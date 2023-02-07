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Fedora 38 предложит неограниченную поддержку Flathub

07.02.2023 17:26

Комитет FESCo (Fedora Engineering Steering Committee), отвечающий за техническую часть разработки дистрибутива Fedora Linux, утвердил предложение, разрешающее полный доступ к каталогу приложений Flathub.

Начиная с Fedora 35 пользователям была предложена ограниченная выборка приложений (белый список) для Flatpak, реализованная с помощью пакета fedora-flathub-remove. В Fedora 37 вместо белого списка был реализован фильтр, который убирал неофициальные пакеты, проприетарные программы и приложения с ограничивающими лицензионными требованиями.

В Fedora 38 фильтр приложений будет отключён, но реализация механизма фильтрации будет оставлена на случай если в будущем потребуется такая возможность. Для определения какой пакет предлагать по умолчанию, при наличии flatpak- и rpm-пакетов с одинаковыми программами, в Fedora 38 будет введён приоритет установки. При использовании для установки приложений интерфейса GNOME Software в первую очередь будут ставится Flatpak-пакеты от проекта Fedora, затем RPM-пакеты и в завершение пакеты с Flathub. Таким образом, Flatpak-пакеты из Flathub будут выбраны только тогда, когда нет других вариантов. При необходимости для отдельных приложений в GNOME Software можно вручную выбрать желаемый источник установки.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.itsfoss.com/fedor...)
  2. OpenNews: В Fedora 38 одобрена поставка сборок с окружениями Budgie и Sway
  3. OpenNews: В Fedora 38 планируют реализовать поддержку универсальных образов ядра
  4. OpenNews: В Fedora 38 намечено формирование официальных сборок с рабочим столом Budgie
  5. OpenNews: В Fedora Linux 38 начнут формироваться сборки на базе пользовательской оболочки Phosh
  6. OpenNews: Релиз дистрибутива Fedora Linux 37
Автор новости: MegaFon929
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58615-fedora
Ключевые слова: fedora, flathub, flatpak
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (137) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Chromium (ok), 21:55, 07/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    По-тихоньку будут сливать эти ваши RPM. Прогрев аудитории пошёл.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 22:04, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Будто что-то плохое.
     
  • 2.3, Аноним (3), 22:06, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +11 +/
    Ничего страшного, перейдут на дебианы/генты/арчи.
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 22:20, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    А что, кто-то в здравом уме ещё работает бесплатным тестером?
     
     
  • 4.14, kawaii_girl (ok), 22:34, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Fedora на данный момент это один из лучших дистрибутивов, который сочетает высокую стабильность и современные технологии. Fedora стабильнее той же Ubuntu, и тем более стабильнее чем какой нибудь Arch. Это один из немногих дистрибутивов, который нормально обновляется не ломаясь с релиза на релиз(и даже через релиз). Советую все же в начале попробовать, а потом критиковать.
     
     
  • 5.15, Аноним (15), 22:40, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Совсем плохо у маркетологов в ibm, уже по опеннетам побираются?
     
  • 5.24, Аноним (24), 22:56, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Я знаю что есть Red-Hat и что его просто так не достать. Я знаю что раньше была свободная версия Red-Hat под названием CenOS, но сейчас это что-то непонятное вроде ролилнга. Я знаю что сейчас место CenOS заняло множество форков и вроде самый лучший из них Alma Linux. А что такое Fedora я понятия не имею.
     
     
  • 6.34, kawaii_girl (ok), 23:05, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Подписку RHEL на 16 компьютеров можно получить бесплатно.
     
     
  • 7.38, Аноним (15), 23:09, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Можно. Но зачем?
     
  • 7.41, Аноним (24), 23:11, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно в РФ?
    Зачем мне RHEL если я могу поставить Ubuntu? В Убунту все просто и понятно.
     
