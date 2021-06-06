Дрю ДеВолт представил язык системного программирования Hare

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|3.35, Аноним (-), 16:56, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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int и uint - это фэйл! Сишные проблемы с разным размером этого и логическими ошибками прогеров которые это игнорят ничему не научили? Хруст вроде и то эту мерзость повырубил.
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|4.40, Аноним (40), 16:59, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Ничего твой хруст не вырубил. Он даже переполнение целочисленной переменной не проверяет. Давай фантазируй дальше.
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|5.46, Аноним (-), 17:04, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
Он вроде бы продвигает типы конкретной ширины когда прогер как минимум знает ско... большой текст свёрнут, показать
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|6.150, OpenEcho (?), 22:41, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Он даже переполнение целочисленной переменной не проверяет.
А надо? Иначе есть риск загубить криптографию, где переполнение целочисленных переменных используется по назначению
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|5.143, Аноним (143), 22:19, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ничего твой хруст не вырубил. Он даже переполнение целочисленной переменной не проверяет. Давай фантазируй дальше.
Уныленько. Попробуй потоньше.
https://github.com/rust-lang/rfcs/blob/master/text/0560-integer-overflow.md
> Implementations are permitted to check for overflow at any time (statically or dynamically). Implementations are required to at least check dynamically when debug_assert! assertions are enabled. Add a WrappingOps trait to the standard library with operations defined as wrapping on overflow for the limited number of cases where this is the desired semantics, such as hash functions.
>
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|3.42, Аноним (-), 16:59, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Еще прикол.
> Handling allocation failure
> TODO
Эм... а что делать если там NULL мы подумаем потом :)))
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|4.59, Аноним (143), 17:26, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Еще прикол.
>> Handling allocation failure
>> TODO
> Эм... а что делать если там NULL мы подумаем потом :)))
Например попробовать читать спеки, вместо недописанного (к чему походу TODO и относится) туториала?
6.6.21.6
In the alloc form, if the execution environment is unable to allocate sufficient
storage for the requested type, the execution environment shall print a diagnostic
message and abort. If the type hint is a nullable pointer type, the result type of the
allocation expression shall also be nullable, and null shall be returned instead of
aborting if sufficient storage cannot be provided.
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|5.84, Аноним (-), 18:30, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Например попробовать читать спеки, вместо недописанного (к чему походу TODO и относится) туториала?
А, это про туториал было? Вашу 20, чем они думали так туториал к "системному" языку писать?
> storage for the requested type, the execution environment shall print a diagnostic
> message and abort.
Ох, круто, так и представляю себе линуксный кернел упавший в панику с "can't allocate message for kernel". Агаблин, очень так системненько... хрустикам это дело в майнлайновой рассылке популярно объяснили, этому дону персональное объяснение требуется?
> aborting if sufficient storage cannot be provided.
Ога, в кернеле тебе это и сделать...
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|6.107, Аноним (143), 19:34, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> execution environment
> линуксный кернел
"Крутой системщик"294 совсем не палицца ...
> Ох, круто, так и представляю себе линуксный кернел упавший в панику с
> "can't allocate message for kernel". Агаблин, очень так системненько... хрустикам это
> дело в майнлайновой рассылке популярно объяснили, этому дону персональное объяснение требуется?
>> aborting if sufficient storage cannot be provided.
> Ога, в кернеле тебе это и сделать...
Хоспади, какая же каша у тебя в голове. Аллокация явная. Причем тут паники и хруст - не ясно. Судя по всему, до " and null shall be returned instead of aborting if sufficient storage cannot be provided." так и не дочитал.
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|7.146, Аноним (-), 22:32, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Во всяком случае могу накодить бутлоадер или фирмварь, реалтаймно и предсказуемо... большой текст свёрнут, показать
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|3.82, VladSh (?), 18:28, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Сначала попробовать писать на чём-то с более отвратительным синтаксисом)
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|2.5, Аноним (5), 16:16, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+9 +/–
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Нечитаемый, ужасный синтаксис. После Nim особенно больно смотреть.
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|2.25, Аноним (-), 16:48, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Помесь сишки, хруста и зига, что же еще?! И таки let можно было бы наверное побустать. Мерзко 4 лишние буквы печатать, что ни говори.
