Fedora 38 предложит неограниченную поддержку Flathub

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|3.9, Аноним (9), 22:20, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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А что, кто-то в здравом уме ещё работает бесплатным тестером?
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|4.14, kawaii_girl (ok), 22:34, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Fedora на данный момент это один из лучших дистрибутивов, который сочетает высокую стабильность и современные технологии. Fedora стабильнее той же Ubuntu, и тем более стабильнее чем какой нибудь Arch. Это один из немногих дистрибутивов, который нормально обновляется не ломаясь с релиза на релиз(и даже через релиз). Советую все же в начале попробовать, а потом критиковать.
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|5.15, Аноним (15), 22:40, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Совсем плохо у маркетологов в ibm, уже по опеннетам побираются?
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|5.24, Аноним (24), 22:56, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Я знаю что есть Red-Hat и что его просто так не достать. Я знаю что раньше была свободная версия Red-Hat под названием CenOS, но сейчас это что-то непонятное вроде ролилнга. Я знаю что сейчас место CenOS заняло множество форков и вроде самый лучший из них Alma Linux. А что такое Fedora я понятия не имею.
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|7.41, Аноним (24), 23:11, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Можно в РФ?
Зачем мне RHEL если я могу поставить Ubuntu? В Убунту все просто и понятно.
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|11.113, Аноним (24), 01:56, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Чувство собственного достоинства оно либо есть, либо его нет Почему я должен ст... большой текст свёрнут, показать
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|7.53, Аноньимъ (ok), 23:20, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я без понятия на самом деле кто им пользуется, потому что питон у них дефолтный всё ещё второй, а третий давно протухшей версии. Какой-то лютый жесткий бесчеловечный энтерпрайз.
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|6.37, anonymous (??), 23:08, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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не уверен что остались дистрибутивы кроме федоры. Был разве что дебиан но после событий с руководством явно скатился.
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|6.49, ihatenpm (?), 23:19, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Основатель Alma Linux из соседней страны требовал банить российские сайты и сервисы.
А основатель Центоси организовал Rocky Linux
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|7.63, Аноним (24), 23:29, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Тем более понаплодили форков, пойди разбери что куда. А с Убунтой все просто и понятно.
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|8.67, Аноним (3), 23:35, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Почему это правило не относится ко всем токсичным странам, а только выборочно ... текст свёрнут, показать
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|6.116, Аноним (116), 02:05, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Судя по тому, какая толпа слонов cобралась вокруг rocky, приемником центоси выбрали именно его.
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|5.36, 6ap (ok), 23:08, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Что в нём лучшего? Стабильно падающий Files, при попытке отобразить скрытые файлы, или намертво зависающий интерфейс в Wayland без объяснения причин, или вывороты с кодеками, чтобы банально посмотреть фильм, а уж про танцы с установкой VirtualBox лучше вообще не вспоминать.
Fedora это только некий тестируемый скелет, чуть копни и всё сыпется!
А Arch одна из немногих систем, на которой нет проблем с KDE+Wayland, с запуском игр ОМГ nvidia+primus, установки кодеков, принтеров, сканеров, всяких wifi. Я правда Manjaro использую, но один чёрт. Не удивительно, что Valve выбрала Arch!
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|6.57, Аноним (57), 23:24, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Поддерживаю, к сожалению или счастью, но видимо Арч единственный достойный по производительности (особенно с использованием btrfs) кандидат в наше время для личного использования, который быстро можно собрать/пересобрать при необходимости и имеющий лучшую пакетную базу.
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|6.68, kawaii_girl (ok), 23:36, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>падающий Files, при попытке отобразить скрытые файлы,
Никогда с таким не сталкивалась.
>намертво зависающий интерфейс в Wayland без объяснения причин
Тоже самое. У вас nvidia?
>вывороты с кодеками
Установка кодеков занимает 5 минут времени, после чего все просто работает.
>VirtualBox
Вместо него лучше использовать QEMU KVM. Из коробки в Fedora сразу поставляется неплохой интерфейс к QEMU под названием Boxes, а если вам нужна более профессиональная утилита, то можете установить virt-manager.
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|7.70, Аноним (15), 23:38, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Тоже самое.