     
  • 8.65, kawaii_girl (ok), 23:31, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно Достаточно при регистрации выбрать вместо России любую другую страну ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.84, Аноним (24), 23:48, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Зачем мне это делать, если можно не делать ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.101, Аноним (101), 00:14, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Круговая враги затевающие РУСОФОБИЮ Так и запишем про ФЁДОРу Хм ещё и имя укра... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.107, Аноним (3), 00:32, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ICQ кольчатый червь... текст свёрнут, показать
     
  • 9.106, YetAnotherOnanym (ok), 00:30, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    О нафиг редхэту не пойти ли Тем более, что всё то же самое можно свободно взять... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.109, kawaii_girl (ok), 00:36, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Вам так принципиально указать при регистрации именно Россию Я вообще почти всег... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.111, YetAnotherOnanym (ok), 01:13, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Никто не смеет принуждать меня указать другую страну, если я считаю нужный указа... текст свёрнут, показать
     
     
  • 12.132, Аноним (132), 05:09, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не сидел -- не мужик Не служил -- не мужик Не поел -- не мужик ... текст свёрнут, показать
     
  • 12.135, Аноним (135), 05:20, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тебе шашечки или ехать ... текст свёрнут, показать
     
  • 11.113, Аноним (24), 01:56, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Чувство собственного достоинства оно либо есть, либо его нет Почему я должен ст... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 12.133, Аноним (132), 05:11, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Потому что твоя страна убивает людей на твои деньги, и ты ни хера не сделал, что... текст свёрнут, показать
     
  • 7.53, Аноньимъ (ok), 23:20, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я без понятия на самом деле кто им пользуется, потому что питон у них дефолтный всё ещё второй, а третий давно протухшей версии. Какой-то лютый жесткий бесчеловечный энтерпрайз.
     
  • 6.37, anonymous (??), 23:08, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не уверен что остались дистрибутивы кроме федоры. Был разве что дебиан но после событий с руководством явно скатился.
     
     
  • 7.61, Аноним (61), 23:26, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Убунту же.
     
     
  • 8.66, kawaii_girl (ok), 23:32, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Там снап ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.80, Аноним (24), 23:47, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И что ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.91, kawaii_girl (ok), 23:57, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То что в отличии от flatpak, снап нормально не работает ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.115, Аноним (24), 01:59, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И что мне с этого Меня кто-то заставляет ставить снап или флатпак ... текст свёрнут, показать
     
  • 6.49, ihatenpm (?), 23:19, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Основатель Alma Linux из соседней страны требовал банить российские сайты и сервисы.
    А основатель Центоси организовал Rocky Linux
     
     
  • 7.56, ihatenpm (?), 23:24, 07/02/2023 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
  • 7.63, Аноним (24), 23:29, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тем более понаплодили форков, пойди разбери что куда. А с Убунтой все просто и понятно.
     
  • 7.64, Аноним (64), 23:30, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    В этом нет ничего плохого. Токсичная страна. Что уж тут?
     
     
  • 8.67, Аноним (3), 23:35, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Почему это правило не относится ко всем токсичным странам, а только выборочно ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.93, Аноним (101), 23:58, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну наверно потому что больше всего старается стать самой токсичной ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.105, Аноним (3), 00:29, 08/02/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 6.116, Аноним (116), 02:05, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Судя по тому, какая толпа слонов cобралась вокруг rocky, приемником центоси выбрали именно его.
     
  • 5.36, 6ap (ok), 23:08, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Что в нём лучшего? Стабильно падающий Files, при попытке отобразить скрытые файлы, или намертво зависающий интерфейс в Wayland без объяснения причин, или вывороты с кодеками, чтобы банально посмотреть фильм, а уж про танцы с установкой VirtualBox лучше вообще не вспоминать.

    Fedora это только некий тестируемый скелет, чуть копни и всё сыпется!

