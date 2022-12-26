Выпуск пользовательского окружения Sway 1.8, использующего Wayland

2.2 , Аноним ( 2 ), 07:56, 26/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Почему бы и да если оно работает?!

3.4 , Аноним ( 4 ), 08:27, 26/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – хм да так про весь Linux Desktop сегмент можно сказать ))

2.9 , Аноним ( 9 ), 09:25, 26/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – открою страшную тайну, swayidle - это отдельный бинарник (его даже распространять рекомендуют в виде отдельного пакета), который можно не запускать.

3.12 , Аноним ( 1 ), 09:33, 26/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – так зачем он ? скажите пожалуйста !

4.15 , Аноним ( 9 ), 09:43, 26/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – чтобы отслеживать периоды, когда пользователь ничего не делает, и выполнять заданную команду (например включать хранитель экрана или выключать монитор) по истечении заданного периода.

5.27 , Аноним ( 27 ), 10:21, 26/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – По-хорошему это область ответственности системного менеджера (systemd). Надо будет предложить Лёне.

6.41 , Аноним ( 9 ), 11:07, 26/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – системный менеджер взаимодействует с демонами. Взаимодействие с пользователем - зона ответственности менеджера гуя, чем он в данном случае и занимается, сообщая о простоях через wayland по протоколу KDE idle. В любом случае, разработчики sway активно не любят systemd и вряд ли будут кооперироваться с Лёней.

7.54 , Аноним ( 27 ), 12:12, 26/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А, под idle имеется в виду неактивность пользователя (не мышевозит, не печатает), а не неактивность системы. Тогда да, достаточно ограничиться расширением к вяленому.

7.55 , Аноним ( - ), 12:14, 26/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >В любом случае, разработчики sway активно не любят systemd и вряд ли будут кооперироваться с Лёней. И правильно делают.

2.40 , Аноним ( 40 ), 11:07, 26/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – весь wayland состоит из костылей и подпорок.

Тогда зачем он если есть надежные супернадежные иксы?

в иксах например можно запретить блокировку экрана периодически отправляя нажатие клавиш, а wayland там может?

3.43 , Аноним ( 9 ), 11:12, 26/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >в иксах например можно запретить блокировку экрана периодически отправляя нажатие клавиш вот это как раз и является идиотским костылем. В wayland есть специальный протокол idle-inhibit, позволяющий явно сообщать о том что система занята. Этот протокол давно реализован во всем релевантном софте, например в mpv, так что проблем с включением хранителя при просмотре видео - нет.

4.49 , Хрю ( ? ), 11:33, 26/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ващето это называется unixway, а то что предлагает вяленный, называется вынъдовсвей. Т.е. наличие простых базовых возможностей позволяет писать нужные скрипты и путь, когда чегото не предусмотрено или не реализовано, сосать лапу. У меня, например, в скрипте автокликер на дающий запускать скринсервер при работе vnc, вот надо мне такое и все, в иксах не напрягаясь, в вяленном я буду страдающим вынь пользователем.

3.47 , Аноним ( 47 ), 11:19, 26/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Есть твоё мнение, а есть мнение кучи разработчиков гномов, кде и других DE, годами надстраивавших свои костыли для обхода функционала иксов. Иксы уйдут, это просто тянется долго и это мнение тех, кто хоть что-то пилит в линуксах.

4.53 , Попандопала ( ? ), 12:05, 26/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Корпорасты у них 50к пилильщиков выкинули на мороз,наверное что-то знают. Надеюсь у нас не подберут это с помойки.

