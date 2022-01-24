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Прототип отечественной ОС Phantom на базе Genode будет готов до конца года

24.01.2022 12:21

Дмитрий Завалишин рассказал о проекте по портированию виртуальной машины операционной системы Phantom для работы в окружении микроядерной ОС Genode. В интервью отмечается, что основная версия Phantom уже готова к пилотным проектам, а версия на базе Genode будет доведена до готовности к применению в конце года. При этом на сайте проекта пока заявлен только работоспособный концептуальный прототип, стабильность и функциональность которого не доведены до уровня, пригодного к промышленному использованию, а среди ближайших планов упоминается формирование альфа-версии, пригодной для экспериментов сторонними разработчиками.

Код проекта распространяется под лицензией LGPL, но последнее изменение в основном репозитории датировано ноябрём 2019 года. Связанная с проектом публичная активность сосредоточена в репозитории с форком для Genode, который с декабря 2020 года поддерживает Антон Антонов, студент из университета Иннополис.

Операционная система Phantom с начала 2000-x годов развивалась как персональный проект Дмитрия Завалишина, а с 2010 года была переведена под крыло компании Digital Zone, созданной Дмитрием. Система примечательна ориентацией на высокую надёжность и использованием концепции "все есть объект" вместо "все есть файл", позволяющей обойтись без использования файлов за счёт сохранения состояния памяти и непрерывного цикла работы. Приложения в Phantom не завершаются, а лишь приостанавливаются и возобновляют работу c прерванной точки. Все переменные и структуры данных могут храниться столько времени, сколько необходимо приложению, при этом специально программисту не нужно заботиться о сохранении данных.

Приложения в Phantom компилируются в байткод, который выполняется в стековой виртуальной машине, похожей на виртуальную машину Java. Виртуальная машина обеспечивает персистентность памяти приложений - система периодически сбрасывает снимки состояния виртуальной машины на постоянный носитель. После выключения или аварийного завершения работа может быть продолжена, начиная с последнего сохранённого снимка памяти. Снимки создаются в асинхронном режиме и без приостановки работы виртуальной машины, но в снапшоте фиксируется единовременный срез, как будто виртуальную машину остановили, сохранили на диск и опять запустили.

Все приложения выполняются в общем глобальном адресном пространстве, которое позволяет обойтись без переключений контекста между ядром и приложениями, а также существенно упрощает и ускоряет взаимодействие между выполняемыми в виртуальной машине приложениями, которые могут обмениваться объектами через передачу ссылок. Разделение доступа осуществляется на уровне объектов, ссылки на которые можно получить только через вызов соответствующих методов (арифметика указателей отсутствует). Любые данные, в том числе числовые значения, обрабатываются как отдельные объекты.

Для приложения работа выглядит непрерывной и не зависит от перезагрузок ОС, аварийных завершений работы и выключений компьютера. Модель программирования для Phantom сравнивается с запуском никогда не останавливающегося сервера приложений для объектного языка программирования. В качестве одного из основных способов разработки приложений рассматривается портирование для Phantom программ на языке Java, чему способствует схожесть виртуальной машины Phantom с JVM. Кроме компилятора байткода для языка Java, проектом планируется создание компиляторов для Python и C#, а также реализация транслятора из промежуточного кода WebAssembly.

Для выполнения операций, требующих высокой производительности, таких как обработка видео и звука, предусмотрена возможность запуска в отдельных потоках бинарных объектов с нативным кодом (для сборки бинарных объектов используется LLVM). Для доступа к низкоуровневым сервисам ядра часть классов VM ("внутренние" классы) реализована на уровне ядра ОС. Для запуска Linux-приложений предусмотрена POSIX-прослойка, выполняющая эмуляцию вызовов, необходимых для работы Unix-процессов (персистентность для приложений в POSIX-прослойке пока не обеспечивается).

Традиционная ОС Phantom помимо виртуальной машины включает собственное ядро с реализацией потоков, менеджера памяти, сборщика мусора, механизмов синхронизации, системы ввода/вывода и драйверов для работы с оборудованием, что заметно усложняет доведение проекта до готовности к широкому применению. Отдельно развиваются компоненты с сетевым стеком, графической подсистемой и интерфейсом пользователя. Примечательно, что графическая подсистема и оконный менеджер работают на уровне ядра.

