Выпуск Phosh 0.22, GNOME-окружения для смартфонов. Сборки Fedora для мобильных устройств

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|1.2, Аноним (2), 09:31, 09/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А кому нужен телефон без приложений? Тогда уж проще с обычной звонилкой ходить, которая на всякий случай в бардачке валяется.
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|2.4, Аноним (4), 09:35, 09/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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зачем ходить со звонилкой если есть бардачок, в котором она валяется? 🤔
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|2.7, Аноним (4), 09:37, 09/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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з.ы. скучаю по звонилкам 00х, и звонилками со свистюльками из тех же лет, Эриксонам там и тд
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|3.12, ryoken (ok), 09:52, 09/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Лежит где-то дома Siemens Me45 кажетсяЮ красненький :). Вроде даже рабочий.
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|3.15, КО (?), 10:01, 09/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну теперь благодаря извыестным действиям и импортозамещению, кроме них у нас ничего толкового и не останется.
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|3.14, Аноним (2), 09:58, 09/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да тупо хотя бы телега/вотсап/вайбер, хоть один из них.
Если в 2022 кому то просто позвонить или послать обычную смс, все будут думать что номер угнали.
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|4.16, Аноним (4), 10:12, 09/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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помню как-то какая-то девчонка написала - просто хотела пообщаться с незнакомым человеком, и набрала на рандоме мой номер) очень даже мило попереписывались, сказал бы что теперь она моя жена но нет 😂
а сейчас просто проигнорировал бы как спам такую смс-ку
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|4.19, th3m3 (ok), 10:17, 09/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Да тупо хотя бы телега/вотсап/вайбер, хоть один из них.
> Если в 2022 кому то просто позвонить или послать обычную смс, все
> будут думать что номер угнали.
Телеграм можно и в браузере юзать. Может получится запустить и как обычное приложение.
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|5.20, Аноним (4), 10:20, 09/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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так он есть под линукс же нативно, вот можно и проверить, как компоновщик кутешный с такой ситуацией справится 😁
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|2.18, _kp (ok), 10:13, 09/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как без приложений? Если смартфон на Linux, так он и вагон линуксовых приложений может запустить, и приложения андроида так же может запускать. Если это не так, то у производителя от рук плохо пахнет.
Была Ubuntu для смартфонов у меня, хорошая была вещь.
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|3.21, paulus (ok), 10:31, 09/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Больше банковские приложения интересуют, тот же gpay, nfc.., которых не будет.
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|3.23, iPony129412 (?), 10:38, 09/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Если смартфон на Linux, так он и вагон линуксовых приложений может запустить
ну да, емакс.
> Была Ubuntu для смартфонов у меня, хорошая была вещь.
У меня тоже, про это и речи нет
> Больше банковские приложения интересуют, тот же gpay, nfc.
А так с элементарным вещами типа браузера, почтовика (на 30% письмах выдавало ошибки), клиента Telegram (уведомления) – уже значительные проблемы. Ну и фотало весьма плохо.
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|4.24, _kp (ok), 10:50, 09/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И, у Вас тогда может нативный Firefox c плагинами плохо работал? Или приложения Андроида не запускались?
Не скажу что всё было хорошо, но Ubuntu была лучше тогдашнего Андроида.
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|1.6, Аноним (6), 09:36, 09/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Будем надеется что KDE и Gonme оттеснять всю эту пропоритарщину на мобильном рынке)
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|2.22, paulus (ok), 10:33, 09/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В постмейкос есть сборки с окружением Sxmo (Simple X Mobile) :)
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