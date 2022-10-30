Выпуск дистрибутива Ubuntu Sway Remix 22.10

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|2.12, Аноним (12), 17:43, 30/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> особенностью дистрибутива является полный отказ от использования пакетного менеджера Snap
Молодец! Осталось системду выпилить.
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|1.3, Fuzzy (??), 17:16, 30/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Уважение за старания!
За инфу которая была получена непосредственно с канала.
А то тут решил послушать Radio-t и разочаровался... понял, что такого типа подкасты ничему не научат.
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|1.4, sarman (?), 17:20, 30/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Пытался перейти с i3wm X, но привык страшно к tint2 панели, а она не работает под sway, чтобы отображались тайтлы открытых приложений (как таскбар). nwg-shell выглядит перспективно, но недостаточно, пусть это всё ещё растёт)
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|1.5, Аноним (5), 17:23, 30/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Занятно, обратил внимание, что он кушает прилично, собирается ли автор что-то с этим делать?
Да, и как автор проекта порешал вопрос с Canonical на счёт использования названия?
Есть ли в дистрибутиве простой для неискушённого пользователя инструмент смены тем/цветов?
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|1.6, Аноним (6), 17:24, 30/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Алексею спасибо за дистр и канал, и удачи! Однозначно - нужный дистрибутив :)
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|1.7, Аноним (7), 17:28, 30/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Sway конечно дриснина ещё та, удивительно, что кто-то потратил на это время.
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|1.10, Аноним (8), 17:41, 30/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> "созданной с оглядкой как на опытных пользователей GNU/Linux, так и новичков"
То есть и рыбку съесть и на... сесть? А в итоге не тем и не тем не нужен!
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|3.14, Аноним (15), 18:02, 30/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Боюсь там с обновлением прибудет коллекция майнеров или что похуже..
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