Для повышения стабильности, переносимости и безопасности проекта предпринята попытка переноса виртуальной машины Phantom для работы c использованием компонентов открытой микроядерной операционной системы Genode, разработку которой курирует немецкая компания Genode Labs. Для желающих поэкспериментировать с Phantom на базе Genode подготовлено специальное сборочное окружение на базе Docker.

Использование Genode даст возможность использовать уже проверенные микроядра и драйверы, а также вынести драйверы в пространство пользователя (в текущем виде драйверы написаны на Си и выполняются на уровне ядра Phantom). В том числе появится возможность использования микроядра seL4, прошедшего математическую верификацию надёжности, подтверждающую, что реализация полностью соответствует спецификациям, заданным на формальном языке. Рассматривается возможность подготовки подобного доказательства надёжности и для виртуальной машины Phantom, что позволит добиться верификации всего окружения ОС.

В качестве основной области применения порта на базе Genode называется разработка приложений для различных промышленных и встраиваемых устройств. В настоящее время уже подготовлен набор изменений для виртуальной машины и добавлены работающие поверх Genode обвязки для обеспечивающих персистентность компонентов ядра и основных низкоуровневых интерфейсов. Отмечается, что виртуальная машина Phantom уже может работать в 64-разрядном окружении Genode, но ещё предстоит реализовать работу VM в режиме персистентности, переработать подсистему драйверов и адаптировать для Genode компоненты с сетевым стеком и графической подсистемой.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.cnews.ru/news/top/...)
  2. OpenNews: Обзор отечественной экспериментальной операционной системы Phantom
  3. OpenNews: Микроядро seL4 математически верифицировано для архитектуры RISC-V
  4. OpenNews: Доступен Wasmer 2.0, инструментарий для создания приложений на базе WebAssembly
  5. OpenNews: Микроядерная ОС Genode переходит на лицензию AGPL
  6. OpenNews: Проект Genode опубликовал выпуск ОС общего назначения Sculpt 21.10
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56565-phantom
Ключевые слова: phantom, genode
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Обсуждение (161) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:49, 24/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +10 +/
    а что, не всё же UNIX да NT быть на планете
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 13:02, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это ОС реального времени. Аналог QNX, семейства Win Embedded и похожих которых тоже целый вагон для каждой области применения.  Так что надо смотреть уже, а не так глобально.  
     
     
  • 3.12, Аноним (1), 13:06, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    это ОС Отечества
     
  • 3.48, YetAnotherOnanym (ok), 13:45, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +14 +/
    Реального времени? В "виртуальной машине, похожей на JVM"? Вы серьёзно?
     
     
  • 4.61, Аноним (61), 13:54, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А что ты прямо внутри станка собрался разрабатывать для неё софт? QNX тоже в виртуалке запускается, но там все цивильнее конечно.  
     
  • 4.84, pashev.me (?), 14:48, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да. До Appolo Guidance Computer, конечно, далеко.
     
  • 3.118, CAE (ok), 16:00, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    dz, помнится, не rt обещал, а наоборот - сохранение состояния при любом пропадании питания.
     
     
  • 4.134, Аноним (134), 17:09, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А я тебе обещаю прощание грехов если 19 января бахнешься в прорубь.  
     
     
  • 5.154, ноунейм (?), 18:51, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Посмертное?
     
     
  • 6.157, А (??), 19:17, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если глубоко прыгнуть, а течение от проруби под лёд утащит.
     

  • 1.2, Samm (??), 12:51, 24/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    и последний коммит в гите джва года назад. логично.
     
     
  • 2.8, Аноним (7), 13:03, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Все остальное за бабки и не для стороннего наблюдателя же.  
     
  • 2.10, Аноним (1), 13:05, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Связанная с проектом публичная активность сосредоточена в репозитории с форком для Genode

    три дня назад

     

  • 1.4, lockywolf (ok), 12:56, 24/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Зашёл пошутить про "отечественную ОСь", а оно и правда работает.
     
     
  • 2.87, vitalif (ok), 14:51, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    ты проверил?
     

  • 1.5, Аноним (5), 12:57, 24/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +18 +/
    Там уже есть квейк, ОС полностью готова для десктопа
     
     
  • 2.18, Аноним (18), 13:18, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ... для десктопа 1996 - 1997 года .... или когда там пик популярности Quake I был ?
     
     
  • 3.23, Vasyan2 (ok), 13:21, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Он и сегодня популярен
     
     
  • 4.98, Не будь васяном (?), 15:18, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Пару раз в году поностальгировать, о да, популярен🤣 Quake III можно сказать популярен, а не это. И уж точно покупать комп и/или ставить ОСь ради одного квейка никто не будет.
     