Так у тебя "все хорошо" и "все работает" или же у тебя проблемы с вяленым?
В методичках запутался?
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|9.94, Аноним (15), 23:59, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Да, наглядный пример что при работе с Федорой самое главное - это верить Верить... текст свёрнут, показать
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|7.110, YetAnotherOnanym (ok), 00:45, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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То есть, даже после перехода под крылышко межделмаша рх не нашло возможности самостоятельно опакетить такой важный продукт?
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|6.119, Аноним (119), 02:38, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Зачем VirtualBox если есть QEMU и к нему virt-manager, работает куда лучше
Почему у меня Files не падает? Ни разу не зависал сеанс на Wayland. А что с кодеками? Обновляюсь начиная с 30 версии, ничего критичного не было, работает стабильно
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|5.42, Аноньимъ (ok), 23:14, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У меня на ноуте федора даже не запускается, как и убунта. Только арч в виде мажары работает.
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|6.122, Аноним (122), 02:58, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> У меня на ноуте федора даже не запускается
Современные топовые ноуты вообще заточены под винду. У меня ни один линукс нормально не работает из коробки. Главная проблема - перегрев, вентиляторы вообще не хотят включаться. Про отсутствие поддержки nfc, блютуза, вэбкамеры, вайфая, сканера отпечатков, мультимедийных кнопок, жестов тачпада вообще молчу.
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|7.123, Аноньимъ (ok), 03:09, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну у меня тьфу тьфу тьфу работает всё более ли менее.
Видимо гибридную графику не хотят подхватывать.
Манжара работает отлично, только иногда перезагружается...
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|5.44, ihatenpm (?), 23:15, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я тоже пользуюсь федорой, но я не пишу, что Федора или KDE самые лучшие, или Си, или Го, или моя кошка. Вот даже сейчас в репо федоры и фьюжена частенько один софт требует одной версии Qt, а другой успели пересобрать, и он требует другой версии Qt.
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|6.46, ihatenpm (?), 23:16, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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а еще память течет, но не в кедах, т.к. после их прибития всё равно многогигов
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|7.54, ihatenpm (?), 23:21, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Люди обожают свой эгоизм, любя часть себя через проекцию людского на кошек.
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|7.58, ihatenpm (?), 23:25, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Но относительно софта, кошачьи безусловно лучше, ибо сделаны не анонимами, не на Си, ни на Раст, ни на TS
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|5.45, Аноним (57), 23:16, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Кстати Федора это единственный дистрибутив который у меня умудрялся зависать просто без причины и я ничего не мог с этим сделать, пробовал на разных спинах и на разных дисках, из-за этого пришлось перекатиться на Арч. Может она и стабильная, но зависания на моем железе (при чем на двух разных сборках ПК), была тоже стабильная.
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|6.118, Аноним (118), 02:20, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У меня подобное случалось только с нувой, причем как на Федоре, так и на Арче. К сожалению, владельцам карт нвидиа, блобу нет альтернатив. Сейчас вроде кусочек блоба в опен сурс вывалили, пакет nvidia-open в арче. Но он пока сыроват, у меня на нем комп виснет при выходе из суспенда :/
Эх дожить бы до релиза Mesa NVK, и допила GSP...
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|5.48, Онан сын Иуды (?), 23:18, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так получается, даже флэтхаб в федорке был анально огорожен. Вот это поворот. Снап в бубуете и то не так позорен.
Про постоянный бета-тест знал, про косяки с блобом нвидии знал, про боязнь патентов h264 слышал. А вот про это не знал. Вот же ж инклюзивные айбиэмовско-редхатовские сабмиссивы, они же слейвы.
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|6.60, kawaii_girl (ok), 23:26, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Вы не поняли. При первоначальной настройке современная Fedora предлагает пользователю включить дополнительные репозитории. Если пользователь включает дополнительные репозитории, то в систему добавляются репозитории с драйверами nvidia, steam, google chrome, pycharm и специальный репозиторий fedora flathub, который содержит ограниченное количество ПО. Теперь после включения этой опции в систему будет добавляться и полноценный flathub. Но вам и раньше ничего не мешало добавить полноценный flathub в систему, просто теперь это будет делаться автоматически, что очень удобно и экономит время.
