Выпуск операционной системы ReactOS 0.4.14

2.7 , Аноним ( 6 ), 17:49, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Уточнение WDDM 1.0 -> 3.0. Это в XP GDI.

2.10 , Аноним ( 8 ), 17:53, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – В РХ не нужно, в 7-ку не нужно. Тупиковая ситуация.

3.20 , Урри ( ok ), 18:04, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А как насчет тонкого клиента? Для не любителей идиотских плиточек и диких тормозов.

4.39 , Аноним ( 39 ), 18:40, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Надо не винды клон открытый делать а из Линукса нормальный десктоп делать, писать открытые аналоги софта из-за которого вы прилипли к Винде. Под новостью о выходи Вайн, Я каждый раз спрашиваю, какой такой софт кто запускает.

5.56 , дохтурЛол ( ? ), 19:20, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – А мне надо открытый клон винды.

5.68 , Abyss777 ( ? ), 19:41, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – winbox :(

6.81 , AlexYeCu_not_logged ( ? ), 20:08, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >winbox :( Для Микротыков? WebUI же есть.

5.82 , AlexYeCu_not_logged ( ? ), 20:09, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >какой такой софт кто запускает Ретро-игры.

5.94 , Урри ( ok ), 20:40, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так а почему не пишите и не делаете "нормальный десктоп"?

5.95 , Урри ( ok ), 20:41, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Я каждый раз спрашиваю, какой такой софт кто запускает. Игрушки.

И тестирую свою кросс-платформенную работу.

2.23 , Михрютка ( ok ), 18:11, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >>>драйвера под свежее железо (за последние 10 лет минимум)

>>>Добавлена возможность загрузки на компьютерах NEC PC-9800, поставляемых с процессорами мощнее i586 и включающих более 64МБ ОЗУ. по-моему, разработчикам норм PS хотя я посмотрел плотнее на их линейку - "мощнее i586 и включающих более 64МБ ОЗУ" эти модели еще надо постараться найти, тем более в рабочем состоянии. фактически фича только для запуска в эмуляторе.

2.35 , n80 ( ? ), 18:34, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – В синий экран оно у меня никогда не падало, вроде. А вот всякие артефакты при отрисовке почему-то ловил вообще на ровном месте. > драйвера под свежее железо (за последние 10 лет минимум) для XP не появятся никогда. UniATA не заброшен же? UHCI/OHCI/EHCI тоже не особо менялись за это время, как и RTL8139 (только не надо говорить, что сейчас слотов PCI на материнках нет, да и есть же RTL8169, в конце концов). Ну и натыкался я как-то на форум извращенцев, которые продолжают патчить драйверы под XP и в ядро костыли вставлять. Так что было бы желание и реальная необходимость. Но я таким больше не буду заниматься, надеюсь.

2.50 , макпыф ( ok ), 19:08, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – > А вот repurpose для Windows 7 - это адский труд, но зато 7ка поддерживает тучу современных драйверов Пока. Когда они приблизятся хотя бы чуть чуть - уже не будет. Придется еще до новой винды. А тогда и она устареет. Замкнутый круг.

3.58 , дохтурЛол ( ? ), 19:22, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Нет, замкнутый круг от такого не получается.

Получается двигающаяся цель - это да, но это не замкнутый круг.

4.59 , макпыф ( ok ), 19:23, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да, наверное так правильней. Но движется она куда быстрей чем движутся к ней

5.79 , дохтурЛол ( ? ), 20:02, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Нет, пока они даже не двигают свою цель, цель по-прежнему windows 2003 server, если я правильно помню.

Я не очень хорошо разбираюсь в компонентах OS, но мне кажется, что если сделать логический diff по набору компонентов/фич между windows server 2003 и, скажем, windows 11, а затем выкинуть из этого списка изменения, которые были большинством пользователей оценены как нежелательные (а это, насколько я помню, почти все изменения, связанные с изменением GUI + ещё некоторые моменты) - то мне кажется, что список будет не очень большим и шагов по "догнать 11" в таком понимании окажется не на сильно много времени с текущими темпами разработки (а мне кажется, что если вдруг ReactOS сильно приблизится к текущей цели - то проект станет сильно более популярным и скорость разработки увеличится, может даже в разы).

3.135 , Kuromi ( ok ), 22:18, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну так это удел "догоняющих". Пока ты дойдешь до своей заветной цели, поставленной Х лет тому назад объект подражания уже давно за горизонтом.

2.90 , Аноним ( 90 ), 20:29, 17/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я один пользовался ХР, которая идёт ВМЕСТЕ с Windows 7 ?