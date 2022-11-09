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Выпуск Phosh 0.22, GNOME-окружения для смартфонов. Сборки Fedora для мобильных устройств

09.11.2022 08:43

Состоялся релиз Phosh 0.22.0, экранной оболочки для мобильных устройств, основанной на технологиях GNOME и библиотеке GTK. Окружение изначально развивалось компанией Purism в качестве аналога GNOME Shell для смартфона Librem 5, но затем вошло в число неофициальных проектов GNOME и теперь также используется в postmarketOS, Mobian, некоторых прошивках для устройств Pine64 и редакции Fedora для смартфонов. Phosh использует композитный сервер Phoc, работающий поверх Wayland, а также собственную экранную клавиатуру squeekboard. Наработки проекта распространяются под лицензией GPLv3+.

В новом выпуске обновлён визуальный стиль и изменено оформление кнопок. В индикаторе заряда аккумулятора реализована градация изменения состояния с шагом 10%. В уведомлениях, размещаемых на экране блокировки системы, разрешено использование кнопок с действиями. Обновлены конфигуратор phosh-mobile-settings и инструментарий для отладки виртуальной клавиатуры phosh-osk-stub.

В то же время Бен Коттон (Ben Cotton), занимающий в компании Red Hat должность Fedora Program Manager, опубликовал предложение о начале формирования полноценных сборок Fedora Linux для мобильных устройств, поставляемых с оболочкой Phosh. Сборки будут формироваться группой Fedora Mobility, до сих пор ограничивавшейся сопровождением набора пакетов 'phosh-desktop' для Fedora. Сборки с Phosh планируют поставлять начиная с выпуска Fedora Linux 38 для архитектур x86_64 и aarch64.

Предполагается, что наличие готовых установочных сборок для мобильных устройств позволит расширить область применения дистрибутива, привлечёт к проекту новых пользователей и предоставит готовое решение с полностью открытым интерфейсом для смартфонов, который можно использовать на любых устройствах, поддерживаемых в штатном ядре Linux. Предложение пока не рассмотрено комитетом FESCo (Fedora Engineering Steering Committee), отвечающим за техническую часть разработки дистрибутива Fedora.

  1. Главная ссылка к новости (https://social.librem.one/@agx...)
  2. OpenNews: Выпуск Phosh 0.15.0, GNOME-окружения для смартфонов
  3. OpenNews: Выпуск postmarketOS 22.06, Linux-дистрибутива для смартфонов и мобильных устройств
  4. OpenNews: Представлена редакция Fedora Linux для смартфонов
  5. OpenNews: Прогресс в создании варианта GNOME Shell для мобильных устройств
  6. OpenNews: Продолжение развития GNOME Shell для мобильных устройств
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58079-phosh
Ключевые слова: phosh, gnome, mobile, fedora
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Обсуждение (18) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 09:31, 09/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А кому нужен телефон без приложений? Тогда уж проще с обычной звонилкой ходить, которая на всякий случай в бардачке валяется.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 09:35, 09/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    зачем ходить со звонилкой если есть бардачок, в котором она валяется? 🤔
     
  • 2.7, Аноним (4), 09:37, 09/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    з.ы. скучаю по звонилкам 00х, и звонилками со свистюльками из тех же лет, Эриксонам там и тд
     
     
  • 3.12, ryoken (ok), 09:52, 09/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Лежит где-то дома Siemens Me45 кажетсяЮ красненький :). Вроде даже рабочий.
     
  • 3.15, КО (?), 10:01, 09/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну теперь благодаря извыестным действиям и импортозамещению, кроме них у нас ничего толкового и не останется.
     
     
  • 4.17, Аноним (4), 10:13, 09/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не сцыте, Капитан!
     
  • 2.11, th3m3 (ok), 09:42, 09/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Смотря какие приложения нужны.
     
     
  • 3.14, Аноним (2), 09:58, 09/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да тупо хотя бы телега/вотсап/вайбер, хоть один из них.
    Если в 2022 кому то просто позвонить или послать обычную смс, все будут думать что номер угнали.
     
     
  • 4.16, Аноним (4), 10:12, 09/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    помню как-то какая-то девчонка написала - просто хотела пообщаться с незнакомым человеком, и набрала на рандоме мой номер) очень даже мило попереписывались, сказал бы что теперь она моя жена но нет 😂
    а сейчас просто проигнорировал бы как спам такую смс-ку
     
  • 4.19, th3m3 (ok), 10:17, 09/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Да тупо хотя бы телега/вотсап/вайбер, хоть один из них.
    > Если в 2022 кому то просто позвонить или послать обычную смс, все
    > будут думать что номер угнали.

    Телеграм можно и в браузере юзать. Может получится запустить и как обычное приложение.

     
     
  • 5.20, Аноним (4), 10:20, 09/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    так он есть под линукс же нативно, вот можно и проверить, как компоновщик кутешный с такой ситуацией справится 😁
     
  • 2.18, _kp (ok), 10:13, 09/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как без приложений? Если смартфон на Linux, так он и вагон линуксовых приложений  может запустить, и приложения андроида так же может запускать. Если это не так, то у производителя от рук плохо пахнет.
    Была Ubuntu для смартфонов у меня, хорошая была вещь.
     
     
  • 3.21, paulus (ok), 10:31, 09/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Больше банковские приложения интересуют, тот же gpay, nfc.., которых не будет.
     
  • 3.23, iPony129412 (?), 10:38, 09/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Если смартфон на Linux, так он и вагон линуксовых приложений  может запустить

    ну да, емакс.

    > Была Ubuntu для смартфонов у меня, хорошая была вещь.

    У меня тоже, про это и речи нет

    > Больше банковские приложения интересуют, тот же gpay, nfc.

    А так с элементарным вещами типа браузера, почтовика (на 30% письмах выдавало ошибки), клиента Telegram (уведомления) – уже значительные проблемы. Ну и фотало весьма плохо.

     
     
  • 4.24, _kp (ok), 10:50, 09/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/

    И, у Вас тогда может нативный Firefox c плагинами плохо работал? Или приложения Андроида не запускались?
    Не скажу что всё было хорошо, но Ubuntu была лучше тогдашнего Андроида.
     

  • 1.5, Аноним (5), 09:36, 09/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Где-то мы это уже видели. И ни у кого не взлетело.
     
  • 1.6, Аноним (6), 09:36, 09/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Будем надеется что KDE и Gonme оттеснять всю эту пропоритарщину на мобильном рынке)
     
  • 1.10, Nikki Next (?), 09:41, 09/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А где Lomiri? Есть Plasma Mobile, есть GNOME Phosh. Бог любит троицу
     
     
  • 2.22, paulus (ok), 10:33, 09/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В постмейкос есть сборки с окружением Sxmo (Simple X Mobile) :)
     

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