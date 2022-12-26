Выпуск пользовательского окружения Sway 1.8, использующего Wayland

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|1.1, Аноним (1), 07:53, 26/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> фоновый процесс с реализацией протокола KDE idle
эм ну и нафиг это счастье
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|3.4, Аноним (4), 08:27, 26/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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хм да так про весь Linux Desktop сегмент можно сказать ))
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|2.9, Аноним (9), 09:25, 26/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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открою страшную тайну, swayidle - это отдельный бинарник (его даже распространять рекомендуют в виде отдельного пакета), который можно не запускать.
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|4.15, Аноним (9), 09:43, 26/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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чтобы отслеживать периоды, когда пользователь ничего не делает, и выполнять заданную команду (например включать хранитель экрана или выключать монитор) по истечении заданного периода.
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|5.27, Аноним (27), 10:21, 26/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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По-хорошему это область ответственности системного менеджера (systemd). Надо будет предложить Лёне.
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|6.41, Аноним (9), 11:07, 26/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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системный менеджер взаимодействует с демонами. Взаимодействие с пользователем - зона ответственности менеджера гуя, чем он в данном случае и занимается, сообщая о простоях через wayland по протоколу KDE idle.
В любом случае, разработчики sway активно не любят systemd и вряд ли будут кооперироваться с Лёней.
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|7.54, Аноним (27), 12:12, 26/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А, под idle имеется в виду неактивность пользователя (не мышевозит, не печатает), а не неактивность системы. Тогда да, достаточно ограничиться расширением к вяленому.
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|7.55, Аноним (-), 12:14, 26/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>В любом случае, разработчики sway активно не любят systemd и вряд ли будут кооперироваться с Лёней.
И правильно делают.
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|2.40, Аноним (40), 11:07, 26/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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весь wayland состоит из костылей и подпорок.
Тогда зачем он если есть надежные супернадежные иксы?
в иксах например можно запретить блокировку экрана периодически отправляя нажатие клавиш, а wayland там может?
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|3.43, Аноним (9), 11:12, 26/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>в иксах например можно запретить блокировку экрана периодически отправляя нажатие клавиш
вот это как раз и является идиотским костылем.
В wayland есть специальный протокол idle-inhibit, позволяющий явно сообщать о том что система занята. Этот протокол давно реализован во всем релевантном софте, например в mpv, так что проблем с включением хранителя при просмотре видео - нет.
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|4.49, Хрю (?), 11:33, 26/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ващето это называется unixway, а то что предлагает вяленный, называется вынъдовсвей. Т.е. наличие простых базовых возможностей позволяет писать нужные скрипты и путь, когда чегото не предусмотрено или не реализовано, сосать лапу. У меня, например, в скрипте автокликер на дающий запускать скринсервер при работе vnc, вот надо мне такое и все, в иксах не напрягаясь, в вяленном я буду страдающим вынь пользователем.
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|3.47, Аноним (47), 11:19, 26/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Есть твоё мнение, а есть мнение кучи разработчиков гномов, кде и других DE, годами надстраивавших свои костыли для обхода функционала иксов. Иксы уйдут, это просто тянется долго и это мнение тех, кто хоть что-то пилит в линуксах.
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|4.53, Попандопала (?), 12:05, 26/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Корпорасты у них 50к пилильщиков выкинули на мороз,наверное что-то знают. Надеюсь у нас не подберут это с помойки.
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|2.7, Test user (?), 09:20, 26/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Небось прыгаешь с одного рабочего окружения на другое, все никак не определился
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|3.10, Аноним (-), 09:32, 26/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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а ты небось как vogue-dancer прыгаешь с одного уя на другой, всё никак не определишься
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|1.5, Илья (??), 09:18, 26/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Подскажите, что сейчас самое модное поставить из легких окружений? Пересел с мака на линукс, у меня всего 16 гигов памяти.
Гном с ходу отожрал в федоре 2 гига. А у меня среда разработки только гигов 8 отжирает
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|2.13, Аноним (13), 09:34, 26/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Kde plasma хороший выбор. Ну или wm какой нибудь настраивать.
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|4.17, Niko2040 (ok), 09:51, 26/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А что смешного? Пока GNOME распухает, KDE уже потребляет меньше памяти, чем XFCE... Даже я пересел на KDE, когда увидел, что упрощённые DE/WM не дают уже значимой экономии ресурсов, а кеды стали достаточно стабильными для повседневного использования.
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|5.19, . (?), 09:57, 26/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Согласен. Особенно после разжирения xfce. KDE может и занимает побольше места, но он как-то пошустрее. И для новичков как раз. А продвинутым рекомендую наподобие DWM, на старте около 100 мегабайт.
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|5.30, Аноним (30), 10:25, 26/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Разница в потребление памяти между гномом и кде копеечная, процентов 10. И то потому что на старте гном подгружает больше данных в память, а по ходу работы меньше, а уже наоборот, на старте меньше, но по ходу работы распухает.