  • 3.46, Аноним (46), 13:43, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Учитывая что Бесезда недавно выпустила ремастер квейка с дополнениями, я бы не стал язвнить на твоём месте.
     
     
  • 4.78, Аноним (78), 14:32, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Такой себе ремастер, ничем не лучше DarkPlaces.
     
     
  • 5.93, Аноним (46), 15:04, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты вообще понимаешь разницу между Source port-ом и ремастером с аддоном? Это немного разные вещи. Если бы не было аддонов, тогда можно было сравнивать. Хотя согласен, попытка словить хайпа от издателя, но на фоне не угасающего интереса к сабжу.
     
  • 5.168, Аноним (168), 21:17, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну и где твой darkplaces? Успешно был заброшен в десятых годах. Ремастер живее всех живых. Но я готов поспорить, что ты понятия не имеешь о чём говоришь. Кекище.
     

  • 1.6, Hanyuu (?), 13:01, 24/01/2022 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +6 +/
     
     
  • 2.9, IdeaFix (ok), 13:05, 24/01/2022 Скрыто модератором
    		• –6 +/
     
     
  • 3.15, Аноним (1), 13:16, 24/01/2022 Скрыто модератором
    		• –4 +/
     
     
  • 4.55, Ordu (ok), 13:48, 24/01/2022 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
  • 4.63, Аноним (61), 13:56, 24/01/2022 Скрыто модератором
    		• –2 +/
     
     
  • 5.72, Аноним (1), 14:16, 24/01/2022 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
  • 4.102, Не будь васяном (?), 15:23, 24/01/2022 Скрыто модератором
    		• –3 +/
     
  • 3.27, Vasyan2 (ok), 13:23, 24/01/2022 Скрыто модератором
    		• +2 +/
     
     
  • 4.49, Аноним (49), 13:46, 24/01/2022 Скрыто модератором
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  • 3.47, Аноним (46), 13:44, 24/01/2022 Скрыто модератором
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  • 4.68, Аноним (-), 14:05, 24/01/2022 Скрыто модератором
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  • 5.90, Аноним (49), 14:55, 24/01/2022 Скрыто модератором
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  • 2.50, Аноним (46), 13:47, 24/01/2022 Скрыто модератором
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  • 3.56, Аноним (56), 13:50, 24/01/2022 Скрыто модератором
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  • 4.145, SelfPerfection (ok), 18:13, 24/01/2022 Скрыто модератором
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  • 3.106, Не будь васяном (?), 15:29, 24/01/2022 Скрыто модератором
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  • 4.158, Neandertalets (ok), 19:17, 24/01/2022 Скрыто модератором
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  • 5.159, Аноним (159), 19:44, 24/01/2022 Скрыто модератором
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  • 4.160, john_erohin (?), 19:50, 24/01/2022 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     

     ....ответы скрыты модератором (18)

  • 1.11, keydon (ok), 13:06, 24/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Ни в коем случае не взлетит, а если все же взлетит, остановите планету - я сойду.
     
     
  • 2.25, Аноним (1), 13:22, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > я сойду

    yes, i do

     
  • 2.53, Аноним (46), 13:47, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Начинай тормозить пятками.
     
     
  • 3.75, Аноним (-), 14:22, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Начинай тормозить пятками.

    И есть горох ...

     
     
  • 4.81, Аноним (49), 14:37, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Микрофлора кишечника в чем провинилась?
     
     
  • 5.82, Аноним (-), 14:41, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Микрофлора кишечника в чем провинилась?

    Так хоть какой-то тормозной эффект будет.


     
     
  • 6.149, Alex (??), 18:38, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да наоборот жи,от бобовых реактивная тяга появится..
     
     
  • 7.169, kusb (?), 22:20, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тяга и нужна для торможения. Это как с ракетами.
     
  • 6.150, Alex (??), 18:39, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да наоборот жи,от бобовых реактивная тяга появится..
     

  • 1.13, test (??), 13:10, 24/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > концепции "все есть объект" вместо "все есть файл", позволяющей обойтись без использования файлов за счёт сохранения состояния памяти и непрерывного цикла работы.

    Постоянный своп что ли ?

     
     
  • 2.71, Анонус (?), 14:11, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скорее mmap
     
     
  • 3.83, Аноним (49), 14:47, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > mmap

    Zram - и все будет летать! И ssd не будет портиться!