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|7.75, Онан сын Иуды (?), 23:44, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Такой же бредовый спич для фанатиков, как бред сирийского иудея, некоего Стиви Джопса, по стечению обстоятельства или волей случая, попавшего в один гараж с Возняком и Уэйном, где паяли компы, про скруглёные углы. Когда надо отмазаться, но по факту нечем.
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|6.129, iPony129412 (?), 03:32, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> огорожен
Так потому что там выкладывают софт весьма сомнительного качества.
Поэтому дефолтом это не предлагалось, и до сих пор приоритет в крайнем случае.
А то в Ubuntu обычное дело
https://snapcraft.io/electrum
Ставит кто-то подобное из магазина приложений. Нерабочую ерунду, которую выложил какой-то васян и сто лет не обновлял.
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|4.62, ihatenpm (?), 23:29, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Смотря что-для чего. Порой софт актуальных версий от разработчиков работает лучше, чем покрытый заплатками с помощью мейнтейнеров поверх промежуточной замороженной версии. Вот ставить на сервер это странно, но то же можно сказать и про убунту не LTS.
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|4.20, Аноним (15), 22:53, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Гента - локальное зеркало у себя с бинарниками.
Один раз собираешь апдейты, кладешь в репу, тестишь.
Если все ок - с этого репозитория бинарники расползаются по хостам.
При условии что, ты не строишь из себя героя и не пытаешься сделать "самое маленькое ядро и минимум пакетов", конечно же.
---
За арч хз, но вангую можно решить похожим методом, используя локальную репу.
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|4.23, Аноним (23), 22:56, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Не примите за оскорбление, но чтение хендбука и хинтов всегда помогает. 15 лет ни каких особых проблем
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|5.26, Аноним (15), 22:57, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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(это надо читать, а так тикет зафайлил на рхсаппорт и сидишь дальше в тихтоке)
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|4.33, Аноним (3), 23:04, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Перейдите на дебиан. Почему вы его пропустили? Ну и сомневаюсь, что дистрибутив, который каждые несколько месяцев новую версию выпускает кто-то использует в проде.
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|5.138, Аноним (135), 05:24, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Дебиан у меня в продах уже лет пятнадцать, если не больше. А вот про генту и арч в проде люблю беллетристику от админов высоконагруженных локалхостов почитать. Один из моих любимых комедийных жанров.
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|2.5, Аноним (5), 22:08, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Это скомпилированная по кругу лапша зависимостей из 1970-го года уже всех достала. Когда ни одной софтины не обновишь пока создатель репозитория не соизволит его собрать под дистр.
Просто для справки нормальная десктопная ось выглядит так у неё есть core набор бибилиотек, который всегда идёт с ОС и обновляются без потери совместимости. Большие никаких бибилиотек в репозитории ОС и в системе быть не может. Каждая софтина которой нужна либа не из core набора библиотек всегда приносит её с собой и никак иначе.
Если это можно сделать через Флатхаб это только хорошо.
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|3.10, ИмяХ (?), 22:22, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ага, а потом в этой "нормальный десктопной Оси" оказывается, что для работы Qgis нужен Python, для Blender нужен Python, для BricsCAD тоже нужен Python и каждая софтина таскает пайтон с собой и при установке её пайтон конфликтует с другими пайтонами и с тем пайтоном, который до них уже установлен; когда как в "ненормальной" Оси в пакете прописана зависимость и пайтон подхватывается из репозитория, и в системе стоит один-единственный пайтон самой актуальной версии с которым интегрирован все софтины.
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|4.18, Аноним (17), 22:46, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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OSTree. NixOS. Но вы не осилили. И хорошо, умные больше заработают.
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|5.52, Аноним (3), 23:19, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>NixOS. Но вы не осилили.
Ага, только там свои приколы имеются после которых хочется на обычные дистры свалить
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|6.69, Аноним (101), 23:36, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вот вам и говорят, что таких неосливших «приколы», большинство., Скажу максимально прозрачно - интеллектуальное большенство.
