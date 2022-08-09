The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Выпуск дистрибутива Ubuntu Sway Remix 22.04 LTS

09.08.2022 12:18

Доступен выпуск дистрибутива Ubuntu Sway Remix 22.04 LTS, предоставляющего преднастроенный и готовый к использованию рабочий стол на основе мозаичного композитного менеджера Sway. Дистрибутив является неофициальной редакцией Ubuntu 22.04 LTS, созданной с оглядкой как на опытных пользователей GNU/Linux, так и новичков, желающих попробовать окружение мозаичных оконных менеджеров без необходимости в их долгой настройке. Для скачивания доступны сборки для amd64 и Raspberry Pi 3/4.

Окружение дистрибутива построено на основе Sway - композитного менеджера, использующего протокол Wayland и полностью совместимого с мозаичным оконным менеджером i3, а также панели Waybar, файлового менеджера PCManFM-GTK3, и утилит из проекта NWG-Shell, таких как менеджер обоев рабочего стола Azote, полноэкранного меню приложений nwg-drawer, утилиты для вывода содержимого скриптов на экран nwg-wrapper (используется для отображения подсказки по горячим клавишам на рабочем столе), менеджера настройки тем GTK, курсора и шрифтов nwg-look и скрипта Autotiling, автоматически компонующего окна открытых приложений на манер динамических мозаичных оконных менеджеров.

В состав дистрибутива входят программы как с графическим интерфейсом, такие как Firefox, Qutebrowser, Audacious, GIMP, Transmission, Libreoffice, Pluma и MATE Calc, так и консольные приложения и утилиты, такие как музыкальный проигрыватель Musikcube, видеопроигрыватель MPV, утилита для просмотра изображений Swayimg, утилита для просмотра документов PDF Zathura, текстовый редактор Neovim, файловый менеджер Ranger и другие.

Другой особенностью дистрибутива является полный отказ от использования пакетного менеджера Snap, все программы поставляются в виде обычных deb-пакетов, в том числе веб-браузер Firefox, для установки которого задействован официальный PPA-репозиторий Mozilla Team. Установщик дистрибутива основан на фреймворке Calamares.



  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/Ubuntu-Sway...)
  2. OpenNews: Используемый в Xfce оконный менеджер xfwm4 портирован для работы с Wayland
  3. OpenNews: Автор оболочки Sway и языка Hare развивает новое микроядро Helios и OC Ares
  4. OpenNews: Выпуск пользовательского окружения Sway 1.7, использующего Wayland
  5. OpenNews: Представлен wxrd, композитный сервер на базе Wayland для систем виртуальной реальности
  6. OpenNews: Выпуск дистрибутива EndeavourOS 21.4
Автор новости: Sunderland93
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57616-sway
Ключевые слова: sway, ubuntu
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (51) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 14:32, 09/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +10 +/
    Самойлов - большой молодец. Получилось очень хорошо...
     
     
  • 2.47, Аноним (-), 18:04, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –12 +/
    Хорошо ты прогнулся и от...нул! А теперь обоснуй, что хорошего-то?
     

  • 1.3, Ананям (?), 14:38, 09/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Интересно конечно, но Wayland, к сожалению, все еще не готов к работе на десктопе. Поэтому пусть передлывают на i3.
     
     
  • 2.5, Admino (ok), 14:54, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что, если переделать на i3, Wayland сразу будет готов?

    Доктор, вы волшебник! ©

     
     
  • 3.63, Аноним (63), 22:12, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, просто не нужон этот wayland будет
     
  • 2.7, Аноним (7), 14:56, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто заствят есть что дают. Не в первый раз, не в последний.  
     
     
  • 3.45, Аноныч (?), 17:52, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть десятки убунто миксов с какими хочешь WM/DE, тебе что мешает, что будет ещё один?
     
  • 2.62, AleksK (ok), 20:32, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня уже KDE на plasma-wayland работает без проблем. Как это ни странно лучше чем gnome через сессию Wayland. У Габена игры на gamescope работают плавнее и быстрее чем на родной Винде. А у тебя все не готов.
     

  • 1.4, я из фейсбука (?), 14:52, 09/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    На нвидии работает?)
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 14:54, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Таки да. На вики проекта есть гайд по запуску с NVidia.
     
     
  • 3.8, Аноним (7), 14:56, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И чего там за гайды как поставить проприетарные дрова? Ну такое…
     
  • 3.13, я из фейсбука (?), 15:07, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Прочитал, но решения проблемы артефактов нет
     
     
  • 4.30, Аноним (-), 16:18, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    diff --unified --recursive --text --color wlroots-git orig types output render c... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 5.39, я из фейсбука (?), 17:25, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поподробнее? Откуда патч
     
     
  • 6.43, Аноним (-), 17:50, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://aur.archlinux.org/packages/wlroots-xrgb8888-git
    # по моим наблюдениям все композиторы на wlroots (GBM) c nvidia-drivers имеют рябь из-за проблем с форматами который wlroots выбирает, патч выбирает нвидия френдли формат с которым нету ряби
     
     
  • 7.54, я из фейсбука (?), 19:33, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спасибо, попробую. А то уже думаю идти на что-то libweston-ское
     

  • 1.10, Дима Хутовый (?), 15:02, 09/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я особо не люблю тайлинговые wm но работа очень хорошая, я даже для waybar бы никогда в жизни бы не написал такие конфиги
     
  • 1.11, Аноним (11), 15:03, 09/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Для всех свистоперделок, в том числе мозаичных, есть браузер. А окна нужны, чтобы их было удобно открывать и закрывать.
     
