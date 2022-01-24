Прототип отечественной ОС Phantom на базе Genode будет готов до конца года

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|2.7, Аноним (7), 13:02, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Это ОС реального времени. Аналог QNX, семейства Win Embedded и похожих которых тоже целый вагон для каждой области применения. Так что надо смотреть уже, а не так глобально.
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|4.61, Аноним (61), 13:54, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А что ты прямо внутри станка собрался разрабатывать для неё софт? QNX тоже в виртуалке запускается, но там все цивильнее конечно.
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|3.118, CAE (ok), 16:00, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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dz, помнится, не rt обещал, а наоборот - сохранение состояния при любом пропадании питания.
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|4.134, Аноним (134), 17:09, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А я тебе обещаю прощание грехов если 19 января бахнешься в прорубь.
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|6.157, А (??), 19:17, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если глубоко прыгнуть, а течение от проруби под лёд утащит.
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|2.8, Аноним (7), 13:03, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Все остальное за бабки и не для стороннего наблюдателя же.
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|2.10, Аноним (1), 13:05, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Связанная с проектом публичная активность сосредоточена в репозитории с форком для Genode
три дня назад
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|2.18, Аноним (18), 13:18, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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... для десктопа 1996 - 1997 года .... или когда там пик популярности Quake I был ?
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|4.98, Не будь васяном (?), 15:18, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Пару раз в году поностальгировать, о да, популярен🤣 Quake III можно сказать популярен, а не это. И уж точно покупать комп и/или ставить ОСь ради одного квейка никто не будет.
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|3.46, Аноним (46), 13:43, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Учитывая что Бесезда недавно выпустила ремастер квейка с дополнениями, я бы не стал язвнить на твоём месте.
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|5.93, Аноним (46), 15:04, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты вообще понимаешь разницу между Source port-ом и ремастером с аддоном? Это немного разные вещи. Если бы не было аддонов, тогда можно было сравнивать. Хотя согласен, попытка словить хайпа от издателя, но на фоне не угасающего интереса к сабжу.
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|5.168, Аноним (168), 21:17, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну и где твой darkplaces? Успешно был заброшен в десятых годах. Ремастер живее всех живых. Но я готов поспорить, что ты понятия не имеешь о чём говоришь. Кекище.
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|1.11, keydon (ok), 13:06, 24/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Ни в коем случае не взлетит, а если все же взлетит, остановите планету - я сойду.
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|5.82, Аноним (-), 14:41, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Микрофлора кишечника в чем провинилась?
Так хоть какой-то тормозной эффект будет.
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|1.13, test (??), 13:10, 24/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> концепции "все есть объект" вместо "все есть файл", позволяющей обойтись без использования файлов за счёт сохранения состояния памяти и непрерывного цикла работы.
Постоянный своп что ли ?
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|1.14, Аноним (-), 13:12, 24/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> написаны на Си
Если срочно не переписать всё на Rust (да-да, и Джаву тоже), то не взлетит.
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|2.22, Аноним (18), 13:21, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Будет поток баблишка NVidia придет и все свои ножки видеокарт подогнет и подкрутит под эту ОС,
а пока лидеры Intel да AMD, то все это примерно как лозунги политиков по планам создать, полететь,
установить, сделать и прочие ... обещания счастливой жизни, но как мы помним по ёМобилю, ЙотаФону
и прочим инновациям. ... все это вполне может оказаться в очередной раз разоым мероприятием по
отмыву денег ... и выводом в последующем их в иностранные активы
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|1.17, Аноним (17), 13:17, 24/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Идея с выполнением универсальных приложений в виртуальной машине давно обыгрывается в WebAssembly. Что касается персистентности и глобального адресного пространства, то основная проблема с ними в том, что они заточены под идеальный код, которого не бывает. Любая ошибка в реализации может сразу порушить все построенные воздушные замки. Опыт eBPF и JVM даёт понять, что уязвимостей будет всплывать столько, что мало не покажется.
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|2.28, Аноним (18), 13:23, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так что нужно запиливать Continue Delivery из коробки... как в iOS или Androin (там не знаю есть такое или нет).
А как только мы говорим об обновлениях, то это сразу патронаж какого-то игрока развивающего оборудование и продукт и систему одновременно (экосистему), а тут пока туманно все с этим. У нас всетаки страна мелкого бизнеса (украл, выпил, ... в тюрьму).
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|1.26, Аноним (49), 13:22, 24/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> будет готов
Вот это новость!
По всему остальному нет вопросов. Молодец, хорошо устроился!
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|2.31, Аноним (18), 13:24, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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А я планирую на Марс полететь, но пока есть рад мелких нерешенных вопросов ...
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|3.34, Аноним (49), 13:28, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> план
"У нас был план, и мы его придерживались"
"Дорожная карта" жеж!
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|4.144, . (?), 18:10, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Сам Маск не настолько дурак - он не лететь планирует,он планирует избавиться от трупов. Те, правда, пока еще не знают что они трупы.
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|3.95, Аноним (46), 15:06, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Один из них это космическая радиация, которая изжарит любого туриста с хрустящей корочкой?
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|4.140, Аноним (140), 17:48, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не изжарит, а сделает немножко инвалидом по здоровью, как тех психов что из Чернобыльской зоны решили не уезжать. Если аккуратно себя вести и если будет везти с иммунитетом, то можно долго жить, аж до 80 лет вроде некоторые доживают считай как обычные.
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|2.65, YetAnotherOnanym (ok), 14:00, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> В виртуалбоксе запускается ?
Угу, и когда запускается - превращает в реалтаймовый и сам виртуалбокс, и лежащую под ним хост-ОС.
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|1.37, ist (?), 13:32, 24/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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А нельзя отечественную ОС назвать по-русски? Не Phantom, а какой-нибудь Призрак.
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|3.67, ist (?), 14:05, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Да хотя бы по-татарски. Но инглиш-то какое имеет отношение к России?
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|4.105, zz (??), 15:27, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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почему инглиш? Фантом от французского fantome, а тот, в свою очередь от греческого phantasma призрак. А написание Phantome на английском, т.к. в сфере IT это общепринятый язык общения (так исторически сложилось).
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|4.115, Аноним (115), 15:49, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Потому-что на этом языке говорят святые люди и спасители мира, назвать что-то на инглише значит приблизится к ним :)
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|2.45, Аноним (45), 13:42, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>А нельзя отечественную ОС назвать по-русски? Не Phantom, а какой-нибудь Призрак.
Призрак тоже как-то по голливуд ски. Нужно бабой Ягой назвать или лешим.
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|3.57, YetAnotherOnanym (ok), 13:50, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Так может быть они как раз на ней прошивку для Майорши пилят (правда, там был "Ghost", а не "Phantom", но кого это волнует).
А "Домовой" - неплохой брэнд для ОС IoT и "умного дома".
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|2.76, InuYasha (??), 14:23, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> А нельзя отечественную ОС назвать по-русски? Не Phantom, а какой-нибудь Призрак.
Я за Fantomas.
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|1.41, Аноним (41), 13:39, 24/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Без файлов - это конечно интересная идея, но как они обновлять приложения собрались, если программы неразрывно с данными связаны? Как перенести состояние выполняемой программы и, соответственно накопленные данные, eсли нужно установить новую версию?
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|2.44, Аноним (42), 13:41, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Перезапуском системы в специальном housekeeping режиме для обслуживания?
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|2.59, Аноним (62), 13:53, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Наверное, предусмотрено для этого полное завершение приложения. А данные дампить в версия-независимый формат, по типу, как в СУБД это делается.
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|3.73, Аноним (41), 14:17, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В том то и дело, что там сохраняется образ памяти, т.е. каждая переменная, структура и т.п. как при переходе на новую версию, в которой уже может и не быть этих сктруктур, перенести данные? Похоже обновления там как класс не поддерживаются. Хочешь новую версию - запускай всё с нуля.
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|3.174, kusb (?), 22:27, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Тогда это и есть файлы, просто хранятся в базе данных. Хотя обычно они не используются и немножко сбоку...
Считаю файлом именованный или не очень набор байт, которые не испольняются, но в котором хранятся данные. Получается файл это форма абстракции данных от программы?
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|2.125, Иван (??), 16:57, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Я ещё 10 лет назад спрашивал, ответ не помню, но он был очень мудрым и непонятным
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|2.177, _kp (ok), 22:33, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну зачем же в ересь впадать?
Думаю, там объектные обёртки над файлами есть.
Помимо обновлений, если устройство собирается общаться с внешним миром, ему понадобытся и файлы и сокеты, пусть и в эрзац виде.
Ну наверное, не ради управления ёлочной гилляндой система делается, надеюсь.
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|1.51, Аноним (62), 13:47, 24/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>Все приложения выполняются в общем глобальном адресном пространстве, которое позволяет обойтись без переключений контекста между ядром и приложениями, а также существенно упрощает и ускоряет взаимодействие между выполняемыми в виртуальной машине приложениями, которые могут обмениваться объектами через передачу ссылок. Разделение доступа осуществляется на уровне объектов, ссылки на которые можно получить только через вызов соответствующих методов (арифметика указателей отсутствует).
Ну и что, что не дают получить указатель на объект, для доступа к которому нет прав? Адресное пространство одно на всех, поэтому можно тупо провести его сканирование на поиск нужного объекта. Пока защита таких объектов не будет поддерживаться аппаратно, это не защита.
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|2.101, Ordu (ok), 15:21, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Пока защита таких объектов не будет поддерживаться аппаратно, это не защита.
Когда ты гоняешь программу в vm, то ты можешь софтварно проверять каждое обращение к памяти. Даже если ты выполняешь компиляцию в native-код, ты можешь дополнять каждое обращение к памяти проверками уровня доступа.
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|3.120, Аноним (120), 16:32, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Даже дополнять ничего не надо... Для этого есть уровень табличной трансляции - это и есть защита.
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|2.136, . (?), 17:12, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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как будто имя Завалишина не наводит на эти мысли с самого начала...
(Надо ж, я думал, он сдох давно... ан, нет, продолжает потихоньку осваивать бюджеты.)
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|1.64, Ordu (ok), 13:59, 24/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Ура. Ну наконец-то у нас есть отечественная ОС. Теперь можно спать спокойно. Отечественный проц с отечественной ОС -- это ли не рецепт успеха? Да ещё и ООП во все поля: ООП такая модная штука была лет десять-двадцать назад, о ней все забыли сегодня, но мы-то помним. Успех гарантирован стопроцентов.
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|3.79, Ordu (ok), 14:34, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Кто забыл?
Все забыли, кроме старпёров, которые не следят за трендами в Computer Science и IT. Когда ты, поедая попкорн, наблюдал в последний раз за cpaчиком ООП vs что-нибудь-там? Я, наверное, лет десять назад. Последний раз мне приходилось читать мнение вида "ООП был ошибкой" больше года назад. Всем начхать давно на ООП. В трендах мультипарадигмность, и речь не только о новомодных язычках типа rust'а и go, то же самое ты можешь видеть в C++, perl, ruby, python и тп.
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|5.131, Ordu (ok), 17:05, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> На собесах спрашивают про солид, значит не забыли ещё.
Ахха. Они много чего спрашивают. И как правило они спрашивают не актуальное, а то, что просто спросить. Ищут под фонарём, где светло.
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|5.132, Ordu (ok), 17:06, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Разве об актуальности чего-либо нужно судить по наличию срачей?
Да. Неактуальные вещи срачей не вызывают. Любая корреляция между X и Y позволяет, наблюдая за одной переменной судить о другой.
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|5.143, Ordu (ok), 18:08, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Коллега, у вас признаки начинающегося маразма.
Нет, коллега, это вы не следите за трендами. Анти-ооп тренду столько же, сколько и ооп-тренду. О ненужности, и вредности ООП говорят с самого начала. Но последнее время люди окончательно потеряли идею о том, что такое ООП -- с самого начала никто особенно не понимал, но после этой эпопеи с появлением C++, а потом отказом C++ от ООП в пользу статического полиморфизма, люди начали называть аббревиатурой ООП всё, что угодно. Загляни в ruby -- это всё ООП, включая миксины. Загляни в C++: ты знал, что перегрузка операторов -- это ООП? А мне приходилось сталкиваться с такими утверждениями.
Люди не знают, что такое ООП, и вот тебе навскидку пара ссылок, чтобы освежить своё понимание ситуации с ООП в программировании:
https://loup-vaillant.fr/articles/deaths-of-oop
https://dpc.pw/the-faster-you-unlearn-oop-the-better-for-you-and-your-software
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|1.69, Аноним (69), 14:06, 24/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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10 лет пилят и наконец-то, всего лишь ещё через год, будет готов прототип!
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|1.85, Аноним (86), 14:48, 24/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Встраеваемых устройств? Шта? FreeRTOS смеется в слух
Жи есть россияне!
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|1.99, анончик (?), 15:18, 24/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>>> ..., но последнее изменение в основном репозитории датировано ноябрём 2019 года. Связанная с проектом публичная активность сосредоточена в репозитории с форком для Genode, который с декабря 2020 года поддерживает Антон Антонов, студент из университета Иннополис.
Как там обычно шутят анонимусы опеннета:
очередное ненужное ненужно, которое пилят полторы калеки:)
Хотя, ... думаю в данном случае вполне уместно:)))
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|1.107, Аноним (-), 15:31, 24/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Если это взлетит в глазах имеющих власть, кое-кто очень резко останется без бабла и вылетит из реестра "отечественных ОС" пулей. Поэтому проектик нужный.
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|1.111, Аноним (111), 15:38, 24/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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пхах то байкалы, то вот это убожество) никак сколенвстающие не угомоняться )))
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|1.123, letsmac (ok), 16:46, 24/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>>Система примечательна ориентацией на высокую надёжность и использованием концепции "все есть объект" вместо "все есть файл", позволяющей обойтись без использования файлов за счёт сохранения состояния памяти и непрерывного цикла работы
SmallTalk таки жив?
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|2.148, Аноним (148), 18:32, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> который с декабря 2020 года поддерживает Антон Антонов, студент
0.5 очевидно.
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|1.142, Аноним (142), 18:06, 24/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Признаюсь, новость не читал. Увидел заголовок -- и сразу в каменты. Комментарии читал взахлёб. Особо интересные -- вслух, по несколько раз, с выражением. Между комментариями пукал, хрюкал и скорбел пацталом. В общем, нормальная новость.
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|1.146, Spiker01 (ok), 18:14, 24/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Приветствую. Объясните, если можно:
1) Какова цель данной ОС?
2) Её преимущества? Что она может предложить такого, чего нет в других ОС?
Что данная ОС может предложить кроме "персистентности" и каким образом на практике можно использовать эту персистентость, а также какие инструменты уже сейчас существуют для работы с "персистентностью". Данная ОС способна запоминать своё состояние в определенный момент времени и делать "полный снимок" ОС. Возможно ли потом сделать откат к этому снимку?
Какие преимущества даёт модель памяти используемая в данной ОС на практике?
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|2.155, Crazy Alex (ok), 19:06, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Где-то в ЖЖ у Завалишина есть куча статей на эту тему многолетней давности. Сильно подозреваю, что насчёт "на практике" никто вам не ответит, поскольку никто это на практике не использовал. Но эксперименты - тоже хорошо. А так - он человек специфический с довольно своеобразными взглядами на ОС и разработку софта, вот и попытался их реализовать - в принципе довольно успешно, не чета тому же реактосу.
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|1.156, Moebius (ok), 19:13, 24/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>Приложения в Phantom не завершаются, а лишь приостанавливаются и возобновляют работу c прерванной точки.
Кто сказал "CRIU"?
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|2.164, Golangdev (?), 20:06, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> В отличие от принципа «все есть файл», применяемого в Unix-подобных системах
> «Фантом» базируется на принципе «все есть объект».
привет от мёртвых Smalltalk, M$ Component Object Model
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|3.165, Golangdev (?), 20:10, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Традиционная ОС Phantom помимо виртуальной машины включает ... сборщика мусора
Привет от одменов, мягко говоря не жалующих джаву.
Теперь "тормозить" и "жрать память" будет не какой-то там процесс, а целая ОСь.
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|1.173, xgen (?), 22:26, 24/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Защищенный режим не используется, все приложения в одном адресном пространстве... Ничему жизнь не учит. Могло бы использоваться в микроконтроллерах с ПЗУ, но виртуальные машины, отсутствие математики указателей и пр. хоронят производительность. В общем, эмулятор самобытной системы. Ничего плохого нет, может как учебная площадка пойдет.
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|1.178, kusb (?), 22:35, 24/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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А можно объединить эти подходы с защитой и как-то хитро управлять ею на уровне языка с управляемой безопасностью, а когда надо - менять контекст в рамках одного процесса написанном на обычном языке? (Компилятор будет заниматься такой дичью.)
То есть вставлять на уровне компилятора что-то управляемое с тем, чтобы просто минимизировать переключение контекста, так что оно может не произойти если оно как предсказано "не нужно".
Вероятно очень непонятно излагаю, не умею не путано.
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