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|7.95, Аноним (3), 00:01, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Лол, не нужно себя приписывать к некому интеллектуальному сообществу после прочтения доки на оф.сайте. Это чем-то арче/генту-школьников напоминает. Подход NixOS имеет вполне обьективные проблемы, которые либо вообще не решаются, либо решаются дикими костылями идущими в разрез с идеологией дистрибутива.
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|4.21, Анонимусс (?), 22:55, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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О боже мой, каждая аппа тянет питон нужной ей версии!
Оно займет на моем двадцатигигабайтном диске целых 100 метров! Как же я жить буду...
Кто-то еще смотрит на размеры апп на десктопе?
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|5.31, Аноним (15), 23:01, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я смотрю.
Предпочитаю тратить место на диске на более интересный лично мне контент, чем на сотый дубль одной и той же утилиты "просто потому что девелопер не смог".
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|4.29, Аноним (29), 22:59, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Я хз, с чем у вас конфликтует блендеровский пайтон, когда он лежит в отдельной папке и никуда не «установлен».
> и в системе стоит один-единственный пайтон самой актуальной версии с которым интегрирован все софтины
И тут раз — софтине нужен не самый актуальный пайтон. И вся стройная конструкция идёт по женскому органу.
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|4.39, ПомидорИзДолины (?), 23:09, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> и в системе стоит один-единственный пайтон самой актуальной версии с которым половина софтин не работает.
Поправил, не благодари.
P.S. Питон конкретного флатпаковского приложения никаких конфликтов не создаст. В этом вся суть (превосходство).
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|2.7, kawaii_girl (ok), 22:10, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Не вижу ничего плохого в flatpak. Flatpak в отличии от снапа отлично работает и не замедляет систему.
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|3.8, Аноним (9), 22:19, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да, отлично. Вместо одной библиотеки надо держать множество протухших. Очень удобно и современно.
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|3.128, Аноним (126), 03:30, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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На фоне остальных доставщиков приложений - appimage, snap. Flatpak самый адекватный.
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|1.4, kawaii_girl (ok), 22:06, 07/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Отлично. Очень радует что RedHat сейчас активно взялась за десктопное направление и Fedora становится все лучше и лучше. Надеюсь что включение rpmfusion тоже упростят и его также можно будет подключить активировав пункт "включить сторонние репозитории" при первоначальной настройке системы.
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|3.12, kawaii_girl (ok), 22:27, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Не совсем поняла к чему это было сказано) Сообщество это безусловно важно и хорошо. И сообщество тоже участвует в развитии Fedora Linux. Но поддержка со стороны крупной корпорации у которой есть деньги тоже важна. Есть очень много проектов, где вроде бы хорошая идея, но реализация страдает как раз из-за отсутствия денег и достаточного количества разработчиков. Поэтому и хорошо что RedHat уделяет внимание десктопу. Именно благодаря этой компании появилось большое количество полезных технологий, которые значительно улучшают опыт использования десктопного Linux.
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|4.25, Аноним (25), 22:56, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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YWNBAW
Работа Red Hat как раз таки заключается в том, чтобы ухудшать работу и замедлять развитие линукса на декстопе. Примером тому могут послужить так называемые Gnome, Wayland, Fedora. И это не просто так, это называется картельный сговор и разделение сфер рынка. Носатые дяди уже все давно поделили между собой, линукс не должен быть готов для десктопа.
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|4.30, Аноним (30), 22:59, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Шляпа пока только развела болото вендорлока на десктопе в которое успешно втянула всех конкурентов, но её технологии постоянно не делают того что заявлено и ей приходится игнорировать свои же решения в своих продуктах, в конечном счёте переписывая всё по кругу и ещё больше углубляя вендорлок, а вот конкуренты пожалуйста следуйте нашим пожеланиям чтобы удешевить затраты. Kill it with fire -- это единственное, что может подумать любой адекватный человек, при упоминании шляпы и её технологий.
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|5.43, kawaii_girl (ok), 23:15, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>её технологии постоянно не делают того что заявлено
Приведите пример. Я вот пользуюсь Fedora и у меня все отлично работает, чего не скажешь о других дистрибутивах.
