В Fedora 38 планируют реализовать поддержку универсальных образов ядра

2.7 , user32.dll ( ? ), 13:10, 21/12/2022
Психическая тревожность, паранойя. Если не примут -- создадут прецедент и приведут аргументы с фактами, почему их очередная панацея даст безопасность и защиту.

2.14 , birdie ( ok ), 13:14, 21/12/2022
Интересно, сколько раз нужно повторять, что initrd можно менять как угодно и получать полный доступ уже на этапе загрузки: https://github.com/AonCyberLabs/EvilAbigail что UKI и решает.

3.22 , . ( ? ), 13:41, 21/12/2022
> Attacker boots from USB/CD/Network Аттакер же еще должен получить физический доступ, не? Я вообще с DVD загружаюсь, ни один файл не подменить.

3.36 , YetAnotherOnanym ( ok ), 14:07, 21/12/2022
> initrd можно менять как угодно Вот именно. И менять его как мне заблагорассудится - это моё неотъемлемое право как владельца компьютера.

3.38 , BorichL ( ok ), 14:21, 21/12/2022
Параноидальным Буратино, типа тебя, ядро и рут надо зашить в ПЗУ, то самое, одноразовое, и давать логиниться только после оплаты абонемента. А потом ещё и домашнего каталога лишить, а то вдруг ты туда скачаешь что-нибудь не то, сиди лучше в онлайне после оплаты.