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Дрю ДеВолт представил язык системного программирования Hare

25.04.2022 15:07

Дрю ДеВолт (Drew DeVault), автор пользовательского окружения Sway, почтового клиента Aerc и платформы совместной разработки SourceHut, представил язык программирования Hare, над которым он вместе со своей командой работал последние два с половиной года. Hare преподносится как язык системного программирования, близкий к языку Си, но проще, чем Си. Из ключевых принципов проектирования Hare заявлена ориентация на упрощение и полное доверие к действиям программиста (выполнять именно то, что указано, без самодеятельности и неявного поведения), при наличии вспомогательных инструментов для выявления типовых ошибок и проблем.

Исходные тексты компилятора и инструментария распространяются под лицензией GPLv3, а код стандартной библиотеки под лицензией MPL (Mozilla Public License). В первом публичном выпуске заявлена поддержка операционных систем Linux и FreeBSD на платформах x86_64, aarch64 и riscv64, а также самодостаточное использование для запуска поверх оборудования без операционной системы. В планах упоминается поддержка операционных систем NetBSD, OpenBSD, Illumos, Haiku и Plan 9 и платформ ppc64le, i686 и arm32.

В языке применяется ручное управление памятью и статическая система типов, при которой каждой переменной явно должен быть присвоен определённый тип. Для выполнения приложения прикрепляется минимальный runtime. Язык оптимизирован для решения низкоуровневых задач, таких как разработка операционных систем, компиляторов, сетевых приложений и системных утилит, для которых требуется достижение максимальной производительности и полный контроль за выполнением.

Для разработчиков подготовлена стандартная библиотека функций, предоставляющая доступ к базовым интерфейсам операционной системы, типовые алгоритмы и реализации протоколов и форматов. Библиотека охватывает такие области как ввод/вывод, работа с файлами, регулярные выражения, шифрование, сетевое взаимодействие, операции со временем и датами, доступ к типовым Unix-примитивам (например, poll, fnmatch и glob), парсинг и проверка типов. Отдельно предоставляются привязки для доступа к возможностям OpenGL, SDL2 и libui.

В качестве примеров проектов, написанных на языке Hare, упоминаются микроядро Helios, менеджер паролей Himitsu, система трассировки лучей raytracing, программа для шифрования box, bittorrent-демон btqd, scheduled (аналог системы cron), toothbrush (клиент и сервер для протокола finger). Из планов на будущее отмечается стабилизация спецификации языка и состава стандартной библиотеки, реализация поддержки недостающих платформ и архитектур, добавление библиотечных функций для поддержки TLS 1.2 и 1.3.

Пример кода на языке Hare: 


   use crypto::sha256;
   use encoding::hex;
   use fmt;
   use hash;
   use io;
   use os;

   export fn main() void = {
	const hash = sha256::sha256();
	const file = os::open("main.ha")!;
	defer io::close(file);
	io::copy(&hash, file)!;

	let sum: [sha256::SIZE]u8 = [0...];
	hash::sum(&hash, sum);
	hex::encode(os::stdout, sum)!;
	fmt::println()!;




	const greetings = [
		"Hello, world!",
		"¡Hola Mundo!",
		"Γειά σου Κόσμε!",
		"Привет, мир!",
		"こんにちは世界！",
	];
	for (let i = 0z; i < len(greetings); i += 1) {
		fmt::println(greetings[i])!;
	};




	let x: *int = alloc(42);
	fmt::printfln(" x: {}", x)!;
	fmt::printfln("*x: {}", *x)!;
	free(x);

	const file = os::open(os::args[1])!;
	defer io::close(file)!;

	let buffer: *[65535]u8 = alloc([0...]);
	defer free(buffer);

	const n = io::read(file, buffer)! as size;
	io::write(os::stdout, buffer[..n])!;

   };

   fn sort(items: []int) void = {
      ...
   };

   @test fn sort() void = {
	let items = [5, 4, 3, 2, 1];
	sort(items);
	for (let i = 1z; i < len(items); i += 1) {
		assert(items[i - 1] <= items[i], "list is unsorted");
	};
   };
  1. Главная ссылка к новости (https://harelang.org/blog/2022...)
  2. OpenNews: Опубликована свободная книга про Wayland
  3. OpenNews: В платформе совместной разработки SourceHut появился хаб проектов
  4. OpenNews: Подготовлена реализация Git на Shell
  5. OpenNews: Выпуск пользовательского окружения Sway 1.0, использующего Wayland
  6. OpenNews: Представлен многооконный консольный почтовый клиент Aerc
Лицензия: CC-BY
Наводку на новость прислал Tita_M
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57081-hare
Ключевые слова: hare
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Обсуждение (148) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, freehck (ok), 16:12, 25/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +11 +/
    У этого языка длинные уши! =)
     
     
  • 2.18, Аноним (18), 16:34, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Настолько длинные, что синтаксис запутался в них.
     
