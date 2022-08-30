На базе Sway развивается порт пользовательского окружения LXQt, поддерживающий Wayland

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|2.5, Аноним (5), 09:10, 30/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Напиши им и предложи. Линукс -- это зоопарк, они, скорее всего, просто не слышали о нём.
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|1.4, Аноним (5), 09:09, 30/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Когда я его ковырял, что в Sway, что в i3 была посредственная поддержка "плавающего слоя". То есть "как-то" она работала, но радости не доставляла.
Если уже портировать LXQt на Wayland, то уж через Weston скорее.
>lxqt-sway
>Реализация Wayland в основном составе LXQt
>отдельный проект LWQt
То есть, их три штуки, несовместимых? Молодцы ребята, так победим.
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|3.19, Ащкпу (?), 12:01, 30/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Зачем тащить иксовый dmenu от фашиствующих suckless, когда есть нормальный вменяемый bemenu???
Не фашистрвующих, а нациствующих, будьте пожалуйста корректны, вы на техническом ресурсе! xD
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|2.11, Аноним (11), 09:55, 30/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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К сожалению или к счастью ещё не у всех развито чувство прекрасного, поэтому ещё можно пользоваться. Не всем же гном пользовать.
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|3.13, Аноним (7), 10:47, 30/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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у меня гном в экран не влазит, чтобы посмотреть, красивый он там или нет
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|1.12, Аноним (12), 10:31, 30/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Есть еще минималисты использующие бородатые WM типа Openbox или Fluxbox? Или это уже не комильфо в наш век?
Жил 5 лет на КДЕ. ОДОЛЕЛИ вечные апдейт-поломки-починки и деградация интерфейса в удобстве, то тут то там что-то меняет какой-то ребёнок у них.
В итоге, психанул и поставил Fluxbox, но может есть нечто такое же минимал, но удобнее и современнее?
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|1.16, Аноним (16), 11:11, 30/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>В текущем виде проект напоминает гибрид двух окружений.
В текущем виде проект напоминает монстра Франкенштейна.
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|1.17, Jxtym (?), 11:32, 30/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Странное решение взять sway, а не библиотеку для создания композиторов wlroots на которой он основан.
Зачем пытаться сшивать разные концепции, когда можно сразу начать нормально? Всё равно к этому в итоге всё и придет если проект серьёзный.
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