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|6.103, Аноним (30), 00:16, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Спецификации freedesktop -- гномеры на них давно забили и навалили костылей, какие-то бинарные файлы вместо человеческих конфигов опять же, в итоге, постоянно что-нибудь отваливается -- расширения, темы, софт. Пульса, спустя 19 лет, всё ещё создаёт проблемы, например, задержки при сике и не работает нормально с частью звуковых карт, какие-то замуты с ресамплингом, не настраивается так же понятно и однозначно, как alsa. На мой взгляд, примерно всё, что у неё есть, было решено ещё с oss и не требовало отдельного юзерспейсного демона. Про systemd говорить не буду, однако тенденция на деградацию всей экосистемы как результат очевидна.
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|7.104, kawaii_girl (ok), 00:23, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>отваливается -- расширения
Нужно просто обновляться на новый релиз Fedora где-то через месяц после его выхода, когда все основные расширения уже адаптируют под новый гном.
>Пульса
Устарело. Сейчас в Fedora используется pipewire.
>systemd
Позволяет удобно управлять сервисами в системе и никому, кроме любителей устаревших технологий, не мешает.
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|4.32, Аноним (24), 23:03, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В этой вашей Fedora Linux есть магазин приложений или аналог Synaptic или как там программы устанавливать?
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|5.35, kawaii_girl (ok), 23:07, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Есть. По умолчанию поставляется Gnome Software, но можно также установить DnfDragora(аналог Synaptic).
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|7.50, kawaii_girl (ok), 23:19, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Там будет Discover. Но вообще советую не использовать KDE. Попробуйте последний гном. Это отличное DE. Да в начале будет немного не привычно после windows-like интерфейса, но если привыкнуть, то в гноме все очень удобно.
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|8.55, Аноним (15), 23:23, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Трогал я это недоразумение, еле руки отмыл Стоковое не работает и лагает, а об... текст свёрнут, показать
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|2.76, MegaFon929 (ok), 23:45, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну так оно заинтересованный в коммерческий пользователях. Конечно им Fedora выгодна. Они просто смотрят на стороне. По факту Fedora самостоятельный проект
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|2.59, Онан сын Иуды (?), 23:25, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В минте (у меня основная версия, с циннамоном) к штатной обновлялке прикрутили гуй для флэтпаков.
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|1.51, Аноним (25), 23:19, 07/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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У Flatpak есть хоть какие-то альтернативы или нередхатовские зеркала Flathub? Получается только привязка к репозиториям и серверам КраснойШляпы? Непорядок. В той же рпм федоре, можно присосаться к серверам в РФ, например к яндексу.
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|2.86, kawaii_girl (ok), 23:50, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Насколько я знаю зеркал у flathub нет. Но flatpak, в отличии от снап - открытая технология и вы можете создать и свой репозиторий.
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|2.74, Аноним (15), 23:44, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да. Все что относится к straight категориям - будет ограничено как противоречащее корпоративным политикам rh.
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|2.92, Аноним (88), 23:57, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Очень приятно видеть, что корпрации и просто люди, которым нужен рабочий инструмент, прдолжают активно развивать и продвигать передовые технологии в десктопный Линукс. То же банально решение по использованию ALP в SLED. Альтернатив просто банально нет, а инструменты и правда удобные. Вперед, Энтерпрайз, контейнеры и immutable системы!
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|3.98, Аноним (3), 00:05, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>положить зависимости вместе с софтом в одну папку
>передовые технологии
Какие специалисты, такие и технологии.
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|3.99, kawaii_girl (ok), 00:05, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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>immutable системы
Полностью согласна. Immutable вообще очень интересная тема. Давно собираюсь попробовать использовать silverblue в качестве основной ОС.
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|1.120, Аноним (121), 02:52, 08/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Единственный дистрибутив которым можно хоть как-то пользоваться на десктопе и с относительно вменяемым интерфейсом.
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|2.130, Аноним (126), 03:37, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Gentoo kde plasma5, из глюков за пол года несколько раз plasma падала :)
На счёт единственного это вы нагло врёте, есть opensuse, Ubuntu...
А назвать gnome относительно вменяемым... Больной извращенец.
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|3.136, Аноним (-), 05:22, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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уж лучше гном с кучей тем и без падений, чем разбитый об стену ноут с упавшей "очень" вовремя плазмой
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