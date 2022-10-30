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Выпуск дистрибутива Ubuntu Sway Remix 22.10

30.10.2022 16:35

Доступен выпуск дистрибутива Ubuntu Sway Remix 22.10, предоставляющего преднастроенный и готовый к использованию рабочий стол на основе мозаичного композитного менеджера Sway. Дистрибутив является неофициальной редакцией Ubuntu 22.10, созданной с оглядкой как на опытных пользователей GNU/Linux, так и новичков, желающих попробовать окружение мозаичных оконных менеджеров без необходимости в их долгой настройке. Для загрузки подготовлены сборки для архитектуры amd64 (2.1 ГБ).

Окружение дистрибутива построено на основе Sway - композитного менеджера, использующего протокол Wayland и полностью совместимого с мозаичным оконным менеджером i3, а также панели Waybar, файлового менеджера PCManFM-GTK3, и утилит из проекта NWG-Shell, таких как менеджер обоев рабочего стола Azote, полноэкранного меню приложений nwg-drawer, утилиты для вывода содержимого скриптов на экран nwg-wrapper (используется для отображения подсказки по горячим клавишам на рабочем столе), менеджера настройки тем GTK, курсора и шрифтов nwg-look и скрипта Autotiling, автоматически компонующего окна открытых приложений на манер динамических мозаичных оконных менеджеров.

В состав дистрибутива входят программы как с графическим интерфейсом, такие как Firefox, Qutebrowser, Audacious, GIMP, Transmission, Libreoffice, Pluma и MATE Calc, так и консольные приложения и утилиты, такие как музыкальный проигрыватель Musikcube, видеопроигрыватель MPV, утилита для просмотра изображений Swayimg, утилита для просмотра документов PDF Zathura, текстовый редактор Neovim, файловый менеджер Ranger и другие.

Другой особенностью дистрибутива является полный отказ от использования пакетного менеджера Snap, все программы поставляются в виде обычных deb-пакетов, в том числе веб-браузер Firefox, для установки которого задействован официальный PPA-репозиторий Mozilla Team. Установщик дистрибутива основан на фреймворке Calamares.

Основные изменения:

  • Обработка звука переведена на мультимедийный сервер PipeWire и менеджер звуковых сеансов Wireplumber.
  • Добавлено приложение Ubuntu Sway Welcome, со ссылками на основные ресурсы по дистрибутиву и страницей первоначальной настройки системы.
  • Добавлено приложение Sway Input Configurator для настройки устройств ввода, таких как клавиатура, мышь и тачпад.
  • В индикаторе рабочих столов добавлена поддержка размещения пиктограмм запущенных приложений.
  • Утилита для настройки параметров дисплея Wdisplays заменена на nwg-displays, более функциональный и активно развивающийся аналог.
  • Меню приложений Wofi заменено на форк Rofi с поддержкой Wayland.
  • Для панели Waybar добавлен скрипт для настройки параметров Bluetooth-соединений.
  • Для системы вывода уведомлений Mako добавлена поддержка режима "Не беспокоить".
  • Добавлены две новые цветовые схемы - Breeze и Matcha Green.
  • Обновлены шрифты Fonts Awesome.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/Ubuntu-Sway...)
  2. OpenNews: На базе Sway развивается порт пользовательского окружения LXQt, поддерживающий Wayland
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива Ubuntu Sway Remix 22.04 LTS
  4. OpenNews: Автор оболочки Sway и языка Hare развивает новое микроядро Helios и OC Ares
  5. OpenNews: Выпуск пользовательского окружения Sway 1.7, использующего Wayland
  6. OpenNews: Выпуск дистрибутива Ubuntu 22.10
Автор новости: Sunderland93
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58008-sway
Ключевые слова: sway, ubuntu
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (21) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 17:06, 30/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Aleksey Samoilov кросавчег  и канал у него классный
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 17:43, 30/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > особенностью дистрибутива является полный отказ от использования пакетного менеджера Snap

    Молодец! Осталось системду выпилить.

     

  • 1.2, Getfor (?), 17:06, 30/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Алексей молодец, так держать, успехов в развитии дистрибутива.
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 18:03, 30/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Хорошо подлизался, 15 рублей на дороге не валяются верно?
     

  • 1.3, Fuzzy (??), 17:16, 30/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Уважение за старания!
    За инфу которая была получена непосредственно с канала.
    А то тут решил послушать Radio-t и разочаровался... понял, что такого типа  подкасты ничему не научат.
     
  • 1.4, sarman (?), 17:20, 30/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пытался перейти с i3wm X, но привык страшно к tint2 панели, а она не работает под sway, чтобы отображались тайтлы открытых приложений (как таскбар). nwg-shell выглядит перспективно, но недостаточно, пусть это всё ещё растёт)

     
  • 1.5, Аноним (5), 17:23, 30/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Занятно, обратил внимание, что он кушает прилично, собирается ли автор что-то с этим делать?
    Да, и как автор проекта порешал вопрос с Canonical на счёт использования названия?
    Есть ли в дистрибутиве простой для неискушённого пользователя инструмент смены тем/цветов?
     
  • 1.6, Аноним (6), 17:24, 30/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Алексею спасибо за дистр и канал, и удачи! Однозначно - нужный дистрибутив :)
     
  • 1.7, Аноним (7), 17:28, 30/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Sway конечно дриснина ещё та, удивительно, что кто-то потратил на это время.
     
  • 1.8, Аноним (8), 17:39, 30/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Опять сборка от Васи.
     
  • 1.9, Аноним (8), 17:40, 30/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А какая у него целевая аудитория?
     
     
  • 2.20, Аноним (-), 18:16, 30/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ебари.
     

  • 1.10, Аноним (8), 17:41, 30/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > "созданной с оглядкой как на опытных пользователей GNU/Linux, так и новичков"

    То есть и рыбку съесть и на... сесть? А в итоге не тем и не тем не нужен!

     
  • 1.11, Аноним (8), 17:43, 30/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Осторожно, эту сборку создал наш соотечественник!!!
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 17:46, 30/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    ГОСТ поддерживается, сертификаты встроены?
     
     
  • 3.14, Аноним (15), 18:02, 30/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Боюсь там с обновлением прибудет коллекция майнеров или что похуже..
     
  • 2.22, Аноним (-), 18:19, 30/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спасибо что предупредил.
     

  • 1.16, user90 (?), 18:05, 30/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Выглядит как-то.. примитивненько.
     
  • 1.17, Аноним (17), 18:09, 30/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Вот уже и проплаченные комментарии пошли, только толку от них?
     
  • 1.18, Аноним (17), 18:10, 30/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что-то много он кушает...
     
  • 1.19, Аноним (19), 18:12, 30/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А с каких пор опеннет начал публиковать новости об сборках от Васи?
     
     
  • 2.23, Аноним (12), 18:20, 30/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Т.е. надо только от Petter?!
     

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