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|3.50, Аноним (143), 17:10, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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> Помесь сишки, хруста и зига, что же еще?!
Разве что для опеннетчиков, знакомых с другими ЯП исключительно по новостям опеннета.
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|4.95, Аноним (-), 19:04, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Я бы сказал это смесь раста и го.
Всякие деферы и проч явно из зига сперты, там почти так же было.
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|4.153, OpenEcho (?), 22:48, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Я бы сказал это смесь раста и го.
A что там от Го, "let" или "::" или "use", или "fn" ... ?
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|2.47, trdm (ok), 17:05, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Никак не могу понять, что же он мне напоминает....
Это паскаль без бегинов и эндов.
let buffer: *[65535]u8 = alloc([0...]);
хорошо присваивание без ":"
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|3.58, Alexey Tor. (?), 17:24, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Pascal. Был и остаётся хорош и понятен. Да, есть недочеты в free pascal, это проблемы реализаций , но сам язык очень хорош. И понятен!
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|4.67, Старший аноним (?), 17:44, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Не скажу, что его последователь ADA хорош с точки зрения синтаксиса - слишком много не всем понятных Pragm.
Но с точки зрения безопасности и отсутствия ошибок - нет равных. Если программа скомпилированно на Ada/Spark, то это значит, что на 99% там не будет ошибок.
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|6.89, Старший аноним (?), 18:42, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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С учетом развития в последнее время методов Машинного обучения в анализе кода, и на логические ошибки, за которые их посчитает AI, могут быть, по-крайней мере, выданы предупреждения пользователю.
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|7.99, Аноним (-), 19:10, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А вон кстати какой-то анализер выкатили как раз, использующий результаты машинного обучения для поиска проблемного кода. Впрочем тут коллеги британских ученых AI припахали искать ядовитые молекулы, а он возьми да и найди кучу вариантов суровее VX... так что за убить всех человеков у роботов уж точно не заржавеет!
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|3.132, _kp (ok), 21:22, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я хоть и не фанат Паскалей, но приходилось писать, и много.
Но не многословность главный недостаток,
а уродливое объявление переменных где то в начале.
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|2.62, KhabMan (ok), 17:34, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Наверное, вообще не в тему, но есть такой др. Дью, который использует инструмент DeWalt...
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|1.4, Аноним (5), 16:15, 25/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> самодостаточное использование для запуска поверх оборудования без операционной системы
Ну хоть один убийца Си это сделал на начальном этапе.
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|5.24, Аноним (-), 16:46, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Они в этом не так уж отличаются от остального bare metal, единственное что реально надо - детальный контроль за layout прошивки, в какие секции что идет и в каких адресах это лежит. На сях это делается нестандартненько, таблицу векторов прерываний придется каким-нибудь левым __attribute__(section(IRQVECTORS)) делать. А это ни в раз не часть стандарта, печалька. Как и линкерный скрипт говоряший где это IRQVECTORS реально лежит.
И еще там надо чтобы не было стандартной либы - где ей там файловую систему брать? Притащить еще либ и кода, весом в 20 раз больше основной части прошивки? Тогда и микроконтроллер придется брать дороже и навороченнее.
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|1.12, Шарп (ok), 16:24, 25/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Сишка с неймспейсами?
>fmt::println()!;
У вас ус^Wrust отклеился.
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|2.20, НяшМяш (ok), 16:38, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Забавно, что как раз в расте не нужен неймспейс для println, он уже видим по-умолчанию.
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|1.13, Аниме (?), 16:25, 25/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Писал на нем движок рендеринга шаблонов (типа jinja), очень приятный язык, буду юзать дальше, как поопрятней станет. Но сдается мне, что Zig его сожрет.
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|2.48, Likern (?), 17:05, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Я тоже думаю что сожрёт.
Сам пишу на Zig. Синтаксически похож на Zig (defer) при первом взгляде (и на JavaScript c let\const).
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|3.64, Аниме (?), 17:38, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Он вообще чувствуется как зиг, из которого повырезали фичи и добавили type unions из тайпскрипта. Но в тоже время он чувствуется элегантнее, чем зиг из-за вот этих type union и того факта, что expressions повсюду, даже фигурные скобки. В фиге надо лейблы к ним лепить, чтобы было так же. Хотя я с зигом только начал играться.
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|2.37, Аноним84701 (ok), 16:57, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>> Note the ! operator which follows the function call: this is the error assertion operator.
> Как!-то подозрительно! много !восклицательных знаков!
Ну да, внезапно, чтение из буфера и даже вывод в stdout могут "сломаться".
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|1.19, Аноним (19), 16:34, 25/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Так и хочется сказать "Харе клепать новые языки! У вас что, больше языков богу языков?"
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|1.21, Аноним (-), 16:41, 25/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> main.ha
Вот будет трололо если это окажется архив архиватора .ha - был такой :))
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|2.26, Аноним (26), 16:50, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
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Натужная острота с целью показать своё знание древних архиваторов. Vanitas vanitatum, omnia vanitas.
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|3.33, Аноним (-), 16:53, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Скорее мелкий троллинг на тему того что расширение файла можно и покреативнее выбирать, без коллизий. Мало букв в алфавите чтоли?
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|5.73, Аноним (-), 18:17, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Можно и .hare - вы ж не будете под DOS 6 на этом прогать?! А остальное так то уже давно умеет больше чем 8.3
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|6.94, kusb (?), 18:59, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Можно и .hare - вы ж не будете под DOS 6 на
> этом прогать?! А остальное так то уже давно умеет больше чем
> 8.3
Три символа на расширение это признак элитности формата. А вообще - эта штука выглядит не самой плохой чтобы писать под ней для DOS.
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|7.102, Аноним (-), 19:17, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Три символа на расширение это признак элитности формата.
Вообще тогда 1 символ круче всех. Как в .c/.s :)
> А вообще - эта штука выглядит не самой плохой чтобы писать под ней для DOS.
Нафига? В досе все равно защиты памяти нет и проч. Это нагибает многие допущения даже того же хруста - он предполагает MMU, а ежели этого нет он влет stack overflow могет закатить, с перезаписью остального не хуже сишки. И оно вообще умеет real-mode код x86 генерить?
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|4.137, Аноним (26), 21:45, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Откуда коллизии взяться-то? Или ты намерен исходники саоих нетленок хранить в одной директории с архивом фэхи su.books?
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|2.30, Аноним (-), 16:51, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Это они у плюсовиков научились. В принципе ничем таким особо не плохо, довольно типовой способ иерархической адресации конструкций яп.
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|3.72, Аноним (-), 18:16, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Это они у плюсовиков научились.
Надеюсь, не у перловиков.
> довольно типовой способ иерархической адресации
Точка - типовой способ иерархической адресации. Сам на плюсах часто пишу и "::" даже в его синтаксисе выглядит, как инородное тело. С++ можно простить - наследие прошлого, но в новых языках - зачем?
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|4.85, VladSh (?), 18:35, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так оно на глаз сразу отличается - видно, что уже реально какой-то новый язык программирования.
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|4.86, Аноним (-), 18:36, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У си с этим тоже так то есть приколы. А -> не хотели для структа по указателям? :) И плюсы вроде не единственные кто так делает. А заодно это в отличие от точек в обычном тексте редко встречается.
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|2.29, Аниме (?), 16:51, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Можно, но только как указатели на функции (как и в си). Свою vtable тоже неси.
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|3.88, Аноним (-), 18:37, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Можно, но только как указатели на функции (как и в си). Свою
> vtable тоже неси.
А эффективно вернуть из функции несколько параметров оно могет?
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|1.27, Аноним (-), 16:50, 25/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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let buffer: *[65535]u8
fmt::printfln("*x: {}", *x)!;
defer io::close(file)!;
Ваш кролик пишет задомнапирёт
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|1.32, ыы (?), 16:52, 25/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> ориентация на упрощение
...
>без ... неявного поведения
Эти вещи несовместимые.
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|1.34, Аноним (26), 16:55, 25/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Дрю ДеВолт (Drew DeVault), автор […] почтового клиента Aerc […]
Первая строчка из README: «Notice: This project is unmaintained». С языком тоже побалуется ещё год и бросит как только что-то за пределами сэндбокса попытается запрогать?