    А Arch одна из немногих систем, на которой нет проблем с KDE+Wayland, с запуском игр ОМГ nvidia+primus, установки кодеков, принтеров, сканеров, всяких wifi.  Я правда Manjaro использую, но один чёрт. Не удивительно, что Valve выбрала Arch!

     
     
  • 6.57, Аноним (57), 23:24, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Поддерживаю, к сожалению или счастью, но видимо Арч единственный достойный по производительности (особенно с использованием btrfs) кандидат в наше время для личного использования, который быстро можно собрать/пересобрать при необходимости и имеющий лучшую пакетную базу.
     
     
  • 7.89, Аноним (24), 23:55, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне нравится EndeavourOS
     
  • 7.126, Аноним (126), 03:21, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ооо, рач+btrfs это просто супер связка для стабильности :)
     
  • 6.68, kawaii_girl (ok), 23:36, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >падающий Files, при попытке отобразить скрытые файлы,

    Никогда с таким не сталкивалась.

    >намертво зависающий интерфейс в Wayland без объяснения причин

    Тоже самое. У вас nvidia?

    >вывороты с кодеками

    Установка кодеков занимает 5 минут времени, после чего все просто работает.

    >VirtualBox

    Вместо него лучше использовать QEMU KVM. Из коробки в Fedora сразу поставляется неплохой интерфейс к QEMU под названием Boxes, а если вам нужна более профессиональная утилита, то можете установить virt-manager.

     
     
  • 7.70, Аноним (15), 23:38, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Тоже самое.

    Так у тебя "все хорошо" и "все работает" или же у тебя проблемы с вяленым?

    В методичках запутался?

     
     
  • 8.90, kawaii_girl (ok), 23:56, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня нормально работает Wayland Тоже самое в смысле с такой проблемой тоже н... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.94, Аноним (15), 23:59, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, наглядный пример что при работе с Федорой самое главное - это верить Верить... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.102, kawaii_girl (ok), 00:14, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы вообще адекватны Все действительно работает Если не верите мне, то зайдите ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.117, Аноним (116), 02:11, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хватит чушь нести Ubuntu-лидер на вебсерверах, облаках, стоит на суперкомпах из... текст свёрнут, показать
     
  • 6.73, MegaFon929 (ok), 23:42, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    VirtualBox ставится на раз два с помощью репозитория rpmfusion
     
     
  • 7.110, YetAnotherOnanym (ok), 00:45, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То есть, даже после перехода под крылышко межделмаша рх не нашло возможности самостоятельно опакетить такой важный продукт?
     
  • 6.119, Аноним (119), 02:38, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем VirtualBox если есть QEMU и к нему virt-manager, работает куда лучше
    Почему у меня Files не падает? Ни разу не зависал сеанс на Wayland. А что с кодеками? Обновляюсь начиная с 30 версии, ничего критичного не было, работает стабильно
     
  • 5.42, Аноньимъ (ok), 23:14, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня на ноуте федора даже не запускается, как и убунта. Только арч в виде мажары работает.
     
     
  • 6.122, Аноним (122), 02:58, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > У меня на ноуте федора даже не запускается

    Современные топовые ноуты вообще заточены под винду. У меня ни один линукс нормально не работает из коробки. Главная проблема - перегрев, вентиляторы вообще не хотят включаться. Про отсутствие поддержки nfc, блютуза, вэбкамеры, вайфая, сканера отпечатков, мультимедийных кнопок, жестов тачпада вообще молчу.

     
     
  • 7.123, Аноньимъ (ok), 03:09, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну у меня тьфу тьфу тьфу работает всё более ли менее.
    Видимо гибридную графику не хотят подхватывать.
    Манжара работает отлично, только иногда перезагружается...
     
  • 5.44, ihatenpm (?), 23:15, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я тоже пользуюсь федорой, но я не пишу, что Федора или KDE самые лучшие, или Си, или Го, или моя кошка. Вот даже сейчас в репо федоры и фьюжена частенько один софт требует одной версии Qt, а другой успели пересобрать, и он требует другой версии Qt.
     
