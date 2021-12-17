Выпуск операционной системы ReactOS 0.4.14

2.63 , дохтурЛол ( ? ), 19:33, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Мне кажется, что неудовлетворённость сложившейся ситуацией с "рынком ОС", где винды начали слишком мощно скатываться в шпионское говно, макосы остаются уделом узкого круга людей, которые готовы платить вообще любые деньги за айэпл-технику, а в линуксах наблюдается разброд и шатание (т.е. делают кучу всего, но часто вещи конкурирующие, что в текущей ситуации больше минус, чем плюс, если говорить обобщённо). БСД не упоминаю, потому что оно ещё менее популярно чем линукс и линуксулятор там нормально не работает, т.е. если линукс для десктопа - это, условно, для отребья, то БСД для десктопа - это для отребья среди отребья. п.с.: я это без наезда, сам мигрировал на основном десктопе с винды на фрибзду, с фрибзды на юбунту, вижу и колоссальные улучшения в экосистеме никсовой (чему очень рад), но пугают всякие вещи типа того, что мейнстримовая линукс ось (убунта) решила агрессивно залезть в snap-хероту, centOS решили сделать тестовым полигоном, популярность набирает wayland - что скорее принесёт больше проблем, чем решит. Если бы была опенсорсная винда (чисто все подсистемы-библоитеки и проч., а не сами программы, коих в голой винде в общем-то и не так много) - точно бы перешёл на неё.

3.80 , Аноним ( 91 ), 20:03, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > но пугают всякие вещи типа того, что мейнстримовая линукс ось (убунта) решила агрессивно залезть в snap-хероту Это потому что снап пилит каноникал. Фьють-ха! ВНЕЗАПНО, да?

> Если бы была опенсорсная винда (чисто все подсистемы-библоитеки и проч., а не сами программы, коих в голой винде в общем-то и не так много) - точно бы перешёл на неё. Это потому что ты латентный подоконник.

Тут как с чуркобесами, бегущими из своих чуркостанов, потому что там хреново и хотящими на новом месте… ПРАВИЛЬНО! новый чурбанистан! То, что в старом им было плохо, в обезьяньи мозги не приходит.

4.89 , дохтурЛол ( ? ), 20:24, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Это потому что снап пилит каноникал. Фьють-ха! ВНЕЗАПНО, да? Не внезапно и мне плевать кто его пилит, просто мне это не нужно, на мой взгляд оно гoвно, а мне его агрессивно подсовывают, причём в экосистемах линуксов есть некоторое "перекрёстное опыление", означающее, что есть ненулевая вероятность, что это говно к себе утащут и другие дистрибутивы. > Это потому что ты латентный подоконник.

> Тут как с чуркобесами, бегущими из своих чуркостанов, потому что там хреново и хотящими на новом месте… ПРАВИЛЬНО! новый чурбанистан! То, что в старом им было плохо, в обезьяньи мозги не приходит. Извини, но мне наcрaть что ты думаешь по этому поводу и насколько это справедливо.

Я хочу удобства и не хочу шпионов и уязвимостей.

Отсутствие шпионов и уязвимостей может обеспечить только открытость кода.

А вот наличие удобства - у линуксов пока не получается обеспечить в должной мере.

Да чё уж там, и в винде в этом плане, на мой взгляд, пошла деградация, со времён win7 интерфейсы в большинстве своём только деградировали, а улучшений очень мало.

5.105 , Урри ( ok ), 20:55, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> Это потому что снап пилит каноникал.

> мне это не нужно Ставь минт. В нем это _овно выпилено.

А в остальном - та же убунта, но чуток более бзерфрендли.

6.119 , дохтурЛол ( ? ), 21:27, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну, вообще к ней и присматриваюсь, спасибо.

Пока живу на xubuntu18.04, но проблемы с софтом уже начались: пока довольно терпимо, но постепенно всё больше и больше софта переходят на зависимость от нового GLIBC и дропают поддержку старых версий убунт.

