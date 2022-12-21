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В Fedora 38 планируют реализовать поддержку универсальных образов ядра

21.12.2022 12:55

В выпуске Fedora 38 предложено реализовать первую стадию перехода на модернизированный процесс загрузки, ранее предложенный Леннартом Поттерингом для организации полноценной верифицированной загрузки, охватывающей все этапы от прошивки до пространства пользователя, а не только ядра и загрузчика. Предложение пока не рассмотрено комитетом FESCo (Fedora Engineering Steering Committee), отвечающим за техническую часть разработки дистрибутива Fedora.

Компоненты для реализации предложенной идеи уже интегрированы в systemd 252 и сводятся к использованию вместо образа initrd, формируемого на локальной системе при установке пакета с ядром, унифицированного образа ядра UKI (Unified Kernel Image), генерируемого в инфраструкуре дистрибутива и заверенного цифровой подписью дистрибутива. UKI объединяет в одном файле обработчик для загрузки ядра из UEFI (UEFI boot stub), образ ядра Linux и загружаемое в память системное окружение initrd. При вызове образа UKI из UEFI предоставляется возможность проверки целостности и достоверности по цифровой подписи не только ядра, но и содержимого initrd, проверка достоверности которого важна так как в данном окружении осуществляется извлечение ключей для расшифровки корневой ФС.

Из-за значительно предстоящих изменений внедрение планируется разделить на несколько стадий. На первой стадии поддержка UKI будет добавлена в загрузчик и начнётся публикация опционального образа UKI, который будет сфокусирован на загрузке виртуальных машин с ограниченным набором компонентов и драйверов, а также связанного с установкой и обновлением UKI инструментария. На второй и третьей стадиях планируется уйти от передачи настроек в командной строке ядра и прекратить хранение ключей в initrd.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/d...)
  2. OpenNews: Выпуск системного менеджера systemd 252 с поддержкой UKI (Unified Kernel Image)
  3. OpenNews: Леннарт Поттеринг предложил новую архитектуру верифицированной загрузки Linux
  4. OpenNews: Представлен systemd-homed для управления переносимыми домашними каталогами
  5. OpenNews: Леннарт Поттеринг предложил модернизировать разбивку загрузочных разделов
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58366-boot
Ключевые слова: boot, uefi, kernel, linux, fedora
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


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  • 1.1, Аноним (1), 13:01, 21/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    а потом вы не сможете загрузить компьютер, потому как корпорация бобра запретит вам это делать

    леньку не зря мелкомягкие пригрели...

     
     
  • 2.3, user32.dll (?), 13:05, 21/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    его еще сначала купить придётся
     
     
  • 3.10, Аноним (1), 13:12, 21/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    лёньку?
     
     
  • 4.20, Анонимочка (?), 13:27, 21/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Компьютер.
    Лёнька и за так уговорится.
     
     
  • 5.29, Аноним (1), 13:53, 21/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Компьютер

    вроде из магазинов компьютеры не пропали и даже зп в замкадьевске позволяют их без проблем купить...


    > Лёнька и за так уговорится.

    Не. Пущай этот лесапедист у себя в америках остается

     
     
  • 6.32, user32.dll (?), 13:55, 21/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У нас другая крайность - своих велосипедистов не уважают
     
  • 2.6, pfg21 (ok), 13:09, 21/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    перейдешь на самосборный загрузчик, ядро и инитрд.
     
  • 2.12, birdie (ok), 13:12, 21/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    1) Secure Boot можно отключить. Можно так же проверить возможность его отключения до покупки устройства.
    2) User MOK keys никто не отменял.
    3) Фанаты open source ненавидят безопасность - это мы уже знаем.
    4) Ярые фанаты, конечно, обязаны собрать своё собственное ядро с -O100 -flto -fpgo, потому что placebo performance improvements рулят.
     
     
  • 3.25, Аноним (25), 13:47, 21/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Назвать пго плацебо может только безграмотная обезьяна.
     
  • 3.37, Avririon (ok), 14:08, 21/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Безопасность для кого?
     

  • 1.2, Аноним (2), 13:04, 21/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > для организации полноценной верифицированной загрузки

    А что, были проблемы? Можно примеры случаев? Хотя бы уровня анонимов.

     
     
  • 2.7, user32.dll (?), 13:10, 21/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Психическая тревожность, паранойя. Если не примут -- создадут прецедент и приведут аргументы с фактами, почему их очередная панацея даст безопасность и защиту.
     
  • 2.14, birdie (ok), 13:14, 21/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Интересно, сколько раз нужно повторять, что initrd можно менять как угодно и получать полный доступ уже на этапе загрузки: https://github.com/AonCyberLabs/EvilAbigail что UKI и решает.
     
     
  • 3.22, . (?), 13:41, 21/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Attacker boots from USB/CD/Network

    Аттакер же еще должен получить физический доступ, не?