     
  • 6.46, ihatenpm (?), 23:16, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а еще память течет, но не в кедах, т.к. после их прибития всё равно многогигов
     
  • 6.47, Аноним (15), 23:17, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > или моя кошка

    Кошки (и коты) всегда лучше, чем X!

     
     
  • 7.54, ihatenpm (?), 23:21, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Люди обожают свой эгоизм, любя часть себя через проекцию людского на кошек.
     
     
  • 8.85, Аноним (24), 23:49, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То же самое можно сказать и про человеческих детей ... текст свёрнут, показать
     
  • 7.58, ihatenpm (?), 23:25, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но относительно софта, кошачьи безусловно лучше, ибо сделаны не анонимами, не на Си, ни на Раст, ни на TS
     
  • 5.45, Аноним (57), 23:16, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати Федора это единственный дистрибутив который у меня умудрялся зависать просто без причины и я ничего не мог с этим сделать, пробовал на разных спинах и на разных дисках, из-за этого пришлось перекатиться на Арч. Может она и стабильная, но зависания на моем железе (при чем на двух разных сборках ПК), была тоже стабильная.
     
     
  • 6.118, Аноним (118), 02:20, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня подобное случалось только с нувой, причем как на Федоре, так и на Арче. К сожалению, владельцам карт нвидиа, блобу нет альтернатив. Сейчас вроде кусочек блоба в опен сурс вывалили, пакет nvidia-open в арче. Но он пока сыроват, у меня на нем комп виснет при выходе из суспенда :/
    Эх дожить бы до релиза Mesa NVK, и допила GSP...
     
  • 5.48, Онан сын Иуды (?), 23:18, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так получается, даже флэтхаб в федорке был анально огорожен. Вот это поворот. Снап в бубуете и то не так позорен.
    Про постоянный бета-тест знал, про косяки с блобом нвидии знал, про боязнь патентов h264 слышал. А вот про это не знал. Вот же ж инклюзивные айбиэмовско-редхатовские сабмиссивы, они же слейвы.
     
     
  • 6.60, kawaii_girl (ok), 23:26, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Вы не поняли. При первоначальной настройке современная Fedora предлагает пользователю включить дополнительные репозитории. Если пользователь включает дополнительные репозитории, то в систему добавляются репозитории с драйверами nvidia, steam, google chrome, pycharm и специальный репозиторий fedora flathub, который содержит ограниченное количество ПО. Теперь после включения этой опции в систему будет добавляться и полноценный flathub. Но вам и раньше ничего не мешало добавить полноценный flathub в систему, просто теперь это будет делаться автоматически, что очень удобно и экономит время.
     
     
  • 7.75, Онан сын Иуды (?), 23:44, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Такой же бредовый спич для фанатиков, как бред сирийского иудея, некоего  Стиви Джопса, по стечению обстоятельства или волей случая, попавшего в один гараж с Возняком и Уэйном, где паяли компы, про скруглёные углы. Когда надо отмазаться, но по факту нечем.
     
     
  • 8.79, Онан сын Иуды (?), 23:46, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Простите, про вы неправильно его держите Углы были позже Голова забита ... текст свёрнут, показать
     
  • 6.129, iPony129412 (?), 03:32, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > огорожен

    Так потому что там выкладывают софт весьма сомнительного качества.

    Поэтому дефолтом это не предлагалось, и до сих пор приоритет в крайнем случае.

    А то в Ubuntu обычное дело

    https://snapcraft.io/electrum

    Ставит кто-то подобное из магазина приложений. Нерабочую ерунду, которую выложил какой-то васян и сто лет не обновлял.

     
  • 5.71, Аноним (71), 23:41, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не больно так глубоко язык погружать?
     
