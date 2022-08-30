На базе Sway развивается порт пользовательского окружения LXQt, поддерживающий Wayland

Опубликованы наработки проекта lxqt-sway, занимающегося портированием компонентов пользовательской оболочки LXQt для работы в окружении Sway и композитного менеджера, использующего протокол Wayland. В текущем виде проект напоминает гибрид двух окружений. Настройки LXQt преобразуются в файл конфигурации Sway.

Для выполнения таких операций, как изменение виртуального рабочего стола, разделение и закрытие окон реализованы дополнительные меню, что позволяет упростить управление окнами и сделать работу более понятной для пользователей, привыкших к классической схеме размещения окон, а не применяемой в Sway мозаичной компоновке с управлением при помощи клавиатуры.

Предпринята, но ещё не завершена, попытка портирования панели lxqt-panel, которую попытались адаптировать для Sway при помощи плагина layer-shell-qt от проекта KDE. Вместо lxqt-panel в lxqt-sway на данный момент предлагается собственная простая панель yatbfw, написанная в процессе изучения протокола Wayland.

Реализация Wayland в основном составе LXQt пока буксует на месте, несмотря на давние планы. Тем не менее, существует отдельный проект LWQt, развивающий вариант оболочки LXQt на базе Wayland, в котором используется композитный менеджер Mutter и Qt-модуль QtWayland.



