Автор оболочки Sway и языка Hare развивает новое микроядро Helios и OC Ares

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|1.2, Аноним (2), 08:49, 16/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Это всё, конечно, хорошо, а Дрю - так ещё и полезно.
Но непонятно, зачем...
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|2.16, Аноним (16), 10:02, 16/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Потому что может? Общество сейчас богатое, может себе позволить содержать не только актёров и музыкантов, но и чудаковатых программистов, делающих что-то неведомое. Из тысячи таких может вылупиться гений.
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|1.3, Аноним (3), 08:49, 16/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Пилить Hurd? Не, нахрен надоть. Лучше запилию велосипед на языке, который сам и выдумал.
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|2.6, DeerFriend (?), 09:01, 16/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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В этом вашем хурде уже столько коммитов побывало, что если я приду и всё сделаю, я не смогу сказать, что это я его запилил.
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|2.25, Аноним (25), 10:30, 16/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Hurd под GPLv2 и изменить лицензию уже практически невозможно. Если хочеться GPLv3 приходиться стороить новое ядро. Да и конечно в hurd многие архитектурные решения по оценкам некоторых людей уже устарели, там переписывать тоже прийдётся... Я сам тоже писал ОС правда на С, но пока остановился почти на таком же уровне как у него, времени нехватает... :).
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|2.44, Аноним (44), 11:16, 16/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да пускай скил на своих "хелло вордах" качает - потом от него пользы больше будет.
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|1.7, Аноним (7), 09:02, 16/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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И вот очередной велосипед. И сколько из всех этих "принципиально новых" ОС выстрелили или хотя-бы не загнулись?
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|2.12, Аноним (12), 09:28, 16/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сначала был Minix, потом Linux, эволюция.
Или выпускать бумажные стаканчики, а потом сразу делать ракетный двигатель полного цикла?
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|2.33, Аноним (33), 10:47, 16/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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sway пользуюсь уже несколько лет, не жрет, не падает, летает, прям сказка.
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|1.11, Аноним (11), 09:19, 16/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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Вот если бы опеннетовские комментаторы были хотя бы вполовину продуктивны как Дрю, давно бы уже виндовскапец наступил бы.
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|2.19, n00by (ok), 10:08, 16/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Просто надо забанить n00by - отвлекает исключительно автономных баш-программистов операционных систем и их поклонников от дела, заставляет расставлять минусы.
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|1.15, Аноним (15), 09:43, 16/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Судя по скриншоту, новость должна называться "Автор оболочки Sway и языка Hare удалось автономно вывести в консоль фразу Hello world"
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|2.31, Аноним (25), 10:46, 16/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Когда пишешь ядро сложность работы, всегда сложно увидеть по скриншоту...
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|2.39, Аноним (39), 11:07, 16/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сможешь вывести "Hello world" на консоль без ОС и без собственно консоли?
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|3.41, Admino (ok), 11:09, 16/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не трогая достоинств Дрю, замечу, что на современных компах это можно сделать, не вылезая из EFI.
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|1.20, Alexey Tor 35 (?), 10:09, 16/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну не знаю. Кому будет нужно ядро. Счас уже много ядер этих. На опеннет писали про Genode. Есть Линукс, BSD 3-4 варианта. Кому придет в голову взять именно ЭТО ядро? Не понимаю.
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|2.30, Аноним (25), 10:43, 16/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Мне бы пришло. Не так много ядер по GPLv3 существует, их практически нет.
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|2.35, Аноним (33), 10:53, 16/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ядро ядру рознь, ди и нормально заточеных на микроядреность не так много
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|1.21, InuYasha (??), 10:11, 16/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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смотрю на фотку... (0_0) у меня ноут в ноуте!
>> Автор оболочки Sway и языка
Jungle wa itsumo Hare nochi Goo! Всё, теперь на полдня этот опенинг будет в голове играть )))
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|3.27, InuYasha (??), 10:36, 16/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А, у меня другой, просто похожий. В любом случае - Once you go IBM, you will never leave them )
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|1.29, Бывалый смузихлёб (?), 10:41, 16/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> на начальном этапе планируется создание драйверов ThinkPad,
> включая драйверы для GPU Intel HD, HD Audio и Intel Gigabit Ethernet.
> После этого ожидается появление драйверов для GPU AMD и плат Raspberry Pi.
Как-то уже с самого начала выглядит малореальным, если, конечно, речь не о прикручивании уже существующих дров
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|1.32, Аноним (32), 10:47, 16/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>> А дальнейшем планируют реализовать поддержку архитектур iscv64 и aarch64.
Может быть опечатка и имеется в виду riscv64
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|1.38, Аноним (38), 11:06, 16/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>Дрю ДеВолт любит ставить перед собой амбициозные цели и потом, несмотря на общий скептицизм, реализовывает их. Так было с пользовательским окружением Sway, почтовым клиентом Aerc, платформой совместной разработки SourceHut и языком программирования Hare.
и ни один из них не взлетел. Sway так и остался ненужным, ибо тайловые менеджеры не нужны. Кому нужен нужен консольный email-клиент, если все сейчас пользуют вебморды, ибо через IMAP доступа к проприетарным фичам почты нет и не будет?
SourceHut? Да все GitLab пользуют, а все эти параноидальные замашки с безяваскриптовым хостингом ... кому нужно хостить хостинг исходников, который даже забанить пользователя по отпечатку браузера не может?
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|2.42, Admino (ok), 11:11, 16/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ненужно, ненужно, ненжужно.
Опеннетовские анонимные эксперты как всегда.
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