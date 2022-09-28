В Fedora 37 отключено использование VA-API для ускорения декодирования видео H.264, H.265 и VC-1

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|2.2, Zenitur (ok), 07:53, 28/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Возможно, надо будет доустановить пакет chromium-codec-extra, или что-то такое
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|2.19, Аноним (19), 09:56, 28/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пока вроде бы там не изъявляют желание брать на себя ещё и это.
Впрочем, посмотрим.
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|1.4, Аноним (4), 07:59, 28/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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Молодцы. Раньше ускорение работало плохо, теперь не будет работать вообще. Так победим.
По счастью, у меня не Fedora, хотя, не исключено, что и у нас придётся Mesa пересобирать.
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|2.7, thhh (?), 08:03, 28/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Не кипешуй, компантя попу себе на всякий случай прикрыла. В таких случаях всегда патентную функциональность выносят в репозиторий напрямую не связанный с компанией. Юзер не пострадает. Компилить mesa по ночам не придётся.
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|2.8, Аноним (6), 08:07, 28/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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а вы чьих, позвольте полюбопытствовать, будете? отпетый рачевод али свидетель явления манжаро? а может вы ярый гуманист-космонавт? (:
з.ы. благо всегда есть православные проекты наподобие генту где юзверь решает чему быть а что можно и миновать
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|2.9, Аноним (9), 08:28, 28/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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В генту уже есть юз. Работать конечно всё равно не будет, потому что меза максимально юзлес.
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|1.10, Аноним (10), 08:41, 28/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Производители видеокарт и процессов уже оплатили патенты на H.264, H.265, а в итоге ускорение все равно отключили.
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|2.15, Инженегр (?), 09:38, 28/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да вот в том и дело что не оплатили, почитайте их соглашения, что ли.
единственные кто честно платят - это майкрософт и эппл, с их MF/VT. а Nvidia Amd и intel - говорят: сосите пиструны.
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|1.13, BeLord (ok), 09:23, 28/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Другими словами, кто-то занес деньжат, за эту ересь. Интересно, кому это выгодно?-)))
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|1.14, Аноним (14), 09:28, 28/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Еще одна причина не связываться с проприетарными форматами. vp8/vp9 ускоряются на ура.
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|2.17, Аноним (16), 09:55, 28/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это пока что. Потом окажется что алго реализован посредством какого-то стороннего аппаратного блока под кучей защит и для него требуется отдельный установочник от хз кого
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|2.18, Аноним (19), 09:55, 28/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На технике поновее и av1 уже есть.
По крайней мере, на ютьюбе все три кодека поддерживаются, а это пока ещё основной источник видеоконтента, так что декодирование всё ещё будет использоваться. Проблема в том, что многие старые видеокарты поддерживают ускорение только проприетарных форматов и вот там будет печаль.
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|1.20, mos87 (ok), 10:02, 28/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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А в чем новость? Федорастам не привыкать страдать.
Так что, это максимум в mailing list дистра.
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