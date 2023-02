Fedora 38 предложит неограниченную поддержку Flathub

2.6 , Аноним ( 5 ), 22:09, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Линукс сообщество гордое.

kawaii_girl, 22:27, 07/02/2023

Не совсем поняла к чему это было сказано) Сообщество это безусловно важно и хорошо. И сообщество тоже участвует в развитии Fedora Linux. Но поддержка со стороны крупной корпорации у которой есть деньги тоже важна. Есть очень много проектов, где вроде бы хорошая идея, но реализация страдает как раз из-за отсутствия денег и достаточного количества разработчиков. Поэтому и хорошо что RedHat уделяет внимание десктопу. Именно благодаря этой компании появилось большое количество полезных технологий, которые значительно улучшают опыт использования десктопного Linux.

Аноним, 22:42, 07/02/2023

Альфа, ето ты?

Аноним, 22:56, 07/02/2023

YWNBAW

Работа Red Hat как раз таки заключается в том, чтобы ухудшать работу и замедлять развитие линукса на декстопе. Примером тому могут послужить так называемые Gnome, Wayland, Fedora. И это не просто так, это называется картельный сговор и разделение сфер рынка. Носатые дяди уже все давно поделили между собой, линукс не должен быть готов для десктопа.

Аноним, 22:59, 07/02/2023

Шляпа пока только развела болото вендорлока на десктопе в которое успешно втянула всех конкурентов, но её технологии постоянно не делают того что заявлено и ей приходится игнорировать свои же решения в своих продуктах, в конечном счёте переписывая всё по кругу и ещё больше углубляя вендорлок, а вот конкуренты пожалуйста следуйте нашим пожеланиям чтобы удешевить затраты. Kill it with fire -- это единственное, что может подумать любой адекватный человек, при упоминании шляпы и её технологий.

kawaii_girl, 23:15, 07/02/2023

>её технологии постоянно не делают того что заявлено
Приведите пример. Я вот пользуюсь Fedora и у меня все отлично работает, чего не скажешь о других дистрибутивах.

Аноним, 00:16, 08/02/2023

Спецификации freedesktop -- гномеры на них давно забили и навалили костылей, какие-то бинарные файлы вместо человеческих конфигов опять же, в итоге, постоянно что-нибудь отваливается -- расширения, темы, софт. Пульса, спустя 19 лет, всё ещё создаёт проблемы, например, задержки при сике и не работает нормально с частью звуковых карт, какие-то замуты с ресамплингом, не настраивается так же понятно и однозначно, как alsa. На мой взгляд, примерно всё, что у неё есть, было решено ещё с oss и не требовало отдельного юзерспейсного демона. Про systemd говорить не буду, однако тенденция на деградацию всей экосистемы как результат очевидна.

kawaii_girl, 00:23, 08/02/2023

>отваливается -- расширения
Нужно просто обновляться на новый релиз Fedora где-то через месяц после его выхода, когда все основные расширения уже адаптируют под новый гном.

>Пульса
Устарело. Сейчас в Fedora используется pipewire.

>systemd
Позволяет удобно управлять сервисами в системе и никому, кроме любителей устаревших технологий, не мешает.

Аноним, 00:33, 08/02/2023

А что делать таким программам, как веб-браузеры У гнома в целом нет приличного ...

Аноним, 23:03, 07/02/2023

В этой вашей Fedora Linux есть магазин приложений или аналог Synaptic или как там программы устанавливать?

kawaii_girl, 23:07, 07/02/2023

Есть. По умолчанию поставляется Gnome Software, но можно также установить DnfDragora(аналог Synaptic).

Аноним, 23:09, 07/02/2023

А если у меня КЕДЫ?

kawaii_girl, 23:19, 07/02/2023

Там будет Discover. Но вообще советую не использовать KDE. Попробуйте последний гном. Это отличное DE. Да в начале будет немного не привычно после windows-like интерфейса, но если привыкнуть, то в гноме все очень удобно.

Аноним, 23:23, 07/02/2023

Трогал я это недоразумение, еле руки отмыл Стоковое не работает и лагает, а об...

kawaii_girl, 23:45, 07/02/2023

В GNOME 43 действительно есть небольшая проблема с лагами анимаций Проблема буд...

Аноним, 23:48, 07/02/2023

Примерно с момента релиза Gnome 3, знаем, да Сколько годиков прошло Пробовал т...

kawaii_girl, 00:03, 08/02/2023

В GNOME 3 такой проблемы не было Проблема появилась в Gnome 40 А вообще Не ...

Аноним, 00:06, 08/02/2023

Дипломированный гномовод и не менее дипломированный психолог-психиатор Какое та...

Аноним, 23:51, 07/02/2023

Зачем мне привыкать, если можно не привыкать ...

MegaFon929, 23:45, 07/02/2023

Ну так оно заинтересованный в коммерческий пользователях. Конечно им Fedora выгодна. Они просто смотрят на стороне. По факту Fedora самостоятельный проект

MegaFon929, 23:45, 07/02/2023

Да и за техническую часть Fedora отвечает собственный комитет