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|4.109, Аноним (26), 19:37, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Вот и с языком так будет — авось кто-нибудь форкнет как Дрю наиграется. А не форкнет, так и невелика беда — всё равно кроме hello world на нём ничего написано не будет.
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|2.44, Аноним (-), 17:02, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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тем временем единственной заменой асма так и остается сишечка. сколько уже этих убивиц было. такое впечатление что они не понимают даже для чего нужен си, но вот для чего убивиц сей - не один доклад с клоунами и фокусами с бутылкой.
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|3.63, Аноним (143), 17:35, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> тем временем единственной заменой асма так и остается сишечка. сколько уже этих
Единственной заменой асма так и остается асм. Но ты всегда можешь показать MBR загрузчик или адресонезависимый код на сишечке.
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|4.80, Аноним (-), 18:25, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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C MBR так не очень получится, но это наполовину вопрос уродства x86. В более современной версии там так то UEFI уже и ESP. А на мелочи типа cortex M можно с места в карьер и на си. Даже без асмового стартапа - можно.
А адресонезависимый код - какого черта? Это все компилеры давно умеют, -fpic и сотоварищи и компилер сам его сделает. Хотя возможны нюансы, но все же.
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|5.98, Аноним (143), 19:09, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> C MBR так не очень получится, но это наполовину вопрос уродства x86.
> В более современной версии там так то UEFI уже и ESP.
Т.е. классическое опеннетное "нельзя, но потому что уже и не очень нужно - не считается!".
> А адресонезависимый код - какого черта? Это все компилеры давно умеют, -fpic
> и сотоварищи и компилер сам его сделает. Хотя возможны нюансы, но все же.
Оно перестало требовать, как минимум, _валидную_ таблицу офсетов (global offset table) для "адресонезависимости"?
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|6.103, Аноним (-), 19:20, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Т.е. классическое опеннетное "нельзя, но потому что уже и не очень нужно
> - не считается!".
Типа того. Очень нишевой случай. Да и asm() в сях так то есть. Просто нестандартно :)
> Оно перестало требовать, как минимум, _валидную_ таблицу офсетов (global offset table)
> для "адресонезависимости"?
А там разные варианты есть, см параметры компилера. Но нюансов все же можно огрести.
Тем не менее PIC нужнее на PC - на мелочи типа MCU для начала нет виртуальной памяти, все с физической памятью - а значит layout довольно таки фиксированный.
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|7.114, Аноним (143), 19:56, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Типа того. Очень нишевой случай.
> Да и asm() в сях так то есть. Просто нестандартно :)
MBR - классический пример. Но да, asm() - хорошая замена асму, ага ...
>> Оно перестало требовать, как минимум, _валидную_ таблицу офсетов (global offset table)
>> для "адресонезависимости"?
> А там разные варианты есть, см параметры компилера. Но нюансов все же можно огрести.
Т.е. нет (fPIC точно так же вызывает "соседнюю" функцию через got), но опять "не считается"?
Какая-то липовая замена (не говоря уж о том, что может потребоваться напрямую к регистрам или считать память по смещению) ...
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|3.70, kusb (?), 17:52, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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как будто они не понимают. короче, убивицы всегда впередсмотрящие. на них можно положиться. их нельзя оставить ни на минуту. они стерегут пещеру каждую секунду. каждую секунду они носят еду в центр стаи. всегда на морде пишут свое полное имя и номер части. там ведь большая часть, ну, что уж такое случилось - могут и наброситься. нужно отслеживать. так ведь нельзя. они едят всегда. едят все подряд. чуть что - едят. и никогда не беспокоятся о своих правах. ну, да - это из-за сишечки, да.
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|2.133, Вован (??), 21:29, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это нифига не раст, раст собирается на моём железе часа два, а "это" - в районе минуты.
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|1.55, Аноним (-), 17:13, 25/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Для умственно отсталых пожалуйста поясните - почему вместо массовых крестиков нужно брать ушастого ?
Только одно объяснение приходит в голову - чтоб враг не догадался.
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|2.79, name (??), 18:24, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А оно и есть для умственно отсталых. Никто кроме автора на этом писать не никогда будет. Новости уровня "сегодня васян делал это левой".
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|2.61, Аноним (143), 17:31, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Синтаксис страшный.
