и как обычное приложение.

5.20 , Аноним ( 4 ), 10:20, 09/11/2022 так он есть под линукс же нативно, вот можно и проверить, как компоновщик кутешный с такой ситуацией справится 😁

2.18 , _kp ( ok ), 10:13, 09/11/2022 Как без приложений? Если смартфон на Linux, так он и вагон линуксовых приложений может запустить, и приложения андроида так же может запускать. Если это не так, то у производителя от рук плохо пахнет.

Была Ubuntu для смартфонов у меня, хорошая была вещь.

3.21 , paulus ( ok ), 10:31, 09/11/2022 Больше банковские приложения интересуют, тот же gpay, nfc.., которых не будет.

3.23 , iPony129412 ( ? ), 10:38, 09/11/2022 > Если смартфон на Linux, так он и вагон линуксовых приложений может запустить ну да, емакс. > Была Ubuntu для смартфонов у меня, хорошая была вещь. У меня тоже, про это и речи нет > Больше банковские приложения интересуют, тот же gpay, nfc. А так с элементарным вещами типа браузера, почтовика (на 30% письмах выдавало ошибки), клиента Telegram (уведомления) – уже значительные проблемы. Ну и фотало весьма плохо.

4.24 , _kp ( ok ), 10:50, 09/11/2022

И, у Вас тогда может нативный Firefox c плагинами плохо работал? Или приложения Андроида не запускались?

Не скажу что всё было хорошо, но Ubuntu была лучше тогдашнего Андроида.