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На базе Sway развивается порт пользовательского окружения LXQt, поддерживающий Wayland

30.08.2022 08:26

Опубликованы наработки проекта lxqt-sway, занимающегося портированием компонентов пользовательской оболочки LXQt для работы в окружении Sway и композитного менеджера, использующего протокол Wayland. В текущем виде проект напоминает гибрид двух окружений. Настройки LXQt преобразуются в файл конфигурации Sway.

Для выполнения таких операций, как изменение виртуального рабочего стола, разделение и закрытие окон реализованы дополнительные меню, что позволяет упростить управление окнами и сделать работу более понятной для пользователей, привыкших к классической схеме размещения окон, а не применяемой в Sway мозаичной компоновке с управлением при помощи клавиатуры.

Предпринята, но ещё не завершена, попытка портирования панели lxqt-panel, которую попытались адаптировать для Sway при помощи плагина layer-shell-qt от проекта KDE. Вместо lxqt-panel в lxqt-sway на данный момент предлагается собственная простая панель yatbfw, написанная в процессе изучения протокола Wayland.

Реализация Wayland в основном составе LXQt пока буксует на месте, несмотря на давние планы. Тем не менее, существует отдельный проект LWQt, развивающий вариант оболочки LXQt на базе Wayland, в котором используется композитный менеджер Mutter и Qt-модуль QtWayland.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/linux...)
  2. OpenNews: Используемый в Xfce оконный менеджер xfwm4 портирован для работы с Wayland
  3. OpenNews: Первый выпуск LWQt, варианта оболочки LXQt на базе Wayland
  4. OpenNews: Выпуск пользовательского окружения LXQt 1.1
  5. OpenNews: Выпуск пользовательского окружения Sway 1.7, использующего Wayland
  6. OpenNews: Выпуск дистрибутива Ubuntu Sway Remix 22.04 LTS
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57696-lxqt
Ключевые слова: lxqt, sway, wayland
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Обсуждение (19) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 08:37, 30/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пора выпускать Ubuntu Sway-LXQt Edition ;)
     
  • 1.2, Любитель Монеточки (?), 08:40, 30/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Почему что LWQt, что LXQt-Sway игнорируют LabWC?
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 09:10, 30/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Напиши им и предложи. Линукс -- это зоопарк, они, скорее всего, просто не слышали о нём.
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 09:50, 30/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зато mutter из gnome притащили.
     

  • 1.3, Аноним (3), 08:58, 30/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Трешовенько, так никогда не станет юзабельным.
     
     
  • 2.20, Аноним (20), 12:03, 30/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    деды собрались, деды недовольны
     

  • 1.4, Аноним (5), 09:09, 30/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Когда я его ковырял, что в Sway, что в i3 была посредственная поддержка "плавающего слоя". То есть "как-то" она работала, но радости не доставляла.

    Если уже портировать LXQt на Wayland, то уж через Weston скорее.

    >lxqt-sway
    >Реализация Wayland в основном составе LXQt
    >отдельный проект LWQt

    То есть, их три штуки, несовместимых? Молодцы ребята, так победим.

     
  • 1.6, Аноним (6), 09:19, 30/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Sway + dmenu - вот и всё окружение
     
     
  • 2.15, Самый Лучший Гусь (?), 11:01, 30/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Зачем тащить иксовый dmenu от фашиствующих suckless, когда есть нормальный вменяемый bemenu???
     
     
  • 3.19, Ащкпу (?), 12:01, 30/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Зачем тащить иксовый dmenu от фашиствующих suckless, когда есть нормальный вменяемый bemenu???

    Не фашистрвующих, а нациствующих, будьте пожалуйста корректны, вы на техническом ресурсе! xD

     
  • 3.21, zram (?), 12:03, 30/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нафига нужен bemenu, когда есть rofi?
     

  • 1.7, Аноним (7), 09:35, 30/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    они б ещё mate скопировали. чем уродливей, тем лучше?
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 09:52, 30/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > чем уродливей, тем лучше

    тогда надо кеды было брать))

     
  • 2.11, Аноним (11), 09:55, 30/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    К сожалению или к счастью ещё не у всех развито чувство прекрасного, поэтому ещё можно пользоваться. Не всем же гном пользовать.
     
     
  • 3.13, Аноним (7), 10:47, 30/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у меня гном в экран не влазит, чтобы посмотреть, красивый он там или нет
     

  • 1.12, Аноним (12), 10:31, 30/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Есть еще минималисты использующие бородатые WM типа Openbox или Fluxbox? Или это уже не комильфо в наш век?

    Жил 5 лет на КДЕ. ОДОЛЕЛИ вечные апдейт-поломки-починки и деградация интерфейса в удобстве, то тут то там что-то меняет какой-то ребёнок у них.
    В итоге, психанул и поставил Fluxbox, но может есть нечто такое же минимал, но удобнее и современнее?

     
     
  • 2.14, Аноним (5), 10:53, 30/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Нет.
     

  • 1.16, Аноним (16), 11:11, 30/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >В текущем виде проект напоминает гибрид двух окружений.

    В текущем виде проект напоминает монстра Франкенштейна.

     
  • 1.17, Jxtym (?), 11:32, 30/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Странное решение взять sway, а не библиотеку для создания композиторов wlroots на которой он основан.

    Зачем пытаться сшивать разные концепции, когда можно сразу начать нормально? Всё равно к этому в итоге всё и придет если проект серьёзный.

     

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