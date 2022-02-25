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Проект Neptune OS развивает слой совместимости с Windows на базе микроядра seL4

25.02.2022 22:00

Опубликован первый экспериментальный выпуск проекта Neptune OS, развивающего надстройку над микроядром seL4 с реализацией компонентов ядра Windows NT, нацеленную на предоставление поддержки выполнения Windows-приложений. Код распространяется под лицензией GPLv3.

Проект реализует "NT Executive", один из уровней ядра Windows NT (NTOSKRNL.EXE), отвечающий за предоставление API системных вызовов NT Native и интерфейс для работы драйверов. В Neptune OS компонент NT Executive и все драйверы выполняются не на уровне ядра, а в форме пользовательских процессов в окружении на базе микроядра seL4. Взаимодействие компонента NT Executive с драйверами осуществляется через штатный seL4 IPC. Предоставляемые системные вызовы дают возможность обеспечить работу библиотеки NTDLL.DLL с реализацией программного интерфейса Win32, используемого в приложениях.

Первая версия Neptune OS включает в себя драйвер клавиатуры (kbdclass.sys), драйвер порта PS/2 (i8042prt.sys), драйвер подачи звукового сигнала (beep.sys) и интерпретатор командной строки (ntcmd.exe), перенесённые из ReactOS и позволяющие продемонстрировать основные принципы организации работы. Размер загрузочного образа 1.4 МБ.

Конечной целью является доведение прослойки до состояния, достаточного для портирования пользовательского окружения и драйверов ReactOS. Разработчиками также рассматривается возможность достижения бинарной совместимости с исполняемыми файлами Windows и приемлемой совместимости на уровне исходных текстов с драйверами ядра Windows.

В качестве основного препятствия на пути к обеспечению поддержки драйверов Windows называется использование в большинстве драйверов ядра Windows не стандартного коммуникационного протокола при обращении к другим драйверам, а прямой передачи указателей, что не может быть реализовано в Neptune OS из-за запуска драйверов в разных процессах.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/cl91/Neptun...)
  2. OpenNews: Выпуск операционной системы ReactOS 0.4.14
  3. OpenNews: Открыт код сверхнадёжного микроядра seL4
  4. OpenNews: Микроядро seL4 математически верифицировано для архитектуры RISC-V
  5. OpenNews: Проект Genode опубликовал выпуск ОС общего назначения Sculpt 21.10
  6. OpenNews: Прототип отечественной ОС Phantom на базе Genode будет готов до конца года
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56762-sel4
Ключевые слова: sel4, neptuneos, windows
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Обсуждение (10) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.3, john_erohin (?), 22:40, 25/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > драйвер подачи звукового сигнала (beep.sys)

    это самое важное и первоочередное.

    ps:
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Beep]
    "Start"=dword:00000004

     
     
  • 2.4, A.Stahl (ok), 22:42, 25/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    >это самое важное и первоочередное.

    Именно так. Теперь можно начинать портировать vim.

     

  • 1.7, _kp (ok), 23:30, 25/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >> прямой передачи указателей, что не может быть реализовано в Neptune OS из-за запуска драйверов в разных процессах

    А в Linux и так можно, и как минимум, тремя способами :)

     
  • 1.8, Kximer (?), 23:34, 25/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    РеактОС на новых лыжах, ещё суд ещё стагнация проекта на 4 года. Лучше бы Реакту помогали.
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 23:49, 25/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ректалу уже ничего не поможет
     

  • 1.10, Аноним (10), 00:30, 26/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пускай то совместируют с ректалос, но кто запретит закинуть бинарники хп, еще и солянкой на пакеты добрые люди соберут.
     
  • 1.11, Аноним (11), 00:40, 26/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Размер загрузочного образа 1.4 МБ.

    Вангую половина комментаторов даже и не подозревают почему это число сакрально для нас.

     
     
  • 2.12, Аноним (12), 00:56, 26/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что именно столько вмещала дискета 3.5". Это все знают
     
     
  • 3.13, Нормальный (ok), 01:09, 26/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Размер загрузочного образа 1.4 МБ.

    Если тут можно запустить хотяб блокнот или калькулятор - то это позор для одной немелкомягкой корпорации.

     
  • 3.14, Аноним (14), 01:12, 26/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    1.44 М :) Говорят, даже были дисководы на 2.88 М.
     

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