    Я вообще с DVD загружаюсь, ни один файл не подменить.

     
  • 3.36, YetAnotherOnanym (ok), 14:07, 21/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > initrd можно менять как угодно

    Вот именно. И менять его как мне заблагорассудится - это моё неотъемлемое право как владельца компьютера.

     
  • 3.38, BorichL (ok), 14:21, 21/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Параноидальным Буратино, типа тебя, ядро и рут надо зашить в ПЗУ, то самое, одноразовое, и давать логиниться только после оплаты абонемента. А потом ещё и домашнего каталога лишить, а то вдруг ты туда скачаешь что-нибудь не то, сиди лучше в онлайне после оплаты.
     

  • 1.4, анон (?), 13:08, 21/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Предлагаю перенести bios и uefi из мк сразу в системду, чтобы вставил флешку и сразу в ядре, и даже грузиться не надо, ждать все вот эти 5-10 секунд, ждать ненужную инициализацию карты памяти и тренинг ddr. И закладки сразу перенести, чтобы кремень не тратить на южник и всякие риски5 на pmc. Все же единогласно согласны.
     
     
  • 2.11, user32.dll (?), 13:12, 21/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Что угодно, главное во имя безопасности конечно же. Микрософта и Гугла.
     
  • 2.35, Аноним (35), 14:06, 21/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Давайте сразу как с 80х годах - грузить все с ПЗУ.
     

  • 1.5, user32.dll (?), 13:08, 21/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это всё для того, чтобы всё сесурити в аппаратный криптоблок запихать, работающий отдельно от ядер проца, как в эппл. Прошивка этого блока будет проприетарная, а линух, конечно же, свободный.
     
  • 1.8, Аноним (8), 13:10, 21/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Огораживание всё ближе. В перспективе пользователь Linux будет с такими же правами как и пользователь Windows, Mac OS.
     
     
  • 2.16, rshadow (ok), 13:15, 21/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хочется же десктопного линукса, вот и получим. ))
     
     
  • 3.23, Аноним (8), 13:42, 21/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Desktop и Linux на разных концах вселенной.
     
     
  • 4.27, Аноним (1), 13:48, 21/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у тебя видимо какая-то своя "маня вселенная"
     
  • 3.30, user32.dll (?), 13:53, 21/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Десктопный юникс уже есть с опенсорц ядром - MacOS
     
  • 2.17, birdie (ok), 13:19, 21/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    UKI не меняет _ничего_ в плане "огораживания".

    Просто добавляется цифровая подпись для initrd (который по сути удаляют и оставляют универсальный для всех компьютеров).

    Кстати, тут же все на Бубунту/Arch сидят - вы что так беспокоитесь? У вас будет по-прежнему ваш ламповый неподписанный initrd и все возможности для malware вписаться в него и получить rootkit level доступ к компьютеру.

     
     
  • 3.24, Аноним (8), 13:46, 21/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ага...

    У меня клавиатура работает с самописным модулем, который как раз в этот удаляемый initrd копируется. Иначе даже Luks разблокировать не возможно, так как клавиатура не работает.

    И да, универсального ничего не бывает, тем более ядра и модулей.

     

  • 1.9, birdie (ok), 13:10, 21/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    На Moronix это нововведение уже получило заряд ненависти от фанатов Open Source, бóльшая часть которых вообще не понимает о чём речь и только думает об ущемлении свобод.

     
     
  • 2.13, user32.dll (?), 13:13, 21/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Лучшая свобода -- это свобода быть в безопасности под крылом спасителя, давшего безопасность!
     
     
  • 3.15, Аноним (1), 13:15, 21/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    большой брат о тебе заботится - о чем же еще мечтать свободному человеку?
     
     
  • 4.26, user32.dll (?), 13:48, 21/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    об ответственности и доверию большому отцу, а не имитаторам, возомнившим себя
     

  • 1.18, Аноним (18), 13:23, 21/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Короче, понятно. Линукс всё... Надо начинать писать собственную операционку.
     
     
  • 2.28, user32.dll (?), 13:50, 21/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не актуально, свободную железку и свободную фабрику, но это нереально
     
  • 2.33, . (?), 13:56, 21/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надо вспоминать давно забытую фразы: "скачать винду бесплатно без регистрации и смс"
     

  • 1.21, pin (??), 13:38, 21/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ФСТЭКом им по лбу.
     
  • 1.31, Аноним (18), 13:54, 21/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Обложили со всех сторон, демоны...
     
  • 1.39, oficsu (ok), 14:21, 21/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А в качестве темы для какого-нибудь plymouth будет выбрана единственно правильная, я так понимаю? Или просто впихнём все темы на планете? И модули тоже, чисто до какого-нибудь круглого числа в размере initrd
     

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