Ну и убунты не переживают мажорные апдейты, сколько бы они не заявляли обратное, так что апдейт будет установкой свежей ос всё равно ж.

7.131 , Урри ( ok ), 21:58, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Порекламирую еще немного минт - я пережил 3 (три) мажорных апдейта без переустановки системы. При этом у меня много чего кастомизировано - начиная с компиза (да-да, я люблю мышкой красиво вращать десктоп кубиком) и заканчивая tint2 вместо панельки программ. Единственная проблема была именно с tint2. Тот же минт стоит на лептопах моих детей и я его у них НЕ АДМИНИСТРИРУЮ. Прикиньте, да? Два минта ставил я, третий ставил сын без меня. И я там ничего НЕ НАСТРАИВАЛ! И оно работает! Годами (ну ладно, загнул чутка - три года, два года и год соответственно). Мамину винду я #$%#%#$%#$% регулярно фиксить. То у нее офис перестал запускаться. То интернет пропал. То файлы куда-то делись... --

Только чур если не зайдет - в Урри кaкaшкaми не кидаться, фломастеры на вкус и цвет каждому разные.

5.113 , Аноним ( 91 ), 21:08, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Не внезапно и мне плевать кто его пилит, просто мне это не нужно, на мой взгляд оно гoвно, а мне его агрессивно подсовывают То есть ты пришел к убунтятам и не хочешь есть всякое разное гов… убунту.

Ты не Омич, случаем? Я просто тоже где-то-там живк, мы могли бы вместе упарывать.

> А вот наличие удобства - у линуксов пока не получается обеспечить в должной мере.

> Да чё уж там, и в винде в этом плане, на мой взгляд, пошла деградация Это потому что ты утенок, дружок.

6.120 , дохтурЛол ( ? ), 21:32, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > То есть ты пришел к убунтятам и не хочешь есть всякое разное гов… убунту. Я убежал от винды.

Сначала на freebsd, потом на ubuntu.

И хоть я и не пробовал, но что-то подсказывает, что все остальные альтернативные дистрибы - будут примерно таким же говном.

Ubuntu - топ популярный десктоп линукс, а значит, что решение для большинства проблем легко гуглится.

А выбирая что-то менее популярное - растёт вероятность встретиться с более редкими проблемами и падает шанс на то, что решение нагуглится. > Это потому что ты утенок, дружок. Это потому что пирожок, дружок.

7.133 , Урри ( ok ), 22:03, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Ubuntu - топ популярный десктоп линукс, а значит, что решение для большинства

> проблем легко гуглится.

> А выбирая что-то менее популярное - растёт вероятность встретиться с более редкими

> проблемами и падает шанс на то, что решение нагуглится. Не так.

Начиная с того, что легче всего найти решение проблемы - это у арча (не люблю его). Ну вот просто ребята там заморочились и столько инструкций всяческих понятных понаписывали, что если ты что-то не нашел в доках и форумах арча, то этого точно нигде больше нет. И заканчивая тем, что поверх убунты народ допиливает свои дистры, в которых косяки убунты исправляет. Точно так же, как убунта исправляет косяки дебиана. Вполне логичная матрешка.

3.106 , Урри ( ok ), 20:56, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Если бы была опенсорсная винда (чисто все подсистемы-библоитеки и проч. Есть же такая - вайн называется. Под нее даже можно из линухов без бубнов кроскомпилять через wingw (я как раз где-то с год как ушел от винды и ее калечного minGW/minGW64 на кроскомпиляцию - и с каким же облегчением вздохнул!).

2.75 , Аноним ( 91 ), 19:51, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Синдром утенка, очевидно.

2.76 , макпыф ( ok ), 19:52, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Упорство. Не любовь бросать цели на пол пути. Интерес. В конце концов - делать нехрен.

2.84 , Аноним ( 83 ), 20:17, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Даже не знаю. Кто-то и линукс на десктоп пытается до сих пор притащить.