  • 4.62, ihatenpm (?), 23:29, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Смотря что-для чего. Порой софт актуальных версий от разработчиков работает лучше, чем покрытый заплатками с помощью мейнтейнеров поверх промежуточной замороженной версии. Вот ставить на сервер это странно, но то же можно сказать и про убунту не LTS.
     
  • 3.17, Аноним (17), 22:45, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Расскажи, как перейти на генту и арч в проде?
     
     
  • 4.20, Аноним (15), 22:53, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Гента - локальное зеркало у себя с бинарниками.
    Один раз собираешь апдейты, кладешь в репу, тестишь.

    Если все ок - с этого репозитория бинарники расползаются по хостам.

    При условии что, ты не строишь из себя героя и не пытаешься сделать "самое маленькое ядро и минимум пакетов", конечно же.

    ---

    За арч хз, но вангую можно решить похожим методом, используя локальную репу.

     
  • 4.22, 6ap (ok), 22:55, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Лучше перейди на flatpack в проде
     
  • 4.23, Аноним (23), 22:56, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Не примите за оскорбление, но чтение хендбука и хинтов всегда помогает. 15 лет ни каких особых проблем
     
     
  • 5.26, Аноним (15), 22:57, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    (это надо читать, а так тикет зафайлил на рхсаппорт и сидишь дальше в тихтоке)
     
  • 4.27, RenamedUser_653397613 (?), 22:58, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > как перейти на генту в проде?

    Использовать Calculate Linux, например.

     
  • 4.28, Аноним (24), 22:58, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Поставить Ubuntu в production и не париться.
     
  • 4.33, Аноним (3), 23:04, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Перейдите на дебиан. Почему вы его пропустили? Ну и сомневаюсь, что дистрибутив, который каждые несколько месяцев новую версию выпускает кто-то использует в проде.
     
     
  • 5.138, Аноним (135), 05:24, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дебиан у меня в продах уже лет пятнадцать, если не больше. А вот про генту и арч в проде люблю беллетристику от админов высоконагруженных локалхостов почитать. Один из моих любимых комедийных жанров.
     
  • 2.5, Аноним (5), 22:08, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это скомпилированная по кругу лапша зависимостей из 1970-го года уже всех достала. Когда ни одной софтины не обновишь пока создатель репозитория не соизволит его собрать под дистр.

    Просто для справки нормальная десктопная ось выглядит так у неё есть core набор бибилиотек, который всегда идёт с ОС и обновляются без потери совместимости. Большие никаких бибилиотек в репозитории ОС и в системе быть не может. Каждая софтина которой нужна либа не из core набора библиотек всегда приносит её с собой и никак иначе.  

    Если это можно сделать через Флатхаб это только хорошо.  

     
     
  • 3.10, ИмяХ (?), 22:22, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага, а потом в этой "нормальный десктопной Оси" оказывается, что для работы Qgis нужен Python, для Blender нужен Python, для BricsCAD тоже нужен Python и каждая софтина таскает пайтон с собой и при установке её пайтон конфликтует с другими пайтонами и с тем пайтоном, который до них уже установлен; когда как в "ненормальной" Оси в пакете прописана зависимость и пайтон подхватывается из репозитория, и в системе стоит один-единственный пайтон самой актуальной версии с которым интегрирован все софтины.
     
     
  • 4.18, Аноним (17), 22:46, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    OSTree. NixOS. Но вы не осилили. И хорошо, умные больше заработают.
     
     
  • 5.52, Аноним (3), 23:19, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >NixOS. Но вы не осилили.

    Ага, только там свои приколы имеются после которых хочется на обычные дистры свалить

     
     
  • 6.69, Аноним (101), 23:36, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот вам и говорят, что таких неосливших «приколы», большинство., Скажу максимально прозрачно - интеллектуальное большенство.
     
