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В Fedora 37 отключено использование VA-API для ускорения декодирования видео H.264, H.265 и VC-1

28.09.2022 07:42

Разработчики Fedora Linux отключили в поставляемом в дистрибутиве пакете Mesa использование VA-API (Video Acceleration API) для аппаратного ускорения кодирования и декодирования видео в форматах H.264, H.265 и VC-1. Изменение войдёт в состав Fedora 37 и затронет конфигурации, использующие открытые видеодрайверы (AMDGPU, radeonsi, Nouveau, Intel и т.п.). Ожидается, что изменение также будет бэкпортировано в ветку Fedora 36.

В качестве причины отключения называется соблюдение принятых в проекте правил в отношении поставки запатентованных технологий. В частности, в дистрибутиве запрещена поставка компонентов, предоставляющих API для доступа к запатентованным алгоритмам, так как поставка запатентованных технологий требует лицензирования и может привести к юридическим проблемам. В недавнем выпуске Mesa 22.2 была реализована опция, позволяющая отключить поддержку запатентованных кодеков при сборке, которой воспользовались разработчики Fedora.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/Fedor...)
  2. OpenNews: В Firefox включена по умолчанию поддержка аппаратного ускорения видео для Linux-систем с Mesa
  3. OpenNews: Релиз Mesa 21.3, свободной реализации OpenGL и Vulkan
  4. OpenNews: Релиз Linux-дистрибутива Fedora 33
  5. OpenNews: В Firefox добавлено ускорение декодирования видео через VA-API для систем X11
  6. OpenNews: Компания NVIDIA выпустила библиотеку libvdpau 1.2
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57839-fedora
Ключевые слова: fedora, video, va-api
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (26) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, thhh (?), 07:48, 28/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Перенесут в rpmfusion?
     
     
  • 2.2, Zenitur (ok), 07:53, 28/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Возможно, надо будет доустановить пакет chromium-codec-extra, или что-то такое
     
     
  • 3.3, thhh (?), 07:59, 28/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В mesa отключили. Скорее mesa-freeworld
     
     
  • 4.6, Аноним (6), 08:03, 28/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Скорее mesa-patented-codecs лол
     
  • 4.12, Zenitur (ok), 08:54, 28/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    intel-vaapi-driver и xvba-video. Олды поймут
     
     
  • 5.26, Олд (?), 10:13, 28/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ничего не понял.
     
  • 2.19, Аноним (19), 09:56, 28/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пока вроде бы там не изъявляют желание брать на себя ещё и это.

    Впрочем, посмотрим.

     

  • 1.4, Аноним (4), 07:59, 28/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Молодцы. Раньше ускорение работало плохо, теперь не будет работать вообще. Так победим.

    По счастью, у меня не Fedora, хотя, не исключено, что и у нас придётся Mesa пересобирать.

     
     
  • 2.7, thhh (?), 08:03, 28/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Не кипешуй, компантя попу себе на всякий случай прикрыла. В таких случаях всегда патентную функциональность выносят в репозиторий напрямую не связанный с компанией. Юзер не пострадает. Компилить mesa по ночам не придётся.
     
  • 2.8, Аноним (6), 08:07, 28/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    а вы чьих, позвольте полюбопытствовать, будете? отпетый рачевод али свидетель явления манжаро? а может вы ярый гуманист-космонавт? (:

    з.ы. благо всегда есть православные проекты наподобие генту где юзверь решает чему быть а что можно и миновать

     
     
  • 3.11, Аноним (4), 08:46, 28/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я? Slackware
     
  • 3.16, Аноним (16), 09:53, 28/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так вы, сударь, за красных али за коммунистов ?
     
     
  • 4.21, Аноним (4), 10:02, 28/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    За нэньку же
     

  • 1.5, Без аргументов (?), 08:03, 28/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    20 лет ждали, чтобы заработало, а отключили опять из-за демократии и юридического ада
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 08:28, 28/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    В генту уже есть юз. Работать конечно всё равно не будет, потому что меза максимально юзлес.
     

  • 1.10, Аноним (10), 08:41, 28/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Производители видеокарт и процессов уже оплатили патенты на H.264, H.265, а в итоге ускорение все равно отключили.
     
     
  • 2.15, Инженегр (?), 09:38, 28/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да вот в том и дело что не оплатили, почитайте их соглашения, что ли.
    единственные кто честно платят - это майкрософт и эппл, с их MF/VT. а Nvidia Amd и intel - говорят: сосите пиструны.
     

  • 1.13, BeLord (ok), 09:23, 28/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Другими словами, кто-то занес деньжат, за эту ересь. Интересно, кому это выгодно?-)))
     
  • 1.14, Аноним (14), 09:28, 28/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Еще одна причина не связываться с проприетарными форматами. vp8/vp9 ускоряются на ура.
     
     
  • 2.17, Аноним (16), 09:55, 28/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это пока что. Потом окажется что алго реализован посредством какого-то стороннего аппаратного блока под кучей защит и для него требуется отдельный установочник от хз кого
     
  • 2.18, Аноним (19), 09:55, 28/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На технике поновее и av1 уже есть.

    По крайней мере, на ютьюбе все три кодека поддерживаются, а это пока ещё основной источник видеоконтента, так что декодирование всё ещё будет использоваться. Проблема в том, что многие старые видеокарты поддерживают ускорение только проприетарных форматов и вот там будет печаль.

     

  • 1.20, mos87 (ok), 10:02, 28/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А в чем новость? Федорастам не привыкать страдать.

    Так что, это максимум в mailing list дистра.

     
  • 1.22, Минона (ok), 10:06, 28/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Маразм крепчает.
     
  • 1.24, Xo (?), 10:10, 28/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Нет проблем пересобрать
     
  • 1.25, iPony129412 (?), 10:10, 28/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Год линукса на десктопах продолжается
     

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