     
     
  • 4.135, Аноним (134), 17:11, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Все эти сказки про порчу ssd остались в прошлом десятилетии.  
     
  • 2.170, kusb (?), 22:21, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Программа имеет единое тело с данными. Довольно негибко...
     

  • 1.14, Аноним (-), 13:12, 24/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > написаны на Си

    Если срочно не переписать всё на Rust (да-да, и Джаву тоже), то не взлетит.

     
     
  • 2.30, InuYasha (??), 13:24, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Если "взлетит" как "взлетит ко всем чертям", то соглашусь.
     
  • 2.39, Аноним (-), 13:36, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > переписать всё на Rust

    Еще один ресдох получится.

     

  • 1.16, danonimous (?), 13:17, 24/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Драйвер для NVidia, надеюсь, есть?
     
     
  • 2.22, Аноним (18), 13:21, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Будет поток баблишка NVidia придет и все свои ножки видеокарт подогнет и подкрутит под эту ОС,
    а пока лидеры Intel да AMD, то все это примерно как лозунги политиков по планам создать, полететь,
    установить, сделать и прочие ... обещания счастливой жизни, но как мы помним по ёМобилю, ЙотаФону
    и прочим инновациям. ... все это вполне может оказаться в очередной раз разоым мероприятием по
    отмыву денег ... и выводом в последующем их в иностранные активы
     

  • 1.17, Аноним (17), 13:17, 24/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Идея с выполнением универсальных приложений в виртуальной машине давно обыгрывается в WebAssembly. Что касается персистентности и глобального адресного пространства, то основная проблема с ними в том, что они заточены под идеальный код, которого не бывает. Любая ошибка в реализации может сразу порушить все построенные воздушные замки. Опыт eBPF и JVM даёт понять, что уязвимостей будет всплывать столько, что мало не покажется.
     
     
  • 2.28, Аноним (18), 13:23, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так что нужно запиливать Continue Delivery из коробки... как в iOS или Androin (там не знаю есть такое или нет).

    А как только мы говорим об обновлениях, то это сразу патронаж какого-то игрока развивающего оборудование и продукт и систему одновременно (экосистему), а тут пока туманно все с этим. У нас всетаки страна мелкого бизнеса (украл, выпил, ... в тюрьму).

     
     
  • 3.38, Аноним (49), 13:34, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > У нас всетаки страна мелкого бизнеса

    Аминь!

     

  • 1.19, Д. Д. Щаспройдет (?), 13:19, 24/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ух ты б..! Даже первокваку откомпилили. Только судя по графонию, рендер то софтовый.
     
  • 1.21, Аноним (-), 13:20, 24/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Напоминает https://github.com/kwast-os/kwast И тоже сдохло, что характерно.
     
  • 1.24, InuYasha (??), 13:22, 24/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > "все есть объект"

    Звучит как ReactOS... )

     
     
  • 2.29, Аноним (18), 13:24, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Следующий вариант ОС ... все есть легковесный поток ...
     
     
  • 3.110, Аноним (49), 15:38, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > поток

    Щас модны струны, или стринги

     
     
  • 4.137, lufog (ok), 17:13, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    нити :)
     
  • 3.171, kusb (?), 22:22, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всё есть адрес. Всё есть прерывание...
     

  • 1.26, Аноним (49), 13:22, 24/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > будет готов

    Вот это новость!

    По всему остальному нет вопросов. Молодец, хорошо устроился!

     
     
  • 2.31, Аноним (18), 13:24, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    А я планирую на Марс полететь, но пока есть рад мелких нерешенных вопросов ...
     
     
  • 3.34, Аноним (49), 13:28, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > план

    "У нас был план, и мы его придерживались"
    "Дорожная карта" жеж!

     
  • 3.36, Аноним (36), 13:30, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Илон Маск, залогиньтесь, пожалуйста.
     
     
  • 4.144, . (?), 18:10, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Сам Маск не настолько дурак - он не лететь планирует,он планирует избавиться от трупов. Те, правда, пока еще не знают что они трупы.

     
  • 3.70, Аноним (70), 14:10, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это пока
    https://www.youtube.com/watch?v=TeVbYCIFVa8
     
  • 3.95, Аноним (46), 15:06, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Один из них это космическая радиация, которая изжарит любого туриста с хрустящей корочкой?
     