     
  • 7.95, Аноним (3), 00:01, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Лол, не нужно себя приписывать к некому интеллектуальному сообществу после прочтения доки на оф.сайте. Это чем-то арче/генту-школьников напоминает. Подход NixOS имеет вполне обьективные проблемы, которые либо вообще не решаются, либо решаются дикими костылями идущими в разрез с идеологией дистрибутива.
     
  • 5.124, Аноним (124), 03:15, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    нихось записали в десктопную ос? втф?
     
  • 5.131, Аноним (124), 03:42, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    добавьте в цитаты великих и богатых людей
     
  • 4.21, Анонимусс (?), 22:55, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    О боже мой, каждая аппа тянет питон нужной ей версии!
    Оно займет на моем двадцатигигабайтном диске целых 100 метров! Как же я жить буду...

    Кто-то еще смотрит на размеры апп на десктопе?

     
     
  • 5.31, Аноним (15), 23:01, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я смотрю.
    Предпочитаю тратить место на диске на более интересный лично мне контент, чем на сотый дубль одной и той же утилиты "просто потому что девелопер не смог".
     
  • 4.29, Аноним (29), 22:59, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я хз, с чем у вас конфликтует блендеровский пайтон, когда он лежит в отдельной папке и никуда не «установлен».
    > и в системе стоит один-единственный пайтон самой актуальной версии с которым интегрирован все софтины

    И тут раз — софтине нужен не самый актуальный пайтон. И вся стройная конструкция идёт по женскому органу.

     
  • 4.39, ПомидорИзДолины (?), 23:09, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > и в системе стоит один-единственный пайтон самой актуальной версии с которым половина софтин не работает.

    Поправил, не благодари.

    P.S. Питон конкретного флатпаковского приложения никаких конфликтов не создаст. В этом вся суть (превосходство).

     
  • 3.13, Аноним (13), 22:30, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это ж винда какая-то получается
     
  • 3.127, Аноним (126), 03:28, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поздравляю, вы придумали Windows.
     
  • 2.7, kawaii_girl (ok), 22:10, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не вижу ничего плохого в flatpak. Flatpak в отличии от снапа отлично работает и не замедляет систему.
     
     
  • 3.8, Аноним (9), 22:19, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, отлично. Вместо одной библиотеки надо держать множество протухших. Очень удобно и современно.
     
     
  • 4.11, Аноним (11), 22:26, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А главное, в линуксах не как в винде! (сарказм)
     
  • 3.96, Chromium (ok), 00:01, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И я не вижу ничего страшного. Пиши в t.me/artem_pozharov
     
  • 3.128, Аноним (126), 03:30, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На фоне остальных доставщиков приложений - appimage, snap. Flatpak самый адекватный.
     

  • 1.4, kawaii_girl (ok), 22:06, 07/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Отлично. Очень радует что RedHat сейчас активно взялась за десктопное направление и Fedora становится все лучше и лучше. Надеюсь что включение rpmfusion тоже упростят и его также можно будет подключить активировав пункт "включить сторонние репозитории" при первоначальной настройке системы.
     
     
  • 2.6, Аноним (5), 22:09, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Линукс сообщество гордое.  
     
     
  • 3.12, kawaii_girl (ok), 22:27, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Не совсем поняла к чему это было сказано) Сообщество это безусловно важно и хорошо. И сообщество тоже участвует в развитии Fedora Linux. Но поддержка со стороны крупной корпорации у которой есть деньги тоже важна. Есть очень много проектов, где вроде бы хорошая идея, но реализация страдает как раз из-за отсутствия денег и достаточного количества разработчиков. Поэтому и хорошо что RedHat уделяет внимание десктопу. Именно благодаря этой компании появилось большое количество полезных технологий, которые значительно улучшают опыт использования десктопного Linux.
     
     
  • 4.16, Аноним (15), 22:42, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Альфа, ето ты?
     
