Дрю ДеВолт представил язык системного программирования Hare

2.44 , Аноним ( - ), 17:02, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – тем временем единственной заменой асма так и остается сишечка. сколько уже этих убивиц было. такое впечатление что они не понимают даже для чего нужен си, но вот для чего убивиц сей - не один доклад с клоунами и фокусами с бутылкой.

3.53 , Аноним ( 54 ), 17:12, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – https://drewdevault.com/2021/02/21/On-the-traits-of-good-replacements.html

3.63 , Аноним ( 143 ), 17:35, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > тем временем единственной заменой асма так и остается сишечка. сколько уже этих Единственной заменой асма так и остается асм. Но ты всегда можешь показать MBR загрузчик или адресонезависимый код на сишечке.

4.80 , Аноним ( - ), 18:25, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – C MBR так не очень получится, но это наполовину вопрос уродства x86. В более современной версии там так то UEFI уже и ESP. А на мелочи типа cortex M можно с места в карьер и на си. Даже без асмового стартапа - можно. А адресонезависимый код - какого черта? Это все компилеры давно умеют, -fpic и сотоварищи и компилер сам его сделает. Хотя возможны нюансы, но все же.

5.98 , Аноним ( 143 ), 19:09, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > C MBR так не очень получится, но это наполовину вопрос уродства x86.

> В более современной версии там так то UEFI уже и ESP. Т.е. классическое опеннетное "нельзя, но потому что уже и не очень нужно - не считается!". > А адресонезависимый код - какого черта? Это все компилеры давно умеют, -fpic

> и сотоварищи и компилер сам его сделает. Хотя возможны нюансы, но все же. Оно перестало требовать, как минимум, _валидную_ таблицу офсетов (global offset table) для "адресонезависимости"?

6.103 , Аноним ( - ), 19:20, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Т.е. классическое опеннетное "нельзя, но потому что уже и не очень нужно

> - не считается!". Типа того. Очень нишевой случай. Да и asm() в сях так то есть. Просто нестандартно :) > Оно перестало требовать, как минимум, _валидную_ таблицу офсетов (global offset table)

> для "адресонезависимости"? А там разные варианты есть, см параметры компилера. Но нюансов все же можно огрести. Тем не менее PIC нужнее на PC - на мелочи типа MCU для начала нет виртуальной памяти, все с физической памятью - а значит layout довольно таки фиксированный.

7.114 , Аноним ( 143 ), 19:56, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Типа того. Очень нишевой случай.

> Да и asm() в сях так то есть. Просто нестандартно :) MBR - классический пример. Но да, asm() - хорошая замена асму, ага ... >> Оно перестало требовать, как минимум, _валидную_ таблицу офсетов (global offset table)

>> для "адресонезависимости"?

> А там разные варианты есть, см параметры компилера. Но нюансов все же можно огрести. Т.е. нет (fPIC точно так же вызывает "соседнюю" функцию через got), но опять "не считается"?

Какая-то липовая замена (не говоря уж о том, что может потребоваться напрямую к регистрам или считать память по смещению) ... 3.70 , kusb ( ? ), 17:52, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – как будто они не понимают. короче, убивицы всегда впередсмотрящие. на них можно положиться. их нельзя оставить ни на минуту. они стерегут пещеру каждую секунду. каждую секунду они носят еду в центр стаи. всегда на морде пишут свое полное имя и номер части. там ведь большая часть, ну, что уж такое случилось - могут и наброситься. нужно отслеживать. так ведь нельзя. они едят всегда. едят все подряд. чуть что - едят. и никогда не беспокоятся о своих правах. ну, да - это из-за сишечки, да.