     
  • 4.140, Аноним (140), 17:48, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не изжарит, а сделает немножко инвалидом по здоровью, как тех психов что из Чернобыльской зоны решили не уезжать. Если аккуратно себя вести и если будет везти с иммунитетом, то можно долго жить, аж до 80 лет вроде некоторые доживают считай как обычные.
     

  • 1.32, Аноним12345 (?), 13:25, 24/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В виртуалбоксе запускается ?
     
     
  • 2.65, YetAnotherOnanym (ok), 14:00, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > В виртуалбоксе запускается ?

    Угу, и когда запускается - превращает в реалтаймовый и сам виртуалбокс, и лежащую под ним хост-ОС.

     
     
  • 3.108, Аноним (49), 15:34, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Виртуал_хард_софт_риал_тайм или другие перестановки баз_ворд_ов
     

  • 1.33, InuYasha (??), 13:26, 24/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    couldn't exec config.cfg - LOL )
     
     
  • 2.54, Аноним (46), 13:48, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    autoexe.cfg же
     
     
  • 3.147, Владимир (??), 18:25, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А не autoexec.bat и config.sys?
     
  • 3.172, kusb (?), 22:24, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    autoexe.com
     

  • 1.37, ist (?), 13:32, 24/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    А нельзя отечественную ОС назвать по-русски? Не Phantom, а какой-нибудь Призрак.
     
     
  • 2.42, Аноним (42), 13:39, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Фантом. Она так с самого начала и называлась, по-русски.
     
  • 2.43, Аноним (49), 13:39, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > отечественную
    > по-русски

    Почему не по-татарски?

     
     
  • 3.67, ist (?), 14:05, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Да хотя бы по-татарски. Но инглиш-то какое имеет отношение к России?
     
     
  • 4.97, Jeck (?), 15:17, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Фантом не из инглиша. Не надо изрыгать свою желчь.
     
  • 4.105, zz (??), 15:27, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    почему инглиш? Фантом от французского fantome, а тот, в свою очередь от греческого phantasma призрак. А написание Phantome на английском, т.к. в сфере IT это общепринятый язык общения (так исторически сложилось).
     
  • 4.115, Аноним (115), 15:49, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому-что на этом языке говорят святые люди и спасители мира, назвать что-то на инглише значит приблизится к ним :)
     
     
  • 5.126, Урри (ok), 16:58, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У вас в слове "идиш" много ошибок.
     
  • 2.45, Аноним (45), 13:42, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >А нельзя отечественную ОС назвать по-русски? Не Phantom, а какой-нибудь Призрак.

    Призрак тоже как-то по голливуд ски. Нужно бабой Ягой назвать или лешим.

     
     
  • 3.57, YetAnotherOnanym (ok), 13:50, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Так может быть они как раз на ней прошивку для Майорши пилят (правда, там был "Ghost", а не "Phantom", но кого это волнует).
    А "Домовой" - неплохой брэнд для ОС IoT и "умного дома".
     
     
  • 4.74, Аноним (-), 14:20, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    И "Экзорцист", как универсальный отладчик.
     
  • 3.88, vitalif (ok), 14:52, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Сомали"
     
     
  • 4.129, YetAnotherOnanym (ok), 17:01, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > "Сомали"

    И коммутатор "Пятнашка".

     
  • 2.62, Аноним (62), 13:56, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Финансирование разаботки Призрак-ОС за реальные деньги.
     
  • 2.76, InuYasha (??), 14:23, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > А нельзя отечественную ОС назвать по-русски? Не Phantom, а какой-нибудь Призрак.

    Я за Fantomas.

     
  • 2.94, Аноним (94), 15:04, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    But why?
     

  • 1.41, Аноним (41), 13:39, 24/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Без файлов - это конечно интересная идея, но как они обновлять приложения собрались, если программы неразрывно с данными связаны? Как перенести состояние выполняемой программы и, соответственно накопленные данные, eсли нужно установить новую версию?
     
     
  • 2.44, Аноним (42), 13:41, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Перезапуском системы в специальном housekeeping режиме для обслуживания?
     
  • 2.59, Аноним (62), 13:53, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наверное, предусмотрено для этого полное завершение приложения. А данные дампить в версия-независимый формат, по типу, как в СУБД это делается.
     
     
  • 3.73, Аноним (41), 14:17, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В том то и дело, что там сохраняется образ памяти, т.е. каждая переменная, структура и т.п. как при переходе на  новую версию, в которой уже может и не быть этих сктруктур, перенести данные? Похоже обновления там как класс не поддерживаются. Хочешь новую версию - запускай всё с нуля.
     
  • 3.174, kusb (?), 22:27, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тогда это и есть файлы, просто хранятся в базе данных. Хотя обычно они не используются и немножко сбоку...
    Считаю файлом именованный или не очень набор байт, которые не испольняются, но в котором хранятся данные. Получается файл это форма абстракции данных от программы?
     
  • 2.125, Иван (??), 16:57, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я ещё 10 лет назад спрашивал, ответ не помню, но он был очень мудрым и непонятным
     
  • 2.177, _kp (ok), 22:33, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну зачем же в ересь впадать?
    Думаю, там объектные обёртки над файлами есть.
    Помимо обновлений, если устройство собирается  общаться с внешним миром, ему понадобытся и файлы и сокеты, пусть и в эрзац виде.
    Ну наверное, не ради управления ёлочной гилляндой система делается, надеюсь.
     

  • 1.51, Аноним (62), 13:47, 24/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Все приложения выполняются в общем глобальном адресном пространстве, которое позволяет обойтись без переключений контекста между ядром и приложениями, а также существенно упрощает и ускоряет взаимодействие между выполняемыми в виртуальной машине приложениями, которые могут обмениваться объектами через передачу ссылок. Разделение доступа осуществляется на уровне объектов, ссылки на которые можно получить только через вызов соответствующих методов (арифметика указателей отсутствует).

    Ну и что, что не дают получить указатель на объект, для доступа к которому нет прав? Адресное пространство одно на всех, поэтому можно тупо провести его сканирование на поиск нужного объекта. Пока защита таких объектов не будет поддерживаться аппаратно, это не защита.

     
     
  • 2.101, Ordu (ok), 15:21, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Пока защита таких объектов не будет поддерживаться аппаратно, это не защита.

    Когда ты гоняешь программу в vm, то ты можешь софтварно проверять каждое обращение к памяти. Даже если ты выполняешь компиляцию в native-код, ты можешь дополнять каждое обращение к памяти проверками уровня доступа.

     
     
  • 3.120, Аноним (120), 16:32, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Даже дополнять ничего не надо... Для этого есть уровень табличной трансляции - это и есть защита.
     
  • 2.175, kusb (?), 22:28, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А защищённый режим Эльбруса на такое был бы способен?
     

  • 1.52, Урри (ok), 13:47, 24/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В этом году еще "будет готова до конца года" еще не было.

    А вообще "tldr;" на лурке: https://lurkmore.to/%D0%A4%D0%B0%D0%BD%D1&#

     
     
  • 2.58, Аноним (49), 13:52, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://lurkmore.to/%D0%A4%D0%B0%D0%BD%D1&#

    > если вы владеете языком вероятных друзей

    Аааа!

     

  • 1.60, Аноним (60), 13:53, 24/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    И название, и концепция наводят на очевидные мысли о дереве липе.
     
     
  • 2.127, Иван (??), 16:59, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скачать же можно
     
  • 2.136, . (?), 17:12, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    как будто имя Завалишина не наводит на эти мысли с самого начала...
    (Надо ж, я думал, он сдох давно... ан, нет, продолжает потихоньку осваивать бюджеты.)

     

  • 1.64, Ordu (ok), 13:59, 24/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ура. Ну наконец-то у нас есть отечественная ОС. Теперь можно спать спокойно. Отечественный проц с отечественной ОС -- это ли не рецепт успеха? Да ещё и ООП во все поля: ООП такая модная штука была лет десять-двадцать назад, о ней все забыли сегодня, но мы-то помним. Успех гарантирован стопроцентов.
     
     
  • 2.66, Аноним (62), 14:03, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Кто забыл? Разве что, растаманы, у них с этим туго.
     
     
  • 3.79, Ordu (ok), 14:34, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Кто забыл?

    Все забыли, кроме старпёров, которые не следят за трендами в Computer Science и IT. Когда ты, поедая попкорн, наблюдал в последний раз за cpaчиком ООП vs что-нибудь-там? Я, наверное, лет десять назад. Последний раз мне приходилось читать мнение вида "ООП был ошибкой" больше года назад. Всем начхать давно на ООП. В трендах мультипарадигмность, и речь не только о новомодных язычках типа rust'а и go, то же самое ты можешь видеть в C++, perl, ruby, python и тп.

     
     
  • 4.92, pavlinux (ok), 14:57, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нужен язык РуссТ
     
  • 4.119, Аноним (119), 16:02, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На собесах спрашивают про солид, значит не забыли ещё.
     
