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В Fedora 38 одобрена поставка сборок с окружениями Budgie и Sway

04.01.2023 08:16

Комитет FESCo (Fedora Engineering Steering Committee), отвечающий за техническую часть разработки дистрибутива Fedora Linux, утвердил создание официальных ISO-образов с графическими оболочками Budgie и Sway. Для сопровождения пакетов и сборок с Budgie и Sway основаны группы Budgie SIG и Sway SIG. Пакеты для установки данных окружений уже доступны в репозитории текущего стабильного релиза Fedora, но начиная с Fedora Linux 38 появится возможность использования готовых ISO-образов. Fedora Budgie Spin и Fedora Sway Spin дополнят коллекцию сборок Fedora Spins, в которой на данный момент представлены альтернативные рабочие среды, такие как KDE, Cinnamon, Xfce, LXQt, MATE, LXDE, i3 и SOAS (Sugar on a Stick).

Окружение Budgie базируется на технологиях GNOME и собственной реализации оболочки GNOME Shell (в следующей ветке Budgie 11 планируют отделить функциональность рабочего стола от слоя, обеспечивающего визуализацию и вывод информации). Для управления окнами задействован оконный менеджер Budgie Window Manager (BWM), являющийся расширенной модификацией базового плагина Mutter. Основу Budgie составляет панель, близкая по организации работы к классическим панелям рабочего стола. Все элементы панели являются апплетами, что позволяет гибко настраивать состав, менять размещение и заменять реализации основных элементов панели на свой вкус.

Sway построен с использованием протокола Wayland и полностью совместим с мозаичным оконным менеджером i3 и панелью i3bar. Sway развивается как модульный проект, построенный поверх библиотеки wlroots, в которую вынесены все базовые примитивы для организации работы композитного менеджера. Для обустройства полноценного пользовательского окружения предлагаются сопутствующие компоненты: swayidle (фоновый процесс с реализацией протокола KDE idle), swaylock (хранитель экрана), mako (менеджер уведомлений), grim (создание скриншотов), slurp (выделение области на экране), wf-recorder (захват видео), waybar (панель приложений), virtboard (экранная клавиатура), wl-clipboard (работа с буфером обмена), wallutils (управление обоями рабочего стола).



  1. Главная ссылка к новости (https://www.omglinux.com/fedor...)
  2. OpenNews: В Fedora 38 намечено формирование официальных сборок с рабочим столом Budgie
  3. OpenNews: Выпуск рабочего стола Budgie 10.6.3
  4. OpenNews: Выпуск пользовательского окружения Sway 1.8, использующего Wayland
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива Ubuntu Sway Remix 22.10
Автор новости: MegaFon929
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58427-fedora
Ключевые слова: fedora, budgie, sway
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Обсуждение (6) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 08:52, 04/01/2023 [ответить]  
    		• +/
    Больше болгеносов разных с нескучными обоями!
    Есть только две нормальные оболочки GNOME и KDE
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 08:54, 04/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > нормальные оболочки

    Вернее "оболочки для нормисов".

     
  • 2.5, Аноним (5), 09:00, 04/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >Есть только две нормальные оболочки MATE и TDE.

    Исправил не благодари.

     
  • 2.6, Аноним (5), 09:02, 04/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Больше болгеносов разных с нескучными обоями!

    Всё правильно, у каждого большого дистрибутива должен быть спин с каждой имеющейся средой рабочего стола.

     

  • 1.3, iPony129412 (?), 08:52, 04/01/2023 [ответить]  
    		• +/
    А Budgie умеет Wayland? 🤨
     
     
  • 2.7, thhh (?), 09:09, 04/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Читать новость не пробовал?

    > Budgie базируется на технологиях GNOME

     
  • 2.9, Sunderland93 (ok), 09:25, 04/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пока нет, несмотря на то, что там куски гнома
     

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