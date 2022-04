Дрю ДеВолт представил язык системного программирования Hare

2.18 , Аноним ( 18 ), 16:34, 25/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Настолько длинные, что синтаксис запутался в них.

3.35 , Аноним ( - ), 16:56, 25/04/2022 int и uint - это фэйл! Сишные проблемы с разным размером этого и логическими ошибками прогеров которые это игнорят ничему не научили? Хруст вроде и то эту мерзость повырубил.

4.40 , Аноним ( 40 ), 16:59, 25/04/2022 Ничего твой хруст не вырубил. Он даже переполнение целочисленной переменной не проверяет. Давай фантазируй дальше.

5.46 , Аноним ( - ), 17:04, 25/04/2022 Он вроде бы продвигает типы конкретной ширины когда прогер как минимум знает ско... 6.142 , Sw00p aka Jerom ( ? ), 22:02, 25/04/2022 >Одно дело ADD R1, #1 и совсем другое - оно же с проверкой флагов и условными переходами. как такое можно писать? понятие "корректный алгоритм" вам знакомо? https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B3 раздел "Анализ алгоритмов" к прочтению. 6.150 , OpenEcho ( ? ), 22:41, 25/04/2022 > Он даже переполнение целочисленной переменной не проверяет. А надо? Иначе есть риск загубить криптографию, где переполнение целочисленных переменных используется по назначению

5.143 , Аноним ( 143 ), 22:19, 25/04/2022 > Ничего твой хруст не вырубил. Он даже переполнение целочисленной переменной не проверяет. Давай фантазируй дальше. Уныленько. Попробуй потоньше. https://github.com/rust-lang/rfcs/blob/master/text/0560-integer-overflow.md

> Implementations are permitted to check for overflow at any time (statically or dynamically). Implementations are required to at least check dynamically when debug_assert! assertions are enabled. Add a WrappingOps trait to the standard library with operations defined as wrapping on overflow for the limited number of cases where this is the desired semantics, such as hash functions.

3.42 , Аноним ( - ), 16:59, 25/04/2022 Еще прикол. > Handling allocation failure

> TODO Эм... а что делать если там NULL мы подумаем потом :)))

> TODO Эм... а что делать если там NULL мы подумаем потом :)))

4.59 , Аноним ( 143 ), 17:26, 25/04/2022 > Еще прикол.

>> Handling allocation failure

>> TODO

>> TODO

> Эм... а что делать если там NULL мы подумаем потом :))) Например попробовать читать спеки, вместо недописанного (к чему походу TODO и относится) туториала? 6.6.21.6

In the alloc form, if the execution environment is unable to allocate sufficient

storage for the requested type, the execution environment shall print a diagnostic

message and abort. If the type hint is a nullable pointer type, the result type of the

allocation expression shall also be nullable, and null shall be returned instead of

aborting if sufficient storage cannot be provided.

5.84 , Аноним ( - ), 18:30, 25/04/2022 > Например попробовать читать спеки, вместо недописанного (к чему походу TODO и относится) туториала? А, это про туториал было? Вашу 20, чем они думали так туториал к "системному" языку писать? > storage for the requested type, the execution environment shall print a diagnostic

> message and abort. Ох, круто, так и представляю себе линуксный кернел упавший в панику с "can't allocate message for kernel". Агаблин, очень так системненько... хрустикам это дело в майнлайновой рассылке популярно объяснили, этому дону персональное объяснение требуется? > aborting if sufficient storage cannot be provided. Ога, в кернеле тебе это и сделать... 6.107 , Аноним ( 143 ), 19:34, 25/04/2022 > execution environment

> линуксный кернел "Крутой системщик"294 совсем не палицца ... > Ох, круто, так и представляю себе линуксный кернел упавший в панику с

> "can't allocate message for kernel". Агаблин, очень так системненько... хрустикам это

> дело в майнлайновой рассылке популярно объяснили, этому дону персональное объяснение требуется?

>> aborting if sufficient storage cannot be provided.

> Ога, в кернеле тебе это и сделать... Хоспади, какая же каша у тебя в голове. Аллокация явная. Причем тут паники и хруст - не ясно. Судя по всему, до " and null shall be returned instead of aborting if sufficient storage cannot be provided." так и не дочитал.



7.146 , Аноним ( - ), 22:32, 25/04/2022 Во всяком случае могу накодить бутлоадер или фирмварь, реалтаймно и предсказуемо... 2.74 , жорик ( ? ), 18:18, 25/04/2022 Как я должен осилить столь отвратительный синтаксис?

3.82 , VladSh ( ? ), 18:28, 25/04/2022 Сначала попробовать писать на чём-то с более отвратительным синтаксисом)

4.101 , Аноним ( 18 ), 19:15, 25/04/2022 После раста любой язык - кристально понятен.