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Автор оболочки Sway и языка Hare развивает новое микроядро Helios и OC Ares

16.06.2022 07:49

Дрю ДеВолт (Drew DeVault) представил свой новый проект - микроядро Helios. В текущем виде проект находится на начальной стадии разработки и пока поддерживает только демонстрационную загрузку на системах с архитектурой x86_64. А дальнейшем планируют реализовать поддержку архитектур riscv64 и aarch64. Код проекта написан на близком к Си языке системного программирования Hare с ассемблерными вставками и распространяется под лицензией GPLv3. Для ознакомления с состоянием разработки подготовлен тестовый iso-образ (1 МБ).

Архитектура Helios построена с оглядкой на концепции микроядра seL4, в котором компоненты для управления ресурсами ядра вынесены в пространство пользователя и для них применяются те же средства разграничения доступа, как и для пользовательских ресурсов. Микроядро предоставляет минимальные механизмы для управления доступом к физическому адресному пространству, прерываниям и ресурсам процессора, а высокоуровневые абстракции драйверы для взаимодействия с оборудованием реализуются отдельно поверх микроядра в форме задач, выполняемых на пользовательском уровне.

В Helios применяется модель разграничения доступа на основе "capability". Ядро предоставляет примитивы для выделения страниц памяти, отражения физической памяти в адресное пространство, управления задачами и обработки обращений к портам аппаратных устройств. Помимо сервисов ядра, таких как управление виртуальной памятью, проектом также подготовлены драйверы для работы консоли через последовательный порт и BIOS VGA API. На следующем этапе разработки ядра будут обеспечены вытесняющая многозадачность, IPC, PCI, обработка исключений, разбор таблиц ACPI и обработчики прерываний, работающие в пространстве пользователя. В более отдалённой перспективе планируется реализовать поддержку SMP, IOMMU и VT-x.

Что касается пространства пользователя, то в планах развитие низкоуровневых сервисов и системного менеджера Mercury, слоя совместимости с POSIX (Luna), коллекции драйверов Venus, окружения для разработчиков Gaia и фреймворка для тестирования ядра Vulcan. Разработка ведётся с оглядкой на использование поверх реального оборудования - на начальном этапе планируется создание драйверов ThinkPad, включая драйверы для GPU Intel HD, HD Audio и Intel Gigabit Ethernet. После этого ожидается появление драйверов для GPU AMD и плат Raspberry Pi.

Конечной целью проекта является создание полноценной операционной системы Ares со своим пакетным менеджером и графическим интерфейсом. В качестве причины создание проекта упоминается тяга к экспериментам и работа как развлечение (принцип "just for fun"). Дрю ДеВолт любит ставить перед собой амбициозные цели и потом, несмотря на общий скептицизм, реализовывает их. Так было с пользовательским окружением Sway, почтовым клиентом Aerc, платформой совместной разработки SourceHut и языком программирования Hare. Но даже если новый проект не получит должного распространения, он послужит отправной точкой к разработке новых полезных систем. Например, разработанный для Helios отладчик планируется портировать на платформу Linux, а библиотеки для построения графического интерфейса не будут привязаны к платформе.



  1. Главная ссылка к новости (https://drewdevault.com/2022/0...)
  2. OpenNews: Микроядро seL4 математически верифицировано для архитектуры RISC-V
  3. OpenNews: Google начал установку ОС Fuchsia на устройства Nest Hub
  4. OpenNews: Дрю ДеВолт представил язык системного программирования Hare
  5. OpenNews: Открыт код сверхнадёжного микроядра seL4
  6. OpenNews: Проект Neptune OS развивает слой совместимости с Windows на базе микроядра seL4
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57364-helios
Ключевые слова: helios, ares, hare, microkernel
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (42) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 08:49, 16/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Это всё, конечно, хорошо, а Дрю - так ещё и полезно.
    Но непонятно, зачем...
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 10:02, 16/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Потому что может? Общество сейчас богатое, может себе позволить содержать не только актёров и музыкантов, но и чудаковатых программистов, делающих что-то неведомое. Из тысячи таких может вылупиться гений.
     

  • 1.3, Аноним (3), 08:49, 16/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пилить Hurd? Не, нахрен надоть. Лучше запилию велосипед на языке, который сам и выдумал.
     
     
  • 2.6, DeerFriend (?), 09:01, 16/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    В этом вашем хурде уже столько коммитов побывало, что если я приду и всё сделаю, я не смогу сказать, что это я его запилил.
     
  • 2.25, Аноним (25), 10:30, 16/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Hurd под GPLv2 и изменить лицензию уже практически невозможно. Если хочеться GPLv3 приходиться стороить новое ядро. Да и конечно в hurd многие архитектурные решения по оценкам некоторых людей уже устарели, там переписывать тоже прийдётся... Я сам тоже писал ОС правда на С, но пока остановился почти на таком же уровне как у него, времени нехватает... :).
     
  • 2.36, Аноним (36), 10:54, 16/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А кому вообще нужен хурд, если от него даже авторы отреклись?
     
  • 2.44, Аноним (44), 11:16, 16/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да пускай скил на своих "хелло вордах" качает - потом от него пользы больше будет.
     

  • 1.5, Аноним (3), 08:51, 16/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Из его поделок к использованию готов только sway, кстати.
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 09:07, 16/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А Sourcehut?
     
  • 2.34, Аноним (34), 10:49, 16/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Sway то готов, а вот wayland нет.
     

  • 1.7, Аноним (7), 09:02, 16/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    И вот очередной велосипед. И сколько из всех этих "принципиально новых" ОС  выстрелили или хотя-бы не загнулись?
     
     
  • 2.10, 1 (??), 09:18, 16/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Minix, Linux
     
  • 2.12, Аноним (12), 09:28, 16/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сначала был Minix, потом Linux, эволюция.