     
  • 3.35, Аноним (-), 16:56, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    int и uint - это фэйл! Сишные проблемы с разным размером этого и логическими ошибками прогеров которые это игнорят ничему не научили? Хруст вроде и то эту мерзость повырубил.
     
     
  • 4.40, Аноним (40), 16:59, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Ничего твой хруст не вырубил. Он даже переполнение целочисленной переменной не проверяет. Давай фантазируй дальше.  
     
     
  • 5.46, Аноним (-), 17:04, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Он вроде бы продвигает типы конкретной ширины когда прогер как минимум знает ско... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 6.142, Sw00p aka Jerom (?), 22:02, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Одно дело ADD R1, #1 и совсем другое - оно же с проверкой флагов и условными переходами.

    как такое можно писать? понятие "корректный алгоритм" вам знакомо?

    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B3

    раздел "Анализ алгоритмов" к прочтению.

     
  • 6.150, OpenEcho (?), 22:41, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Он даже переполнение целочисленной переменной не проверяет.

    А надо? Иначе есть риск загубить криптографию, где переполнение целочисленных переменных используется по назначению

     
  • 5.143, Аноним (143), 22:19, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ничего твой хруст не вырубил. Он даже переполнение целочисленной переменной не проверяет. Давай фантазируй дальше.

    Уныленько. Попробуй потоньше.

    https://github.com/rust-lang/rfcs/blob/master/text/0560-integer-overflow.md
    > Implementations are permitted to check for overflow at any time (statically or dynamically). Implementations are required to at least check dynamically when debug_assert! assertions are enabled. Add a WrappingOps trait to the standard library with operations defined as wrapping on overflow for the limited number of cases where this is the desired semantics, such as hash functions.
    >

     
  • 3.42, Аноним (-), 16:59, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Еще прикол.

    > Handling allocation failure
    > TODO

    Эм... а что делать если там NULL мы подумаем потом :)))

     
     
  • 4.59, Аноним (143), 17:26, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Еще прикол.
    >> Handling allocation failure
    >> TODO
    > Эм... а что делать если там NULL мы подумаем потом :)))

    Например попробовать читать спеки, вместо недописанного (к чему походу TODO и относится) туториала?

    6.6.21.6
    In the alloc form, if the execution environment is unable to allocate sufficient
    storage for the requested type, the execution environment shall print a diagnostic
    message and abort. If the type hint is a nullable pointer type, the result type of the
    allocation expression shall also be nullable, and null shall be returned instead of
    aborting if sufficient storage cannot be provided.

     
     
  • 5.84, Аноним (-), 18:30, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Например попробовать читать спеки, вместо недописанного (к чему походу TODO и относится) туториала?

    А, это про туториал было? Вашу 20, чем они думали так туториал к "системному" языку писать?

    > storage for the requested type, the execution environment shall print a diagnostic
    > message and abort.

    Ох, круто, так и представляю себе линуксный кернел упавший в панику с "can't allocate message for kernel". Агаблин, очень так системненько... хрустикам это дело в майнлайновой рассылке популярно объяснили, этому дону персональное объяснение требуется?

    > aborting if sufficient storage cannot be provided.

    Ога, в кернеле тебе это и сделать...

     
     
  • 6.107, Аноним (143), 19:34, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > execution environment
    > линуксный кернел

    "Крутой системщик"294 совсем не палицца ...

    > Ох, круто, так и представляю себе линуксный кернел упавший в панику с
    > "can't allocate message for kernel". Агаблин, очень так системненько... хрустикам это
    > дело в майнлайновой рассылке популярно объяснили, этому дону персональное объяснение требуется?
    >> aborting if sufficient storage cannot be provided.
    > Ога, в кернеле тебе это и сделать...

    Хоспади, какая же каша у тебя в голове. Аллокация явная. Причем тут паники и хруст - не ясно. Судя по всему, до " and null shall be returned instead of aborting if sufficient storage cannot be provided." так и не дочитал.


     
     
  • 7.146, Аноним (-), 22:32, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Во всяком случае могу накодить бутлоадер или фирмварь, реалтаймно и предсказуемо... большой текст свёрнут, показать
     
  • 2.74, жорик (?), 18:18, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Как я должен осилить столь отвратительный синтаксис?
     
     
  • 3.82, VladSh (?), 18:28, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Сначала попробовать писать на чём-то с более отвратительным синтаксисом)
     
     
  • 4.101, Аноним (18), 19:15, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    После раста любой язык - кристально понятен.
     

  • 1.3, Аноним (3), 16:13, 25/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Никак не могу понять, что же он мне напоминает....
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 16:16, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    Нечитаемый, ужасный синтаксис. После Nim особенно больно смотреть.
     
