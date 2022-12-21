В Fedora 38 планируют реализовать поддержку универсальных образов ядра

|
|1.1, Аноним (1), 13:01, 21/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
|
а потом вы не сможете загрузить компьютер, потому как корпорация бобра запретит вам это делать
леньку не зря мелкомягкие пригрели...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|5.29, Аноним (1), 13:53, 21/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Компьютер
вроде из магазинов компьютеры не пропали и даже зп в замкадьевске позволяют их без проблем купить...
> Лёнька и за так уговорится.
Не. Пущай этот лесапедист у себя в америках остается
|
|2.12, birdie (ok), 13:12, 21/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
1) Secure Boot можно отключить. Можно так же проверить возможность его отключения до покупки устройства.
2) User MOK keys никто не отменял.
3) Фанаты open source ненавидят безопасность - это мы уже знаем.
4) Ярые фанаты, конечно, обязаны собрать своё собственное ядро с -O100 -flto -fpgo, потому что placebo performance improvements рулят.
|
|1.2, Аноним (2), 13:04, 21/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
> для организации полноценной верифицированной загрузки
А что, были проблемы? Можно примеры случаев? Хотя бы уровня анонимов.
|
|
|
|2.7, user32.dll (?), 13:10, 21/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Психическая тревожность, паранойя. Если не примут -- создадут прецедент и приведут аргументы с фактами, почему их очередная панацея даст безопасность и защиту.
|
|
|
|3.22, . (?), 13:41, 21/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Attacker boots from USB/CD/Network
Аттакер же еще должен получить физический доступ, не?
Я вообще с DVD загружаюсь, ни один файл не подменить.
|
|3.36, YetAnotherOnanym (ok), 14:07, 21/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> initrd можно менять как угодно
Вот именно. И менять его как мне заблагорассудится - это моё неотъемлемое право как владельца компьютера.
|
|3.38, BorichL (ok), 14:21, 21/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Параноидальным Буратино, типа тебя, ядро и рут надо зашить в ПЗУ, то самое, одноразовое, и давать логиниться только после оплаты абонемента. А потом ещё и домашнего каталога лишить, а то вдруг ты туда скачаешь что-нибудь не то, сиди лучше в онлайне после оплаты.
|
|1.4, анон (?), 13:08, 21/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
Предлагаю перенести bios и uefi из мк сразу в системду, чтобы вставил флешку и сразу в ядре, и даже грузиться не надо, ждать все вот эти 5-10 секунд, ждать ненужную инициализацию карты памяти и тренинг ddr. И закладки сразу перенести, чтобы кремень не тратить на южник и всякие риски5 на pmc. Все же единогласно согласны.
|
|1.5, user32.dll (?), 13:08, 21/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Это всё для того, чтобы всё сесурити в аппаратный криптоблок запихать, работающий отдельно от ядер проца, как в эппл. Прошивка этого блока будет проприетарная, а линух, конечно же, свободный.
|
|1.8, Аноним (8), 13:10, 21/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Огораживание всё ближе. В перспективе пользователь Linux будет с такими же правами как и пользователь Windows, Mac OS.
|
|
|
|2.17, birdie (ok), 13:19, 21/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
UKI не меняет _ничего_ в плане "огораживания".
Просто добавляется цифровая подпись для initrd (который по сути удаляют и оставляют универсальный для всех компьютеров).
Кстати, тут же все на Бубунту/Arch сидят - вы что так беспокоитесь? У вас будет по-прежнему ваш ламповый неподписанный initrd и все возможности для malware вписаться в него и получить rootkit level доступ к компьютеру.
|
|
|
|3.24, Аноним (8), 13:46, 21/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Ага...
У меня клавиатура работает с самописным модулем, который как раз в этот удаляемый initrd копируется. Иначе даже Luks разблокировать не возможно, так как клавиатура не работает.
И да, универсального ничего не бывает, тем более ядра и модулей.
|
|1.9, birdie (ok), 13:10, 21/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
На Moronix это нововведение уже получило заряд ненависти от фанатов Open Source, бóльшая часть которых вообще не понимает о чём речь и только думает об ущемлении свобод.
|
|
|
|2.13, user32.dll (?), 13:13, 21/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Лучшая свобода -- это свобода быть в безопасности под крылом спасителя, давшего безопасность!
|
|
|
|3.15, Аноним (1), 13:15, 21/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
большой брат о тебе заботится - о чем же еще мечтать свободному человеку?
|
|1.18, Аноним (18), 13:23, 21/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Короче, понятно. Линукс всё... Надо начинать писать собственную операционку.
|
|
|
|2.33, . (?), 13:56, 21/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Надо вспоминать давно забытую фразы: "скачать винду бесплатно без регистрации и смс"
|
|1.39, oficsu (ok), 14:21, 21/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
А в качестве темы для какого-нибудь plymouth будет выбрана единственно правильная, я так понимаю? Или просто впихнём все темы на планете? И модули тоже, чисто до какого-нибудь круглого числа в размере initrd
|