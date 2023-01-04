В Fedora 38 одобрена поставка сборок с окружениями Budgie и Sway

Комитет FESCo (Fedora Engineering Steering Committee), отвечающий за техническую часть разработки дистрибутива Fedora Linux, утвердил создание официальных ISO-образов с графическими оболочками Budgie и Sway. Для сопровождения пакетов и сборок с Budgie и Sway основаны группы Budgie SIG и Sway SIG. Пакеты для установки данных окружений уже доступны в репозитории текущего стабильного релиза Fedora, но начиная с Fedora Linux 38 появится возможность использования готовых ISO-образов. Fedora Budgie Spin и Fedora Sway Spin дополнят коллекцию сборок Fedora Spins, в которой на данный момент представлены альтернативные рабочие среды, такие как KDE, Cinnamon, Xfce, LXQt, MATE, LXDE, i3 и SOAS (Sugar on a Stick).

Окружение Budgie базируется на технологиях GNOME и собственной реализации оболочки GNOME Shell (в следующей ветке Budgie 11 планируют отделить функциональность рабочего стола от слоя, обеспечивающего визуализацию и вывод информации). Для управления окнами задействован оконный менеджер Budgie Window Manager (BWM), являющийся расширенной модификацией базового плагина Mutter. Основу Budgie составляет панель, близкая по организации работы к классическим панелям рабочего стола. Все элементы панели являются апплетами, что позволяет гибко настраивать состав, менять размещение и заменять реализации основных элементов панели на свой вкус.

Sway построен с использованием протокола Wayland и полностью совместим с мозаичным оконным менеджером i3 и панелью i3bar. Sway развивается как модульный проект, построенный поверх библиотеки wlroots, в которую вынесены все базовые примитивы для организации работы композитного менеджера. Для обустройства полноценного пользовательского окружения предлагаются сопутствующие компоненты: swayidle (фоновый процесс с реализацией протокола KDE idle), swaylock (хранитель экрана), mako (менеджер уведомлений), grim (создание скриншотов), slurp (выделение области на экране), wf-recorder (захват видео), waybar (панель приложений), virtboard (экранная клавиатура), wl-clipboard (работа с буфером обмена), wallutils (управление обоями рабочего стола).