Чем страшный-то? Вполне лаконичный, разумно использующий "суффиксы" вместо наворачивания тонн ключевых слов.
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|2.78, Кекстор (?), 18:23, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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>deVault
>Это который дрель?
Тебе правда норм шутить т а к и е шутки?
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|1.71, Старший аноним (?), 17:54, 25/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Что только люде не делают, чтобы не изучайть по-нормальному божественный язык С (которому только и надо что отказаться от препроцессора и некоторых других небольшого числа неоднозначных возможностей, как это сделано в Misra C).
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|2.91, Аноним (91), 18:54, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Именно "божественность" языка С является одной из причин, по которой люди создают новые языки.
Поработали с С, перекрестились, и решили что надо что-то с этим делать.
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|2.93, Аноним (-), 18:58, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Ну, понимаешь, у божества так то тоже свои приколы есть 1 А кто такое int и с... большой текст свёрнут, показать
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|3.108, Старший аноним (?), 19:36, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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1. Понимаешь, на форумах надо обращаться друг к другу на Вы, даже если ты щколота голимая, а я почесываю свои седые яйцы и учу внуков арифметике.
2. Остальное Ты перечислил более-менее вразуметельно, но не совсем полно - но это и не задача форума здесь не комитет по языку С. У языка C имеются родовые травмы и приобретенные иииотизмы, но они вполне устранимы. И для этого не надо выдумывать какой-то новый синтаксис или язык. Достаточно пересмотреть язык С и убрать из него все механизмы потенциальных багов и дыр.
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|2.100, Аноним (23), 19:14, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В MISRA не используется препроцессор? Не знал. А как там обрабатывают #include?
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|3.105, Старший аноним (?), 19:31, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Про препроцессор написал я - это лично мое мнение. В MISRA,FRAMA и т.д. имеются другие полезные правила, делающие С более безопасным.
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|1.83, Аноним (83), 18:29, 25/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> полное доверие к действиям программиста
некоторых жизнь ничему не учит.
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|1.87, keydon (ok), 18:37, 25/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Что ж они не додумаются парсить по пробелам?
Эти бесконечные {{{}}}};;;;;; больше путают чем помогают.
Ну и амперсанды с восклицательными знаками превращают все в кашу.
Как и с растом не вижу смысла менять один вырвиглазный синтаксис на другой.
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|2.104, Аноним (-), 19:25, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Что ж они не додумаются парсить по пробелам?
То что в результате тапнешь пару раз пробел или бэкспейс случайно, засэйвишь... ухтыблин?!?
А с () {} ты таки случайно логику не ломанешь. Если стереть скобку или лишнюю влепить, COMPILE ERROR и сразу понятно что что-то пошло не так.
Питонистам про системщину вообще лучше не пищать, у них статический анализ а дауне, а все ашипки случаются рантайм. Представьте себе кернел который при случае вываливается нахрен с исключением, поймете почему это людям не нравится.
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|3.136, _kp (ok), 21:42, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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О пробелах.
Вот вот, ПО на Питоне как правило не обрабатывает ошибки, ибо это даже не трехъэтажным кодом пахнет, а из за многгсловности это почти всем лень.
А, обработка ошибок, это не прикрыть програмным гарниром исключения, и выплеснуть в лог, при падении ПО.
Пользователю не нужно знать почему ПО упало, чем подавилось при разборе данных, нужно стабильное ПО, устойчивое у намеренным и случайным ошибкам.
Как перенавороченный скриптовый язык, Питон удобен, и прост, но когда на нем делают что большое, то поддержка живет до увольнения автора. Не то что б никто больше разобраться не может, могут, но ответствеено гаррантировать, и тем более серьёзному заказчику - нет.
Пробелы и отступы - топку.
Нормальные языки форматируются в IDE под любые желания без потери работоспособности.
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|3.149, keydon (ok), 22:38, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> Что ж они не додумаются парсить по пробелам?
> То что в результате тапнешь пару раз пробел или бэкспейс случайно, засэйвишь...
> ухтыблин?!?
> А с () {} ты таки случайно логику не ломанешь. Если стереть
> скобку или лишнюю влепить, COMPILE ERROR и сразу понятно что что-то
> пошло не так.