  • 2.25, Аноним (-), 16:48, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Помесь сишки, хруста и зига, что же еще?! И таки let можно было бы наверное побустать. Мерзко 4 лишние буквы печатать, что ни говори.
     
     
  • 3.50, Аноним (143), 17:10, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    > Помесь сишки, хруста и зига, что же еще?!

    Разве что для опеннетчиков, знакомых с другими ЯП исключительно по новостям опеннета.

     
  • 3.69, DontTreadOnMe (?), 17:50, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Я бы сказал это смесь раста и го.
     
     
  • 4.95, Аноним (-), 19:04, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Я бы сказал это смесь раста и го.

    Всякие деферы и проч явно из зига сперты, там почти так же было.

     
  • 4.153, OpenEcho (?), 22:48, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Я бы сказал это смесь раста и го.

    A что там от Го, "let" или "::" или "use", или "fn" ... ?

     
  • 2.47, trdm (ok), 17:05, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Никак не могу понять, что же он мне напоминает....

    Это паскаль без бегинов и эндов.
    let buffer: *[65535]u8 = alloc([0...]);
    хорошо присваивание без ":"

     
     
  • 3.58, Alexey Tor. (?), 17:24, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Pascal. Был и остаётся хорош и понятен. Да, есть недочеты в free pascal, это проблемы реализаций , но сам язык очень хорош. И понятен!
     
     
  • 4.67, Старший аноним (?), 17:44, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Не скажу, что его последователь ADA хорош с точки зрения синтаксиса - слишком много не всем понятных Pragm.
    Но с точки зрения безопасности и отсутствия ошибок - нет равных. Если программа скомпилированно на Ada/Spark, то это значит, что на 99% там не будет ошибок.
     
     
  • 5.75, Аноним (75), 18:19, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Кроме логических. Их будет столько же сколько везде.
     
     
  • 6.89, Старший аноним (?), 18:42, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С учетом развития в последнее время методов Машинного обучения в анализе кода, и на логические ошибки, за которые их посчитает AI,  могут быть, по-крайней мере, выданы предупреждения пользователю.
     
     
  • 7.99, Аноним (-), 19:10, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вон кстати какой-то анализер выкатили как раз, использующий результаты машинного обучения для поиска проблемного кода. Впрочем тут коллеги британских ученых AI припахали искать ядовитые молекулы, а он возьми да и найди кучу вариантов суровее VX... так что за убить всех человеков у роботов уж точно не заржавеет!
     
  • 3.132, _kp (ok), 21:22, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я хоть и не фанат Паскалей, но приходилось писать, и много.
    Но не многословность главный недостаток,
    а уродливое объявление переменных где то в начале.
     
  • 2.62, KhabMan (ok), 17:34, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Наверное, вообще не в тему, но есть такой др. Дью, который использует инструмент DeWalt...
     

  • 1.4, Аноним (5), 16:15, 25/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > самодостаточное использование для запуска поверх оборудования без операционной системы

    Ну хоть один убийца Си это сделал на начальном этапе.

     
     
  • 2.7, Аноним (5), 16:19, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Что-то не нашёл на сайте примеров..
     
     
  • 3.11, Аниме (?), 16:23, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    https://git.sr.ht/~sircmpwn/helios
     
     
  • 4.14, Аноним (5), 16:25, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ладно... Я хотел для микроконтроллеров найти.
     
     
  • 5.24, Аноним (-), 16:46, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Они в этом не так уж отличаются от остального bare metal, единственное что реально надо - детальный контроль за layout прошивки, в какие секции что идет и в каких адресах это лежит. На сях это делается нестандартненько, таблицу векторов прерываний придется каким-нибудь левым __attribute__(section(IRQVECTORS)) делать. А это ни в раз не часть стандарта, печалька. Как и линкерный скрипт говоряший где это IRQVECTORS реально лежит.

    И еще там надо чтобы не было стандартной либы - где ей там файловую систему брать? Притащить еще либ и кода, весом в 20 раз больше основной части прошивки? Тогда и микроконтроллер придется брать дороже и навороченнее.

     
  • 2.45, Likern (?), 17:03, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Zig это умеет.
     
     
  • 3.77, Аноним (75), 18:20, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    За что этому челу минус поставили без коммента?
     

  • 1.9, Аноним (5), 16:22, 25/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Hare и Haxe.
     
  • 1.10, JVM (?), 16:22, 25/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    вообще есть nim, чем не устроил?
     
     
  • 2.145, Аноним (145), 22:26, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Фатальный недостаток, как и у всех других языков
     

  • 1.12, Шарп (ok), 16:24, 25/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Сишка с неймспейсами?

    >fmt::println()!;

    У вас ус^Wrust отклеился.