  • 4.25, Аноним (25), 22:56, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    YWNBAW
    Работа Red Hat как раз таки заключается в том, чтобы ухудшать работу и замедлять развитие линукса на декстопе. Примером тому могут послужить так называемые Gnome, Wayland, Fedora. И это не просто так, это называется картельный сговор и разделение сфер рынка. Носатые дяди уже все давно поделили между собой, линукс не должен быть готов для десктопа.
     
  • 4.30, Аноним (30), 22:59, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Шляпа пока только развела болото вендорлока на десктопе в которое успешно втянула всех конкурентов, но её технологии постоянно не делают того что заявлено и ей приходится игнорировать свои же решения в своих продуктах, в конечном счёте переписывая всё по кругу и ещё больше углубляя вендорлок, а вот конкуренты пожалуйста следуйте нашим пожеланиям чтобы удешевить затраты. Kill it with fire -- это единственное, что может подумать любой адекватный человек, при упоминании шляпы и её технологий.
     
     
  • 5.43, kawaii_girl (ok), 23:15, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >её технологии постоянно не делают того что заявлено

    Приведите пример. Я вот пользуюсь Fedora и у меня все отлично работает, чего не скажешь о других дистрибутивах.

     
     
  • 6.103, Аноним (30), 00:16, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Спецификации freedesktop -- гномеры на них давно забили и навалили костылей, какие-то бинарные файлы вместо человеческих конфигов опять же, в итоге, постоянно что-нибудь отваливается -- расширения, темы, софт. Пульса, спустя 19 лет, всё ещё создаёт проблемы, например, задержки при сике и не работает нормально с частью звуковых карт, какие-то замуты с ресамплингом, не настраивается так же понятно и однозначно, как alsa. На мой взгляд, примерно всё, что у неё есть, было решено ещё с oss и не требовало отдельного юзерспейсного демона. Про systemd говорить не буду, однако тенденция на деградацию всей экосистемы как результат очевидна.
     
     
  • 7.104, kawaii_girl (ok), 00:23, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >отваливается -- расширения

    Нужно просто обновляться на новый релиз Fedora где-то через месяц после его выхода, когда все основные расширения уже адаптируют под новый гном.

    >Пульса

    Устарело. Сейчас в Fedora используется pipewire.

    >systemd

    Позволяет удобно управлять сервисами в системе и никому, кроме любителей устаревших технологий, не мешает.

     
     
  • 8.108, Аноним (30), 00:33, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что делать таким программам, как веб-браузеры У гнома в целом нет приличного ... текст свёрнут, показать
     
  • 4.32, Аноним (24), 23:03, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В этой вашей Fedora Linux есть магазин приложений или аналог Synaptic или как там программы устанавливать?
     
     
  • 5.35, kawaii_girl (ok), 23:07, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Есть. По умолчанию поставляется Gnome Software, но можно также установить DnfDragora(аналог Synaptic).
     
     
  • 6.40, Аноним (15), 23:09, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А если у меня КЕДЫ?
     
     
  • 7.50, kawaii_girl (ok), 23:19, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Там будет Discover. Но вообще советую не использовать KDE. Попробуйте последний гном. Это отличное DE. Да в начале будет немного не привычно после windows-like интерфейса, но если привыкнуть, то в гноме все очень удобно.
     
     
  • 8.55, Аноним (15), 23:23, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Трогал я это недоразумение, еле руки отмыл Стоковое не работает и лагает, а об... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.77, kawaii_girl (ok), 23:45, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    В GNOME 43 действительно есть небольшая проблема с лагами анимаций Проблема буд... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.82, Аноним (15), 23:48, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Примерно с момента релиза Gnome 3, знаем, да Сколько годиков прошло Пробовал т... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.97, kawaii_girl (ok), 00:03, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В GNOME 3 такой проблемы не было Проблема появилась в Gnome 40 А вообще Не ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 12.100, Аноним (15), 00:06, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дипломированный гномовод и не менее дипломированный психолог-психиатор Какое та... текст свёрнут, показать
     