Точно также как и с пробелами. Никакой разницы. Только со скобками ты расставляешь {} для компилятора И пробелы для себя, а с пробелами сразу для обоих. И не мучаешь ни себя, ни компилятор лишней когнитивной нагрузкой.
> Питонистам про системщину вообще лучше не пищать, у них статический анализ а
> дауне, а все ашипки случаются рантайм. Представьте себе кернел который при
> случае вываливается нахрен с исключением, поймете почему это людям не нравится.
Логическая ловушка не засчитана. Парсинг никак не связан с особенностями интерпретатора и компилятора. Ничего не мешает использовать пробелы вместо скобок. Скобки нужны в исключительных случаях (и то не факт), а скобки по умолчанию просто мусор дублирующий пробелы.
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|1.92, Аноним (92), 18:56, 25/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> We have no intention of supporting non-free platforms, but because the language is standardized, a third-party implementation or fork could easily develop Windows or macOS support if desired.
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|2.125, Аноним (140), 20:38, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>We have no intention of supporting non-free platforms
Одобряю!
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|1.97, warlock (??), 19:09, 25/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Слишком похож на C — слишком мало профита от перехода. В то же время достаточно непохож, чтобы переход был простым.
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|1.110, Z (??), 19:39, 25/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Почему на опеннете хейтят хРуст? Адекватно кто-то может пояснить?
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|3.151, Z (??), 22:43, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Потому что ниасиляторы.
А что там сложного? Я особо не вникал, но документация одна из лучших, сообщество не токсичное в отличии от того же питона. Очень понравился подробный разбор ошибок компилятора.
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|2.113, Аноним (113), 19:52, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Потому что Rust как и Go, Swift сведены к одной проблеме - их продвигают фирмы делающие на этом деньги. То есть это своего рода модная тенденция, которая скоро отыграет свое. Аак Python, который тормоз. И вот люди при желанит могли бы написать набор правил к компилятору Си/С++, которые делали бы ровно то, что они хотят. Но может быть им так хочется. Так что лучше уж такой язык, который сам пусть доказывает свою нужность. Возможно кому-то он будет как Vulkan вместо OpenGL. Rust же просто не дастьнаписать криво к каких-то местах, поэтому обладателям кривых мозгов так тяжело, а приходится искать оправданте почему они пишут на визуал бейсике, а не на Rust.
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|2.115, Аноним (115), 19:57, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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50% опеннетчиков хейтит Хруст и любит Сю.
50% опеннетчиков хейтит Сю и любит Хруст.
0% опеннетчиков могут адекватно воспринимать оба языка.
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|2.124, Аноним (140), 20:37, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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>Почему на опеннете хейтят хРуст?
Для начала попробуй его компилятор с llvm собрать из исходников.
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|3.126, Аноним (113), 20:41, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Такой же медленнособираемый как и GCC, Clang. В Gentoo этот самый Rust далеко не самый медленный по сборке. К тому же GCC и Clang надо чаще собирать. Просто к моменту окончания сборки GCC терпение обычно заканчивается.
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|1.120, Борода Столлмана (?), 20:25, 25/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Как вы уже забодали плодить языки ради пложения языков. А потом плодить по 2.5 поломаных проекта для них и кричать вот мой то язык самый языкатый и правильный.
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|1.123, Аноним (140), 20:33, 25/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>язык программирования Hare
Хорошо, что его компилятор не на llvm/gcc основан.
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|1.130, Аноним (130), 21:10, 25/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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>В планах упоминается поддержка операционных систем НеНужно1, НеНужно2, НеНужно3, МегаНеНужно и ЭталонноеМегаНеНужно и платформ НужноГодно, ВсемиДропнутоеСтарьё1 и ВсемиДропнутоеСтарьё2.
Ясно.
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|1.139, _kp (ok), 21:49, 25/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Вместо очередного типа Си-подобного языка, но на деле не совместимого по исходникам, в том числе с автоматическим конвертером, лучше добавить в Си ключи убавляющие неопределенное поведение.
А так есть еще анализаторы исходников, для проверки на эти самые неопределённые места, и велосипедостроения.
Вот помню как то hint, Вы похоже считаете сумму бит в массиве... Для этого есть готовая функция...
Hare так может? Вот и вердикт.
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