     
  • 2.16, bergentroll (ok), 15:29, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    И проветривать
     
     
  • 3.55, Аноним (-), 19:42, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    От твоего пердежа?
     

  • 1.12, Lanevsky (?), 15:04, 09/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Неплохая работа как по мне проделана, желаю автору дистрибутива удачи :)
     
     
  • 2.42, Аноним (-), 17:44, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Какие же низкие у вас стандарты!
     

  • 1.14, Дима Николенко (?), 15:10, 09/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Эээ, ты сдурел
    я еще hut linux v1.0 не сделал, а ты тут уже
     
  • 1.15, Аноним (15), 15:21, 09/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Убунтовская вшитая телеметрия не отключена?
     
     
  • 2.17, Sunderland93 (ok), 15:29, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если вы про те отчеты, которые предлагает собрать и отправить установщик в официальной Ubuntu, то нет, здесь этого нет
     

  • 1.20, th3m3 (ok), 15:35, 09/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Очень нравится, что выкинут snap. Как думаете, стоит переходить с Xubuntu? Пора бы обновляться на 22.04, а там даже Firefox в snap засунули.
     
     
  • 2.31, Аноним (31), 16:28, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну и кто мешает высунуть, а snap удалить?
     
     
  • 3.61, th3m3 (ok), 20:30, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так-то ничего. Но, давно хотел попробовать Sway. Главное, чтобы Firefox норм работал и телеграм. Vim/Neovim уже вижу пашет и так. Ещё интересно, как себя поведёт Sunvox под Wayland. И другие штуки. В общем, надо будет попробовать.
     

  • 1.22, Аноним (22), 15:37, 09/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А какая целивая аудитория у данного систрубтива? Ладно дебиан, но убунту - не самое лучшее решение.
     
     
  • 2.53, Аноним (53), 19:25, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Дебиан ещё более нишевое решение чем убунта.
     

  • 1.23, Аноним (22), 15:38, 09/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Обычная сборка non-snap ubuntu, даже качать не стоит.
     
  • 1.24, Аноним (-), 15:40, 09/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Как говорится: Купи 💩 - поддержи отечественного производителя!
     
  • 1.25, Аноним (-), 15:42, 09/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А чем он лучше самой Ubuntu?
     
     
  • 2.26, th3m3 (ok), 15:44, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Выпилен snap из коробки)
     
  • 2.27, Аноним (15), 15:45, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В новости написано.
     

  • 1.28, Аноним (-), 15:48, 09/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Ещё одна паразетическая прослойка на ubuntu - плохо когда трудится одни - а лавры получают другие!
     
  • 1.29, Аноним (-), 16:17, 09/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А GIMP там что делает?
     
  • 1.32, Аноним (32), 16:40, 09/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    - Привет. О, какие нескучные обои! На чём сидишь?
    - НаSway. Это когда жую. А курю - марьиванну!
     
  • 1.33, Аноним (33), 16:43, 09/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Сборка неплохая, но Ubuntu никогда не любил, уж сильно разработчики навязывают всякие snap и прочие не нужные мне технологии. Предпочитаю Debian минимальный образ и то, что мне нужно.
     
  • 1.35, Аноним (35), 17:10, 09/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    system tray всё ещё нету?
     
  • 1.44, Аноним (-), 17:51, 09/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Какой-то Linux Zver Edition с нескучными обоями)
    Для кого создан дструбтив? Судя по спуску программ, это лебедь, рак и щука.
     
  • 1.48, Аноним (-), 18:06, 09/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Ubuntu санкции поддерживает! И автор решил, что этот диструбтив самый лучший?
     
  • 1.49, Аноним (49), 18:25, 09/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Далее-далее-далее получаем установленный дистр с невозможностью залогиниться из-за того что из коробки раскладка не настроена. Классика !
     
     
  • 2.57, Аноним (57), 19:45, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сам виноват. Зачем пароль создаешь на русском?
     

  • 1.50, beck (??), 18:31, 09/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Было б неплохо, если бы автор запилил возможность выбора пакетов при установке, как это сделано в archlabs например. Авторский набор нужен далеко не всем, а потом удалять, такое себе...

    Да-да, я знаю, сейчас набегут эксперты с "собери сам свой линукс с теми пакетами, какие тебе надо, ты чо не мужик?"...

     
     
  • 2.51, Аноним (-), 18:41, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    За установку софта денги получил - нужно отрабатывать! Скоро там яндекс браузер появится)
     

  • 1.52, Аноним (52), 18:57, 09/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > "В состав дистрибутива входят программы как с графическим интерфейсом, такие как Firefox, Qutebrowser, Audacious, GIMP, Transmission, Libreoffice, Pluma и MATE Calc..."

    Закопать!

     
     
  • 2.60, pic (?), 20:24, 09/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что, клаву любишь больше, чем мышку? Ревнуешь?
     

  • 1.56, Аноним (1), 19:44, 09/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кстати. А что насчёт imv или qimgv в качестве просмотрщика изображений? Первый минималистичен и с vim-синтаксисом, как Zathura, а другой на кутях и вполне себе удобный для тех, кто не привык к синтаксису vim'а.
     
  • 1.58, Аноним (58), 19:53, 09/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Из коробки выглядит приятнее даже чем манжара i3. Надо ставить.
     
  • 1.59, Аноним (59), 20:01, 09/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мне не нужно, но обязательно посмотрю. Раз чел сделал, значит кому-то нужно и кто-то доволен. Молодец в общем
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2022 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру