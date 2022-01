Прототип отечественной ОС Phantom на базе Genode будет готов до конца года

2.66 , Аноним ( 62 ), 14:03, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Кто забыл? Разве что, растаманы, у них с этим туго.

3.79 , Ordu ( ok ), 14:34, 24/01/2022 > Кто забыл? Все забыли, кроме старпёров, которые не следят за трендами в Computer Science и IT. Когда ты, поедая попкорн, наблюдал в последний раз за cpaчиком ООП vs что-нибудь-там? Я, наверное, лет десять назад. Последний раз мне приходилось читать мнение вида "ООП был ошибкой" больше года назад. Всем начхать давно на ООП. В трендах мультипарадигмность, и речь не только о новомодных язычках типа rust'а и go, то же самое ты можешь видеть в C++, perl, ruby, python и тп.

4.92 , pavlinux ( ok ), 14:57, 24/01/2022 Нужен язык РуссТ

4.119 , Аноним ( 119 ), 16:02, 24/01/2022 На собесах спрашивают про солид, значит не забыли ещё.

5.131 , Ordu ( ok ), 17:05, 24/01/2022 > На собесах спрашивают про солид, значит не забыли ещё. Ахха. Они много чего спрашивают. И как правило они спрашивают не актуальное, а то, что просто спросить. Ищут под фонарём, где светло.

4.122 , Аноним ( 62 ), 16:37, 24/01/2022 Разве об актуальности чего-либо нужно судить по наличию срачей?

5.132 , Ordu ( ok ), 17:06, 24/01/2022 > Разве об актуальности чего-либо нужно судить по наличию срачей? Да. Неактуальные вещи срачей не вызывают. Любая корреляция между X и Y позволяет, наблюдая за одной переменной судить о другой.

4.128 , Урри ( ok ), 17:00, 24/01/2022 Коллега, у вас признаки начинающегося маразма.

5.143 , Ordu ( ok ), 18:08, 24/01/2022 > Коллега, у вас признаки начинающегося маразма. Нет, коллега, это вы не следите за трендами. Анти-ооп тренду столько же, сколько и ооп-тренду. О ненужности, и вредности ООП говорят с самого начала. Но последнее время люди окончательно потеряли идею о том, что такое ООП -- с самого начала никто особенно не понимал, но после этой эпопеи с появлением C++, а потом отказом C++ от ООП в пользу статического полиморфизма, люди начали называть аббревиатурой ООП всё, что угодно. Загляни в ruby -- это всё ООП, включая миксины. Загляни в C++: ты знал, что перегрузка операторов -- это ООП? А мне приходилось сталкиваться с такими утверждениями. Люди не знают, что такое ООП, и вот тебе навскидку пара ссылок, чтобы освежить своё понимание ситуации с ООП в программировании: https://loup-vaillant.fr/articles/deaths-of-oop

https://dpc.pw/the-faster-you-unlearn-oop-the-better-for-you-and-your-software

2.86 , Аноним ( 86 ), 14:50, 24/01/2022 ООП это не модная штука, это стадарт разработки

3.96 , Ordu ( ok ), 15:12, 24/01/2022 Хаха. Это сарказм такой?

3.113 , Аноним ( 49 ), 15:45, 24/01/2022 Ага, прототипное ООП