     
     
  • 2.20, НяшМяш (ok), 16:38, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Забавно, что как раз в расте не нужен неймспейс для println, он уже видим по-умолчанию.
     
  • 2.31, Массоны Рептилоиды (?), 16:52, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > У вас ус^Wrust отклеился.

    Рыжий суслик

     

  • 1.13, Аниме (?), 16:25, 25/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Писал на нем движок рендеринга шаблонов (типа jinja), очень приятный язык, буду юзать дальше, как поопрятней станет. Но сдается мне, что Zig его сожрет.
     
     
  • 2.48, Likern (?), 17:05, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Я тоже думаю что сожрёт.

    Сам пишу на Zig. Синтаксически похож на Zig (defer) при первом взгляде (и на JavaScript c let\const).

     
     
  • 3.54, Аноним (54), 17:13, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    defer не только в зиг есть если что
     
  • 3.64, Аниме (?), 17:38, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он вообще чувствуется как зиг, из которого повырезали фичи и добавили type unions из тайпскрипта. Но в тоже время он чувствуется элегантнее, чем зиг из-за вот этих type union и того факта, что expressions повсюду, даже фигурные скобки. В фиге надо лейблы к ним лепить, чтобы было так же. Хотя я с зигом только начал играться.
     

  • 1.15, Ю.Т. (?), 16:31, 25/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Это быстрый язык! =)
     
  • 1.16, Ю.Т. (?), 16:32, 25/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Кстати, продаётся на дискетах!
     
  • 1.17, Аноним (18), 16:32, 25/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как!-то подозрительно! много !восклицательных знаков!
     
     
  • 2.37, Аноним84701 (ok), 16:57, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >> Note the ! operator which follows the function call: this is the error assertion operator.
    > Как!-то подозрительно! много !восклицательных знаков!

    Ну да, внезапно, чтение из буфера и даже вывод в stdout могут "сломаться".

     

  • 1.19, Аноним (19), 16:34, 25/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Так и хочется сказать "Харе клепать новые языки! У вас что, больше языков богу языков?"
     
     
  • 2.131, Брат Анон (ok), 21:18, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Долистал до сюда чтобы первым это написать, но не успел.
     

  • 1.21, Аноним (-), 16:41, 25/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > main.ha

    Вот будет трололо если это окажется архив архиватора .ha - был такой :))

     
     
  • 2.26, Аноним (26), 16:50, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    Натужная острота с целью показать своё знание древних архиваторов. Vanitas vanitatum, omnia vanitas.
     
     
  • 3.33, Аноним (-), 16:53, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Скорее мелкий троллинг на тему того что расширение файла можно и покреативнее выбирать, без коллизий. Мало букв в алфавите чтоли?
     
     
  • 4.43, kusb (?), 17:00, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    .hre
    ?
     
     
  • 5.66, Аниме (?), 17:42, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    .hrю
     
     
  • 6.68, kusb (?), 17:48, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Хрю
     
  • 5.73, Аноним (-), 18:17, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно и .hare - вы ж не будете под DOS 6 на этом прогать?! А остальное так то уже давно умеет больше чем 8.3
     
     
  • 6.94, kusb (?), 18:59, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Можно и .hare - вы ж не будете под DOS 6 на
    > этом прогать?! А остальное так то уже давно умеет больше чем
    > 8.3

    Три символа на расширение это признак элитности формата. А вообще - эта штука выглядит не самой плохой чтобы писать под ней для DOS.

     
     
  • 7.102, Аноним (-), 19:17, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Три символа на расширение это признак элитности формата.

    Вообще тогда 1 символ круче всех. Как в .c/.s :)

    > А вообще - эта штука выглядит не самой плохой чтобы писать под ней для DOS.

    Нафига? В досе все равно защиты памяти нет и проч. Это нагибает многие допущения даже того же хруста - он предполагает MMU, а ежели этого нет он влет stack overflow могет закатить, с перезаписью остального не хуже сишки. И оно вообще умеет real-mode код x86 генерить?

     
  • 4.137, Аноним (26), 21:45, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Откуда коллизии взяться-то? Или ты намерен исходники саоих нетленок хранить в одной директории с архивом фэхи su.books?
     
  • 4.140, Аноним (140), 21:57, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    .ahahah
     
  • 3.117, Аноним (117), 20:07, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    не натужней твоей демонстрации "знания" латыни
     

  • 1.22, Аноним (-), 16:42, 25/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Что за странная любовь к двойным двоеточиям?
     
     
  • 2.30, Аноним (-), 16:51, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Это они у плюсовиков научились. В принципе ничем таким особо не плохо, довольно типовой способ иерархической адресации конструкций яп.
     
     
  • 3.49, Бывалый смузихлёб (?), 17:07, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Такими темпами скоро на клавиатуре появится новая кнопка - двойное двоеточие
     
  • 3.72, Аноним (-), 18:16, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Это они у плюсовиков научились.

    Надеюсь, не у перловиков.

    > довольно типовой способ иерархической адресации

    Точка - типовой способ иерархической адресации. Сам на плюсах часто пишу и "::" даже в его синтаксисе выглядит, как инородное тело. С++ можно простить - наследие прошлого, но в новых языках - зачем?

     
     
  • 4.85, VladSh (?), 18:35, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так оно на глаз сразу отличается - видно, что уже реально какой-то новый язык программирования.
     
  • 4.86, Аноним (-), 18:36, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У си с этим тоже так то есть приколы. А -> не хотели для структа по указателям? :) И плюсы вроде не единственные кто так делает. А заодно это в отличие от точек в обычном тексте редко встречается.
     

  • 1.23, Аноним (23), 16:45, 25/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Методы в структурах можно?
     
     
  • 2.29, Аниме (?), 16:51, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно, но только как указатели на функции (как и в си). Свою vtable тоже неси.
     
     
  • 3.51, Аноним (23), 17:11, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И указатель на структуру передавать ручками как в C ?
     
     
  • 4.60, Аниме (?), 17:30, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага
     
  • 3.88, Аноним (-), 18:37, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Можно, но только как указатели на функции (как и в си). Свою
    > vtable тоже неси.

    А эффективно вернуть из функции несколько параметров оно могет?

     

  • 1.27, Аноним (-), 16:50, 25/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    let buffer: *[65535]u8
    fmt::printfln("*x: {}", *x)!;
    defer io::close(file)!;

    Ваш кролик пишет задомнапирёт

     
     
  • 2.76, name (??), 18:20, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Your bunny wrote!
     
  • 2.138, Аноним (140), 21:48, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    The Matrix has you.. Follow the white rabbit.
     
  • 2.147, Онаним (?), 22:35, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Его питон зажевал.
     

  • 1.32, ыы (?), 16:52, 25/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > ориентация на упрощение

    ...
    >без ... неявного поведения

    Эти вещи несовместимые.

     
  • 1.34, Аноним (26), 16:55, 25/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Дрю ДеВолт (Drew DeVault), автор […] почтового клиента Aerc […]

    Первая строчка из README: «Notice: This project is unmaintained». С языком тоже побалуется ещё год и бросит как только что-то за пределами сэндбокса попытается запрогать?

     
     
  • 2.39, Аноним (39), 16:58, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://git.sr.ht/~rjarry/aerc
     
  • 2.41, Аноним (54), 16:59, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Где ты увидел это?
    https://aerc-mail.org/
     
     
  • 3.81, Аноним (81), 18:26, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://aerc-mail.org/ -> source code -> https://git.sr.ht/~rjarry/aerc -> This is a fork of the original aerc by Drew DeVault. -> https://git.sr.ht/~sircmpwn/aerc -> Notice: This project is unmaintained.

    Т.е. проект то жив, но Drew DeVault в том, что он жив, не виновен.

     
     
  • 4.109, Аноним (26), 19:37, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вот и с языком так будет — авось кто-нибудь форкнет как Дрю наиграется. А не форкнет, так и невелика беда — всё равно кроме hello world на нём ничего написано не будет.
     

  • 1.36, aname (?), 16:56, 25/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Ещё не асм, но уже не далеко осталось
     
     
  • 2.44, Аноним (-), 17:02, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    тем временем единственной заменой асма так и остается сишечка. сколько уже этих убивиц было. такое впечатление что они не понимают даже для чего нужен си, но вот для чего убивиц сей - не один доклад с клоунами и фокусами с бутылкой.
     
     
  • 3.53, Аноним (54), 17:12, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://drewdevault.com/2021/02/21/On-the-traits-of-good-replacements.html
     
  • 3.63, Аноним (143), 17:35, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > тем временем единственной заменой асма так и остается сишечка. сколько уже этих

    Единственной заменой асма так и остается асм. Но ты всегда можешь показать MBR загрузчик или адресонезависимый код на сишечке.

     
     
  • 4.80, Аноним (-), 18:25, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    C MBR так не очень получится, но это наполовину вопрос уродства x86. В более современной версии там так то UEFI уже и ESP. А на мелочи типа cortex M можно с места в карьер и на си. Даже без асмового стартапа - можно.

    А адресонезависимый код - какого черта? Это все компилеры давно умеют, -fpic и сотоварищи и компилер сам его сделает. Хотя возможны нюансы, но все же.

     
     
  • 5.98, Аноним (143), 19:09, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > C MBR так не очень получится, но это наполовину вопрос уродства x86.
    > В более современной версии там так то UEFI уже и ESP.

    Т.е. классическое опеннетное "нельзя, но потому что уже и не очень нужно - не считается!".

    > А адресонезависимый код - какого черта? Это все компилеры давно умеют, -fpic
    > и сотоварищи и компилер сам его сделает. Хотя возможны нюансы, но все же.

    Оно перестало требовать, как минимум, _валидную_ таблицу офсетов (global offset table) для "адресонезависимости"?

     
     
  • 6.103, Аноним (-), 19:20, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Т.е. классическое опеннетное "нельзя, но потому что уже и не очень нужно
    > - не считается!".

    Типа того. Очень нишевой случай. Да и asm() в сях так то есть. Просто нестандартно :)

    > Оно перестало требовать, как минимум, _валидную_ таблицу офсетов (global offset table)
    > для "адресонезависимости"?

    А там разные варианты есть, см параметры компилера. Но нюансов все же можно огрести.

    Тем не менее PIC нужнее на PC - на мелочи типа MCU для начала нет виртуальной памяти, все с физической памятью - а значит layout довольно таки фиксированный.

     
     
  • 7.114, Аноним (143), 19:56, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Типа того. Очень нишевой случай.
    > Да и asm() в сях так то  есть. Просто нестандартно :)

    MBR - классический пример. Но да, asm() - хорошая замена асму, ага ...

    >> Оно перестало требовать, как минимум, _валидную_ таблицу офсетов (global offset table)
    >> для "адресонезависимости"?
    > А там разные варианты есть, см параметры компилера. Но нюансов все же можно огрести.

    Т.е. нет (fPIC точно так же вызывает "соседнюю" функцию через got), но опять "не считается"?
    Какая-то липовая замена (не говоря уж о том, что может потребоваться напрямую к регистрам или считать память по смещению) ...

     
  • 3.70, kusb (?), 17:52, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    как будто они не понимают. короче, убивицы всегда впередсмотрящие. на них можно положиться. их нельзя оставить ни на минуту. они стерегут пещеру каждую секунду. каждую секунду они носят еду в центр стаи. всегда на морде пишут свое полное имя и номер части. там ведь большая часть, ну, что уж такое случилось - могут и наброситься. нужно отслеживать. так ведь нельзя. они едят всегда. едят все подряд. чуть что - едят. и никогда не беспокоятся о своих правах. ну, да - это из-за сишечки, да.
     

  • 1.38, Аноним (40), 16:58, 25/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Ну реально же уже харе. Зачем нам еще один раст?
     
     
  • 2.133, Вован (??), 21:29, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это нифига не раст, раст собирается на моём железе часа два, а "это" - в районе минуты.
     

  • 1.55, Аноним (-), 17:13, 25/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Для умственно отсталых пожалуйста поясните - почему вместо массовых крестиков нужно брать ушастого ?
    Только одно объяснение приходит в голову - чтоб враг не догадался.
     
     
  • 2.79, name (??), 18:24, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А оно и есть для умственно отсталых. Никто кроме автора на этом писать не никогда будет. Новости уровня "сегодня васян делал это левой".
     

  • 1.56, Аноним (56), 17:20, 25/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Харе языки изобретать! Го на асм!
     
  • 1.57, achtosluchilos (ok), 17:21, 25/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Синтаксис страшный. Имхо у других еще "не взлетевших" языков убийц-сишки типа zig синтаксис получше.
     
     
  • 2.61, Аноним (143), 17:31, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Синтаксис страшный.

    Чем страшный-то? Вполне лаконичный, разумно использующий "суффиксы" вместо наворачивания тонн ключевых слов.

     

  • 1.65, name (??), 17:40, 25/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >let, fn, = {

    Закопайте обратно!

    >deVault

    Это который дрель?

     
     
  • 2.78, Кекстор (?), 18:23, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    >deVault
    >Это который дрель?

    Тебе правда норм шутить  т а к и е  шутки?

     

  • 1.71, Старший аноним (?), 17:54, 25/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Что только люде не делают, чтобы не изучайть по-нормальному божественный язык С (которому только и надо что отказаться от препроцессора и некоторых других небольшого числа неоднозначных возможностей, как это сделано в Misra C).
     
     
  • 2.91, Аноним (91), 18:54, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Именно "божественность" языка С является одной из причин, по которой люди создают новые языки.
    Поработали с С, перекрестились, и решили что надо что-то с этим делать.  
     
  • 2.93, Аноним (-), 18:58, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну, понимаешь, у божества так то тоже свои приколы есть 1 А кто такое int и с... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 3.108, Старший аноним (?), 19:36, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    1. Понимаешь, на форумах надо обращаться друг к другу на Вы, даже если ты щколота голимая, а я почесываю свои седые яйцы и учу внуков арифметике.

