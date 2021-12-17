Выпуск операционной системы ReactOS 0.4.14

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|3.70, Аноним (70), 19:45, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Пф. В чем проблема не смог в Rust или не разобрался как установить?
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|4.118, Брат Анон (ok), 21:21, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Перспектив нету. МС уже сам потихоньку, но верно закапывает шиндошс. Готовит запасной аэродром. Зачем пытаться оживить труп?
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|2.16, Аноним (16), 18:01, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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Иногда нужно и не на реальное железо. Вот стоит в VirtualBox 7-ка, чтобы по работе собирать .dll-ки посредством Msys2 для других людей. Но когда дропнут поддержку Msys2 для 7-ки, можно будет попробовать в ReactOS. А то 10-ку и выше шибко не хочется даже в виртуалке, телеметрят по-чёрному, сволочи.
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|3.22, n80 (?), 18:10, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Любопытно, чем MXE (M cross environment) не подошёл для сборки. На работе давно на него ушли вместо сборки под семёркой.
А ещё в стандартных дебиановских репах есть mingw, но его для этого пока не пробовал.
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|3.25, Аноним (21), 18:14, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>когда дропнут поддержку Msys2 для 7-ки, можно будет попробовать в ReactOS.
там в идеале самоцель сделать опенсорсный шиндовс 2003
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|3.31, Аноним (31), 18:29, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В чём проблема запретить ОС в виртуалке лезть куда не надо? В виртуалке, блин!
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|3.45, Аноним (45), 18:53, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Не мучайся, собирай mingw под линуксом. Понимаю, если б тебе студия нужна была, но с msys2 зачем страдать?
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|2.24, Аноним (21), 18:11, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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наверное, некоторые еще и икспи пробуют ставить на реальное реальное, извращенцев хватает
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|3.43, _kp (ok), 18:52, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А если, не мазохизма ради, а на коллекционный комп?
Впрочем, на антиквариат обычно ставят ОС адекватную времени эксплуатации компа, так что и тут Реактос не у дел.
Хотя, бывает из баловства приделываю WiFi даже к DOS экземплярам, и даже запускаю из любопотства браузеры для DOS (есть и такие).
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|3.46, Аноним (46), 18:56, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Сменить AHCI на IDE и уменя нормально ставится. Даже дрова можно найти на сеть и видяху если постараться.
|
|3.83, Аноним (83), 20:11, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Расскажи мне как запустить сканер Mustek 1200 UB Plus на Windows 10 и тогда я перестану держать комп с XP
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|4.88, Аноним (21), 20:22, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
может тебе еще рассказать как диалап модем запускать без смс и регистрации под шиндовс 13 заодно?
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|5.121, Аноним (121), 21:37, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Просто денег ему дай. Это ведь тебе диалап-модем не нравится, поэтому платить за недиалап следует за твой счёт.
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|4.91, Аноним (91), 20:33, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Vuescan, виртуалка, gt68xx для sane.
Сдается мне ты просто некросвинофил.
Менее окаменевшие экскременты продают по цене бутылки путинки. Хотя, может этот дивайс дорог тебе как память.
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|4.136, another_one (ok), 22:25, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Mustek 1200 UB Plus
Это который где-то в 2003 был ужасен и не рекомендовался к покупке, но стоил как два доширака?
|
|2.27, Тот_Самый_Анонимус (?), 18:22, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я ставил.
Правда не эту, а прошлые версии. Даже в интернет выходил через оперу 12.
При попытке поставить драйвер видеокарты, убил систему.
|
|2.30, n80 (?), 18:27, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Пробовал давным-давно, но у меня и железо по большей части древнее, почти как в виртуалке (типа P-II + i440). Но тогда поддержка сети и USB или вообще отсутствовала, или была почти никакая, уже не помню точно. Т.е. даже не драйверов не было, а вообще соответствующих подсистем. С тех пор многое допилили, но надобность так и не возникла. Возможно, ещё пригодится, если NTVDM станет лучше работать, есть некоторый специфичный софт, который именно под него заточен. Возможно, впрочем, к тому времени разберусь как запускать это под dosemu2 или допилю dosbox (кое-чего в нём существенно не хватает и поправить это не так просто оказалось).
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|1.5, Аноним (5), 17:47, 17/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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Нифига себе. Я думал это проект мертв. Не смотря на то, что вроде как в трэкере появлялись какие-то фиксы, никаких новостей на их сайте не публиковалось уже очень давно. Надежды мало, но все равно эти чуваки хотя бы пытаются что то сделать с монополией винды.
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|1.6, Аноним (6), 17:47, 17/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Терзал минут 20 в VirtualBox - оно даже не упало в синий экран. Очень удивлён.
Вообще, проект в крайне печальной ситуации - they target Windows XP как целевую систему для rectreation, но проблема в том, что XP устарела полностью, и драйвера под свежее железо (за последние 10 лет минимум) для XP не появятся никогда.
А вот repurpose для Windows 7 - это адский труд, но зато 7ка поддерживает тучу современных драйверов, таких как audio, network, storage, USB и многих других. Display model поменялась кардинально (GDI -> WDDM 3) - но хотя бы всё остальное поднимется.
// b.
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|3.20, Урри (ok), 18:04, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А как насчет тонкого клиента?
Для не любителей идиотских плиточек и диких тормозов.
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|4.39, Аноним (39), 18:40, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Надо не винды клон открытый делать а из Линукса нормальный десктоп делать, писать открытые аналоги софта из-за которого вы прилипли к Винде. Под новостью о выходи Вайн, Я каждый раз спрашиваю, какой такой софт кто запускает.
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|5.94, Урри (ok), 20:40, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так а почему не пишите и не делаете "нормальный десктоп"?
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|5.95, Урри (ok), 20:41, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Я каждый раз спрашиваю, какой такой софт кто запускает.
Игрушки.
И тестирую свою кросс-платформенную работу.
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|2.23, Михрютка (ok), 18:11, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>>драйвера под свежее железо (за последние 10 лет минимум)
>>>Добавлена возможность загрузки на компьютерах NEC PC-9800, поставляемых с процессорами мощнее i586 и включающих более 64МБ ОЗУ.
по-моему, разработчикам норм
PS хотя я посмотрел плотнее на их линейку - "мощнее i586 и включающих более 64МБ ОЗУ" эти модели еще надо постараться найти, тем более в рабочем состоянии.
фактически фича только для запуска в эмуляторе.
|
|2.35, n80 (?), 18:34, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В синий экран оно у меня никогда не падало, вроде. А вот всякие артефакты при отрисовке почему-то ловил вообще на ровном месте.
> драйвера под свежее железо (за последние 10 лет минимум) для XP не появятся никогда.
UniATA не заброшен же? UHCI/OHCI/EHCI тоже не особо менялись за это время, как и RTL8139 (только не надо говорить, что сейчас слотов PCI на материнках нет, да и есть же RTL8169, в конце концов). Ну и натыкался я как-то на форум извращенцев, которые продолжают патчить драйверы под XP и в ядро костыли вставлять. Так что было бы желание и реальная необходимость. Но я таким больше не буду заниматься, надеюсь.
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|2.50, макпыф (ok), 19:08, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> А вот repurpose для Windows 7 - это адский труд, но зато 7ка поддерживает тучу современных драйверов
Пока. Когда они приблизятся хотя бы чуть чуть - уже не будет. Придется еще до новой винды. А тогда и она устареет. Замкнутый круг.
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|3.58, дохтурЛол (?), 19:22, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Нет, замкнутый круг от такого не получается.
Получается двигающаяся цель - это да, но это не замкнутый круг.
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|4.59, макпыф (ok), 19:23, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да, наверное так правильней. Но движется она куда быстрей чем движутся к ней
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|5.79, дохтурЛол (?), 20:02, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Нет, пока они даже не двигают свою цель, цель по-прежнему windows 2003 server, если я правильно помню.
Я не очень хорошо разбираюсь в компонентах OS, но мне кажется, что если сделать логический diff по набору компонентов/фич между windows server 2003 и, скажем, windows 11, а затем выкинуть из этого списка изменения, которые были большинством пользователей оценены как нежелательные (а это, насколько я помню, почти все изменения, связанные с изменением GUI + ещё некоторые моменты) - то мне кажется, что список будет не очень большим и шагов по "догнать 11" в таком понимании окажется не на сильно много времени с текущими темпами разработки (а мне кажется, что если вдруг ReactOS сильно приблизится к текущей цели - то проект станет сильно более популярным и скорость разработки увеличится, может даже в разы).
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|3.135, Kuromi (ok), 22:18, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну так это удел "догоняющих". Пока ты дойдешь до своей заветной цели, поставленной Х лет тому назад объект подражания уже давно за горизонтом.
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|1.9, Урри (ok), 17:52, 17/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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А помните как мы смеялись над проектом 5, и 10, и 15, и 20... хотя я загнул уже... лет назад?
И что? Реактос нас вертел на этом самом и даже как-то развивается. Я аж проникся увожением (ну так, чуть-чуть).
Даже появилось желание тестануть. Тем более интересный эмулятор прикрутили. Правда, там что-то на эльфийском...
Neko Project 21/W ver0.86 rev84を公開しました。
・ザナドゥが動くようにFDCをいじりました
・フレームスキップやNo Waitを使うとAsync CPUが狂う問題を修正
・自動フレームスキップ設定が最近の環境では無意味どころか描画が不安定になる害しかなさそうなので廃止。
・使っている人もいるかも知れないので固定フレームスキップは残しています
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|2.19, Урри (ok), 18:02, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Хых, у меня сетап завис.
На 74%.
А нет, доставилось. И даже запустилось.
Какая квадратные окошки! Какая ностальгия!... аж выпить захотелось.
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|3.97, Урри (ok), 20:42, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вы не поверите.
Там даже OpenGL заработал. Без плясок с бубном (только вместо SetWindowLongPtr пришлось SetWindowLong заюзать).
Правда, софтварный. И версии 1.1
Гит, кстати, ставится и работает.
|
|2.29, Аноним (21), 18:27, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>А помните как мы смеялись над проектом 5, и 10, и 15, и 20... хотя я загнул уже... лет назад?
искусство смешить честной народ бессмертно.
|
|2.66, Аноним (91), 19:36, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Реактос нас вертел на этом самом и даже как-то развивается.
Отвечу словами одного небезызвестного фанбоя ректалоса: "да, но пока нет".
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|1.13, Аноним (121), 17:57, 17/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Лучше бы драйвер BTRFS пофиксили. Или хотя-бы ext4 или NTFS из линукса портировали. Потому что FS без символических ссылок не нужна.
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|2.15, Урри (ok), 18:01, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Тебе надо - ты и сделай.
Или можешь мне заплатить, я вместо тебя поработаю.
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|1.14, Аноним (14), 17:59, 17/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Чрезвычайно актуальна возможность загрузки на компьютерах NEC PC-9800, поставляемых с процессорами мощнее i586 и включающих более 64МБ ОЗУ.
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|2.17, Урри (ok), 18:02, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Чрезвычайно актуальный комментарий пользователя Аноним с IQ 80.
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|1.26, НяшМяш (ok), 18:20, 17/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> Wine Staging 4.18
Свежак
Если сейчас кто-нибудь решит переписать ReactOS на расте, то к завершению оба проекта придут примерно одновременно /s
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|2.101, Урри (ok), 20:45, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> то к завершению оба проекта придут
Тонко, тонко.
Два чая этому господину с прекрасным чувством юмора.
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|1.28, пончик (?), 18:26, 17/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Ну ребята то конечно молодцы. Однако одни пытаются завести виндошные приложения на react в то время как microsoft осознав ущербность windows пилит туда поддержку linux
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|2.37, Аноним (-), 18:34, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Ну ребята то конечно молодцы. Однако одни пытаются завести виндошные приложения на react в то время как microsoft осознав ущербность windows пилит туда поддержку linux
Это, мягко говоря, не так. Речь, скорее всего, про WSL, и в современной своей версии это не более чем запуск ядра линукса в виртуальной машине с виндой в качестве хоста. Да, с более удобной и тесной интеграцией между ними, чем у какого-нибудь VirtualBox Guest Additions, но не более того. Это все равно, что говорить, что в линукс тащут поддержку винды в лице Wine. Не в техническом плане, а в концептуальном.
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|2.103, Ananimasss (?), 20:52, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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>ущербность windows
Лол нет, они пилят ради мамкиных девилопиров, которым требуется юникс консолечка с консольными утилитками, но при этом хотят офисы с фотожопами.
Таким образом "паразитируя на гпл", назло мамкиным борцунам с бсд и мит.
Иронично получилось.
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|1.32, Аноним (-), 18:31, 17/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+9 +/–
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Всем вопрошающим про реальное железо - это ни разу не приоритет. Самый жизнеспособный сценарий - это отличная работа в виртуальной машине какого-нибудь Linux, который умеет работать с современным железом и предоставит РеактОСу его виртуальные аналоги. Таким образом РеактОС будет работать с тем, что он уже умеет работать, что даст ему доступ к дискам (будь они хоть трижды NVMe), сети, портам и т.д.
Покупается современная машинка, ставится условная убунта, условный VirtualBox в автозагрузку и туда в полноэкранном режиме ReactOS. Поставит ли эта связка рекорды производительности? Нет. Зачем же оно тогда вообще надо? Много кому надо, на самом деле. Огромное количество всяких банкоматов, терминалов, кассовых аппаратов, и вообще куча софта эпохи ХР, которой никто не будет апгрейдить, но который много кому нужен. А тут это все работает на современном железе, которое можно купить в магазине, да еще и исходники открыты, для самых продвинутых. Просто море возможностей.
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|3.38, Аноним (-), 18:39, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>>> какие преимущества такой связки перед обычным винищем?
Тем, что речь про ХР, которая уже давно списана в утиль и рабочее оборудование для нее найти все сложнее и сложнее. Нельзя просто поставить древнюю винду на современную машину. Так что для тех, кому древняя винда нужна по каким-то причинам - это просто спасение. Или ходить выискивать старье по барахолкам, или взять любой современный комп, накатить на него убунту с VBox и получить работающую на современном железе ОС с открытыми исходниками.
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|4.40, Аноним (39), 18:44, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>по каким-то
по каким-то КАКИМ?!!! У всех промышленные станки ЦПУ? Или какой-то уникальные софт для прошивки китайской электроники?
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|4.42, Аноним (21), 18:51, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Осуществлена синхронизация с кодовой базой Wine Staging 4.18
получит он работающую на современном железе ОС с открытыми исходниками, просадками от визуализации, с таким же уровнем совместимости с софтом как и у древнего вина и с обрубленной выкорчеванной поддержкой api выше XP, и?
последними аргументами ректала была совместимость с копирастными дровами, только в наше время железо под дрова xp надо выискивать по барахолкам, да.
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|5.48, Аноним (-), 19:01, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
Во-первых, просадки от виртуализации на любом современном процессоре минимальны,... большой текст свёрнут, показать
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|6.51, Аноним (21), 19:12, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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>Во-первых, просадки от виртуализации на любом современном процессоре минимальны, и уж тем более не имеют никакого значения, когда речь идет об операционке той эпохи.
по запускай тяжелые графические приложухи или игрульки в виртулке хотя бы с xp
>та система будет обладать идеальной совместимостью со всем софтом, который на ней будут запускать.
>Уровень совместимости как у древнего вина
ай лолд соу хард. юзание древней кодовой базы wine - гарант идеальной совместимостью со всем софтом под xp?
виртализация решает более-менее только проблему с запуском доисторических ос на современном железе, но не решает проблем работой периферии, особенно если под лялих дайверов на нее нет
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|7.128, Урри (ok), 21:50, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> по запускай тяжелые графические приложухи или игрульки в виртулке хотя бы с
Как вас, только что вылезших из-под мамкиных юбок, онолитегов называют? Зумеры?
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|6.69, Аноним (91), 19:45, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Во-вторых, эта система будет обладать идеальной совместимостью со всем софтом, который на ней будут запускать.
Когда? В далеком 200021 году, про который тут так любят писать некоторые? Боюсь, за 198 килолет нишевое железо развеется в прах.
> Уровень совместимости как у древнего вина - ровно то, что надо человеку, который хочет запустить древнюю софтину.
Тебя нужно много лет лечить. Много, много лет лечить. Древнее винище это не про лучшую совместимость со старым софтом.
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|6.108, Ananimasss (?), 20:59, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>идеальной совместимостью
Спасибо, посмеялся.
Основой для этой поделки по-прежнему является wine, да еще судя по коментарям, древний wine.
И я очень сомневаюсь, что погромисты сего поделия что-то в этом wine допиливают.
Поезд ушел 10 лет назад, когда единственной фишкой этого недоразумения были бы драйвера для хп.
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|3.41, Аноним (41), 18:48, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Ну иди, купи где-нибудь лицензионную WinXP. Сразу насчёт преимуществ поймёшь.
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|4.60, Михрютка (ok), 19:26, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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задавать вопрос "где купить лицензионную XP" спустя сколько - 10 лет после EEOL? это верный признак настольного юриста.
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|5.125, Аноним (41), 21:41, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Интересно, на швабре за тонны нелицензионного софта в твоей зоне ответственности ты таким же дурковатым и дерзким будешь?
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|2.53, Михрютка (ok), 19:15, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>>>Покупается современная машинка, ставится условная убунта, условный VirtualBox в автозагрузку и туда в полноэкранном режиме ReactOS.
но... зачем?
если в виртуалку можно просто поставить 2K/XP (да хоть win3.11) и не париться?
>>>Огромное количество всяких банкоматов, терминалов, кассовых аппаратов, и вообще куча софта эпохи ХР, которой никто не будет апгрейдить, но который много кому нужен. А тут это все работает на современном железе, которое можно купить в магазине
про банкоматы, терминалы и кассовые аппараты вы фигню написали. я прям вижу, как вы на диболд или винкор какой-нибудь реактос вклячиваете и клавиатуру с кардридером к нему подключаете.
а виндовый софт в виртуалке можно было запустить и до того, как возник реактос.
про современное железо тож забавно, особенно в ситуации, когда заказчик намеренно не собирается покупать современное железо.
<байка из окопов>
у заказчика и кассовые аппараты 15-летней давности еще вполне себе работали, в отличие от старых писюков, которые загибались заметно раньше. новые шли уже без com портов, через который чеки от этих касс принимались. там какой-то умный вьюнош решил проблему закупкой rs232 в юсб конвертеров. а через некоторое время им прилетел апдейт драйверов от производителя, который превратил поддельные микросхемы в этих преобразователях в тыкву. (ну потому что да, конвертеры тож покупались подешевле, почти как настоящие, только ненастоящие).
</байка из окопов>
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|3.65, Аноним (-), 19:35, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
А теперь представим на секундочку, что речь не про ИП Рога и Копыта , и имеется... большой текст свёрнут, показать
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|2.74, Аноним (91), 19:50, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> банкоматов, терминалов
На полуоси до сих пор живут. так что мимо.
> кассовых аппаратов
Снова мимо.
С 2017 года, согласно изменениям в законодательстве, организации, осуществляющие коммерческую деятельность, обязаны перейти на онлайн-кассы.
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|2.104, Урри (ok), 20:52, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> условный VirtualBox в автозагрузку ... Поставит ли эта связка рекорды
> производительности? Нет.
Если поставить qemu+kvm - вполне.
Полноценная ОС с нормальным десктопом, без этих ваших всяких gtk3 на css и гномов, простигосподи; умеющая все что надо через простой апи и занимающая 45 (сорок пять, cyкa - четыре раза по десять и еще пять) мегабайт в памяти - да оно будет летать как сверхзвуковой истребитель.
У меня хелловорлд со старта отъедает десятую часть размера этой системы.
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Впрочем, это конечно же не факт. Может у ребят там все настолько через _опу написано, что даже при таких объемах тормозит как файрфокс на арме.
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|1.34, Аноним (31), 18:32, 17/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Тухленько как-то, список изменений не впечатляет. Такими темпами оно и через 50 лет не доползёт даже до заявленной Windows XP.
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|1.47, Аноним (-), 18:58, 17/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Что заставляет людей в конце 2021 года не оставлять попыток написать собственный Windows-95?.. Кто пояснит?
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|2.63, дохтурЛол (?), 19:33, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Мне кажется, что неудовлетворённость сложившейся ситуацией с "рынком ОС", где винды начали слишком мощно скатываться в шпионское говно, макосы остаются уделом узкого круга людей, которые готовы платить вообще любые деньги за айэпл-технику, а в линуксах наблюдается разброд и шатание (т.е. делают кучу всего, но часто вещи конкурирующие, что в текущей ситуации больше минус, чем плюс, если говорить обобщённо). БСД не упоминаю, потому что оно ещё менее популярно чем линукс и линуксулятор там нормально не работает, т.е. если линукс для десктопа - это, условно, для отребья, то БСД для десктопа - это для отребья среди отребья.
п.с.: я это без наезда, сам мигрировал на основном десктопе с винды на фрибзду, с фрибзды на юбунту, вижу и колоссальные улучшения в экосистеме никсовой (чему очень рад), но пугают всякие вещи типа того, что мейнстримовая линукс ось (убунта) решила агрессивно залезть в snap-хероту, centOS решили сделать тестовым полигоном, популярность набирает wayland - что скорее принесёт больше проблем, чем решит.
Если бы была опенсорсная винда (чисто все подсистемы-библоитеки и проч., а не сами программы, коих в голой винде в общем-то и не так много) - точно бы перешёл на неё.
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|3.80, Аноним (91), 20:03, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> но пугают всякие вещи типа того, что мейнстримовая линукс ось (убунта) решила агрессивно залезть в snap-хероту
Это потому что снап пилит каноникал. Фьють-ха! ВНЕЗАПНО, да?
> Если бы была опенсорсная винда (чисто все подсистемы-библоитеки и проч., а не сами программы, коих в голой винде в общем-то и не так много) - точно бы перешёл на неё.
Это потому что ты латентный подоконник.
Тут как с чуркобесами, бегущими из своих чуркостанов, потому что там хреново и хотящими на новом месте… ПРАВИЛЬНО! новый чурбанистан! То, что в старом им было плохо, в обезьяньи мозги не приходит.
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|4.89, дохтурЛол (?), 20:24, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Это потому что снап пилит каноникал. Фьють-ха! ВНЕЗАПНО, да?
Не внезапно и мне плевать кто его пилит, просто мне это не нужно, на мой взгляд оно гoвно, а мне его агрессивно подсовывают, причём в экосистемах линуксов есть некоторое "перекрёстное опыление", означающее, что есть ненулевая вероятность, что это говно к себе утащут и другие дистрибутивы.
> Это потому что ты латентный подоконник.
> Тут как с чуркобесами, бегущими из своих чуркостанов, потому что там хреново и хотящими на новом месте… ПРАВИЛЬНО! новый чурбанистан! То, что в старом им было плохо, в обезьяньи мозги не приходит.
Извини, но мне наcрaть что ты думаешь по этому поводу и насколько это справедливо.
Я хочу удобства и не хочу шпионов и уязвимостей.
Отсутствие шпионов и уязвимостей может обеспечить только открытость кода.
А вот наличие удобства - у линуксов пока не получается обеспечить в должной мере.
Да чё уж там, и в винде в этом плане, на мой взгляд, пошла деградация, со времён win7 интерфейсы в большинстве своём только деградировали, а улучшений очень мало.
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|5.105, Урри (ok), 20:55, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> Это потому что снап пилит каноникал.
> мне это не нужно
Ставь минт. В нем это _овно выпилено.
А в остальном - та же убунта, но чуток более бзерфрендли.
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|6.119, дохтурЛол (?), 21:27, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну, вообще к ней и присматриваюсь, спасибо.
Пока живу на xubuntu18.04, но проблемы с софтом уже начались: пока довольно терпимо, но постепенно всё больше и больше софта переходят на зависимость от нового GLIBC и дропают поддержку старых версий убунт.
Ну и убунты не переживают мажорные апдейты, сколько бы они не заявляли обратное, так что апдейт будет установкой свежей ос всё равно ж.
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|7.131, Урри (ok), 21:58, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Порекламирую еще немного минт - я пережил 3 (три) мажорных апдейта без переустановки системы. При этом у меня много чего кастомизировано - начиная с компиза (да-да, я люблю мышкой красиво вращать десктоп кубиком) и заканчивая tint2 вместо панельки программ. Единственная проблема была именно с tint2.
Тот же минт стоит на лептопах моих детей и я его у них НЕ АДМИНИСТРИРУЮ. Прикиньте, да? Два минта ставил я, третий ставил сын без меня. И я там ничего НЕ НАСТРАИВАЛ! И оно работает! Годами (ну ладно, загнул чутка - три года, два года и год соответственно).
Мамину винду я #$%#%#$%#$% регулярно фиксить. То у нее офис перестал запускаться. То интернет пропал. То файлы куда-то делись...
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Только чур если не зайдет - в Урри кaкaшкaми не кидаться, фломастеры на вкус и цвет каждому разные.
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|5.113, Аноним (91), 21:08, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Не внезапно и мне плевать кто его пилит, просто мне это не нужно, на мой взгляд оно гoвно, а мне его агрессивно подсовывают
То есть ты пришел к убунтятам и не хочешь есть всякое разное гов… убунту.
Ты не Омич, случаем? Я просто тоже где-то-там живк, мы могли бы вместе упарывать.
> А вот наличие удобства - у линуксов пока не получается обеспечить в должной мере.
> Да чё уж там, и в винде в этом плане, на мой взгляд, пошла деградация
Это потому что ты утенок, дружок.
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|6.120, дохтурЛол (?), 21:32, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> То есть ты пришел к убунтятам и не хочешь есть всякое разное гов… убунту.
Я убежал от винды.
Сначала на freebsd, потом на ubuntu.
И хоть я и не пробовал, но что-то подсказывает, что все остальные альтернативные дистрибы - будут примерно таким же говном.
Ubuntu - топ популярный десктоп линукс, а значит, что решение для большинства проблем легко гуглится.
А выбирая что-то менее популярное - растёт вероятность встретиться с более редкими проблемами и падает шанс на то, что решение нагуглится.
> Это потому что ты утенок, дружок.
Это потому что пирожок, дружок.
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|7.133, Урри (ok), 22:03, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ubuntu - топ популярный десктоп линукс, а значит, что решение для большинства
> проблем легко гуглится.
> А выбирая что-то менее популярное - растёт вероятность встретиться с более редкими
> проблемами и падает шанс на то, что решение нагуглится.
Не так.
Начиная с того, что легче всего найти решение проблемы - это у арча (не люблю его). Ну вот просто ребята там заморочились и столько инструкций всяческих понятных понаписывали, что если ты что-то не нашел в доках и форумах арча, то этого точно нигде больше нет.
И заканчивая тем, что поверх убунты народ допиливает свои дистры, в которых косяки убунты исправляет. Точно так же, как убунта исправляет косяки дебиана. Вполне логичная матрешка.
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|3.106, Урри (ok), 20:56, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Если бы была опенсорсная винда (чисто все подсистемы-библоитеки и проч.
Есть же такая - вайн называется.
Под нее даже можно из линухов без бубнов кроскомпилять через wingw (я как раз где-то с год как ушел от винды и ее калечного minGW/minGW64 на кроскомпиляцию - и с каким же облегчением вздохнул!).
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|2.76, макпыф (ok), 19:52, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Упорство. Не любовь бросать цели на пол пути. Интерес. В конце концов - делать нехрен.
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|2.84, Аноним (83), 20:17, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Даже не знаю. Кто-то и линукс на десктоп пытается до сих пор притащить.
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|1.57, Zenitur (ok), 19:20, 17/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Ребят, мне одному кажется, что Windows XP стал не тот после SP2?
И кстати, у кого сохранилась ссылка на последний набор патчей для Windows XP SP1? Pre-SP2, кажется это так называлось
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|2.71, n80 (?), 19:47, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ребят, мне одному кажется, что Windows XP стал не тот после SP2?
По моим воспоминаниям (которые часто отличаются от опыта остальных, ибо см. далее), SP2 был тормознее SP1, но SP3 однозначно лучше их всех был. По крайней мере, на моём (уже тогда древнем) железе, на нём же очень хорошо было видно, насколько W2k хуже XP, вопреки всяким нынешним ностальгийщикам.
Возможно, к выходу SP3 я просто научился лучше готовить это, но тут уж сложно измерить более точно, да и смысла не видно.
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|1.62, Аноним (62), 19:31, 17/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Какая возмутительная ересь - этот проект оскорбляет Омниссию и должен быть уничтожен!
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|2.107, Урри (ok), 20:59, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ты че, еретик, это же археотек!
Сам побежишь на первый транспорт на нускуам фундументибус каяться и искуплять, или тебя туда директивно сослать?
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|3.116, Аноним (91), 21:15, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это "Некротек".
Предмет тайного фапа всех последователей Дракона Пустоты.
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|1.67, Fracta1L (ok), 19:38, 17/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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100 метров потребления оперативки в 2k21 это конечно круто, вот бы оно ещё работало
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|2.85, Аноним (91), 20:17, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Фроктаааал! А сколько памяти является нормой в этом вашем 019.M201?
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|2.109, Урри (ok), 21:00, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Оно работает. Я проверил, за полдня еще не упало (и это оооочень странно, пытается офтопик косплеить же).
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|1.72, Аноним (70), 19:48, 17/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А почему система все еще в Alfa ведь ее уже поставляют пользователям для оценки, так что это как минимум Beta версия.
Вториой вопрос какой критерий готовности Release Версии?
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|2.77, макпыф (ok), 19:58, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> А почему система все еще в Alfa
Чтобы отразить уровень ее готовности
> Вториой вопрос какой критерий готовности Release Версии?
Не бойся, ты до нее не доживешь
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|2.86, Аноним (83), 20:18, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А почему вы решили что альфа нельзя поставлять пользователям? Привет игрушке 7days to die v. alpha 20
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|3.110, Урри (ok), 21:02, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Он старпер.
Он еще никак не перестроится что в современном мире пользователи радостно жрут гoвнo.. ранний доступ (извините, все еще забываю современный новояз и по старомодному называю вещи своими именами. я тоже старпер).
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|2.126, Аноним (121), 21:41, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если бы вы её попробовали, вы бы поняли, что даже "альфа" тут - огромный комплимент.
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|1.93, Аноним (5), 20:39, 17/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Пока не допилят свободную винду, мы будем сидеть в цифровом рабстве. Ибо Линух это не свобода. Это бесплатный полигон для тестирования всякой хрени для различных корпораций зла, которые не хотят честно платить за разработку и тестирование софта. Они все равно вечно будут пропихивать туда только то, что нужно им.
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|2.112, Урри (ok), 21:03, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> для различных корпораций зла, которые не хотят честно платить за разработку
Ну мне вот честно платит одна такая. А че сказать то хотел?
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|3.117, Аноним (91), 21:18, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ну мне вот честно платит одна такая.
Лично я бы постеснялся разглашать факт работы в "Жопаторге".
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|4.123, Урри (ok), 21:39, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У меня большая семья, ты же их кормить не будешь, не так ли?
Но при этом все, за что мне платят, уходит в опенсорс. То есть мне платят, а то, что я сделал - отдают тебе бесплатно, а не продают. Хочешь - пользуйся, не хочешь - не пользуйся.
Мир не черно-белый, анон.
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|2.127, Аноним (121), 21:42, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Пока Столлман не допилит свои фабрики со своими чипами, мы будем сидеть в цифровом рабстве
Пофиксил.
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|1.102, Аноним (102), 20:51, 17/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Не пойму, зачем её вообще пилят? Кажется что релиза никогда не будет!
Вот же людям знания и силы девать некуда.
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|2.122, Аноним (21), 21:38, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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на ее фоне - молодцом, даже на современном железе работает и в современные браузеры (хоть и не менстрим) с телегой может
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