     
  • 5.131, Ordu (ok), 17:05, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > На собесах спрашивают про солид, значит не забыли ещё.

    Ахха. Они много чего спрашивают. И как правило они спрашивают не актуальное, а то, что просто спросить. Ищут под фонарём, где светло.

     
  • 4.122, Аноним (62), 16:37, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Разве об актуальности чего-либо нужно судить по наличию срачей?
     
     
  • 5.132, Ordu (ok), 17:06, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Разве об актуальности чего-либо нужно судить по наличию срачей?

    Да. Неактуальные вещи срачей не вызывают. Любая корреляция между X и Y позволяет, наблюдая за одной переменной судить о другой.

     
  • 4.128, Урри (ok), 17:00, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Коллега, у вас признаки начинающегося маразма.
     
     
  • 5.143, Ordu (ok), 18:08, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Коллега, у вас признаки начинающегося маразма.

    Нет, коллега, это вы не следите за трендами. Анти-ооп тренду столько же, сколько и ооп-тренду. О ненужности, и вредности ООП говорят с самого начала. Но последнее время люди окончательно потеряли идею о том, что такое ООП -- с самого начала никто особенно не понимал, но после этой эпопеи с появлением C++, а потом отказом C++ от ООП в пользу статического полиморфизма, люди начали называть аббревиатурой ООП всё, что угодно. Загляни в ruby -- это всё ООП, включая миксины. Загляни в C++: ты знал, что перегрузка операторов -- это ООП? А мне приходилось сталкиваться с такими утверждениями.

    Люди не знают, что такое ООП, и вот тебе навскидку пара ссылок, чтобы освежить своё понимание ситуации с ООП в программировании:

    https://loup-vaillant.fr/articles/deaths-of-oop
    https://dpc.pw/the-faster-you-unlearn-oop-the-better-for-you-and-your-software

     
  • 2.86, Аноним (86), 14:50, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    ООП это не модная штука, это стадарт разработки
     
     
  • 3.96, Ordu (ok), 15:12, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хаха. Это сарказм такой?
     
  • 3.113, Аноним (49), 15:45, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага, прототипное ООП
     

  • 1.69, Аноним (69), 14:06, 24/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    10 лет пилят и наконец-то, всего лишь ещё через год, будет готов прототип!
     
     
  • 2.121, Аноним (120), 16:34, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Раст 15 лет пилят, и что?!
     
     
  • 3.138, Аноним (69), 17:16, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сходи носки свои попили, что под кроватью стоят.
     

  • 1.85, Аноним (86), 14:48, 24/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Встраеваемых устройств? Шта? FreeRTOS смеется в слух

    Жи есть россияне!

     
     
  • 2.104, Аноним (61), 15:24, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Внутри FreeRTOS могут прятаться солдат НАТО.  
     
     
  • 3.162, Аноним (86), 19:59, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бери больше... вся база НАТО
     
     
  • 4.176, kusb (?), 22:29, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И ракеты.
     

  • 1.89, vitalif (ok), 14:54, 24/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Делать людям нечего...
     
  • 1.91, pavlinux (ok), 14:56, 24/01/2022 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +1 +/
     
  • 1.99, анончик (?), 15:18, 24/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >>> ..., но последнее изменение в основном репозитории датировано ноябрём 2019 года. Связанная с проектом публичная активность сосредоточена в репозитории с форком для Genode, который с декабря 2020 года поддерживает Антон Антонов, студент из университета Иннополис.

    Как там обычно шутят анонимусы опеннета:
    очередное ненужное ненужно, которое пилят полторы калеки:)
    Хотя, ... думаю в данном случае вполне уместно:)))

     
  • 1.107, Аноним (-), 15:31, 24/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Если это взлетит в глазах имеющих власть, кое-кто очень резко останется без бабла и вылетит из реестра "отечественных ОС" пулей. Поэтому проектик нужный.
     
  • 1.111, Аноним (111), 15:38, 24/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    пхах то байкалы, то вот это убожество) никак сколенвстающие не угомоняться )))
     
  • 1.116, Пряникё (?), 15:54, 24/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Стегание дохлой лошади
     
  • 1.123, letsmac (ok), 16:46, 24/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >>Система примечательна ориентацией на высокую надёжность и использованием концепции "все есть объект" вместо "все есть файл", позволяющей обойтись без использования файлов за счёт сохранения состояния памяти и непрерывного цикла работы

    SmallTalk таки жив?