    2. Остальное Ты перечислил более-менее вразуметельно, но не совсем полно - но это и не задача форума здесь не комитет по языку С. У языка C имеются родовые травмы и приобретенные иииотизмы, но они вполне устранимы. И для этого не надо выдумывать какой-то новый синтаксис или язык. Достаточно пересмотреть язык С и убрать из него все механизмы потенциальных багов и дыр.

     
  • 2.96, Минона (ok), 19:09, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Misra C

    Почему не SPARK?

     
     
  • 3.106, Старший аноним (?), 19:31, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что SPARK из другой оперы.
     
     
  • 4.111, Минона (ok), 19:47, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Из какой другой?
    Опера та же - написание правильных программ.
     
  • 2.100, Аноним (23), 19:14, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В MISRA не используется препроцессор? Не знал. А как там обрабатывают #include?
     
     
  • 3.105, Старший аноним (?), 19:31, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Про препроцессор написал я - это лично мое мнение. В MISRA,FRAMA и т.д. имеются другие полезные правила, делающие С более безопасным.
     

  • 1.83, Аноним (83), 18:29, 25/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > полное доверие к действиям программиста

    некоторых жизнь ничему не учит.

     
  • 1.87, keydon (ok), 18:37, 25/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Что ж они не додумаются парсить по пробелам?
    Эти бесконечные {{{}}}};;;;;; больше путают чем помогают.
    Ну и амперсанды с восклицательными знаками превращают все в кашу.

    Как и с растом не вижу смысла менять один вырвиглазный синтаксис на другой.

     
     
  • 2.104, Аноним (-), 19:25, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Что ж они не додумаются парсить по пробелам?

    То что в результате тапнешь пару раз пробел или бэкспейс случайно, засэйвишь... ухтыблин?!?

    А с () {} ты таки случайно логику не ломанешь. Если стереть скобку или лишнюю влепить, COMPILE ERROR и сразу понятно что что-то пошло не так.

    Питонистам про системщину вообще лучше не пищать, у них статический анализ а дауне, а все ашипки случаются рантайм. Представьте себе кернел который при случае вываливается нахрен с исключением, поймете почему это людям не нравится.

     
     
  • 3.136, _kp (ok), 21:42, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    О пробелах.

    Вот вот, ПО на Питоне как правило не обрабатывает ошибки, ибо это даже не трехъэтажным кодом пахнет, а из за многгсловности это почти всем лень.
    А, обработка ошибок, это не прикрыть програмным гарниром исключения, и выплеснуть в лог, при падении ПО.
    Пользователю не нужно знать почему ПО упало, чем подавилось при разборе данных, нужно стабильное ПО, устойчивое у намеренным и случайным ошибкам.

    Как перенавороченный скриптовый язык, Питон удобен, и прост, но когда на нем делают что большое, то поддержка живет до увольнения автора. Не то что б никто больше разобраться не может, могут, но ответствеено гаррантировать, и тем более серьёзному заказчику - нет.

    Пробелы и отступы - топку.
    Нормальные языки форматируются в IDE под любые желания без потери работоспособности.

     
  • 3.149, keydon (ok), 22:38, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Что ж они не додумаются парсить по пробелам?
    > То что в результате тапнешь пару раз пробел или бэкспейс случайно, засэйвишь...
    > ухтыблин?!?
    > А с () {} ты таки случайно логику не ломанешь. Если стереть
    > скобку или лишнюю влепить, COMPILE ERROR и сразу понятно что что-то
    > пошло не так.

    Точно также как и с пробелами. Никакой разницы. Только со скобками ты расставляешь {} для компилятора И пробелы для себя, а с пробелами сразу для обоих. И не мучаешь ни себя, ни компилятор лишней когнитивной нагрузкой.

    > Питонистам про системщину вообще лучше не пищать, у них статический анализ а
    > дауне, а все ашипки случаются рантайм. Представьте себе кернел который при
    > случае вываливается нахрен с исключением, поймете почему это людям не нравится.

    Логическая ловушка не засчитана. Парсинг никак не связан с особенностями интерпретатора и компилятора. Ничего не мешает использовать пробелы вместо скобок. Скобки нужны в исключительных случаях (и то не факт), а скобки по умолчанию просто мусор дублирующий пробелы.

     

  • 1.90, Аноним (90), 18:42, 25/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Название языка о много говорит. Какая-то сишечка же.
     
  • 1.92, Аноним (92), 18:56, 25/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > We have no intention of supporting non-free platforms, but because the language is standardized, a third-party implementation or fork could easily develop Windows or macOS support if desired.
     
     
  • 2.125, Аноним (140), 20:38, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >We have no intention of supporting non-free platforms

    Одобряю!