    Или выпускать бумажные стаканчики, а потом сразу делать ракетный двигатель полного цикла?

     

  • 1.9, Fracta1L (ok), 09:12, 16/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Он хоть один свой проект до конца доделал?)
     
     
  • 2.13, zshfan (ok), 09:29, 16/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    SWAY вас не устраивает? Вполне себе рабочий проект.
     
  • 2.23, Аноним (23), 10:17, 16/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А ты хоть что-нибудь сделал? Не то что доделал.  
     
  • 2.33, Аноним (33), 10:47, 16/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    sway пользуюсь уже несколько лет, не жрет, не падает, летает, прям сказка.
     

  • 1.11, Аноним (11), 09:19, 16/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Вот если бы опеннетовские комментаторы были хотя бы вполовину продуктивны как Дрю, давно бы уже виндовскапец наступил бы.
     
     
  • 2.18, Аноним (18), 10:08, 16/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пожалейте хомячков ;)
     
  • 2.19, n00by (ok), 10:08, 16/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Просто надо забанить n00by - отвлекает исключительно автономных баш-программистов операционных систем и их поклонников от дела, заставляет расставлять минусы.
     
     
  • 3.43, Аноним (44), 11:14, 16/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Склоняюсь перед вашей волей
     
  • 2.28, Аноним (25), 10:39, 16/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну мы стараемся... Вот я например тоже писал своё ядро правда на С и времени к сожалению нехватает развивать во что-то серьёзное. https://gitflic.ru/project/viciamquick/melisa-kernel, https://github.com/JustVic/melisa_kernel.
     
  • 2.40, Admino (ok), 11:08, 16/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати, отличное предложение сделал товарищ выше.
     

  • 1.14, ryoken (ok), 09:30, 16/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >>мнpогозадачность
     
     
  • 2.17, Аноним (17), 10:03, 16/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нарисовать сову в два этапа.
     

  • 1.15, Аноним (15), 09:43, 16/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Судя по скриншоту, новость должна называться "Автор оболочки Sway и языка Hare удалось автономно вывести в консоль фразу Hello world"
     
     
  • 2.31, Аноним (25), 10:46, 16/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Когда пишешь ядро сложность работы, всегда сложно увидеть по скриншоту...
     
  • 2.39, Аноним (39), 11:07, 16/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сможешь вывести "Hello world" на консоль без ОС и без собственно консоли?
     
     
  • 3.41, Admino (ok), 11:09, 16/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не трогая достоинств Дрю, замечу, что на современных компах это можно сделать, не вылезая из EFI.
     

  • 1.20, Alexey Tor 35 (?), 10:09, 16/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну не знаю. Кому будет нужно ядро. Счас уже много ядер этих. На опеннет писали про Genode. Есть Линукс, BSD 3-4 варианта. Кому придет в голову взять именно ЭТО ядро? Не понимаю.
     
     
  • 2.30, Аноним (25), 10:43, 16/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Мне бы пришло. Не так много ядер по GPLv3 существует, их практически нет.
     
  • 2.35, Аноним (33), 10:53, 16/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ядро ядру рознь, ди и нормально заточеных на микроядреность не так много
     

  • 1.21, InuYasha (??), 10:11, 16/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    смотрю на фотку... (0_0) у меня ноут в ноуте!

    >> Автор оболочки Sway и языка

    Jungle wa itsumo Hare nochi Goo! Всё, теперь на полдня этот опенинг будет в голове играть )))

     
     
  • 2.24, Аноним (23), 10:19, 16/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    X230 хорошо до сих пор.  
     
     
  • 3.27, InuYasha (??), 10:36, 16/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А, у меня другой, просто похожий. В любом случае - Once you go IBM, you will never leave them )
     

  • 1.22, Alexey Tor 35 (?), 10:12, 16/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    typo: "высокоуровневые абстракции драйверы для взаимодействия с оборудованием"
     
  • 1.26, Jxtym (?), 10:35, 16/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Человек большой энергичности и продуктивности вызывает уважение.
     
  • 1.29, Бывалый смузихлёб (?), 10:41, 16/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > на начальном этапе планируется создание драйверов ThinkPad,
    > включая драйверы для GPU Intel HD, HD Audio и Intel Gigabit Ethernet.
    > После этого ожидается появление драйверов для GPU AMD и плат Raspberry Pi.

    Как-то уже с самого начала выглядит малореальным, если, конечно, речь не о прикручивании уже существующих дров

     
  • 1.32, Аноним (32), 10:47, 16/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >> А дальнейшем планируют реализовать поддержку архитектур iscv64 и aarch64.

    Может быть опечатка и имеется в виду riscv64

     
  • 1.37, Аноним (37), 10:56, 16/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Hare bugortit mamkini haczkeri
     
  • 1.38, Аноним (38), 11:06, 16/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >Дрю ДеВолт любит ставить перед собой амбициозные цели и потом, несмотря на общий скептицизм, реализовывает их. Так было с пользовательским окружением Sway, почтовым клиентом Aerc, платформой совместной разработки SourceHut и языком программирования Hare.

    и ни один из них не взлетел. Sway так и остался ненужным, ибо тайловые менеджеры не нужны. Кому нужен нужен консольный email-клиент, если все сейчас пользуют вебморды, ибо через IMAP доступа к проприетарным фичам почты нет и не будет?
    SourceHut? Да все GitLab пользуют, а все эти параноидальные замашки с безяваскриптовым хостингом ... кому нужно хостить хостинг исходников, который даже забанить пользователя по отпечатку браузера не может?

     
     
  • 2.42, Admino (ok), 11:11, 16/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ненужно, ненужно, ненжужно.

    Опеннетовские анонимные эксперты как всегда.

     

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