  • 8.87, Аноним (24), 23:51, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Зачем мне привыкать, если можно не привыкать ... текст свёрнут, показать
     
  • 2.76, MegaFon929 (ok), 23:45, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так оно заинтересованный в коммерческий пользователях. Конечно им Fedora выгодна. Они просто смотрят на стороне. По факту Fedora самостоятельный проект
     
  • 2.78, MegaFon929 (ok), 23:45, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да и за техническую часть Fedora отвечает собственный комитет
     

  • 1.19, Аноним (19), 22:53, 07/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Flatpak конечно хорошо, но у него все еще проблемы с GUI
     
     
  • 2.59, Онан сын Иуды (?), 23:25, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В минте (у меня основная версия, с циннамоном) к штатной обновлялке прикрутили гуй для флэтпаков.
     
  • 2.81, kawaii_girl (ok), 23:47, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Какие у вас проблемы с GUI?
     

  • 1.51, Аноним (25), 23:19, 07/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У Flatpak есть хоть какие-то альтернативы или нередхатовские зеркала Flathub? Получается только привязка к репозиториям и серверам КраснойШляпы? Непорядок. В той же рпм федоре, можно присосаться к серверам в РФ, например к яндексу.
     
     
  • 2.83, MegaFon929 (ok), 23:48, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Репозиториев много, к примеру есть от KDE. https://github.com/KDE/flatpak-kde-applications/blob/master/kdeapps.flatpak repo

    Просто Flathub является самым крупным репозиторием софта

     
  • 2.86, kawaii_girl (ok), 23:50, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Насколько я знаю зеркал у flathub нет. Но flatpak, в отличии от снап - открытая технология и вы можете создать и свой репозиторий.
     

  • 1.72, Аноним (72), 23:41, 07/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    A роrnhub будут ограничивать?
     
     
  • 2.74, Аноним (15), 23:44, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да. Все что относится к straight категориям - будет ограничено как противоречащее корпоративным политикам rh.
     

  • 1.88, Аноним (88), 23:52, 07/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Будущее, как и Silverblue / Kinoite.
     
     
  • 2.92, Аноним (88), 23:57, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Очень приятно видеть, что корпрации и просто люди, которым нужен рабочий инструмент, прдолжают активно развивать и продвигать передовые технологии в десктопный Линукс. То же банально решение по использованию ALP в SLED. Альтернатив просто банально нет, а инструменты и правда удобные. Вперед, Энтерпрайз, контейнеры и immutable системы!
     
     
  • 3.98, Аноним (3), 00:05, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >положить зависимости вместе с софтом в одну папку
    >передовые технологии

    Какие специалисты, такие и технологии.

     
  • 3.99, kawaii_girl (ok), 00:05, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    >immutable системы

    Полностью согласна. Immutable вообще очень интересная тема. Давно собираюсь попробовать использовать silverblue в качестве основной ОС.

     
     
  • 4.121, Аноним (121), 02:53, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > согласна

    На кухню съ**би

     
     
  • 5.125, Аноним (125), 03:20, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это сетка тупая
     
  • 5.142, Аноним (25), 05:34, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это мужик, чел
     

  • 1.112, Аноним (112), 01:20, 08/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хороший диструбитив будет ещё лучше!
     
  • 1.120, Аноним (121), 02:52, 08/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Единственный дистрибутив которым можно хоть как-то пользоваться на десктопе и с относительно вменяемым интерфейсом.
     
     
  • 2.130, Аноним (126), 03:37, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Gentoo kde plasma5, из глюков за пол года несколько раз plasma падала :)
    На счёт единственного это вы нагло врёте, есть opensuse, Ubuntu...
    А назвать gnome относительно вменяемым... Больной извращенец.
     
     
  • 3.136, Аноним (-), 05:22, 08/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    уж лучше гном с кучей тем и без падений, чем разбитый об стену ноут с упавшей "очень" вовремя плазмой
     

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