     

  • 1.97, warlock (??), 19:09, 25/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Слишком похож на C — слишком мало профита от перехода. В то же время достаточно непохож, чтобы переход был простым.
     
  • 1.110, Z (??), 19:39, 25/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Почему на опеннете хейтят хРуст? Адекватно кто-то может пояснить?
     
     
  • 2.112, Минона (ok), 19:50, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что ниасиляторы.
     
     
  • 3.151, Z (??), 22:43, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Потому что ниасиляторы.

    А что там сложного? Я особо не вникал, но документация одна из лучших, сообщество не токсичное в отличии от того же питона. Очень понравился подробный разбор ошибок компилятора.

     
  • 2.113, Аноним (113), 19:52, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Потому что Rust как и Go, Swift сведены к одной проблеме - их продвигают фирмы делающие на этом деньги. То есть это своего рода модная тенденция, которая скоро отыграет свое. Аак Python, который тормоз. И вот люди при желанит могли бы написать набор правил к компилятору Си/С++, которые делали бы ровно то, что они хотят. Но может быть им так хочется. Так что лучше уж такой язык, который сам пусть доказывает свою нужность. Возможно кому-то он будет как Vulkan вместо OpenGL. Rust же просто не дастьнаписать криво к каких-то местах, поэтому обладателям кривых мозгов так тяжело, а приходится искать оправданте почему они пишут на визуал бейсике, а не на Rust.
     
  • 2.115, Аноним (115), 19:57, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    50% опеннетчиков хейтит Хруст и любит Сю.
    50% опеннетчиков хейтит Сю и любит Хруст.
    0% опеннетчиков могут адекватно воспринимать оба языка.
     
     
  • 3.122, outdoor (?), 20:32, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    0.01%
     
  • 2.124, Аноним (140), 20:37, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    >Почему на опеннете хейтят хРуст?

    Для начала попробуй его компилятор с llvm собрать из исходников.

     
     
  • 3.126, Аноним (113), 20:41, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Такой же медленнособираемый как и GCC, Clang. В Gentoo этот самый Rust далеко не самый медленный по сборке. К тому же GCC и Clang надо чаще собирать. Просто к моменту окончания сборки GCC терпение обычно заканчивается.
     

  • 1.116, Аноним (116), 20:03, 25/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Пишу на Хере
     
  • 1.118, Аноним (118), 20:12, 25/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Зачем, когда есть C3? https://www.c3-lang.org/compare/
     
     
  • 2.148, Hck3r (?), 22:36, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем, когда есть
    D, J, V?
     

  • 1.119, vlas (??), 20:23, 25/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    дайош по Харе!
     
  • 1.120, Борода Столлмана (?), 20:25, 25/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как вы уже забодали плодить языки ради пложения языков. А потом плодить по 2.5 поломаных проекта для них и кричать вот мой то язык самый языкатый и правильный.
     
  • 1.121, Аноним (140), 20:30, 25/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Hare

    По-русски означает "заяц".

     
  • 1.123, Аноним (140), 20:33, 25/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >язык программирования Hare

    Хорошо, что его компилятор не на llvm/gcc основан.

     
     
  • 2.128, zog (??), 20:45, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему это хорошо?
     
     
  • 3.134, Аноним (140), 21:33, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Самостоятельность, безопасность, легковесность.
     

  • 1.127, zog (??), 20:44, 25/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Hare Krishna, Hare RAMa!
    Язык для индусов?
     
     
  • 2.135, Аноним (140), 21:36, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Hari тогда уж.
     

  • 1.129, Вован (??), 21:07, 25/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ебилды где?!
     
  • 1.130, Аноним (130), 21:10, 25/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    >В планах упоминается поддержка операционных систем НеНужно1, НеНужно2, НеНужно3, МегаНеНужно и ЭталонноеМегаНеНужно и платформ НужноГодно, ВсемиДропнутоеСтарьё1 и ВсемиДропнутоеСтарьё2.

    Ясно.

     
  • 1.139, _kp (ok), 21:49, 25/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вместо очередного типа Си-подобного языка, но на деле не совместимого по исходникам, в том числе с автоматическим конвертером, лучше добавить в Си ключи убавляющие неопределенное поведение.

    А так есть еще анализаторы исходников, для проверки на эти самые неопределённые места, и велосипедостроения.
    Вот помню как то hint, Вы похоже считаете сумму бит в массиве... Для этого есть готовая функция...
    Hare так может? Вот и вердикт.

     
     
  • 2.141, Аноним (39), 22:01, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У тебя с этими ключами ничего не соберётся.
     

  • 1.144, анонимчик (?), 22:22, 25/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    надеюсь, работа над этим языком не скажется отрицательно на развитии sway.
     
  • 1.152, Аноним (152), 22:45, 25/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Куда уж проще чем С? Совсем что-ли?
     

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