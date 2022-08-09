Выпуск дистрибутива Ubuntu Sway Remix 22.04 LTS

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|2.47, Аноним (-), 18:04, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–12 +/–
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Хорошо ты прогнулся и от...нул! А теперь обоснуй, что хорошего-то?
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|1.3, Ананям (?), 14:38, 09/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Интересно конечно, но Wayland, к сожалению, все еще не готов к работе на десктопе. Поэтому пусть передлывают на i3.
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|2.5, Admino (ok), 14:54, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А что, если переделать на i3, Wayland сразу будет готов?
Доктор, вы волшебник! ©
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|2.7, Аноним (7), 14:56, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Просто заствят есть что дают. Не в первый раз, не в последний.
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|3.45, Аноныч (?), 17:52, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Есть десятки убунто миксов с какими хочешь WM/DE, тебе что мешает, что будет ещё один?
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|2.62, AleksK (ok), 20:32, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У меня уже KDE на plasma-wayland работает без проблем. Как это ни странно лучше чем gnome через сессию Wayland. У Габена игры на gamescope работают плавнее и быстрее чем на родной Винде. А у тебя все не готов.
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|3.8, Аноним (7), 14:56, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И чего там за гайды как поставить проприетарные дрова? Ну такое…
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|4.30, Аноним (-), 16:18, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
diff --unified --recursive --text --color wlroots-git orig types output render c... большой текст свёрнут, показать
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|1.10, Дима Хутовый (?), 15:02, 09/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я особо не люблю тайлинговые wm но работа очень хорошая, я даже для waybar бы никогда в жизни бы не написал такие конфиги
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|1.11, Аноним (11), 15:03, 09/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Для всех свистоперделок, в том числе мозаичных, есть браузер. А окна нужны, чтобы их было удобно открывать и закрывать.
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|2.17, Sunderland93 (ok), 15:29, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Если вы про те отчеты, которые предлагает собрать и отправить установщик в официальной Ubuntu, то нет, здесь этого нет
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|1.20, th3m3 (ok), 15:35, 09/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Очень нравится, что выкинут snap. Как думаете, стоит переходить с Xubuntu? Пора бы обновляться на 22.04, а там даже Firefox в snap засунули.
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|3.61, th3m3 (ok), 20:30, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так-то ничего. Но, давно хотел попробовать Sway. Главное, чтобы Firefox норм работал и телеграм. Vim/Neovim уже вижу пашет и так. Ещё интересно, как себя поведёт Sunvox под Wayland. И другие штуки. В общем, надо будет попробовать.
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|1.22, Аноним (22), 15:37, 09/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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А какая целивая аудитория у данного систрубтива? Ладно дебиан, но убунту - не самое лучшее решение.
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|1.28, Аноним (-), 15:48, 09/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Ещё одна паразетическая прослойка на ubuntu - плохо когда трудится одни - а лавры получают другие!
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|1.32, Аноним (32), 16:40, 09/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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- Привет. О, какие нескучные обои! На чём сидишь?
- НаSway. Это когда жую. А курю - марьиванну!
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|1.33, Аноним (33), 16:43, 09/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Сборка неплохая, но Ubuntu никогда не любил, уж сильно разработчики навязывают всякие snap и прочие не нужные мне технологии. Предпочитаю Debian минимальный образ и то, что мне нужно.
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|1.44, Аноним (-), 17:51, 09/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Какой-то Linux Zver Edition с нескучными обоями)
Для кого создан дструбтив? Судя по спуску программ, это лебедь, рак и щука.
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|1.48, Аноним (-), 18:06, 09/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Ubuntu санкции поддерживает! И автор решил, что этот диструбтив самый лучший?
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|1.49, Аноним (49), 18:25, 09/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Далее-далее-далее получаем установленный дистр с невозможностью залогиниться из-за того что из коробки раскладка не настроена. Классика !
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|1.50, beck (??), 18:31, 09/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Было б неплохо, если бы автор запилил возможность выбора пакетов при установке, как это сделано в archlabs например. Авторский набор нужен далеко не всем, а потом удалять, такое себе...
Да-да, я знаю, сейчас набегут эксперты с "собери сам свой линукс с теми пакетами, какие тебе надо, ты чо не мужик?"...
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|2.51, Аноним (-), 18:41, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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За установку софта денги получил - нужно отрабатывать! Скоро там яндекс браузер появится)
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|1.52, Аноним (52), 18:57, 09/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> "В состав дистрибутива входят программы как с графическим интерфейсом, такие как Firefox, Qutebrowser, Audacious, GIMP, Transmission, Libreoffice, Pluma и MATE Calc..."
Закопать!
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|1.56, Аноним (1), 19:44, 09/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Кстати. А что насчёт imv или qimgv в качестве просмотрщика изображений? Первый минималистичен и с vim-синтаксисом, как Zathura, а другой на кутях и вполне себе удобный для тех, кто не привык к синтаксису vim'а.
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|1.59, Аноним (59), 20:01, 09/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Мне не нужно, но обязательно посмотрю. Раз чел сделал, значит кому-то нужно и кто-то доволен. Молодец в общем
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