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Проект Genode опубликовал выпуск ОС общего назначения Sculpt 21.10

16.10.2021 10:30

Представлен выпуск операционной системы Sculpt 21.10, в рамках которой на базе технологий Genode OS Framework развивается операционная система общего назначения, которая сможет быть использована обычными пользователями для выполнения повседневных задач. Исходные тексты проекта распространяются под лицензией AGPLv3. Для загрузки предлагается LiveUSB-образ, размером 26 МБ. Поддерживается работа на системах с процессорами и графической подсистемой Intel с включенными расширениями VT-d и VT-x.

Основные новшества:

  • Реализовано аппаратное ускорение графики с использованием GPU Intel. Для поддержки GPU задействован пакет Mesa и появившийся в Genode OS Framework release 21.08 механизм мультиплексирования доступа к GPU.
  • Добавлена поддержка web-камер с интерфейсом USB.
  • Обеспечена возможность воспроизведения звукового и видео контента в браузере Falkon, основанном на движке Chromium. Предоставлен рабочий звуковой драйвер и компонент для микширования звука. Для отключения звука предложен компонент black hole, притворяющийся звуковым драйвером, но не производящим вывод звука.
  • Добавлена совместимость с VirtualBox 6 (ранее поддерживался только VirtualBox 5).
  • Добавлен компонент file-vault для хранения файлов в зашифрованном виде. В комбинации с компонентом recall-fs при помощи file-vault каждому пользователю можно выделить отдельную шифрованную область хранилища.

    Система поставляется с графическим интерфейсом Leitzentrale, позволяющим выполнять типовые задачи по администрированию системы. В левом верхнем углу графического интерфейса отображается меню с инструментами для управления пользователями, подключения накопителей и настройки сетевого соединения. В центре присутствует конфигуратор для компоновки начинки системы, который предоставляет интерфейс в виде графа, определяющего взаимосвязь между системными компонентами. Пользователь может в интерактивном режиме произвольно удалять или добавлять компоненты, определяя состав системного окружения или виртуальных машин.

    В любой момент пользователь может переключиться в консольный режим управления, который предоставляет большую гибкость в управлении. Традиционный рабочий стол может быть получен при помощи запуска дистрибутива TinyCore Linux в виртуальной машине с Linux. В данном окружении доступны браузеры Firefox и Aurora, текстовый редактор на базе Qt и различные приложения. Для запуска утилит командной строки предлагается окружение noux.

    Напомним, что Genode предоставляет унифицированную инфраструктуру для создания пользовательских приложений, работающих поверх ядра Linux (32 и 64 бит) или микроядер NOVA (x86 с виртуализацией), seL4 (x86_32, x86_64, ARM), Muen (x86_64), Fiasco.OC (x86_32, x86_64, ARM), L4ka::Pistachio (IA32, PowerPC), OKL4, L4/Fiasco (IA32, AMD64, ARM) и выполняющегося напрямую ядра для платформ ARM и RISC-V. Входящее в состав паравиртуализированное Linux-ядро L4Linux, работающее поверх микроядра Fiasco.OC, позволяет выполнять в Genode обычные Linux программы. Ядро L4Linux не работает с оборудованием напрямую, а использует сервисы Genode через набор виртуальных драйверов.

    Для Genode осуществлено портирование различных Linux и BSD компонентов, обеспечена поддержка Gallium3D, осуществлена интеграция Qt, GCC и WebKit, реализована возможность организации гибридных Linux/Genode программных окружений. Подготовлен порт VirtualBox, работающий поверх микроядра NOVA. Большое число приложений адаптировано для запуска напрямую поверх микроядра и окружения Noux, обеспечивающего виртуализацию на уровне ОС. Для запуска не портированных программ предусмотрена возможность задействования механизма создания виртуальных окружений уровня отдельных приложений, позволяющих запускать программы в виртуальном Linux-окружении с использованием паравиртуализации.

  1. Главная ссылка к новости (https://genode.org/news/sculpt...)
  2. OpenNews: Проект Genode опубликовал выпуск ОС общего назначения Sculpt 21.03
  3. OpenNews: План развития Genode как ОС общего назначения в 2013 году
  4. OpenNews: Релиз открытой микроядерной ОС Genode 15.02
  5. OpenNews: Микроядерная ОС Genode переходит на лицензию AGPL
  6. OpenNews: Выпуск MirageOS 3.6, платформы для запуска приложений поверх гипервизора
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55978-sculpt
Ключевые слова: sculpt, genode
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Обсуждение (11) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:33, 16/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Для отключения звука предложен компонент black hole, притворяющийся звуковым драйвером, но не производящим вывод звука.

    Это троллинг пульш аудио кокой-то? Черная дыра:)

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 10:35, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а в чём ирония?
     
  • 2.16, ИмяХ (?), 11:52, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтобы выключить лампочку, мы не разрываем цепь а закорачиваем лампочку.
     

  • 1.4, Аноним (1), 10:35, 16/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >L4/Fiasco (IA32, AMD64, ARM)

    Как вы яхту назовете, так она и поплывет. (Ц)

     
  • 1.6, lockywolf (ok), 10:43, 16/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Больше прослоек богу прослоек?
     
     
  • 2.7, ET (?), 10:47, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    больше богов прослойке богов
     
     
  • 3.8, ыы (?), 11:02, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    больше прослоек прослойке прослоек
     
     
  • 4.9, Аноним (9), 11:05, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    прослоек прослоек прослойке прослоек
     

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