     
  • 1.130, Аноним (130), 17:01, 24/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    зачем откопали?!
     
     
  • 2.133, Аноним (120), 17:07, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Тебя забыли спросить.
     
     
  • 3.151, Аноним (130), 18:41, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    а тебя кто спрашивал?
     

  • 1.139, user90 (?), 17:16, 24/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ндыа, и разработчиков там сколько? (Новость не читал).
     
     
  • 2.148, Аноним (148), 18:32, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > который с декабря 2020 года поддерживает Антон Антонов, студент

    0.5 очевидно.

     

  • 1.141, Crazy Alex (ok), 18:04, 24/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Единственное, что в этом радует - что Завалишин ещё жив.
     
  • 1.142, Аноним (142), 18:06, 24/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Признаюсь, новость не читал. Увидел заголовок -- и сразу в каменты. Комментарии читал взахлёб. Особо интересные -- вслух, по несколько раз, с выражением. Между комментариями пукал, хрюкал и скорбел пацталом. В общем, нормальная новость.
     
  • 1.146, Spiker01 (ok), 18:14, 24/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Приветствую. Объясните, если можно:
    1) Какова цель данной ОС?
    2) Её преимущества? Что она может предложить такого, чего нет в других ОС?

    Что данная ОС может предложить кроме "персистентности" и каким образом на практике можно использовать эту персистентость, а также какие инструменты уже сейчас существуют для работы с "персистентностью". Данная ОС способна запоминать своё состояние в определенный момент времени и делать "полный снимок" ОС. Возможно ли потом сделать откат к этому снимку?

    Какие преимущества даёт модель памяти используемая в данной ОС на практике?

     
     
  • 2.155, Crazy Alex (ok), 19:06, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Где-то в ЖЖ у Завалишина есть куча статей на эту тему многолетней давности. Сильно подозреваю, что насчёт "на практике" никто вам не ответит, поскольку никто это на практике не использовал. Но эксперименты - тоже хорошо. А так - он человек специфический с довольно своеобразными взглядами на ОС и разработку софта, вот и попытался их реализовать - в принципе довольно успешно, не чета тому же реактосу.
     

  • 1.153, Аноним (153), 18:43, 24/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Снова анонсы и обещания? "Будет готов до конца года"
     
  • 1.156, Moebius (ok), 19:13, 24/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Приложения в Phantom не завершаются, а лишь приостанавливаются и возобновляют работу c прерванной точки.

    Кто сказал "CRIU"?

     
  • 1.163, Golangdev (?), 20:00, 24/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На cnews из новости (https://www.cnews.ru/news/top/2022-01-21_rossiyane_sozdali_unikalnuyu) (

    > Россияне создали уникальную ОС — конкурента Linux

    А docker/podman/kuberntets/openshift там работают ?)

    Подозреваю что нет - следовательно это нифига не конкурент. Так, экспериментальная разработка типа Redox OS, не пригоданая к использованию в проде коммерческими компаниями.

     
     
  • 2.164, Golangdev (?), 20:06, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В отличие от принципа «все есть файл», применяемого в Unix-подобных системах
    > «Фантом» базируется на принципе «все есть объект».

    привет от мёртвых Smalltalk, M$ Component Object Model

     
     
  • 3.165, Golangdev (?), 20:10, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Традиционная ОС Phantom помимо виртуальной машины включает ... сборщика мусора

    Привет от одменов, мягко говоря не жалующих джаву.

    Теперь "тормозить" и "жрать память" будет не какой-то там процесс, а целая ОСь.

     

  • 1.173, xgen (?), 22:26, 24/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Защищенный режим не используется, все приложения в одном адресном пространстве... Ничему жизнь не учит. Могло бы использоваться в микроконтроллерах с ПЗУ, но виртуальные машины, отсутствие математики указателей и пр. хоронят производительность. В общем, эмулятор самобытной системы. Ничего плохого нет, может как учебная площадка пойдет.
     
  • 1.178, kusb (?), 22:35, 24/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А можно объединить эти подходы с защитой и как-то хитро управлять ею на уровне языка с управляемой безопасностью, а когда надо - менять контекст в рамках одного процесса написанном на обычном языке? (Компилятор будет заниматься такой дичью.)
    То есть вставлять на уровне компилятора что-то управляемое с тем, чтобы просто минимизировать переключение контекста, так что оно может не произойти если оно как предсказано "не нужно".
    Вероятно очень непонятно излагаю, не умею не путано.
     

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