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|3.22, Аноним (22), 10:08, 26/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>Kde plasma хороший выбор. Ну или wm какой нибудь настраивать.
Trinity TDE вполне себе.
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|3.18, Аноним (9), 09:52, 26/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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отличная стабильная штука, у меня работает уже пару лет без багов и необходимости править какие-то конфиги. Но из коробки это конструктор, который надо настраивать (и привыкать к хоткеям)
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|4.28, Аноним (1), 10:22, 26/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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непросто привыкнуть к хоткеям, а принять целую философию
мышковозам с винды тут только на кеды
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|5.29, Аноним (1), 10:23, 26/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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хотя на винде сочетаний клавиш порядком, да вот только средний хомяк не в курсе конечно
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|5.36, Аноним (22), 10:46, 26/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Из технической ограниченности родом из прошлого века сделали философию.
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|6.45, Аноним (47), 11:15, 26/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Зачем перемещать руку между клавой и мышью, если можно этого не делать?
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|7.52, Аноним (22), 12:01, 26/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я не спорю о вкусах, я всего лишь говорю о том что до философии тут далеко.
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|2.44, Аноним (47), 11:13, 26/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Можно на Debian в принципе поставить пакет gnome-shell. Сейчас сижу и внём и в процессах он потребляет всего лишь 250 Мб оперативы.
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|2.48, Аноним (40), 11:20, 26/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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lxde самое легкое из DE
или icewm, openbox, fluxbox и настройка через текстовый конфиг.
Я использую смузихлебный и жручий KDE ему для работы хватает всего 16 гб. +немного на смузи-браузер, смузи-android studio, смузи-idea, смузи-эмулятор-смузи-телефона
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|1.21, Аноним (21), 10:06, 26/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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После того как я установил на свой компьютер оконный менеджер со встроенным антивирусом вейланда, все кейлогеры и скриншотеры, кишившие до этого на моей машине, - они просто исчезли! Даже интернет стал работать быстрее!
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|2.33, Аноним (27), 10:32, 26/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Антивирус - это концепт изначально дырявых систем. Поэтому можно представить себе "антивирус для иксов". Что касается вяленого, то там процессы изначально изолированы друг от друга, поэтому антивирус ему не нужен. ЗЫ Если соскучился по антивирусам, лучше возвращайся^W продолжай сидеть на шиндоусе.
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|1.23, Аноним (23), 10:08, 26/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Я в какой-то момент перешёл на sway в качестве основного wm, и мне очень понравилось, а потом я поизучал систему ещё, и перешёл на i3, и мне понравилось ещё больше.
Wayland всё-таки ужасный тормоз, как его ни крути.
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|2.26, Аноним (1), 10:20, 26/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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ну я вот на i3 сейчас, полёт стабильный, стоит ли вообще трогать sway?
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|2.42, Аноним (47), 11:09, 26/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Wayland вообще-то проще иксов и должен быстрее работать. У меня Gnome Shell Wayland через OpenGL идёт и всё свистоперделки летают.
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|1.24, Аноним (24), 10:09, 26/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Поставил я как-то manjaro i3. Как давай оно всё мигать при открытии окон, при перемещении курсора. Чуть глаза не вытекли и крышу не сорвало. Как я вообще не стал после этого всего мигания эпилептиком одному богу известно. Теперь думаю на кого грешить: разработчики manjaro, i3, Nvidia или композитор. После всего пережитого как-то боязно экспериментировать с новыми свистоперделками аля Wayland sway. Старые добрые иксы + открытая коробка как-то надёжнее.
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|2.35, Аноним (22), 10:41, 26/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Поставил я как-то manjaro i3.
EndeavourOS в Community Edition имеет разные тайловые, можешь попробовать.
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|1.39, Аноним (47), 11:05, 26/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Никогда не пойму любителей тайловых WM. Многие приложения крипово смотрятся растянутыми по ширине или высоте на пол экрана. И вообще при растягивании улетают менюшки и строки состояний, либо привыкаешь к определённому размеру окна. В общем перешёл ради Wayland с MATE на Gnome Shell. На Sway не смог.
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|2.50, . (?), 11:39, 26/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Никогда не пойму любителей тайловых WM.
Я по умолчанию ставлю плавающий режим, а на тайловый или монокль переключаюсь при необходимости. И все окошки нормальных размеров.
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|2.51, Аноним (27), 11:42, 26/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Многие приложения крипово смотрятся растянутыми
Смотрятся хорошо.
> при растягивании улетают менюшки и строки состояний
Куда улетают? В Африку на зимовку?
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|1.46, Аноним (-), 11:18, 26/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> и FreeBSD.
...и животноводство? Даже так? Ща окажется что вэйланд не такой уж и плохой, и вообще, нормальное дополнение к копировке дров из линукса :)
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